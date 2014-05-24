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Epic Games Bulletstorm Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.05.2014
|ZOOM рекомендует. Обзор игры Wolfenstein: The New Order – Спасибо Блазко за победу! 1
|15.08.2012
|People Can Fly вошла в состав Epic Games 1
|13.04.2011
|Bulletstorm Gun Sonata Pack в продаже 1
|24.02.2011
|Bulletstorm 1
|02.02.2011
|Bulletstorm на "золоте" 1
|18.01.2011
|Bulletstorm Epic Edition в России 1
|14.01.2011
|Демоверсия Bulletstorm только для консолей 1
|11.01.2011
|Bulletstorm. Системные требования 1
|04.01.2011
|Bulletstorm. Видео 1
|22.12.2010
|Рождественский ролик Bulletstorm 1
|08.12.2010
|Bulletstorm. Скриншоты 1
|16.11.2010
|Bulletstorm. Видео 1
|31.10.2010
|Bulletstorm. Скриншоты 1
|18.08.2010
|Bulletstorm. Скриншоты 1
|15.06.2010
|Bulletstorm. Дата выхода 1
|13.05.2010
|Bulletstorm. Видео 1
|01.05.2010
|Bulletstorm. Скриншоты 1
|13.04.2010
|Bulletstorm в разработке 1
|06.01.2010
|People Can Fly работает над новой игрой 1
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Epic Games и организации, системы, технологии, персоны:
|EPIC Telecom Invest 212 7
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
|Hunt Grayson - Хант Грейсон 12 12
|Sato Ishi - Сато Иши 12 12
|DeMartini David - ДеМартини Дэвид 9 1
|Kosieradzki Michal - Косирадский Михал 1 1
|Bleszinski Cliff - Блежински Клифф 8 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.