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Valve Software
Counter-Strike: Global Offensive
CS:GO



04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
01.12.2020 Топ-6 трендов в киберспорте в 2021 году по версии Maincast 1
18.11.2020 Logitech G представила новую беспроводную игровую мышь для киберспортсменов. Цена. Фото 2
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
10.08.2020 Система GPB API открывает новые партнерские каналы 2
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 2
21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini 1
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator 1
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 4
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
27.01.2020 E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 5
02.12.2019 Аренда игровых серверов 1
21.11.2019 Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации 3
09.09.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерством в киберспорте 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
17.06.2019 Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей 2
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
02.04.2019 Киберспорт доступен всем 1
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
29.08.2018 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office 1
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 1
17.07.2018 HP объявила о спонсорском партнерстве с киберспортивной организацией Na’Vi 2
17.07.2018 НР спонсирует киберспорт 1
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 2
27.07.2017 Исследование МГТС: Трафик в мессенджерах сети вырос в пять раз 1
06.10.2016 Российский киберспорт получил стадион 1
22.01.2016 «Операция Kinguin» предлагает заработать 20 тысяч долларов 1
29.10.2014 На пользователей Steam охотится очередной троян 2
07.03.2013 В Санкт-Петербурге пройдет выставка компьютерных игр и 3D-технологий OGIC 3 1
10.07.2012 Counter Strike: Global Offensive в России 5

Публикаций - 61, упоминаний - 94

Valve Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Valve Software 164 10
PUBG Corporation 25 9
Fortnite 50 8
Nvidia Corp 3010 6
Intel Corporation 10779 5
Acer Group 2178 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 4
VK - Mail.ru Group 2808 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 4
Microsoft Corporation 20967 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 95 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1810 3
Apple Inc - Эппл Рус 10090 3
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 2
NEC 1693 2
Бука - Buka 449 2
Blizzard Entertainment 293 2
Western Digital Corporation - WDC 455 2
LG Electronics 3116 2
Amazon Inc - Amazon.com 2516 2
Twitter 2280 2
Dell EMC 4466 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 2
HP Inc. 5098 2
Dr.Web - Доктор Веб 1138 2
Google LLC 9407 1
Ritmix 57 1
SPB TV 43 1
Wacom 123 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 38 1
Seiko Epson Corporation 810 1
Новый диск 665 1
Qisda BenQ 364 1
Verisign 343 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Doom Eternal 6 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1091 1
Akamai Technologies 132 1
Irdeto 27 1
Virtus.pro 20 4
Gambit Esports 6 3
ESforce 22 3
Freedom International Group 3 2
Yota Arena - киберспортивная арена 7 2
SK Gaming 13 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Na’Vi - Natus Vincere - мультигейминговая киберспортивная организация 1 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 1
EPIC Telecom Invest 141 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
Walt Disney Company 490 1
Вертолеты России 124 1
Евросеть 1342 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 108 1
Visa International 1640 1
Credit Suisse 105 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Связной ГК 1083 1
ГПБ - Газпромбанк 794 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1235 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2012 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1838 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 44 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 5
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
Московская федерация футбола 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
РПЦ - Русская православная церковь 38 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10068 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2024 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 5
USB Type-C - USB-C 994 4
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 371 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 427 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 563 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 684 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6272 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1007 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 61 2
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 118 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 294 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1066 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 513 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 241 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 47 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2108 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1884 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 54 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 152 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 114 1
VESA Adaptive Sync 13 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 314 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 234 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 1
USB Type-A - USB-A 165 1
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 14 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 1
ARM64 - Архитектура процессора 1225 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 45 16
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 107 9
Microsoft Windows 10 10089 8
Wargaming World of Tanks 153 7
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 17 6
Nvidia GeForce GTX 3056 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 6
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 258 6
Intel Core - Семейство процессоров 1009 5
Team Fortress - компьютерная игра 36 5
Blizzard - World of Warcraft 294 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 295 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 4
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 105 3
Microsoft Skype 1876 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 132 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 108 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 156 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 591 3
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 68 3
Google Android 11630 3
Apple iOS 6200 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 3
Linux OS 7167 3
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
Acer Predator 117 2
Intel Celeron - Серия процессоров 895 2
Intel Iris Plus Graphics G - серия видеокарты 15 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 42 2
Apple macOS 1217 2
HP Omen - Серия ноутбков 27 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2548 2
Intel Kaby Lake Refresh 8 2
Intel Gen11 - интегрированный дискретный графический ускоритель 7 2
VK - Mail.ru Одноклассники 970 2
Acer TrueHarmony 25 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 233 2
Microsoft Windows Hello 186 2
Кушнарев Андрей 12 3
Мельц Сергей 4 2
Золотарев Евгений 3 2
Стародубов Виталий 9 2
Комиссаров Святослав 2 2
Васильев Марат 1 1
Андреев Павел 1 1
Семенова Ирина 42 1
Командная Мария 1 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 2 1
Магурян Василий 8 1
Амниев Анатолий 1 1
Мирошниченко Даниил 2 1
Филиппов Кирилл 18 1
Барышников Николай 16 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Ковальчук Никита 1 1
Алексеев Алексей 8 1
Костылев Александр 2 1
Орловский Сергей 28 1
Орличенко Олег 1 1
Сираканян Нарек 1 1
Быков Сергей 11 1
Пикинер Константин 3 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 1
Зайцев Михаил 150 1
Мылицын Роман 81 1
Усманов Алишер 252 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
Семенов Александр 86 1
Есекеев Куанышбек 35 1
Чайковская Наталья 2 1
Трохин Александр 18 1
Гришай Александр 1 1
Чегринец Александр 1 1
Тероев Михаил 1 1
Селихов Антон 2 1
Мартынов Дмитрий 35 1
Савин Евгений 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 5
Южная Корея - Республика 3250 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 3
Германия - Федеративная Республика 7775 3
Европа 7245 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 2
Сингапур - Республика 1515 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 2
Казахстан - Республика 4122 2
Россия - УФО - Челябинская область 842 1
Китай - Пекин 815 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 625 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 833 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 1
Япония - Токио 881 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Нидерланды 1988 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 105 1
Великобритания - Шотландия 211 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 1
Эквадор - Республика 83 1
Перу - Республика 217 1
США - Лос-Анджелес 675 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 1
Колумбия - Республика 391 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 185 1
США - Индиана 84 1
Бразилия - Федеративная Республика 1895 1
Япония 7885 1
Беларусь - Белоруссия 3191 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 1
Федеральное законодательство 355 1
Пиратство - Авторское право 262 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
Thomson Reuters - Рейтер 5677 3
Newzoo - Игровая аналитика 15 2
The Verge - Издание 456 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Forbes - Форбс 558 1
Reddit 208 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 64 1
E Terra Journal 1 1
Valve Software - Valve News Network 1 1
New Scientist 1444 1
Nielsen Holdings 287 1
Discovery Research Group 21 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
McGill University - Университет Макгилла 2 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 270 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
Intel Extreme Masters 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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