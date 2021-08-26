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EA Battlefield
Компьютерная игра


26.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр 2
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 2
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 2
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
26.06.2019 Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts 1
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1
14.12.2016 AMD выпустила «убийцу» игровых процессоров Intel 1
09.12.2014 Выбираем планшет: Windows против Android 1
05.12.2014 Пять лучших игр для Xbox One 1
25.11.2014 Обзор планшета Sony Xperia Z3 Tablet Compact: оптимальный выбор 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 8
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 2
30.07.2014 Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 2
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 2
14.05.2014 «Альфа-Банк» и Enaza запустили онлайн-магазин игр 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 4
30.12.2013 Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302 1
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео 2
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео 2
03.12.2013 Уверенный старт PlayStation 4 1
22.11.2013 «М.Видео» объявила о старте продаж игровых консолей Sony PlayStation 4 1
21.11.2013 Battlefield 4 Second Assault. Официальное видео 1
29.10.2013 Battlefield 4 в продаже. Первые оценки 3
02.10.2013 Battlefield 4. Видео 4
27.09.2013 Xbox One на "ИгроМир 2013" 3
17.09.2013 Battlefield 4. Видео и бета-тест 4
12.09.2013 Battlefield 4. Системные требования 1
07.09.2013 Battlefield 4. Видео 4
27.08.2013 Battlefield 4: Десяток карт и семь режимов 4
22.08.2013 Battlefield 4. Levolution 4
21.08.2013 Battlefield 4: Premium 3
31.07.2013 Еlectronic Аrts на Gamescom-2013 1
26.07.2013 Battlefield 4: Battlelog 4
20.07.2013 Предзаказ Battlefield 4 для консолей нового поколения 2
18.07.2013 Предзаказ Battlfield 4 в Origin 6
18.07.2013 Линейка продуктов Battlefield 14

Публикаций - 175, упоминаний - 408

EA Battlefield упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 906 97
EA DICE 147 88
SAS Institute 596 13
Microsoft Corporation 11060 11
Sony 2340 10
Facebook 3765 9
Nvidia Corp 2015 8
Activision Blizzard 341 5
AMD - Advanced Micro Devices 1669 5
Nintendo 221 5
Intel Corporation 4169 4
BioWare 162 4
Fortnite 47 4
EA Sports 50 4
Blizzard Entertainment 212 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
AMD Graphics Product Group - ATI 327 2
Twitter 2204 2
Crytek 104 2
CyberInt 2 2
PayPal 440 2
Ubisoft 544 2
Doom Eternal 6 2
PUBG Corporation 23 2
Razer 45 2
Unity Technologies 97 2
Check Point Software Technologies 446 2
Bang&Olufsen 81 1
Google LLC 7144 1
Logitech 166 1
Funcom 62 1
Ubisoft Montreal 37 1
Capcom 219 1
Bethesda Softworks 201 1
Yandex - Яндекс 4101 1
AT&T Inc 555 1
Comcast 64 1
1С-СофтКлаб 1019 1
SEC Consult Services 929 1
Samsung Electronics 5651 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 29 2
Jaguar Cars 59 1
Proskater 1 1
Веста 15 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Ticketmaster 5 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 24 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Lego 84 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
The Walt Disney Company 166 1
Альфа-Банк 1123 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 258 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
DDR - Double data rate 1067 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
USB Type-A - USB-A 148 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 100 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 155 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 50
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2128 48
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 16
EA Origin 45 15
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 13
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 9
Nintendo Wii - игровая консоль 329 9
EA The Sims - компьютерная игра 89 8
Nvidia GeForce GTX 2058 8
EA Digital Illusions CE Frostbite 14 6
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 45 6
Microsoft Windows 10 6629 6
EA Mass Effect - компьютерная игра 50 5
Half-Life: Counter-Strike 61 5
EA Madden NFL - Компьютерная игра 8 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
Apple iPad 3263 4
Sony Playstation Portable - Sony PSP 156 4
Sony Playstation Dualshock 18 4
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 4
Microsoft Xbox Live 174 4
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 4
EA Titanfall - компьютерная игра 11 4
Wargaming World of Tanks 132 3
Sony Playstation Store 36 3
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 3
Sony Playstation Network 123 3
EA SimCity - компьютерная игра 41 3
Microsoft DirectX 326 3
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 776 3
Intel Core 2 Duo 257 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Adobe Photoshop 277 2
Nvidia Shield 17 2
Галушкин Олег 168 1
Быков Сергей 10 1
Щепилов Александр 1 1
Stone Adrian - Стоун Адриан 1 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 7 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 13 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Иванов Антон 39 1
Филиппов Александр 10 1
Толстой Лев 15 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 25
Франция - Париж 369 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
США - Нью-Йорк 1092 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 5
Германия - Кельн 48 5
Иран - Исламская Республика Иран 374 4
Северная Америка 1409 4
Китай - Шанхай 244 4
Европа 3745 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 3
Япония 2778 3
США - Лос-Анджелес 291 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
США - Сан-Франциско 691 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Швеция - Стокгольм 160 2
Швеция - Королевство 751 2
США - Калифорния 972 2
Туркмения - Туркменистан 195 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 100 1
Великобритания - Лондон 818 1
Америка 457 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - Омск 627 1
Россия - Краснодар 1037 1
Германия - Мюнхен 168 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Венера - планета Солнечной системы 2 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
США - Редвуд-Сити 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
F2P - Free-to-play 24 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Вторая мировая война 259 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
Русский язык 978 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Bloomberg 785 1
NYT - The New York Times 507 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
TorrentFreak (TF) 51 1
Kotaku 21 1
Check Point Research 47 2
PCMark 74 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
NPD Group 81 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 2
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