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Hyundai Sonata беспилотный автомобиль
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 26
Hyundai Sonata и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Калицев Алексей 2 1
|Илькевич Сергей 2 1
|Наумов Станислав 30 1
|Arbor Ann - Эрбор Энн 4 1
|Соломенцев Дмитрий 3 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Баканов Дмитрий 35 1
|Корявов Денис 6 1
|Chopin Frédéric - Шопен Фредерик 4 1
|Путин Владимир 3452 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Белоусов Андрей 149 1
|Швецов Владимир 52 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Полищук Дмитрий 14 1
|Швецов Вадим 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.