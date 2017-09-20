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Microsoft Xbox 360 Игровая приставка
СОБЫТИЯ
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|20.09.2017
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Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft
Модернизация флотаВоенно-морской флот США начал использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 компании Microsoft для управления подводными лодками, сообщает издание The Virginian
|12.05.2014
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Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли
ультиплеерных игр современности, World Of Tanks, вышла на одной из популярнейших игровых консолей — Xbox 360. Гораздо более странно, что WoT сразу не появилась на X360. И если читателю кажется
|24.02.2014
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Танковый бросок на Xbox 360
ft объявили о выходе многопользовательского танкового боевика World of Tanks в версии для приставки Xbox 360. Версия World of Tanks: Xbox 360 Edition отличается совершенно новой интуитив
|17.12.2013
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«Яндекс.Деньги» запустили новую услугу для владельцев Xbox 360
Владельцы консолей Xbox 360 из России теперь могут покупать игры и оплачивать статус Xbox Live Gold с помощью се
|03.09.2013
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Diablo III для PS3 и Xbox 360 в продаже
вляют о поступлении в продажу легендарного ролевого экшена Diablo III в версиях для PlayStation 3 и Xbox 360.Чтобы сразиться с Владыкой Ужаса и решить судьбу человечества, будущие герои могут п
|29.08.2013
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Warface выйдет на Xbox 360
Онлайн-шутер Warface, разработанный южнокорейским отделением Crytek, в следующем году выйдет для консоли Xbox 360. Модель распространения останется такой же, как и на РС - free-to-play.Warface разработан на движке CryENGINE 3, удостоенном наград на различных специализированных выставках. Он обеспе
|21.06.2013
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Thief выйдет на PS3 и Xbox 360
Компания Eidos Montreal объявила о том, что игра Thief будет выпущена не только для РС и консолей следующего поколения, но и для PlayStation 3 и Xbox 360. Все версии игры выйдут одновременно в 2014 году.Главным героем новой игры будет всё тот же Гаррет, известный по предыдущим частям серии. Игровой мир - мрачный город, которым правит не
|05.06.2013
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Ремейк Fable для Xbox 360
нажей, новой анимацией, HD-текстурами и новой системой освещения. Fable: Anniversary также будет включать весь контент дополнения Fable: The Lost Chapters. Релиз игры состоится в конце этого года для Xbox 360.Fable перенсит вас в удивительный мир. Здесь любой ваш поступок неминуемо повлияет на вашу судьбу. Здесь с каждым шагом вы будете неуловимо меняться, постепенно превращаясь в доблестно
|02.04.2013
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Nvidia: смартфоны нового поколения будут мощнее PlayStation 3 и Xbox 360
аси (Tony Tamasi), мобильный процессор Nvidia следующего поколения - Tegra 5 - позволит создавать смартфоны, которые превзойдут по скорости вычислений игровые приставки Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360. «PS3 и Xbox 360 едва опережают по производительности современные мобильные устройства... Смартфоны следующего поколения будут уже быстрее», - заявил Тамаси в интервью ресурсу B
|19.03.2013
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Российский умелец научил Xbox 360 пиратству и получил срок
о завершившемся судебном слушании в отношении калужского продавца. Продавец Орхан Аббасов, сотрудник неназванной в сообщении Microsoft торговой сети в Калуге был осужден за взлом нескольких приставок Xbox 360, в результате которого на этих устройствах стало возможно воспроизводить нелицензионные игровые DVD. Калужский районный суд назначил Орхану Аббасову наказание в виде 1,5 лет условного
|11.02.2013
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Xbox 360 - портативная приставка
Компания GAEMS представила на рынке новый мультимедийный футляр для игровой приставки Xbox 360 - Halo UNSC Vanguard Personal Gaming Environment. Главная особенность Halo UNSC Vanguard Personal Gaming Environment – оформление в стиле игры Halo. В остальном футляр продолжает линей
|17.10.2012
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Владельцы Xbox 360 получат доступ к фильмам на ivi.ru
Интернет-кинотеатр ivi.ru объявил о том, что теперь владельцы консоли Xbox 360 от корпорации Microsoft получат доступ к бесплатной легальной фильмотеке. Интернет-кинотеатр на Xbox 360 представляет собой приложение-закладку в новом браузере Internet Explore
|03.10.2012
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Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро
Компания Electronic Arts объявляет, что бета-тестирование мультиплеерной части шутера Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 стартует в ближайшую пятницу, 5 октября. Бета версия будет содержать одну карту на стадионе в Сараево (Босния) и многопользовательский режим HotSpot.Напомним, что релиз полной версии и
