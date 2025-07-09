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Nintendo 64 N64

Nintendo 64 - N64

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD 1
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео 1
02.10.2017 Игромир 2017: самые ожидаемые новинки 1
25.09.2015 30 лет славы Братьев Марио 1
04.07.2014 Пять самых недооцененных игр седьмого поколения консолей 1
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 1
13.02.2014 Начались продажи компактной игровой консоли PGP AIO Droid 7 1
29.01.2013 Китайская приставка объединила Android и классические консоли 1
25.07.2012 PS Vita по-китайски 1
26.04.2012 PlayStation Portable по-китайски 1
14.10.2011 GoldenEye 007: Reloaded. Скриншоты 1
22.08.2011 GoldenEye 007: Reloaded. Скриншоты 1
18.08.2011 GoldenEye 007: Reloaded. Видео 1
21.07.2011 GoldenEye 007: Reloaded. Анонс 1
26.02.2008 GoldenEye не выпустят в XBLA 1
22.02.2008 GoldenEye для Xbox Live Arcade 1
16.10.2007 Слухи: Resistance: Fall of Man 2, Perfect Dark 2 и Lost Planet? 1
19.09.2006 Дайджест. Новые iPod потрясли рынок 1
06.12.2000 Первая модель Sony Playstation в США в 7 раз популярнее, чем Playstation 2 1
04.12.2000 Sony Playstation уступила Gameboy свое 28-недельное лидерство в еженедельном рейтинге продаж в Японии 1
01.12.2000 PlayStation 2 поступила в продажу в Австралии 1
05.05.2000 Прибыль Electronic Arts за 4-й квартал упала на 54% до $10.8 млн. 1
17.02.2000 ATI планирует выпуск чипов для игровых приставок 1
20.12.1999 Японское подразделение IBM создало широкомасштабную онлайновую игровую систему 1
20.12.1999 Котировки Electronic Arts рухнули на 26% на новостях о снижении продаж 1
20.05.1999 NYKO Technologies выпустила беспроводное устройство для управления игровыми приставками RF MAX 900 1
17.03.1999 Cyberian Outpost открыла новый аукционный сайт 1
18.01.1999 Доходы MIPS Technologies во втором квартале упали 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Nintendo 64 и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6583 7
Nintendo 787 7
Microsoft Corporation 24930 6
Eurocom 26 4
EA - Electronic Arts 1288 3
Microsoft - Activision Blizzard 482 3
SEGA 395 3
Amlogic 35 2
Google LLC 12009 2
Capcom 281 2
X Corp - Twitter 2889 1
Lenovo Group 2315 1
Apple Inc 12325 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 1
Acer Group - Acer Inc 2587 1
HTC Corporation 1501 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 1
Epic Games 156 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
MIPS Technologies 31 1
Nvidia Corp 3596 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
EA DICE 160 1
iRiver 181 1
Digital Extremes 31 1
Cyberian Outpost - Outpost.com Inc 20 1
Okami - Оками 15 1
Airtight Games 17 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 1
IBM Japan 52 1
GlobalFoundries - GF 93 1
eBay Inc 1624 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Walt Disney Company 629 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17466 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3923 6
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1039 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12671 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10159 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6113 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12459 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6162 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14097 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7465 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9622 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7886 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9933 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12692 3
Аналоговые технологии 2801 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7553 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4699 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24881 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 373 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4792 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 579 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 2
Эмулятор - Emulation 275 2
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 246 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1345 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4645 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 508 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25038 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1440 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1929 2
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 172 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 381 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3700 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4065 18
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1854 10
Nintendo Wii - игровая консоль 760 9
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 7
Google Android 14364 6
Nintendo Game Boy 107 6
SEGA Dreamcast - игровая приставка 93 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 57 3
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 21 3
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 56 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
Microsoft Windows 16005 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Linux OS 10341 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1585 2
Google Play - Google Store - Android Market 3370 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 200 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 81 2
Microsoft Xbox Live 306 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 84 2
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 2
Capcom CPS - CP System 2 2
Capcom - Monster Hunter 14 2
Nintendo Donkey Kong 15 2
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 1
Google YouTube - Видеохостинг 2830 1
Apple iOS 8019 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3005 1
Google Android TV 335 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 220 1
Apple iPod 1537 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 847 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Bond James - Бонд Джеймс 83 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Кожевников Алексей 66 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 6
Япония 13395 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 2
Европа 24442 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 2
Земля - планета Солнечной системы 10494 1
Южная Корея - Республика 6752 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 1
Америка - Американский регион 2177 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2369 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 626 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8782 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4801 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 17 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 115 1
Ergonomics - Эргономика 1635 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6124 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5132 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
Инди - independent 57 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6328 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Юность - радиостанция 47 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ИгроМир 119 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 1
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Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
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