Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Xbox 360 Игровая приставка

Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.09.2017 Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft

Модернизация флотаВоенно-морской флот США начал использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 компании Microsoft для управления подводными лодками, сообщает издание The Virginian
12.05.2014 Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли

ультиплеерных игр современности, World Of Tanks, вышла на одной из популярнейших игровых консолей — Xbox 360. Гораздо более странно, что WoT сразу не появилась на X360. И если читателю кажется

24.02.2014 Танковый бросок на Xbox 360

ft объявили о выходе многопользовательского танкового боевика World of Tanks в версии для приставки Xbox 360. Версия World of Tanks: Xbox 360 Edition отличается совершенно новой интуитив
17.12.2013 «Яндекс.Деньги» запустили новую услугу для владельцев Xbox 360

Владельцы консолей Xbox 360 из России теперь могут покупать игры и оплачивать статус Xbox Live Gold с помощью се
03.09.2013 Diablo III для PS3 и Xbox 360 в продаже

вляют о поступлении в продажу легендарного ролевого экшена Diablo III в версиях для PlayStation 3 и Xbox 360.Чтобы сразиться с Владыкой Ужаса и решить судьбу человечества, будущие герои могут п
29.08.2013 Warface выйдет на Xbox 360

Онлайн-шутер Warface, разработанный южнокорейским отделением Crytek, в следующем году выйдет для консоли Xbox 360. Модель распространения останется такой же, как и на РС - free-to-play.Warface разработан на движке CryENGINE 3, удостоенном наград на различных специализированных выставках. Он обеспе
21.06.2013 Thief выйдет на PS3 и Xbox 360

Компания Eidos Montreal объявила о том, что игра Thief будет выпущена не только для РС и консолей следующего поколения, но и для PlayStation 3 и Xbox 360. Все версии игры выйдут одновременно в 2014 году.Главным героем новой игры будет всё тот же Гаррет, известный по предыдущим частям серии. Игровой мир - мрачный город, которым правит не
05.06.2013 Ремейк Fable для Xbox 360

нажей, новой анимацией, HD-текстурами и новой системой освещения. Fable: Anniversary также будет включать весь контент дополнения Fable: The Lost Chapters. Релиз игры состоится в конце этого года для Xbox 360.Fable перенсит вас в удивительный мир. Здесь любой ваш поступок неминуемо повлияет на вашу судьбу. Здесь с каждым шагом вы будете неуловимо меняться, постепенно превращаясь в доблестно
02.04.2013 Nvidia: смартфоны нового поколения будут мощнее PlayStation 3 и Xbox 360

аси (Tony Tamasi), мобильный процессор Nvidia следующего поколения - Tegra 5 - позволит создавать смартфоны, которые превзойдут по скорости вычислений игровые приставки Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360. «PS3 и Xbox 360 едва опережают по производительности современные мобильные устройства... Смартфоны следующего поколения будут уже быстрее», - заявил Тамаси в интервью ресурсу B
19.03.2013 Российский умелец научил Xbox 360 пиратству и получил срок

о завершившемся судебном слушании в отношении калужского продавца. Продавец Орхан Аббасов, сотрудник неназванной в сообщении Microsoft торговой сети в Калуге был осужден за взлом нескольких приставок Xbox 360, в результате которого на этих устройствах стало возможно воспроизводить нелицензионные игровые DVD. Калужский районный суд назначил Орхану Аббасову наказание в виде 1,5 лет условного

11.02.2013 Xbox 360 - портативная приставка

Компания GAEMS представила на рынке новый мультимедийный футляр для игровой приставки Xbox 360 - Halo UNSC Vanguard Personal Gaming Environment. Главная особенность Halo UNSC Vanguard Personal Gaming Environment – оформление в стиле игры Halo. В остальном футляр продолжает линей
17.10.2012 Владельцы Xbox 360 получат доступ к фильмам на ivi.ru

Интернет-кинотеатр ivi.ru объявил о том, что теперь владельцы консоли Xbox 360 от корпорации Microsoft получат доступ к бесплатной легальной фильмотеке. Интернет-кинотеатр на Xbox 360 представляет собой приложение-закладку в новом браузере Internet Explore
03.10.2012 Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро

