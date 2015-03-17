EA Battlefield

Все звуки игры с гарнитурой ASTRO A50 Battlefield 4 Edition К выходу боевика от первого лица Battlefield: Hardline компания ASTRO Gaming разработала и выпустила специальную игровую гарни

Battlefield 4 China Rising. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик загружаемого дополнения China Rising для шутера Battlefield 4.Сражайтесь за превосходство на масштабных завораживающих пейзажах материкового

Battlefield 4 China Rising. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик загружаемого дополнения China Rising для шутера Battlefield 4.Сражайтесь за превосходство на масштабных завораживающих пейзажах материкового

Battlefield 4 Second Assault. Официальное видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения Battlefield 4 Second Assault, в которое войдет четыре популярные карты из Battlefield 3, пере

Battlefield 4 в продаже. Первые оценки Сегодня состоялся мировой релиз шутера Battlefield 4 от студии EA DICE. Одновременно многие игровые издания опубликовали свои оценки

Battlefield 4. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о бета-тесте Battlefield 4. Напомним, что открытый бета-тест проекта стартовал вчера.Battlefield 4

Xbox One на "ИгроМир 2013" тенде Xbox можно будет впервые на консолях нового поколения Xbox One попробовать сетевой режим игры Battlefield 4, одного из самых ожидаемых блокбастеров этого года, который устанавливает новые

Battlefield 4. Видео и бета-тест Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик многопользовательского режима в Battlefield 4. Кроме того, появилась информация, что открытый бета-тест проекта стартует 1-го

Battlefield 4. Системные требования Студия DICE объявила системные требования, необходимые для игры Battlefield 4. Напомним, что релиз новой части серии состоится 1 этого года для РС, Xbox 360

Battlefield 4. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, в котором показан пример кастомизации оружия в Battlefield 4. Battlefield 4 - это определяющий для жанра, полный экшена блокбастер, с

Battlefield 4: Десяток карт и семь режимов DICE официально подтвердила, что в игре Battlefield 4 на момент релиза будет 10 многопользовательских карт и семь режимов (Team Death

Battlefield 4. Levolution lectronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий об особенностях технологии Levolution в игре Battlefield 4. Технология Levolution создает динамичное поле боя, которое реагирует на каждое

Battlefield 4: Premium Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о Battlefield 4 Premium. Battlefield 4 - это определяющий для жанра, полный экшена блокб

Battlefield 4: Battlelog я Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о возможностях платформы Battlelog в игре Battlefield 4. Благодаря Battlelog Battlefield всегда будет у вас под рукой. Ознакомьт

Предзаказ Battlefield 4 для консолей нового поколения Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о старте сбора предварительных заказов на военный шутер Battlefield 4 от компании Electronic Arts для PlayStation 4 и Xbox One. Игра поступит в прода

Battlefield 4: Детали сюжетной кампании Студия EA DICE рассказывает подробности одиночной кампании игры Battlefield 4.В Battlefield 4 вы играете роль сержанта Дэниела Рекера (Daniel Recker),

Предзаказ Battlfield 4 в Origin Компания Electronic Arts объявляет о бонусах для всех, оформивших предварительный заказ на Battlefield 4 в Origin. Помимо дополнения China Rising, при оформлении предзаказа, все игроки

Линейка продуктов Battlefield Студия DICE, принадлежащая компании Electronic Arts, анонсировала целый ряд уникальных товаров Battlefield, предназначенных для поклонников знаменитой игровой серии. В ожидании выхода B

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Battlefield 4. Особенности движка Frostbite 3 Компания DICE опубликовала видеоролик игры Battlefield 4, в котором рассказывается об особенностях движка Frostbite 3. Видео можно скача

Battlefield 4. Режим "Спектратор" Компания DICE опубликовала видеоролик игры Battlefield 4, в котором продюсер Дэниел Матрос (Daniel Matros) рассказывает о режиме "Спектр

