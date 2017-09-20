Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft Модернизация флотаВоенно-морской флот США начал использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 компании Microsoft для управления подводными лодками, сообщает издание The Virginian

Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли ультиплеерных игр современности, World Of Tanks, вышла на одной из популярнейших игровых консолей — Xbox 360. Гораздо более странно, что WoT сразу не появилась на X360. И если читателю кажется

Танковый бросок на Xbox 360 ft объявили о выходе многопользовательского танкового боевика World of Tanks в версии для приставки Xbox 360. Версия World of Tanks: Xbox 360 Edition отличается совершенно новой интуитив

«Яндекс.Деньги» запустили новую услугу для владельцев Xbox 360 Владельцы консолей Xbox 360 из России теперь могут покупать игры и оплачивать статус Xbox Live Gold с помощью се

Diablo III для PS3 и Xbox 360 в продаже вляют о поступлении в продажу легендарного ролевого экшена Diablo III в версиях для PlayStation 3 и Xbox 360.Чтобы сразиться с Владыкой Ужаса и решить судьбу человечества, будущие герои могут п

Warface выйдет на Xbox 360 Онлайн-шутер Warface, разработанный южнокорейским отделением Crytek, в следующем году выйдет для консоли Xbox 360. Модель распространения останется такой же, как и на РС - free-to-play.Warface разработан на движке CryENGINE 3, удостоенном наград на различных специализированных выставках. Он обеспе

Thief выйдет на PS3 и Xbox 360 Компания Eidos Montreal объявила о том, что игра Thief будет выпущена не только для РС и консолей следующего поколения, но и для PlayStation 3 и Xbox 360. Все версии игры выйдут одновременно в 2014 году.Главным героем новой игры будет всё тот же Гаррет, известный по предыдущим частям серии. Игровой мир - мрачный город, которым правит не

Ремейк Fable для Xbox 360 нажей, новой анимацией, HD-текстурами и новой системой освещения. Fable: Anniversary также будет включать весь контент дополнения Fable: The Lost Chapters. Релиз игры состоится в конце этого года для Xbox 360.Fable перенсит вас в удивительный мир. Здесь любой ваш поступок неминуемо повлияет на вашу судьбу. Здесь с каждым шагом вы будете неуловимо меняться, постепенно превращаясь в доблестно

Nvidia: смартфоны нового поколения будут мощнее PlayStation 3 и Xbox 360 аси (Tony Tamasi), мобильный процессор Nvidia следующего поколения - Tegra 5 - позволит создавать смартфоны, которые превзойдут по скорости вычислений игровые приставки Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360. «PS3 и Xbox 360 едва опережают по производительности современные мобильные устройства... Смартфоны следующего поколения будут уже быстрее», - заявил Тамаси в интервью ресурсу B

Российский умелец научил Xbox 360 пиратству и получил срок о завершившемся судебном слушании в отношении калужского продавца. Продавец Орхан Аббасов, сотрудник неназванной в сообщении Microsoft торговой сети в Калуге был осужден за взлом нескольких приставок Xbox 360, в результате которого на этих устройствах стало возможно воспроизводить нелицензионные игровые DVD. Калужский районный суд назначил Орхану Аббасову наказание в виде 1,5 лет условного

Xbox 360 - портативная приставка Компания GAEMS представила на рынке новый мультимедийный футляр для игровой приставки Xbox 360 - Halo UNSC Vanguard Personal Gaming Environment. Главная особенность Halo UNSC Vanguard Personal Gaming Environment – оформление в стиле игры Halo. В остальном футляр продолжает линей

Владельцы Xbox 360 получат доступ к фильмам на ivi.ru Интернет-кинотеатр ivi.ru объявил о том, что теперь владельцы консоли Xbox 360 от корпорации Microsoft получат доступ к бесплатной легальной фильмотеке. Интернет-кинотеатр на Xbox 360 представляет собой приложение-закладку в новом браузере Internet Explore

Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро Компания Electronic Arts объявляет, что бета-тестирование мультиплеерной части шутера Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 стартует в ближайшую пятницу, 5 октября. Бета версия будет содержать одну карту на стадионе в Сараево (Босния) и многопользовательский режим HotSpot.Напомним, что релиз полной версии и

Революция в Xbox: приставка научилась лучше понимать голос и подружилась со смартфоном Microsoft в рамках выставки игровой индустрии E3, которая проходит в эти дни в Лос-Анджелесе, анонсировала новые функции и возможности для владельцев игровых приставок Xbox 360 и мобильных устройств. Первым из анонсированных продуктов стало приложение SmartGlass для устройств на базе Windows 8, Windows Phone, Android и iOS. SmartGlass подключает мобильное уст

Electronic Arts на Е3 2012 ампанию и захватывающий коллективный режим игра Battlefield 3 будет расширена за счет двух тематических загружаемых дополнений: Battlefield 3: Close Quarters и Battlefield 3: Armored Kill. Платформы: Xbox 360, PlayStation 3 и PC Дата выхода: Close Quarters - июнь 2012; Armored Kill - сентябрь 2012[list]Crysis 3Грядущий хит 2013 года в жанре боевиков, Crysis 3 устанавливает новые стандарты с

Microsoft продала 67 млн консолей Xbox 360 и заработала $56 млрд E3, которая пройдет с 5 по 7 июня в Лос-Анджелесе, опубликовала данные о продажах игровой приставки Xbox 360. По официальным данным, c 2005 г. по сегодняшний день было продано 67 млн домашних и

Рекорды приставки Xbox 360 Компания Microsoft объявила, что число проданных приставок Xbox 360 достигло отметки в 67 миллионов единиц. С начала продаж в 2005 году сумма продаж составила 56 миллиардов долларов. Среди современных игровых приставок Xbox 360 имеет рыночную до

Microsoft выпустила пробный комплект Xbox 360 за $99 Microsoft приступила к продажам в США комплекта игровой приставки Xbox 360 с контроллером Kinect за $99, сообщает Joystiq. Обязательным условием для покупки консоли за указанную стоимость является оформление 2-летней подписки на сетевой сервис Xbox Live с еже

В России началось производство игр для Microsoft Xbox 360 В России открывается производство игр для игровой консоли Microsoft Xbox 360. По сообщению компании, теперь все диски для Xbox 360, предназначенные для ра

Дата выхода Tropico 4 для Xbox 360 Компания Kalypso Media объявила о том, что версия Tropico 4 для Xbox 360 выйдет 21 октября. РС-версия игры поступила в продажу в сентябре.В Tropico 4 вам предстоит снова вжиться в роль Эль Президенте, временами жестокого, временами благодушного диктатора ра

Crysis для Xbox 360 и PlayStation 3 ах PlayStation Network и Xbox Live появится первая часть шутера Crysis, адаптированная для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Версия для консолей будет несколько отличаться от оригинальной верс

Новая приставка Xbox 360 для поклонников Star Wars На ежегодной выставке Comic Con International компания Microsoft и издательство LucasArts представили специальную версию игровой приставки Xbox 360, дизайн которой стилизован в тематике космической оперы Star Wars. Отправной точкой внешнего вида новой приставки и её аксессуаров стал образ двух легендарных дроидов R2-D2 и С-3PO. Та

Продажи игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в России выросли на 20% и 52% соответственно В первой половине 2011 г. в магазинах сети «М.Видео» было продано около 60 тыс. игровых устройств, при этом самую высокую динамику показали игровые консоли Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360, продажи которых по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выросли на 20% и 52% соответственно, сообщили в «М.Видео». Как отметили в компании, российские геймеры постепенно переходят

Microsoft показала руль для Xbox 360 Для игровой консоли Xbox 360 создан первый руль. Устройство совместимо со всеми играми. Стоимость 60 долларов.

«Билайн» и Microsoft представили «Домашнее цифровое телевидение» для Xbox 360 о запуске новой услуги для абонентов «Домашнего цифрового телевидения». Теперь пользователи имеют возможность подключить и смотреть «Домашнее цифровое телевидение» «Билайн» с помощью игровой консоли Xbox 360. При подключении «Билайн ТВ» через Xbox 360 абоненту нет необходимости приобретать или брать в аренду телевизионную приставку. С помощью Xbox 360 он получает доступ ко вс

Razer выпустила гарнитуру для Xbox 360 Выпущена гарнитура Razer для игровой консоли Xbox 360. Она является беспроводной и поддерживает стандарт 5.1 Dolby. У гарнитуры есть отдельный подключаемый интерфейсный кабель для консоли. Стоимость - 200 долларов или евро.