Компания Electronic Arts объявляет, что бета-тестирование мультиплеерной части шутера Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 стартует в ближайшую пятницу, 5 октября. Бета версия будет содержать одну карту на стадионе в Сараево (Босния) и многопользовательский режим HotSpot.Напомним, что релиз полной версии и
05.06.2012 Революция в Xbox: приставка научилась лучше понимать голос и подружилась со смартфоном

Microsoft в рамках выставки игровой индустрии E3, которая проходит в эти дни в Лос-Анджелесе, анонсировала новые функции и возможности для владельцев игровых приставок Xbox 360 и мобильных устройств. Первым из анонсированных продуктов стало приложение SmartGlass для устройств на базе Windows 8, Windows Phone, Android и iOS. SmartGlass подключает мобильное уст
04.06.2012 Electronic Arts на Е3 2012

ампанию и захватывающий коллективный режим игра Battlefield 3 будет расширена за счет двух тематических загружаемых дополнений: Battlefield 3: Close Quarters и Battlefield 3: Armored Kill. Платформы: Xbox 360, PlayStation 3 и PC Дата выхода: Close Quarters - июнь 2012; Armored Kill - сентябрь 2012[list]Crysis 3Грядущий хит 2013 года в жанре боевиков, Crysis 3 устанавливает новые стандарты с
01.06.2012 Microsoft продала 67 млн консолей Xbox 360 и заработала $56 млрд

E3, которая пройдет с 5 по 7 июня в Лос-Анджелесе, опубликовала данные о продажах игровой приставки Xbox 360. По официальным данным, c 2005 г. по сегодняшний день было продано 67 млн домашних и
31.05.2012 Рекорды приставки Xbox 360

Компания Microsoft объявила, что число проданных приставок Xbox 360 достигло отметки в 67 миллионов единиц. С начала продаж в 2005 году сумма продаж составила 56 миллиардов долларов. Среди современных игровых приставок Xbox 360 имеет рыночную до
08.05.2012 Microsoft выпустила пробный комплект Xbox 360 за $99

Microsoft приступила к продажам в США комплекта игровой приставки Xbox 360 с контроллером Kinect за $99, сообщает Joystiq. Обязательным условием для покупки консоли за указанную стоимость является оформление 2-летней подписки на сетевой сервис Xbox Live с еже
21.03.2012 В России началось производство игр для Microsoft Xbox 360

В России открывается производство игр для игровой консоли Microsoft Xbox 360. По сообщению компании, теперь все диски для Xbox 360, предназначенные для ра
07.10.2011 Дата выхода Tropico 4 для Xbox 360

Компания Kalypso Media объявила о том, что версия Tropico 4 для Xbox 360 выйдет 21 октября. РС-версия игры поступила в продажу в сентябре.В Tropico 4 вам предстоит снова вжиться в роль Эль Президенте, временами жестокого, временами благодушного диктатора ра
10.09.2011 Crysis для Xbox 360 и PlayStation 3

ах PlayStation Network и Xbox Live появится первая часть шутера Crysis, адаптированная для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Версия для консолей будет несколько отличаться от оригинальной верс
25.07.2011 Новая приставка Xbox 360 для поклонников Star Wars

На ежегодной выставке Comic Con International компания Microsoft и издательство LucasArts представили специальную версию игровой приставки Xbox 360, дизайн которой стилизован в тематике космической оперы Star Wars. Отправной точкой внешнего вида новой приставки и её аксессуаров стал образ двух легендарных дроидов R2-D2 и С-3PO. Та
22.06.2011 Продажи игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в России выросли на 20% и 52% соответственно

В первой половине 2011 г. в магазинах сети «М.Видео» было продано около 60 тыс. игровых устройств, при этом самую высокую динамику показали игровые консоли Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360, продажи которых по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выросли на 20% и 52% соответственно, сообщили в «М.Видео». Как отметили в компании, российские геймеры постепенно переходят
08.06.2011 Microsoft показала руль для Xbox 360

Для игровой консоли Xbox 360 создан первый руль. Устройство совместимо со всеми играми. Стоимость 60 долларов.
29.04.2011 «Билайн» и Microsoft представили «Домашнее цифровое телевидение» для Xbox 360

