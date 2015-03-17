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EA Battlefield Компьютерная игра

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17.03.2015 Все звуки игры с гарнитурой ASTRO A50 Battlefield 4 Edition

К выходу боевика от первого лица Battlefield: Hardline компания ASTRO Gaming разработала и выпустила специальную игровую гарни
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик загружаемого дополнения China Rising для шутера Battlefield 4.Сражайтесь за превосходство на масштабных завораживающих пейзажах материкового

04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик загружаемого дополнения China Rising для шутера Battlefield 4.Сражайтесь за превосходство на масштабных завораживающих пейзажах материкового

21.11.2013 Battlefield 4 Second Assault. Официальное видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения Battlefield 4 Second Assault, в которое войдет четыре популярные карты из Battlefield 3, пере
29.10.2013 Battlefield 4 в продаже. Первые оценки

Сегодня состоялся мировой релиз шутера Battlefield 4 от студии EA DICE. Одновременно многие игровые издания опубликовали свои оценки
02.10.2013 Battlefield 4. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о бета-тесте Battlefield 4. Напомним, что открытый бета-тест проекта стартовал вчера.Battlefield 4

27.09.2013 Xbox One на "ИгроМир 2013"

тенде Xbox можно будет впервые на консолях нового поколения Xbox One попробовать сетевой режим игры Battlefield 4, одного из самых ожидаемых блокбастеров этого года, который устанавливает новые
17.09.2013 Battlefield 4. Видео и бета-тест

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик многопользовательского режима в Battlefield 4. Кроме того, появилась информация, что открытый бета-тест проекта стартует 1-го
12.09.2013 Battlefield 4. Системные требования

Студия DICE объявила системные требования, необходимые для игры Battlefield 4. Напомним, что релиз новой части серии состоится 1 этого года для РС, Xbox 360

07.09.2013 Battlefield 4. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, в котором показан пример кастомизации оружия в Battlefield 4. Battlefield 4 - это определяющий для жанра, полный экшена блокбастер, с
27.08.2013 Battlefield 4: Десяток карт и семь режимов

DICE официально подтвердила, что в игре Battlefield 4 на момент релиза будет 10 многопользовательских карт и семь режимов (Team Death
22.08.2013 Battlefield 4. Levolution

lectronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий об особенностях технологии Levolution в игре Battlefield 4. Технология Levolution создает динамичное поле боя, которое реагирует на каждое
21.08.2013 Battlefield 4: Premium

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о Battlefield 4 Premium. Battlefield 4 - это определяющий для жанра, полный экшена блокб
26.07.2013 Battlefield 4: Battlelog

я Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о возможностях платформы Battlelog в игре Battlefield 4. Благодаря Battlelog Battlefield всегда будет у вас под рукой. Ознакомьт
20.07.2013 Предзаказ Battlefield 4 для консолей нового поколения

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о старте сбора предварительных заказов на военный шутер Battlefield 4 от компании Electronic Arts для PlayStation 4 и Xbox One. Игра поступит в прода
19.07.2013 Battlefield 4: Детали сюжетной кампании

Студия EA DICE рассказывает подробности одиночной кампании игры Battlefield 4.В Battlefield 4 вы играете роль сержанта Дэниела Рекера (Daniel Recker),
18.07.2013 Предзаказ Battlfield 4 в Origin

Компания Electronic Arts объявляет о бонусах для всех, оформивших предварительный заказ на Battlefield 4 в Origin. Помимо дополнения China Rising, при оформлении предзаказа, все игроки
18.07.2013 Линейка продуктов Battlefield

Студия DICE, принадлежащая компании Electronic Arts, анонсировала целый ряд уникальных товаров Battlefield, предназначенных для поклонников знаменитой игровой серии. В ожидании выхода B
04.07.2013 Battlefield 4. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Battlefield 4 от Electronic Arts и студии DICE. Релиз игры запланирован на 29 октября для сис
25.06.2013 Battlefield 4. Особенности движка Frostbite 3

Компания DICE опубликовала видеоролик игры Battlefield 4, в котором рассказывается об особенностях движка Frostbite 3. Видео можно скача
21.06.2013 Battlefield 4. Режим "Спектратор"

Компания DICE опубликовала видеоролик игры Battlefield 4, в котором продюсер Дэниел Матрос (Daniel Matros) рассказывает о режиме "Спектр
17.06.2013 Стартовал альфа-тест Battlefield 4

Сегодня началось альфа-тестирование шутера Battlefield 4 от компании DICE, приглашение на которое получило очень ограниченное количество
11.06.2013 Battlefield 4. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Battlefield 4 от Electronic Arts и студии DICE. Релиз игры запланирован на 29 октября для сис
11.06.2013 E3 2013: Battlefield 4

треть здесь; демонстрацию мультиплеера можно скачать с нашего сервера (250 МБ) или посмотреть здесь.Battlefield 4 выйдет 29 октября для системы видеоигр и развлечений Xbox 360 компании Microsof
22.05.2013 Дата выхода Battlefield 4

Студия EA DICE объявила, что боевик Battlefield 4 будет доступен владельцам новейших игровых систем Xbox One (Microsoft) и PlaySt
08.05.2013 Battlefield 4. Скриншоты

