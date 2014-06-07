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Sony PlayStation Vita PS Vita Sony NGP Sony Next Generation Portable

Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода

Платформы PC, PS3, Xbox 360, PS Vita Жанр шутер от первого лица Разработчик Gearbox Software (оригинальная версия) Iron Ga
18.04.2014 ТОП-5 лучших игр для портативной приставки Sony PlayStation Vita

вам помочь!Пятое место – Guacamelee! Внимательный читатель сходу заподозрит подвох, а даже если и не заподозрит – ничего страшного, я подскажу. Так вот, (шок и трепет) Guacamelee! – не эксклюзив для PS Vita и выходил на других платформах (в том числе на PC). Вы спросите: зачем тогда включать его в наш топ? Отвечаю: потому что именно на карманной приставке от Sony играть в детище DrinkBox S
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA

имеются, и для чего лучше всего использовать каждую из перечисленных консолей.   NVIDIA Shield Sony PS Vita Nintendo 3DS XL Дата выхода (в мире) июль 2013 г. декабрь 2011 г. февраль 2011 г. Опе
31.03.2014 Sony PlayStation Vita 2000 придёт в Россию с весенним теплом

Компания Sony до конца апреля развернёт в России продажи новой карманной игровой приставки PlayStationVita Wi-Fi со встроенной картой памяти. Обновлённая PlayStationVita изначал
10.09.2013 Sony представила Playstation Vita 2000

Компания Sony представила обновлённую версию портативной игровой приставки Playstation Vita, названную Vita 2000. Sony Playstation Vita 2000 появится на рынке 10
30.05.2013 Limbo выходит на PS Vita

Успешный инди-проект Limbo, вышедший сначала на Xbox 360, а потом посетивший PlayStation 3 и РС, в следующий вторник, 4 июня, станет доступен и пользователям PS Vita. Разработала игру датская студия Playdead Studios.Напомним, что Limbo - это черно-белый платформер, требующий от пользователя проявления способностей в решении логических головоломок. И
25.07.2012 PS Vita по-китайски

Портативная игровая приставка Sony PlayStation Vita ещё не утратила статуса горячей новинки, а китайская компания Shenzhen

20.06.2012 Gravity Rush для PS Vita в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу опровергающего законы физики экшена для PlayStation Vita Gravity Rush. Игра поступила в продажу на английском языке.Приготовьтесь взглянуть на привычные вещи совершенно по-новому. Головокружительный экшен от третьего лица Gravity Rus
14.06.2012 Турнир Mortal Kombat на PS Vita

приглашают всех фанатов файтингов в целом и серии Mortal Kombat в частности принять участие в масштабном турнире по самой актуальной на текущий момент версии игры, воплощенной на портативной консоли PS Vita.23 июня на территории магазина "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ", расположенного на 0-м этаже московского торгового центра "Европейский", развернутся нешуточные страсти. Именно в это время и в это
11.05.2012 Mortal Kombat для PS Vita в продаже

al Kombat, созданного NetherRealm Studios и издающегося Warner Bros. Interactive Entertainment, для PlayStation Vita.Дебют Mortal Kombat на новой карманной консоли — это возможность для ее покл
25.04.2012 Skype видеозвонки при помощи PlayStation®Vita!

Сервис видеозвонков Skype стал впервые доступен на игровой консоли PlayStation®Vita (PS Vita). Впервые в истории стало возможно общаться посредством видеозвонков Skype, используя
24.04.2012 Вышло приложение Skype для консоли PlayStation Vita

вил о том, что сервис видеозвонков Skype стал впервые доступен на игровой консоли PlayStation Vita (PS Vita). Впервые в истории стало возможно общаться посредством видеозвонков Skype, используя
09.04.2012 Обзор приставки Sony PS Vita: смерть "игровым" планшетам?