о запуске новой услуги для абонентов «Домашнего цифрового телевидения». Теперь пользователи имеют возможность подключить и смотреть «Домашнее цифровое телевидение» «Билайн» с помощью игровой консоли Xbox 360. При подключении «Билайн ТВ» через Xbox 360 абоненту нет необходимости приобретать или брать в аренду телевизионную приставку. С помощью Xbox 360 он получает доступ ко вс
25.02.2011 Razer выпустила гарнитуру для Xbox 360

Выпущена гарнитура Razer для игровой консоли Xbox 360. Она является беспроводной и поддерживает стандарт 5.1 Dolby.   У гарнитуры есть отдельный подключаемый интерфейсный кабель для консоли. Стоимость - 200 долларов или евро.
04.02.2011 Игровые наушники для Xbox 360

Mad Catz, один из известных разработчиков игровых аксессуаров, выпустил брендированные наушники для консоли Xbox 360.  Они являются беспроводными и поддерживают технологию объемного звука Dolby 5.1. Стоимость устройства пока неизвестна.
06.01.2011 Закрытие игровых серверов Electronic Arts

ch-king для PC[/list]11 января 2011 года: The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II для Xbox 360 The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth II, The Rise of the Witch-king дл
23.11.2010 Microsoft Xbox 360 исполнилось 5 лет: провалы и достижения

22 ноября 2010 г. исполнилось ровно 5 лет со дня выхода в продажу игровой приставки Microsoft Xbox 360. В этот день в 2005 г. устройство поступило в продажу в США, 2 декабря - в Европе и

12.11.2010 40% владельцев Xbox 360 используют дополнительные функции приставки

Около половины (40%) владельцев Microsoft Xbox 360 используют дополнительные функции игровой приставки: воспроизведение потокового видео, музыки и общение в социальных сетях, сообщает SlashGear со ссылкой на Денниса Даркина (Dennis Dur
10.11.2010 Xbox LIVE в России

ервисе. С 10 ноября и российские геймеры могут воспользоваться преимуществами Xbox LIVE, превратившими этот сервис в главное сообщество для любителей онлайновых развлечений. С помощью игровой консоли Xbox 360 и широкополосного выхода в Интернет вы сможете бесплатно присоединиться к Xbox LIVE и создать свой аватар и личный профиль, в котором будет указан ваш счет игрока. Кроме того, у вас бу
12.10.2010 Сервис Xbox Live в России

Компания Microsoft объявила, что сетевой сервис Xbox LIVE для развлекательной платформы Xbox 360 будет официально запущен в России 10 ноября 2010 года.Главная задача Xbox LIVE – объ
01.09.2010 Microsoft планирует выпустить новый манипулятор для Xbox 360

Корпорация Microsoft подтвердила информацию о выпуске нового игрового манипулятора для консоли Xbox 360 с улучшенным джойстиком. Улучшенный вариант беспроводного контроллера оснащается чет
13.08.2010 Microsoft Xbox 360 впервые за 3 года обошла Nintendo Wii по продажам в США

В июле 2010 г. продажи игровых приставок Microsoft Xbox 360 в США впервые за 3 года превысили месячные продажи Nintendo Wii, сообщает NPD Group. В прошлом месяце американские покупатели приобрели 443500 приставок Xbox 360, 253900 Wii и 2
18.06.2010 Новая Microsoft Xbox 360 тише и более чем на 33,5% экономичнее

Новая Microsoft Xbox 360 под кодовым названием Valhalla базируется на обновленной аппаратной платформе, выяснили специалисты ресурса AnandTech, разобрав игровую приставку. Новая консоль обладает комбинированны
18.06.2010 «Красное кольцо смерти» Xbox 360 осталось в прошлом

Ввиду того, что более тонкая Microsoft Xbox 360 обладает измененной конструкцией, в том числе кнопки включения питания, понятие «красное кольцо смерти» к ней будет неприменимо в принципе, пишет Joystiq. Новая приставка оборудована с
15.06.2010 Microsoft анонсировала новую Xbox 360

Корпорация Microsoft анонсировала новую модель Xbox 360. Новое устройство, именуемое в американской прессе как Xbox 360 Slim, выгляди
05.04.2010 Xbox 360 в золоте