Компания Electronic Arts опубликовала новые скриншоты из шутера Battlefield 4, разрабатывается который студией EA DICE на движке Frostbite 3. Видео можно пос
27.03.2013 17 минут геймплея Battlefield 4

Компания Electronic Arts опубликовала 17-минутный геймплейный видеоролик шутера Battlefield 4, разрабатывается который студией EA DICE на движке Frostbite 3. Видео можно пос
28.11.2012 Новый тип боевых действий Battlefield 3: Aftermath

DICE, студия Electronic Arts, объявляет, что Battlefield 3: Aftermath, четвертое цифровое дополнение к Battlefield 3, уже доступно

18.10.2012 Battlefield 3: Aftermath. Премьерный трейлер

Компания Electronic Ats опубликовала премьерный трейлер дополнения Aftermath для шутера Battlefield 3 от студии DICE. Трейлер дает возможность впервые взглянуть на четвертое дополне
28.08.2012 Даты выхода Battlefield 3: Armored Kill

Компания EA DICE объявила подробности релиза загружаемого дополнения Battlefield 3: Armored Kill. Первыми, уже 4 сентября, доступ к DLC получат Premium-игроки Pla
16.08.2012 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012

и главная награда - "Лучшая европейская игра". Вполне ожидаемо и заслужено награды достались также Battlefield 3 и популярнейшей Minecraft.Итак, полный список победителей выглядит следующим об
15.08.2012 Battlefield 3: Armored Kill. Скриншоты

Компания Electronic Arts опубликовала новые скриншоты из дополнения Armored Kill для игры Battlefield 3 от EA DICE. Релиз DLC для PlayStation 3 запланирован на 4 сентября этого года.

15.08.2012 Даты выхода дополнений дл Battlefield 3

Компания Electronic Arts определилась со сроками выхода загружаемых дополнений для игры Battlefield 3. Аддон Battlefield 3: Armored Kill для пользователей PlayStation 3 появи
20.07.2012 Battlefield 3: Armored Kill. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения Armored Kill для игры Battlefield 3 от EA DICE. Релиз DLC запланирован на осень этого года. Видео можно скачать с н
17.07.2012 Medal of Honor Warfighter - Мультиплеер и Доступ к бете Battlefield 4

х, поддержке, способностях различных классов и многом другом. Кроме того, видеоролик официально подтверждает информацию о том, что игроки, сделавшие предзаказ игры, получат доступ к бета-тестированию Battlefield 4.Видео можно скачать с нашего сервера (134 МБ) или посмотреть здесь.Medal of Honor Warfighter продолжает традиции вышедшей в 2010 году игры Medal of Honor, в которой впервые в исто
04.06.2012 Electronic Arts на Е3 2012

Origin. Представители прессы получат информацию о новых проектах ведущих игровых серий EA, включая Battlefield 3, Medal of Honor, Crysis 3, FIFA 13, Star Wars: The Old Republic, SimCity, а так
26.04.2012 Battlefield 3: Close Quarters. Скриншоты

Опубликованы скриншоты из загружаемого дополнения Close Quarters для шутера Battlefield 3 от EA DICE. Релиз DLC состоится в июне этого года для РС, PlayStation 3 и Xbox

09.03.2012 Три дополнения для Battlefield 3

акже уникальные карты и режимы. Все дополнения созданы на базе программного ядра Frostbite 2. Выход Battlefield 3: Close Quarters запланирован на июнь, Battlefield 3: Armored Kill поступ
13.12.2011 Релиз Battlefield 3: Back to Karkand состоялся

Сегодня состоялся релиз РС и Xbox 360 версий загружаемого дополнения Back to Karkand для игры Battlefield 3. Опубликован также видеоролик, демонстрирующий геймплей на карте Sharqi Peninsu
02.12.2011 Дата выхода Battlefield 3: Back to Karkand

Объявлена точная дата выхода загружаемого дополнения Back to Karkand для игры Battlefield 3. Релиз DLC для PlayStation 3 состоится 3 декабря, а версий для РС и Xbox 360 -


Публикаций - 295, упоминаний - 664

EA Battlefield и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 156
EA DICE 165 109
Microsoft Corporation 25775 26
Nvidia Corp 4002 19
Sony 6739 15
Microsoft - Activision Blizzard 511 15
SAS Institute 1082 13
Kaos Studios - Trauma Studios 35 12
Бука - Buka Entertaiment 493 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
THQ 299 10
Nintendo 823 9
Intel Corporation 12811 8
Blizzard Entertainment 343 8
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
EA Sports 71 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 6
Fortnite 95 6
2K Games 215 5
EA - BioWare 205 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
SoftClub - СофтКлуб 160 4
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 4
Apple Inc 13156 4
PUBG Corporation 55 4
Doom Eternal 12 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 3
Konami 111 3
Samsung Electronics 11065 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
LG Electronics 3735 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
9594 3
Valve Software 254 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Новый диск 963 2
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Руссобит-М 266 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Азбука-Аттикус 7 2
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 2
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 2
Walt Disney Company 647 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Веста 52 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Proskater 1 1
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Tesco 84 1
Резонанс НПП 407 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Stellantis - Maserati 14 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 1
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
Ziff Davis 24 1
МГМ ВсеСОЮЗный - МедиаГиперМаркет ВсеСОЮЗный 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
SK Gaming 14 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 14
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 12
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
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