|05.06.2012
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Революция в Xbox: приставка научилась лучше понимать голос и подружилась со смартфоном
Microsoft в рамках выставки игровой индустрии E3, которая проходит в эти дни в Лос-Анджелесе, анонсировала новые функции и возможности для владельцев игровых приставок Xbox 360 и мобильных устройств. Первым из анонсированных продуктов стало приложение SmartGlass для устройств на базе Windows 8, Windows Phone, Android и iOS. SmartGlass подключает мобильное уст
|04.06.2012
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Electronic Arts на Е3 2012
ампанию и захватывающий коллективный режим игра Battlefield 3 будет расширена за счет двух тематических загружаемых дополнений: Battlefield 3: Close Quarters и Battlefield 3: Armored Kill. Платформы: Xbox 360, PlayStation 3 и PC Дата выхода: Close Quarters - июнь 2012; Armored Kill - сентябрь 2012[list]Crysis 3Грядущий хит 2013 года в жанре боевиков, Crysis 3 устанавливает новые стандарты с
|01.06.2012
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Microsoft продала 67 млн консолей Xbox 360 и заработала $56 млрд
E3, которая пройдет с 5 по 7 июня в Лос-Анджелесе, опубликовала данные о продажах игровой приставки Xbox 360. По официальным данным, c 2005 г. по сегодняшний день было продано 67 млн домашних и
|31.05.2012
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Рекорды приставки Xbox 360
Компания Microsoft объявила, что число проданных приставок Xbox 360 достигло отметки в 67 миллионов единиц. С начала продаж в 2005 году сумма продаж составила 56 миллиардов долларов. Среди современных игровых приставок Xbox 360 имеет рыночную до
|08.05.2012
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Microsoft выпустила пробный комплект Xbox 360 за $99
Microsoft приступила к продажам в США комплекта игровой приставки Xbox 360 с контроллером Kinect за $99, сообщает Joystiq. Обязательным условием для покупки консоли за указанную стоимость является оформление 2-летней подписки на сетевой сервис Xbox Live с еже
|21.03.2012
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В России началось производство игр для Microsoft Xbox 360
В России открывается производство игр для игровой консоли Microsoft Xbox 360. По сообщению компании, теперь все диски для Xbox 360, предназначенные для ра
|07.10.2011
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Дата выхода Tropico 4 для Xbox 360
Компания Kalypso Media объявила о том, что версия Tropico 4 для Xbox 360 выйдет 21 октября. РС-версия игры поступила в продажу в сентябре.В Tropico 4 вам предстоит снова вжиться в роль Эль Президенте, временами жестокого, временами благодушного диктатора ра
|10.09.2011
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Crysis для Xbox 360 и PlayStation 3
ах PlayStation Network и Xbox Live появится первая часть шутера Crysis, адаптированная для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Версия для консолей будет несколько отличаться от оригинальной верс
|25.07.2011
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Новая приставка Xbox 360 для поклонников Star Wars
На ежегодной выставке Comic Con International компания Microsoft и издательство LucasArts представили специальную версию игровой приставки Xbox 360, дизайн которой стилизован в тематике космической оперы Star Wars. Отправной точкой внешнего вида новой приставки и её аксессуаров стал образ двух легендарных дроидов R2-D2 и С-3PO. Та
|22.06.2011
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Продажи игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в России выросли на 20% и 52% соответственно
В первой половине 2011 г. в магазинах сети «М.Видео» было продано около 60 тыс. игровых устройств, при этом самую высокую динамику показали игровые консоли Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360, продажи которых по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выросли на 20% и 52% соответственно, сообщили в «М.Видео». Как отметили в компании, российские геймеры постепенно переходят
|08.06.2011
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Microsoft показала руль для Xbox 360
Для игровой консоли Xbox 360 создан первый руль. Устройство совместимо со всеми играми. Стоимость 60 долларов.
|29.04.2011
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«Билайн» и Microsoft представили «Домашнее цифровое телевидение» для Xbox 360
о запуске новой услуги для абонентов «Домашнего цифрового телевидения». Теперь пользователи имеют возможность подключить и смотреть «Домашнее цифровое телевидение» «Билайн» с помощью игровой консоли Xbox 360. При подключении «Билайн ТВ» через Xbox 360 абоненту нет необходимости приобретать или брать в аренду телевизионную приставку. С помощью Xbox 360 он получает доступ ко вс
|25.02.2011
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Razer выпустила гарнитуру для Xbox 360
Выпущена гарнитура Razer для игровой консоли Xbox 360. Она является беспроводной и поддерживает стандарт 5.1 Dolby. У гарнитуры есть отдельный подключаемый интерфейсный кабель для консоли. Стоимость - 200 долларов или евро.