Дизайнеры из Computer Choppers создали специальную версию игровой консоли Microsoft Xbox 360. Она выполнена из 24-каратного золота. Стоимость гаджета пока не определена.
28.09.2009 Risen для Xbox 360 в октябре

Компания "Новый Диск" сообщает о скором выходе игры Risen на платформе Xbox 360. Диск поступит в продажу в октябре 2009 года.В поисках приключений чего только не повстречается! Волей случая молодой герой попадает на загадочный остров Фаранга – место, в котором про
21.09.2009 Risen для Xbox 360 задержится

ия ожидаемой ролевой игры уже отправилась в печать. Мировой релиз проекта состоится 2 октября, в России продажи начнутся днем раньше, 1 октября. Помимо РС-версии, в разработке находилась и версия для Xbox 360. Компания Piranha Bytes сообщила неутешительную новость для владельцев консоли. Релиз Xbox 360 - версии игры перенесен на 2010 год.Грандиозная игра от создателей знаменитой сери

Публикаций - 3047, упоминаний - 3366

Microsoft Xbox 360 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 584
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 346
EA - Electronic Arts 1317 331
Sony 6739 245
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 206
Microsoft - Activision Blizzard 511 176
Nintendo 823 162
Capcom 290 142
Новый диск 963 133
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 124
Codemasters 244 99
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 91
2K Games 215 90
THQ 299 86
9594 84
Square Enix 215 83
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 73
EA DICE 165 62
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 54
Nvidia Corp 4002 53
EA - BioWare 205 49
Бука - Buka Entertaiment 493 48
Галактика - Корпорация 1545 48
Apple Inc 13154 47
Atari 159 46
Gearbox Software 111 46
Konami 111 46
Epic Games 172 40
Valve Software 254 39
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 36
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 35
Crytek 146 34
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 34
EA Sports 71 33
Bandai Namco Entertainment 118 33
Intel Corporation 12811 32
AMD Graphics Product Group - ATI 973 31
Visceral Games 52 29
Tencent - Techland 83 28
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 28
Block - Square 203 65
Warner Bros. International Television Distribution 289 61
Warner 540 46
EPIC Telecom Invest 212 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Walt Disney Company 647 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 11
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 10
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
Верный - торговая сеть 326 9
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 8
101Hotels.com 456 8
eBay Inc 1640 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Белый Ветер 365 7
ХитZona - ХитЗона 26 7
Aspari 9 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Совкомбанк Совесть 279 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 7
Aston Martin 38 6
GameStop 30 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
LEGO 260 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 4
Adidas - Адидас 170 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Merrill Lynch 454 4
Ferrari NV 159 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 52
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 22
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 19
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Районные суды РФ 196 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Молодежный центр СВАО ГБУ БГУ 2 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 54
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
HD DVD Promotion Group 10 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
UAA - U.S. Assassin Assocation - Американская Ассоциация Ассасинов 7 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1513
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 481
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 235
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 179
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 160
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 139
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 95
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 86
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 81
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 77
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 72
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 68
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 66
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 62
Аксессуары 4282 61
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 59
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 55
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 53
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 51
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 50
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 49
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 46
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 46
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 38
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 35
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 34
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2213
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 926
Nintendo Wii - игровая консоль 760 337
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 170
Microsoft Xbox Live 309 137
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 134
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 104
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 95
Epic Games - Unreal Engine 337 93
Nintendo DS - игровая консоль 340 78
Microsoft Windows 16882 78
Microsoft Kinect 201 73
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 72
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 71
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 66
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 64
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 56
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 54
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 54
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 54
Apple iPhone 6 4861 53
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 49
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 47
Sony Playstation Network - PSN 204 43
Nintendo Wii U 75 43
EA Dead Space - компьютерная игра 88 41
Microsoft Points 74 41
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 39
Microsoft Windows XP 2431 38
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 36
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 35
Google Android 15243 35
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 34
Capcom - Devil May Cry 60 33
Fallout 170 33
Microsoft DirectX 723 33
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 31
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 31
