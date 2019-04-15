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Nintendo Wii
игровая консоль


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22.03.2019 Как выбрать планшет: рекомендации ZOOM 1
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20.10.2016 Сегодня Nintendo покажет таинственную игровую консоль нового типа 2
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01.10.2014 Nintendo будет продавать игры в России через «Яндекс.Деньги» 1
27.08.2014 Как смотрят порно пользователи Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Исследование 1
22.08.2014 Пять лучших игр для PlayStation 4 1
04.07.2014 Пять самых недооцененных игр седьмого поколения консолей 4
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07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 18
26.07.2013 Call of Duty: Ghosts выйдет на Wii U 1
25.07.2013 DuckTales Remastered. Скриншоты 1
25.07.2013 DuckTales Remastered. Скриншоты 1
23.07.2013 DuckTales Remastered. Видео 1
12.07.2013 Дата выхода DuckTales Remastered 1
07.06.2013 DuckTales Remastered. Скриншоты 1
07.06.2013 Square Enix на Е3 2013 1
05.06.2013 DuckTales Remastered выйдет на РС 1
25.05.2013 Resident Evil Revelations в продаже 1
19.04.2013 Injustice: Gods Among Us в продаже 2
03.04.2013 Демоверсия Injustice: Gods Among Us уже доступна 1
19.02.2013 Resident Evil Revelations в России 1
18.01.2013 Club.CNews: Об утечке информации и ее расследовании: поздно пить боржоми? 1
17.01.2013 Дата выхода Injustice: Gods Among Us 1
08.01.2013 Wii U останется без Crysis 3 1
26.11.2012 Дата выхоа Wii U в России 3
19.11.2012 Nintendo приступила к продажам игровой приставки нового поколения 4

Публикаций - 329, упоминаний - 597

Nintendo Wii упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nintendo 221 46
Microsoft Corporation 11039 36
Sony 2327 26
EA - Electronic Arts 906 15
Activision Blizzard 341 15
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
Capcom 219 10
Ubisoft 543 9
1С-СофтКлаб 1019 8
Facebook 3765 8
Nvidia Corp 2012 5
Rockstar Games 201 4
EA Sports 50 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
EA DICE 147 3
IBM 3530 3
Ubisoft Montreal 37 3
Google LLC 7135 3
Samsung Electronics 5641 2
THQ 194 2
Crytek 104 2
Logitech 166 2
Unity Technologies 97 2
Новый диск 512 2
Square Enix 159 2
BioWare 162 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 2
Intel Corporation 4158 2
Lenovo Group 1636 2
Huawei 2727 2
PocketBook International 63 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
Gaijin Entertainment 49 1
SEGA 188 1
Rambler Group - Рамблер ГК 484 1
Лантри 3 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4100 1
Acer Group 1359 1
eBay Inc 529 2
Avito - Авито 171 1
Airbus Group 71 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 9 1
Subaru - Субару Мотор 24 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
The Walt Disney Company 166 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
GlobalFoundries - GF 67 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 29 1
Lego 84 1
Porsche 36 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 38
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 11
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 155 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Lightning 131 3
3G - Стандарт мобильной связи 3714 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 2
USB Type-C - USB-C 901 2
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 14 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 90 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Электроника 63 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 117 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 1
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 25 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 246
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2124 79
Microsoft Excel 435 39
Nintendo DS - игровая консоль 140 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 15
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 14
Sony Playstation Portable - Sony PSP 154 14
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 13
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 11
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 11
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 9
Apple iPad 3263 8
Apple Mac 1455 7
Google YouTube - Видеохостинг 1710 7
Apple iPod Touch 654 6
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 6
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 6
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 6
Nvidia GeForce GTX 2055 5
Microsoft Xbox Live 174 5
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 4
Microsoft Kinect 42 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Apple - App Store 2198 3
EA The Sims - компьютерная игра 89 3
Microsoft Windows 10 6622 3
Dendy - Игровая приставка 15 3
Sony Playstation Network 123 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 3
Nvidia Shield 17 3
Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 48 3
Sony Playstation Dualshock 18 3
Pokémon Go 45 3
Apple iPhone 6 547 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Microsoft Windows 851 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Steve Jobs - Стив Джобс 701 2
Гуров Алексей 6 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
Нуралиев Борис 204 1
Мартынов Дмитрий 31 1
Климов Сергей 6 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 24 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 37
Япония 2771 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Европа 3736 10
Северная Америка 1407 8
США - Калифорния 972 4
США - Нью-Йорк 1088 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
США - Лос-Анджелес 291 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Франция - Париж 366 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Испания - Барселона 533 2
США - Колорадо 55 1
Россия - Краснодар 1034 1
Россия - Воронеж 686 1
Россия - Пермь 738 1
Испания - Королевство 1250 1
США - Сан-Франциско 689 1
Россия - Челябинск 768 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
США - Чикаго 127 1
США - Сан-Хосе 109 1
Специальный административный район Гонконг 547 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Азия - Азиатский регион 1512 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Индия - Республика 2165 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Австралия - Австралийский Союз 1121 1
Канада 1295 1
Россия - Красноярск 843 1
Ctrl 39 1
Вторая мировая война 256 1
Русский язык 976 1
F2P - Free-to-play 24 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 3
All Things Digital 156 3
Engadget - Блог о технологиях 336 3
Kotaku 21 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
VentureBeat 79 1
Electronista 139 1
SemiAccurate 11 1
China Daily 30 1
Associated Press 328 1
PornHub 23 1
TorrentFreak (TF) 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
CNET - Издание 273 1
РИА Новости 654 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Bloomberg 785 1
NPD Group 81 11
Strategy Analytics 175 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
Net Applications 109 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 1
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