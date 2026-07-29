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Hyundai Sonata беспилотный автомобиль

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 «Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси 2
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
07.06.2023 «Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители 2
23.11.2021 «Яндекс» перевел свой беспилотный флот на собственные лидары 1
06.09.2021 Модульбанк запустил лизинг для ИП 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 2
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
11.07.2019 «Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata 2
03.11.2017 Hyundai и Microsoft открывают VR-измерение в центре Москвы 1
16.06.2014 Конкурент Tesla Motors получил $250 млн инвестиций 1
13.04.2011 Bulletstorm Gun Sonata Pack в продаже 1
20.05.2010 Вышел в свет «Simply Linux. Выпуск 2» 1
17.03.2009 HP приступил к продажам выносливых батарей Enviro 1
12.12.2008 Батареи для ноутбуков будут жить в 7 раз дольше 1
24.10.2007 Xbox Live: Eternal Sonata 1
12.09.2007 Eternal Sonata и Beautiful Katamari не эксклюзивы Xbox 360 1
07.09.2007 Планы Atari 1
05.02.2007 Японцам не страшны возрастные рейтинги 1
31.01.2007 Boston-Power разработал новую батарею для ноутбуков 1
01.02.2005 Samsung D500 - первый слайдер c BlueTooth 1
25.03.2002 В королевстве Тонга появится мобильная связь 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Hyundai Sonata и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9187 6
HP Inc. 5882 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Atari 158 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 434 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 35 1
HoloGroup 6 1
Square Enix 215 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Samsung Electronics 11047 1
Microsoft Corporation 25761 1
Sony 6736 1
Nintendo 821 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 30 1
Capcom 290 1
Hyundai Motor Company 434 6
Hyundai Mobility Lab 2 2
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 2
Hyundai Mobis 11 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Lifan 6 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 46 1
Fresh Auto Сеть автосалонов 1 1
Oak Investment Partners 13 1
SsangYong Motor Company 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Tesla Motors 460 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Renault Groupe 166 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Ford 434 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 103 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Сбер - СберАвто 38 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1684 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3642 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4947 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10670 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3680 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1309 5
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 344 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16164 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2517 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15416 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 2
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Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1083 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 753 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3629 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
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Hyundai Creta - кроссовер 8 1
Toyota Camry 31 1
Hyundai Mobikey 1 1
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РБК Инновации 47 1
InformationWeek 241 1
Total Telecom 613 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
Ведомости 1458 1
РИА Новости 1031 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
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