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 30
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 29
Marston John - Марстон Джон 30 27
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 26
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 22
Bond James - Бонд Джеймс 86 20
Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 32 19
Wake Alan - Уэйк Алан 29 18
Milius John - Милиус Джон 25 17
Estacado Jackie - Эстакадо Джеки 16 14
Kobayashi Hiroyuki - Кобаяси Хироюки 13 13
Carpenter John - Карпентер Джон 16 13
Niles Steve - Найлс Стив 16 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Lopez Luis - Лопес Луис 16 12
Barker Clive - Баркер Клайв 16 12
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 10
Redfield Chris - Редфилд Крис 21 9
McGee American - МакГи Американ 15 9
Sebastian Colin - Себастьян Колин 18 9
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 9
Антонов Виктор 8 8
Feirstein Bruce - Ферштайн Брюс 11 8
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 8
Smith Harvey - Смит Харви 8 8
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 7
Moore Peter - Мур Питер 9 7
Mercer Alex - Мерсер Алекс 18 7
Cevat Yerli - Ерли Цеват 15 7
Klebitz Johnny - Клебиц Джонни 7 7
Clancy Tom - Клэнси Том 16 7
King Stephen - Кинг Стивен 51 7
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 6
Rein Mark - Рейн Марк 12 6
Itsuna Hideaki - Ицуна Хидеаки 6 6
Molyneux Peter - Молинье Питер 10 6
Muzyka Ray - Музыка Рэй 14 6
Gray Justin - Грей Джастин 8 6
Pendleton Merphy - Пендлтон Мерфи 6 6
Jackson Peter - Джексон Питер 31 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 554
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 513
Европа 24964 376
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 228
Япония 13807 159
Земля - планета Солнечной системы 10865 129
Америка - Американский регион 2206 126
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 119
США - Нью-Йорк 3180 98
Германия - Федеративная Республика 13221 60
Франция - Французская Республика 8177 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 55
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 55
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 50
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 45
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
Канада 5081 38
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 35
Польша - Республика 2031 34
Великобритания - Лондон 2432 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 32
Южная Корея - Республика 7052 30
США - Калифорния 4829 27
Франция - Нормандия 48 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Азия - Азиатский регион 5920 24
Африка - Африканский регион 3641 24
Италия - Итальянская Республика 4508 24
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 24
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 23
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 20
Бразилия - Федеративная Республика 2520 19
Солнечная система - Solar system 2569 19
Испания - Королевство 3840 19
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Европа Восточная 3138 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 470
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 328
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 109
Английский язык 7030 104
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 80
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 73
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 67
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 64
Физика - Physics - область естествознания 2940 61
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Спорт - Футбол 776 53
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 52
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 51
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 50
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 47
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 43
Металлы - Золото - Gold 1251 43
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 42
Гражданская война 170 41
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 36
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 35
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 34
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 30
СССР и США - Холодная война 213 29
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 24
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 23
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 23
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 19
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 19
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 19
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 19
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 50
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 21
GI - Game Informer 36 17
IGN 54 14
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 12
Engadget - Блог о технологиях 429 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
Ars Technica 450 11
AOL Inc - Joystiq 22 10
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
NYT - The New York Times 1100 9
Kotaku 24 8
Reg Hardware 91 8
Gamespot 38 8
ИгроMoney 58 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 7
AP - Associated Press 2007 7
Bloomberg 1627 6
Fortune 211 6
Silicon 494 5
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 5
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 5
DigiTimes - Издание 1331 5
DailyTech 96 4
Sony Playstation Magazine 11 4
Gamer Network 15 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
TechRadar 97 4
Mashable 372 3
Electronista 166 3
USA Today 153 3
Mercury News - San Jose Mercury News 52 3
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 3
The Verge - Издание 619 3
Forbes - Форбс 1002 3
Wikipedia - Википедия 650 3
FT - Financial Times 1296 3
NewsFactor 127 2
NDP 53 36
NPD Group 140 20
IDC - International Data Corporation 4975 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
eMarketer 206 2
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Mercury Research 73 2
Strategy Analytics 285 2
CNews Мишень 186 1
comScore 379 1
In-Stat 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Emerging Media Dynamics 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Superdata 12 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
LJMU - Liverpool John Moores University - Ливерпульский университет имени Джона Мурса 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 69
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 31
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 28
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 14
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 11
Международный женский день - 8 марта 418 9
ИгроМир 125 9
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Capture the Flag - CTF 56 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
Asus Open 3 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще