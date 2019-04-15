Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Nintendo Wii
игровая консоль
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 329, упоминаний - 597
Nintendo Wii упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nintendo 221 46
|Microsoft Corporation 11039 36
|Sony 2327 26
|EA - Electronic Arts 906 15
|Activision Blizzard 341 15
|Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
|Capcom 219 10
|Ubisoft 543 9
|1С-СофтКлаб 1019 8
|Facebook 3765 8
|Nvidia Corp 2012 5
|Rockstar Games 201 4
|EA Sports 50 3
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
|EA DICE 147 3
|IBM 3530 3
|Ubisoft Montreal 37 3
|Google LLC 7135 3
|Samsung Electronics 5641 2
|THQ 194 2
|Crytek 104 2
|Logitech 166 2
|Unity Technologies 97 2
|Новый диск 512 2
|Square Enix 159 2
|BioWare 162 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 716 2
|Intel Corporation 4158 2
|Lenovo Group 1636 2
|Huawei 2727 2
|PocketBook International 63 1
|Marvel - Марвел КТ 64 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
|Gaijin Entertainment 49 1
|SEGA 188 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 484 1
|Лантри 3 1
|Twitter 2204 1
|Yandex - Яндекс 4100 1
|Acer Group 1359 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 4
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 2
|Гуров Алексей 6 1
|Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Мартынов Дмитрий 31 1
|Климов Сергей 6 1
|Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 24 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 9 1
|Ctrl 39 1
|Вторая мировая война 256 1
|Русский язык 976 1
|F2P - Free-to-play 24 1
|Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
|All Things Digital 156 3
|Engadget - Блог о технологиях 336 3
|Kotaku 21 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|VentureBeat 79 1
|Electronista 139 1
|SemiAccurate 11 1
|China Daily 30 1
|Associated Press 328 1
|PornHub 23 1
|TorrentFreak (TF) 51 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
|CNET - Издание 273 1
|РИА Новости 654 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Bloomberg 785 1
|NPD Group 81 11
|Strategy Analytics 175 2
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
|Net Applications 109 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757996, в очереди разбора - 661686.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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