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Lucasfilm Games LucasArts Entertainment
СОБЫТИЯ
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|05.04.2013
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Disney завершил историю LucasArts
Купившая медиа-империю Джорджа Лукаса, компания Disney решила закрыть студию разработки и публикации видеоигр LucasArts. Студия LucasArts открыта Джорждем Лукасом в мае 1982 года и широко известна поклонникам видеоигр по публикации проектов на основе вселенных Star Wars и Indiana Jones. Кроме то
|04.06.2008
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LucasArts готовит игры для Nintendo DS
В Сети появился слух, что компания LucasArts решила портировать несколько своих хитов на мобильную консоль Nintendo DS. Причем, это будут классические игры, которые были популярны еще в начале 90-х годов. Мы будем следить за сит
|19.05.2008
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LucasArts выходит из ESA
Вслед за Activision и Vivendi, компания LucasArts объявила о своем выходе из состава Entertainment Software Association (ESA), организатора Е3. Однако о неучастии в Е3 речь пока не идет. Доподлинно известно также о том, что ESA уже п
|31.10.2007
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BioWare и LucasArts сотрудничают
BioWare и LucasArts разослали неподражаемо скучный пресс-релиз, в котором говорится, что две именитые студии берутся за разработку "потрясающего интерактивного развлекательного продукта". На этом полезна
|01.03.2007
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Lucasarts оспаривает название Digg.com
Компания Lucasarts вступила в переговоры (до судебного разбирательства дело пока не дошло) по поводу прав на название сайта Digg.com, сообщает gameland.ru. Причиной спора стал cтарый (1995 года выпуска)
|25.08.1999
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Скоро выйдет новая игра об Индиане Джонс от LucasArts
ernal Machine". Похоже, что компания всерьез собирается вернуть утраченные позиции. Популярность фильмов об Индиане Джонс остается весьма высокой до сих пор, тем более непонятно, почему только сейчас LucasArts решила возродить легендарный сиквел. Напомним, что LucasArts выпустила всего две игры об Индиане Джонс, причем последнюю в 1992 году. Новая игра по своей стилистике очень похож
Lucasfilm Games и организации, системы, технологии, персоны:
|ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
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