Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable

Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода Платформы PC, PS3, Xbox 360, PS Vita Жанр шутер от первого лица Разработчик Gearbox Software (оригинальная версия) Iron Ga

ТОП-5 лучших игр для портативной приставки Sony PlayStation Vita вам помочь!Пятое место – Guacamelee! Внимательный читатель сходу заподозрит подвох, а даже если и не заподозрит – ничего страшного, я подскажу. Так вот, (шок и трепет) Guacamelee! – не эксклюзив для PS Vita и выходил на других платформах (в том числе на PC). Вы спросите: зачем тогда включать его в наш топ? Отвечаю: потому что именно на карманной приставке от Sony играть в детище DrinkBox S

Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA имеются, и для чего лучше всего использовать каждую из перечисленных консолей. NVIDIA Shield Sony PS Vita Nintendo 3DS XL Дата выхода (в мире) июль 2013 г. декабрь 2011 г. февраль 2011 г. Опе

Sony PlayStation Vita 2000 придёт в Россию с весенним теплом Компания Sony до конца апреля развернёт в России продажи новой карманной игровой приставки PlayStationVita Wi-Fi со встроенной картой памяти. Обновлённая PlayStationVita изначал

Sony представила Playstation Vita 2000 Компания Sony представила обновлённую версию портативной игровой приставки Playstation Vita, названную Vita 2000. Sony Playstation Vita 2000 появится на рынке 10

Limbo выходит на PS Vita Успешный инди-проект Limbo, вышедший сначала на Xbox 360, а потом посетивший PlayStation 3 и РС, в следующий вторник, 4 июня, станет доступен и пользователям PS Vita. Разработала игру датская студия Playdead Studios.Напомним, что Limbo - это черно-белый платформер, требующий от пользователя проявления способностей в решении логических головоломок. И

PS Vita по-китайски Портативная игровая приставка Sony PlayStation Vita ещё не утратила статуса горячей новинки, а китайская компания Shenzhen

Gravity Rush для PS Vita в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу опровергающего законы физики экшена для PlayStation Vita Gravity Rush. Игра поступила в продажу на английском языке.Приготовьтесь взглянуть на привычные вещи совершенно по-новому. Головокружительный экшен от третьего лица Gravity Rus

Турнир Mortal Kombat на PS Vita приглашают всех фанатов файтингов в целом и серии Mortal Kombat в частности принять участие в масштабном турнире по самой актуальной на текущий момент версии игры, воплощенной на портативной консоли PS Vita.23 июня на территории магазина "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ", расположенного на 0-м этаже московского торгового центра "Европейский", развернутся нешуточные страсти. Именно в это время и в это

Mortal Kombat для PS Vita в продаже al Kombat, созданного NetherRealm Studios и издающегося Warner Bros. Interactive Entertainment, для PlayStation Vita.Дебют Mortal Kombat на новой карманной консоли — это возможность для ее покл

Skype видеозвонки при помощи PlayStation®Vita! Сервис видеозвонков Skype стал впервые доступен на игровой консоли PlayStation®Vita (PS Vita). Впервые в истории стало возможно общаться посредством видеозвонков Skype, используя

Вышло приложение Skype для консоли PlayStation Vita вил о том, что сервис видеозвонков Skype стал впервые доступен на игровой консоли PlayStation Vita (PS Vita). Впервые в истории стало возможно общаться посредством видеозвонков Skype, используя

Обзор приставки Sony PS Vita: смерть "игровым" планшетам? т четырехядерный ARM CortexTM- A9 core, «оперативки», как и во втором «яблочном» планшете, 512 Мб. А объем видеопамяти составляет 128 Мб. Очень приличные показатели для такого небольшого устройства. PS Vita Размеры консоли составляют 182.0 x 18.6 x 83.5 мм, вес устройства без 3G модуля приблизительно 260 грамм, с сотовым модемом – 279 грамм. Устройство пока поставляется в единственном вари

Sony продала 1,2 млн игровых консолей PS Vita енных ожиданий. В компании добавили, что к настоящему моменту также реализовано более 2 млн игр для PS Vita конечным клиентам, включая продажи в рознице и через PSN. На сегодняшний день выпущен

Россия: Новая PlayStation поступила в продажу несмотря на протест изобретателей Wi‑Fi, составляет 11999 руб., а модели, предлагающей подключение к Wi-Fi и 3G, - 14999 руб. Продажи PS Vita стартовали вопреки протестам российских изобретателей, которые в своем исковом заявле

PS V­ita в продаже я 2012 г.: Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) с радостью объявляет о том, что сегодня, одновременно с мировым релизом, в России начались продажи самой ожидаемой портативной консоли 2012 года — PS Vita, — а также стартовой линейки игр. PS Vita — это бесконечный мир захватывающих виртуальных развлечений, который можно всегда брать с собой. Инновационное устройство позволяет насл

Российские изобретатели требуют запретить продажи новой Sony PlayStation и Владимир Мирошниченко требуют запретить продажи на территории России портативных игровых консолей Sony PlayStation Vita и прекратить любые рекламно-информационные действия, посвященные этому

Продажи Sony PlayStation Vita резко упали Продажи новой портативной игровой консоли Sony PlayStation Vita упали после запуска. Так, в первые два дня после выхода устройства в пр

Предзаказ PlayStation Vita ирующего скидку на новую портативную консоль и некоторые игры для нее.Продажи инновационной консоли PS Vita, открывающей пользователям целый мир портативных развлечений, а также уникальных игр

Объявлена стоимость PlayStation Vita в России предоплату в 999 руб., пользователи смогут до 30 апреля 2012 г. получить гарантированную скидку на PS Vita в размере стоимости предзаказа, а также комплект, включающий специальные предложения

Sony извинилась за проблемы с PlayStation Vita Корпорации Sony пришлось «латать» прошивку новой игровой консоли PlayStation Vita сразу же после ее появления на полках магазинов. Консоль появилась в Японии в минувшую субботу, 17 декабря. Устройство было долгожданным, и к открытию магазинов выстроились оче

Sony выпустит на российский рынок приставку PlayStation Vita в феврале 2012 года России, а также в странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Австралазии система PlayStation Vita (PS Vita) поступит в продажу 22 февраля 2012 года. PS Vita – новая игровая портативная