Игровые наушники для Xbox 360 Mad Catz, один из известных разработчиков игровых аксессуаров, выпустил брендированные наушники для консоли Xbox 360. Они являются беспроводными и поддерживают технологию объемного звука Dolby 5.1. Стоимость устройства пока неизвестна.

Закрытие игровых серверов Electronic Arts ch-king для PC[/list]11 января 2011 года: The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II для Xbox 360 The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II, The Rise of the Witch-king дл

Microsoft Xbox 360 исполнилось 5 лет: провалы и достижения 22 ноября 2010 г. исполнилось ровно 5 лет со дня выхода в продажу игровой приставки Microsoft Xbox 360. В этот день в 2005 г. устройство поступило в продажу в США, 2 декабря - в Европе и

40% владельцев Xbox 360 используют дополнительные функции приставки Около половины (40%) владельцев Microsoft Xbox 360 используют дополнительные функции игровой приставки: воспроизведение потокового видео, музыки и общение в социальных сетях, сообщает SlashGear со ссылкой на Денниса Даркина (Dennis Dur

Xbox LIVE в России ервисе. С 10 ноября и российские геймеры могут воспользоваться преимуществами Xbox LIVE, превратившими этот сервис в главное сообщество для любителей онлайновых развлечений. С помощью игровой консоли Xbox 360 и широкополосного выхода в Интернет вы сможете бесплатно присоединиться к Xbox LIVE и создать свой аватар и личный профиль, в котором будет указан ваш счет игрока. Кроме того, у вас бу

Сервис Xbox Live в России Компания Microsoft объявила, что сетевой сервис Xbox LIVE для развлекательной платформы Xbox 360 будет официально запущен в России 10 ноября 2010 года.Главная задача Xbox LIVE – объ

Microsoft планирует выпустить новый манипулятор для Xbox 360 Корпорация Microsoft подтвердила информацию о выпуске нового игрового манипулятора для консоли Xbox 360 с улучшенным джойстиком. Улучшенный вариант беспроводного контроллера оснащается чет

Microsoft Xbox 360 впервые за 3 года обошла Nintendo Wii по продажам в США В июле 2010 г. продажи игровых приставок Microsoft Xbox 360 в США впервые за 3 года превысили месячные продажи Nintendo Wii, сообщает NPD Group. В прошлом месяце американские покупатели приобрели 443500 приставок Xbox 360, 253900 Wii и 2

Новая Microsoft Xbox 360 тише и более чем на 33,5% экономичнее Новая Microsoft Xbox 360 под кодовым названием Valhalla базируется на обновленной аппаратной платформе, выяснили специалисты ресурса AnandTech, разобрав игровую приставку. Новая консоль обладает комбинированны

«Красное кольцо смерти» Xbox 360 осталось в прошлом Ввиду того, что более тонкая Microsoft Xbox 360 обладает измененной конструкцией, в том числе кнопки включения питания, понятие «красное кольцо смерти» к ней будет неприменимо в принципе, пишет Joystiq. Новая приставка оборудована с

Microsoft анонсировала новую Xbox 360 Корпорация Microsoft анонсировала новую модель Xbox 360. Новое устройство, именуемое в американской прессе как Xbox 360 Slim, выгляди

Xbox 360 в золоте Дизайнеры из Computer Choppers создали специальную версию игровой консоли Microsoft Xbox 360. Она выполнена из 24-каратного золота. Стоимость гаджета пока не определена.

Risen для Xbox 360 в октябре Компания "Новый Диск" сообщает о скором выходе игры Risen на платформе Xbox 360. Диск поступит в продажу в октябре 2009 года.В поисках приключений чего только не повстречается! Волей случая молодой герой попадает на загадочный остров Фаранга – место, в котором про