т четырехядерный ARM CortexTM- A9 core, «оперативки», как и во втором «яблочном» планшете, 512 Мб. А объем видеопамяти составляет 128 Мб. Очень приличные показатели для такого небольшого устройства.  PS Vita Размеры консоли составляют 182.0 x 18.6 x 83.5 мм, вес устройства без 3G модуля приблизительно 260 грамм, с сотовым модемом – 279 грамм. Устройство пока поставляется в единственном вари
01.03.2012 Sony продала 1,2 млн игровых консолей PS Vita

енных ожиданий. В компании добавили, что к настоящему моменту также реализовано более 2 млн игр для PS Vita конечным клиентам, включая продажи в рознице и через PSN. На сегодняшний день выпущен
22.02.2012 Россия: Новая PlayStation поступила в продажу несмотря на протест изобретателей

Wi‑Fi, составляет 11999 руб., а модели, предлагающей подключение к Wi-Fi и 3G, - 14999 руб. Продажи PS Vita стартовали вопреки протестам российских изобретателей, которые в своем исковом заявле
22.02.2012 PS V­ita в продаже

я 2012 г.: Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) с радостью объявляет о том, что сегодня, одновременно с мировым релизом, в России начались продажи самой ожидаемой портативной консоли 2012 года — PS Vita, — а также стартовой линейки игр. PS Vita — это бесконечный мир захватывающих виртуальных развлечений, который можно всегда брать с собой. Инновационное устройство позволяет насл
15.02.2012 Российские изобретатели требуют запретить продажи новой Sony PlayStation

и Владимир Мирошниченко требуют запретить продажи на территории России портативных игровых консолей Sony PlayStation Vita и прекратить любые рекламно-информационные действия, посвященные этому

30.12.2011 Продажи Sony PlayStation Vita резко упали

Продажи новой портативной игровой консоли Sony PlayStation Vita упали после запуска. Так, в первые два дня после выхода устройства в пр
20.12.2011 Предзаказ PlayStation Vita

ирующего скидку на новую портативную консоль и некоторые игры для нее.Продажи инновационной консоли PS Vita, открывающей пользователям целый мир портативных развлечений, а также уникальных игр

20.12.2011 Объявлена стоимость PlayStation Vita в России

предоплату в 999 руб., пользователи смогут до 30 апреля 2012 г. получить гарантированную скидку на PS Vita в размере стоимости предзаказа, а также комплект, включающий специальные предложения

20.12.2011 Sony извинилась за проблемы с PlayStation Vita

Корпорации Sony пришлось «латать» прошивку новой игровой консоли PlayStation Vita сразу же после ее появления на полках магазинов. Консоль появилась в Японии в минувшую субботу, 17 декабря. Устройство было долгожданным, и к открытию магазинов выстроились оче
21.10.2011 Sony выпустит на российский рынок приставку PlayStation Vita в феврале 2012 года

России, а также в странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Австралазии система PlayStation Vita (PS Vita) поступит в продажу 22 февраля 2012 года. PS Vita – новая игровая портативная

07.06.2011 Sony представила новую PlayStation

Компания Sony анонсировала свою портативную игровую консоль нового поколения PlayStation Vita, которая станет преемницей нынешней PlayStation Portable. Sony планирует начать продажи PlayStation Vita уже в конце нынешнего года перед зимними праздниками и называет


Публикаций - 86, упоминаний - 113

Sony PlayStation Vita и организации, системы, технологии, персоны:

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1С-СофтКлаб - SoftClub 1144 18
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 14
Microsoft Corporation 25695 10
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Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 433 10
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Ubisoft Montpellier 4 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - NetherRealm Studios 16 2
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AMD - Advanced Micro Devices 4623 2
Microsoft - Activision Blizzard 509 2
Capcom 291 2
EA DICE 165 1
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Sony Pictures Television 19 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
101Hotels.com 456 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
CarrotCorp 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2394 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
Airbus Group - Airbus Industries 246 1
Walt Disney Company 644 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Block - Square 202 1
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PornHub 26 1
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