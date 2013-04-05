Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment

Disney завершил историю LucasArts Купившая медиа-империю Джорджа Лукаса, компания Disney решила закрыть студию разработки и публикации видеоигр LucasArts. Студия LucasArts открыта Джорждем Лукасом в мае 1982 года и широко известна поклонникам видеоигр по публикации проектов на основе вселенных Star Wars и Indiana Jones. Кроме то

LucasArts готовит игры для Nintendo DS В Сети появился слух, что компания LucasArts решила портировать несколько своих хитов на мобильную консоль Nintendo DS. Причем, это будут классические игры, которые были популярны еще в начале 90-х годов. Мы будем следить за сит

LucasArts выходит из ESA Вслед за Activision и Vivendi, компания LucasArts объявила о своем выходе из состава Entertainment Software Association (ESA), организатора Е3. Однако о неучастии в Е3 речь пока не идет. Доподлинно известно также о том, что ESA уже п

BioWare и LucasArts сотрудничают BioWare и LucasArts разослали неподражаемо скучный пресс-релиз, в котором говорится, что две именитые студии берутся за разработку "потрясающего интерактивного развлекательного продукта". На этом полезна

Lucasarts оспаривает название Digg.com Компания Lucasarts вступила в переговоры (до судебного разбирательства дело пока не дошло) по поводу прав на название сайта Digg.com, сообщает gameland.ru. Причиной спора стал cтарый (1995 года выпуска)