|04.02.2011
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Игровые наушники для Xbox 360
Mad Catz, один из известных разработчиков игровых аксессуаров, выпустил брендированные наушники для консоли Xbox 360. Они являются беспроводными и поддерживают технологию объемного звука Dolby 5.1. Стоимость устройства пока неизвестна.
|06.01.2011
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Закрытие игровых серверов Electronic Arts
ch-king для PC[/list]11 января 2011 года: The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II для Xbox 360 The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II, The Rise of the Witch-king дл
|23.11.2010
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Microsoft Xbox 360 исполнилось 5 лет: провалы и достижения
22 ноября 2010 г. исполнилось ровно 5 лет со дня выхода в продажу игровой приставки Microsoft Xbox 360. В этот день в 2005 г. устройство поступило в продажу в США, 2 декабря - в Европе и
|12.11.2010
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40% владельцев Xbox 360 используют дополнительные функции приставки
Около половины (40%) владельцев Microsoft Xbox 360 используют дополнительные функции игровой приставки: воспроизведение потокового видео, музыки и общение в социальных сетях, сообщает SlashGear со ссылкой на Денниса Даркина (Dennis Dur
|10.11.2010
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Xbox LIVE в России
ервисе. С 10 ноября и российские геймеры могут воспользоваться преимуществами Xbox LIVE, превратившими этот сервис в главное сообщество для любителей онлайновых развлечений. С помощью игровой консоли Xbox 360 и широкополосного выхода в Интернет вы сможете бесплатно присоединиться к Xbox LIVE и создать свой аватар и личный профиль, в котором будет указан ваш счет игрока. Кроме того, у вас бу
|12.10.2010
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Сервис Xbox Live в России
Компания Microsoft объявила, что сетевой сервис Xbox LIVE для развлекательной платформы Xbox 360 будет официально запущен в России 10 ноября 2010 года.Главная задача Xbox LIVE – объ
|01.09.2010
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Microsoft планирует выпустить новый манипулятор для Xbox 360
Корпорация Microsoft подтвердила информацию о выпуске нового игрового манипулятора для консоли Xbox 360 с улучшенным джойстиком. Улучшенный вариант беспроводного контроллера оснащается чет
|13.08.2010
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Microsoft Xbox 360 впервые за 3 года обошла Nintendo Wii по продажам в США
В июле 2010 г. продажи игровых приставок Microsoft Xbox 360 в США впервые за 3 года превысили месячные продажи Nintendo Wii, сообщает NPD Group. В прошлом месяце американские покупатели приобрели 443500 приставок Xbox 360, 253900 Wii и 2
|18.06.2010
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Новая Microsoft Xbox 360 тише и более чем на 33,5% экономичнее
Новая Microsoft Xbox 360 под кодовым названием Valhalla базируется на обновленной аппаратной платформе, выяснили специалисты ресурса AnandTech, разобрав игровую приставку. Новая консоль обладает комбинированны
|18.06.2010
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«Красное кольцо смерти» Xbox 360 осталось в прошлом
Ввиду того, что более тонкая Microsoft Xbox 360 обладает измененной конструкцией, в том числе кнопки включения питания, понятие «красное кольцо смерти» к ней будет неприменимо в принципе, пишет Joystiq. Новая приставка оборудована с
|15.06.2010
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Microsoft анонсировала новую Xbox 360
Корпорация Microsoft анонсировала новую модель Xbox 360. Новое устройство, именуемое в американской прессе как Xbox 360 Slim, выгляди
|05.04.2010
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Xbox 360 в золоте
Дизайнеры из Computer Choppers создали специальную версию игровой консоли Microsoft Xbox 360. Она выполнена из 24-каратного золота. Стоимость гаджета пока не определена.
|28.09.2009
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Risen для Xbox 360 в октябре
Компания "Новый Диск" сообщает о скором выходе игры Risen на платформе Xbox 360. Диск поступит в продажу в октябре 2009 года.В поисках приключений чего только не повстречается! Волей случая молодой герой попадает на загадочный остров Фаранга – место, в котором про
|21.09.2009
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Risen для Xbox 360 задержится
ия ожидаемой ролевой игры уже отправилась в печать. Мировой релиз проекта состоится 2 октября, в России продажи начнутся днем раньше, 1 октября. Помимо РС-версии, в разработке находилась и версия для Xbox 360. Компания Piranha Bytes сообщила неутешительную новость для владельцев консоли. Релиз Xbox 360 - версии игры перенесен на 2010 год.Грандиозная игра от создателей знаменитой сери
Microsoft Xbox 360 и организации, системы, технологии, персоны:
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