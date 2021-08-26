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EA Battlefield
Компьютерная игра
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 175, упоминаний - 408
EA Battlefield упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EA - Electronic Arts 906 97
|EA DICE 147 88
|SAS Institute 596 13
|Microsoft Corporation 11060 11
|Sony 2340 10
|Facebook 3765 9
|Nvidia Corp 2015 8
|Activision Blizzard 341 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1669 5
|Nintendo 221 5
|Intel Corporation 4169 4
|BioWare 162 4
|Fortnite 47 4
|EA Sports 50 4
|Blizzard Entertainment 212 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
|AMD Graphics Product Group - ATI 327 2
|Twitter 2204 2
|Crytek 104 2
|CyberInt 2 2
|PayPal 440 2
|Ubisoft 544 2
|Doom Eternal 6 2
|PUBG Corporation 23 2
|Razer 45 2
|Unity Technologies 97 2
|Check Point Software Technologies 446 2
|Bang&Olufsen 81 1
|Google LLC 7144 1
|Logitech 166 1
|Funcom 62 1
|Ubisoft Montreal 37 1
|Capcom 219 1
|Bethesda Softworks 201 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|AT&T Inc 555 1
|Comcast 64 1
|1С-СофтКлаб 1019 1
|SEC Consult Services 929 1
|Samsung Electronics 5651 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|F2P - Free-to-play 24 2
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
|Вторая мировая война 259 1
|Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
|Русский язык 978 1
|Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
|Bloomberg 785 1
|NYT - The New York Times 507 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|TorrentFreak (TF) 51 1
|Kotaku 21 1
|Check Point Research 47 2
|PCMark 74 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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