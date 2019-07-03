Получите все материалы CNews по ключевому слову
PC game Shooter Tacticool Стрелялки Шутер жанр компьютерных игр
Топ-10 бесплатных игр для смартфонов
10. Standoff 2 Шутер Вам нравится старая добрая Counter-Strike, но нет времени играть на компьютере? Тогда д
Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog
кого разработчика Panzerdog. Финансирование позволит команде завершить разработку мобильного шутера Tacticool.Ранее Panzerdog привлек предпосевные инвестиции от финского семейного фонда Aii Cap
Black Fire – новый бесплатный онлайн-шутер
Компания Belver представляет новый бесплатный онлайн-шутер Black Fire от разработчика Yingpei Games. События Black Fire разворачиваются в недалеком будущем. Игрокам предстоит стать бесстрашными наемниками и вступить в борьбу со зловещей корпораци
Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго
rships, запуск которых ожидается в 2013 г. В компании работает 1300 сотрудников из России, Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Приобретенная Wargaming чикагская Day 1 Studios знаменита своими шутерами от первого лица, работающими, главным образом на игровых приставках PlayStation 3 и Xbox 360, хотя последний ее самостоятельный продукт F.E.A.R. 3 портирован в том числе и для платформ
Онлайн-шутер Warface от CryTek
мается разработкой не только высокотехнологичного Crysis 2 и эксклюзива для Xbox 360 Codename: Kingdoms. Китайский сайт GNN опубликовал два скриншота из проекта Waface, представляющего из себя онлайн-шутер, который будет распространяться по модели free 2 play. Игра ориентирована, прежде всего, на азиатский рынок, где очень популярна система микроплатежей.Игра создается на движке CryENGINE 3
Скандальный шутер Six Days in Fallujah "разморожен"?
персонала и продолжила работать над игрой. Сегодня источник в Atomic Games, пожелавший остаться неизвестным, сообщил порталу IGN о том, что "игра обязательно будет доделана и выпущена".Напомним, что шутер Six Days in Fallujah повествует о реальных событиях ноября 2004 года, когда в результате операции армии США в иракском городе Эль-Фаллуджа (Fallouja) погибли 38 американских солдат и окол
Анонсирован шутер "Миротворец"
«Руссобит-М», компания GFI и Burut CT анонсируют военно-политический 3D-шутер «Миротворец».Сюжет «Миротворца» повествует о военном конфликте и противостоянии спецслужб бывшей союзной республики Примории и ФСБ РФ летом 2008 года.Обстановка на территории Примории нак
Шутер Dreamkiller в разработке
Компания Aspyr Media и чешская студия Mindware (Painkiller: Overdose, Cold War) анонсировали шутер от первого лица Dreamkiller. Выйдет игра осенью этого года для РС и Xbox 360.Играть предстоит за психолога Элис Дрейк (Alice Drake), которая способна проникать в сознание своих пациентов
Анонсирован шутер "Патриот"
Компания GFI, «Руссобит-М» и воронежская студия Орион анонсируют проект «Патриот» – трехмерный шутер от первого лица, в котором главному герою предстоит пробраться к источнику всех финансово-кризисных бед, свалившихся на головы столичных жителей. В помощь герою – оружие (от обычного коль
Еще один шутер от Raven Software
явлены. В разработке также Marvel Ultimate Alliance 2: Fusion (студия Vicarious Visions), сиквел игры Transformers и многие другие проекты.Как выяснилось, в закромах Raven Software создается еще один шутер для РС, Xbox 360 и PlayStation 3 с рабочим названием Singularity - абсолютно новый собственный тайтл Raven. На суд публике представлен небольшой трейлер Singularity, который можно посмотр
Лучшие игры сентября. Ох уж эти шутеры…
Второй месяц подряд шутеры уверенно оставляют за собой первую строчку, расстреливая конкурентов и стремительно прорываясь к вершинам хит-парада. И второй месяц подряд основную конкуренцию им составляют стратегии,
Blast Works — геометрический шутер
векторная графика снова находит свое место в играх. Мы уже писали о планах Sierra выпустить для Wii шутер в стиле ретро — Geometry Wars: Galaxies, на этот раз пришла очередь "геометрической" иг
Бомбы уходящего года. От шутеров до квестов
ндустрии и не желает пропускать ничего интересного. Кто знает, быть может, вы что-то упустили за прошедшие двенадцать месяцев? Встречайте – бомбы уходящего 2006 года.Читайте: Бомбы уходящего года. От шутеров до квестов.
Анонсирован шутер Desert Diner
Шведы из Tarsier Studio анонсировали высокотехнологичный шутер от первого лица Desert Diner, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Место действия: стоянка грузовиков "где-то в Мексике".К сожалению, других подробностей об игре
Valve готовит новый шутер
Компания Valve Software анонсировала мультиплеерный шутер для кооперативного прохождения Left 4 Dead, разработкой которого занимается Turtle Rock Studios, известная своей работой над бессмертным хитом Counter-Strike. В основу новой игры, что ест
ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер!
Зима пытается вступить в свои права, ну а мы представляем вам тридцать первый выпуск ИгроWeek, рассказывающий о самых интересных событиях в мире игр за последнюю неделю. Сегодня в номере: новый шутер от Valve; 10 лет «Нивалу»; возвращение в Хогвартс, а также подробный обзор всех новинок в галереях и файловом архиве «Боевого Народа».Читайте: ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер
Классические "стрелялки" идут в мобильники
Корейская компания Smile Gate разработала игру, названную Perfect Mission, представляющую собой классическую «стрелялку» для сотового телефона, сообщает The Korea Times. Релиз игры запланирован на 1 марта 2005 года. Персонаж игры- британский командос, управляемый игроком. Действие игры построено на осн