Стартовал альфа-тест Battlefield 4 Сегодня началось альфа-тестирование шутера Battlefield 4 от компании DICE, приглашение на которое получило очень ограниченное количество

Battlefield 4. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Battlefield 4 от Electronic Arts и студии DICE. Релиз игры запланирован на 29 октября для сис

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Дата выхода Battlefield 4 Студия EA DICE объявила, что боевик Battlefield 4 будет доступен владельцам новейших игровых систем Xbox One (Microsoft) и PlaySt

Battlefield 4. Скриншоты Компания Electronic Arts опубликовала новые скриншоты из шутера Battlefield 4, разрабатывается который студией EA DICE на движке Frostbite 3. Видео можно пос

17 минут геймплея Battlefield 4 Компания Electronic Arts опубликовала 17-минутный геймплейный видеоролик шутера Battlefield 4, разрабатывается который студией EA DICE на движке Frostbite 3. Видео можно пос

Новый тип боевых действий Battlefield 3: Aftermath DICE, студия Electronic Arts, объявляет, что Battlefield 3: Aftermath, четвертое цифровое дополнение к Battlefield 3, уже доступно

Battlefield 3: Aftermath. Премьерный трейлер Компания Electronic Ats опубликовала премьерный трейлер дополнения Aftermath для шутера Battlefield 3 от студии DICE. Трейлер дает возможность впервые взглянуть на четвертое дополне

Даты выхода Battlefield 3: Armored Kill Компания EA DICE объявила подробности релиза загружаемого дополнения Battlefield 3: Armored Kill. Первыми, уже 4 сентября, доступ к DLC получат Premium-игроки Pla

"Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 и главная награда - "Лучшая европейская игра". Вполне ожидаемо и заслужено награды достались также Battlefield 3 и популярнейшей Minecraft.Итак, полный список победителей выглядит следующим об

Battlefield 3: Armored Kill. Скриншоты Компания Electronic Arts опубликовала новые скриншоты из дополнения Armored Kill для игры Battlefield 3 от EA DICE. Релиз DLC для PlayStation 3 запланирован на 4 сентября этого года.

Даты выхода дополнений дл Battlefield 3 Компания Electronic Arts определилась со сроками выхода загружаемых дополнений для игры Battlefield 3. Аддон Battlefield 3: Armored Kill для пользователей PlayStation 3 появи

Battlefield 3: Armored Kill. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения Armored Kill для игры Battlefield 3 от EA DICE. Релиз DLC запланирован на осень этого года. Видео можно скачать с н

Medal of Honor Warfighter - Мультиплеер и Доступ к бете Battlefield 4 х, поддержке, способностях различных классов и многом другом. Кроме того, видеоролик официально подтверждает информацию о том, что игроки, сделавшие предзаказ игры, получат доступ к бета-тестированию Battlefield 4.Видео можно скачать с нашего сервера (134 МБ) или посмотреть здесь.Medal of Honor Warfighter продолжает традиции вышедшей в 2010 году игры Medal of Honor, в которой впервые в исто

Electronic Arts на Е3 2012 Origin. Представители прессы получат информацию о новых проектах ведущих игровых серий EA, включая Battlefield 3, Medal of Honor, Crysis 3, FIFA 13, Star Wars: The Old Republic, SimCity, а так

Battlefield 3: Close Quarters. Скриншоты Опубликованы скриншоты из загружаемого дополнения Close Quarters для шутера Battlefield 3 от EA DICE. Релиз DLC состоится в июне этого года для РС, PlayStation 3 и Xbox

Три дополнения для Battlefield 3 акже уникальные карты и режимы. Все дополнения созданы на базе программного ядра Frostbite 2. Выход Battlefield 3: Close Quarters запланирован на июнь, Battlefield 3: Armored Kill поступ

Релиз Battlefield 3: Back to Karkand состоялся Сегодня состоялся релиз РС и Xbox 360 версий загружаемого дополнения Back to Karkand для игры Battlefield 3. Опубликован также видеоролик, демонстрирующий геймплей на карте Sharqi Peninsu