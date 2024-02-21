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Valve Software Counter-Strike: Global Offensive CS:GO
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.02.2024
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«Ростелеком» представил аналитическую систему для фанатов Counter-Strike 2
ми Центра системного проектирования Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) выпустила продукт для игроков Counter-Strike 2 — рейтинговую систему Game-R. Она обрабатывает статистику матчей, а также от
|31.03.2023
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Кладовщик «М.Видео» украл iPhone на 2 миллиона, чтобы стать самым крутым в Counter Strike
ов рублей с целью купить «скины» (внешние текстуры, меняющие дизайн) для виртуального оружия в игре CS:GO (Counter Strike: Global Offensive). Первым внимание на это обратил Telegram-канал Shot.
|17.08.2022
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Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн
«Скины» на вес золота Сайт CS.Money, онлайн-рынок для поклонников игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), подвергся кибератаке, в результате которой злоумышл
|27.04.2020
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В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности
Старый код Компания Valve признала факт утечки фрагментов исходного кода популярный онлайн-игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2. Исходники были опубликованы в общем досту
|14.01.2020
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Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike
из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаю
|21.11.2019
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Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации
В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная бесперебойная работа сер
|22.08.2019
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Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости
нения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Portal, Counter-Strike и Dota 2. Это вторая уязвимость нулевого дня, обнаруженная специалистом в продукте. За публичное раскрытие информации о первой из них Valve запретила Василию участвовать в своей
|12.03.2019
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«Доктор Веб» обнаружил троянца в официальном клиенте игры Counter-Strike
В антивирусной лаборатории «Доктор Веб» был изучен троянец Trojan.Belonard, проникающий на компьютеры с использованием уязвимости клиента игры Counter-Strike 1.6. Попав на устройство, троянец заменяет файлы игры и список доступных игровых серверов. Trojan.Belonard попадает на устройство при подключении к вредоносному игровому серверу.
|14.11.2018
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Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными
спространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Counter-Strike и Dota 2. Уязвимость была обнаружена в так называемом партнерском портале Steam — сетевом ресурсе для разработчиков игр, публикуемых через платформу. Московский обнаружил, что в
|08.10.2018
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На "Игромире" определились участники гранд-финала
ел LAN-финал российской квалификации к World Electronic Sports Games в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Heartstone и StarCraft2. Финал прошёл в рамках турнира WESG
|29.08.2018
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Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office
ab и новую стратегию его операторов. Новые модификации шифратора успешно маскируются под программы для взлома легитимных приложений – всего более 2 000 файлов. В их числе – «кряки» для игр Minecraft, Counter Strike, StarCraft, офисных продуктов Adobe Acrobat, Adobe Flash, Microsoft Office, а также популярного антивирусного ПО, включая Eset NOD32. Угроза преобладает в странах Латинской Амери
|04.06.2018
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В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео
пространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life и Counter-Strike. Баг в платформе обнаружил Том Корт (Tom Court), эксперт компании Context Information Security. По его словам, для эксплуатации уязвимости достаточно было бы отправить уязвимому
|02.10.2017
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Власти запретили россиянам покупать оружие в игре Counter-Strike
Роскомнадзор заблокировал сайты с продажами предметов для Counter-Strike Роскомнадзор сообщил о блокировке 21 сайта, занимавшегося продажами предметов
|17.08.2012
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Counter-Strike: Global Offensive уже в магазинах
нал значительно расширен, карты модифицированы, добавлены новые режимы игры.Для новичков дисциплины Counter-Strike в Global Offensive предумотрен облегченный режим игры, а для приверженцев стар
|10.07.2012
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Counter Strike: Global Offensive в России
Valve и компания "Бука" анонсируют выход игры Counter-Strike: Global Offensive в России.Сounter-Strike: Global Offensive — это свежий взгля
|22.11.2011
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Бета-тест Counter-Strike: GO в конце месяца
Компания Valve объявила дату старта закрытого бета-теста шутера Counter-Strike: Global Offensive. Бета-тестирование начнется 30 ноября только для РС игроков.
|22.09.2011
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Counter Strike: Global Offensive. Скриншоты
скриншоты проекта Counter Strike: Global Offensive, релиз которого запланирован на начало 2012 года.CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из класси
|28.08.2011
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Counter Strike: Global Offensive. Видео и скриншоты
запланирован на начало 2012 года. Видео можно скачать с нашего сервера (14 МБ) или посмотреть здесь.Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) возродит тот ураганный командный игровой процесс, в
|13.08.2011
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Counter Strike: Global Offensive. Анонс
Компания Valve официально анонсировала проект Counter Strike: Global Offensive, работает над которым студия Hidden Path Entertainment. Рели
|08.08.2011
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Хакеры заражают опасным вирусом игроков Counter-Strike
Веб» сообщили об обнаружении новой схемы заражения пользовательских компьютеров троянскими программами. Целью распространителей вредоносного ПО являются любители известной многопользовательской игры Counter-Strike 1.6. Как отмечают исследователи, обычно клиент Counter-Strike при соединении с сервером скачивает с удаленного узла ряд компонентов, используемых в игре, но отсутствующих
|08.08.2011
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Трояны атакуют пользователей Counter-Strike
работчик средств информационной безопасности — сообщила об обнаружении новой схемы заражения компьютеров пользователей вредоносным ПО. На этот раз целью злоумышленников стали любители популярной игры Counter-Strike 1.6: в момент подключения пользователей к одному из игровых серверов на их ПК начинают загружаться файлы со скрытыми в них троянскими программами. Обычно при соединении с серверо
|05.12.2008
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"Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание" в печати
Компания "Бука" сообщает об уходе в печать сборника "Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание". В продаже специальное издание появится 18 декабря.Сборн
|27.11.2008
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"Антология COUNTER-STRIKE" скоро в продаже
Компания "Бука" уже в декабре этого года выпустит сборник "Антология COUNTER-STRIKE". Сборник включает в себя оригинальную версию культового шутера, все многополь
|01.04.2008
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Великолукский техникум ж/д транспорта победил в чемпионате по «Counter-Strike»
Второй чемпионат города Великие Луки по компьютерной игре «Counter-Strike» прошел 29 марта. Первенство состоялось в рамках «Студенческой весны-2008». Десять команд на протяжении семи часов боролись за победу. Наравне со студентами университетов и акаде
|24.01.2008
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Бразильский запрет на Everquest и Counter-Strike
Несколько дней назад Бразильское правительство запретило продажу в стране MMORPG Everquest и шутера Counter-Strike в стране. Инициатором бойкота этих двух игр выступил федеральный суд в октябре
|22.01.2008
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В Бразилии запретили Counter-Strike и Everquest
Начиная с 17 января 2008 г. игры Counter-Strike и Everquest запрещены в Бразилии. Приказ вступил в силу только сейчас, хотя Бразильский федеральный суд вынес соответствующее решение еще в октябре 2007 г. Игры были запрещены, п
|27.10.2004
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Женские кланы теснят мужчин-геймеров
етняя Аня Маллер (Anja Maller, на фото) живет двойной жизнью. Днем она – мать-одиночка, к тому же учащаяся на журналиста, но вечерами, оказавшись у компьютера, она становится грозой виртуального мира Counter-Strike – ужасным Vildkatten. Трансформация Ани объясняется просто – она одна из растущего племени женщин - профессиональных компьютерных игроков. Женщины уже заставили отказаться от пре
|12.01.2004
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"МТУ-Интел" выиграл в Counter Strike
уда первой и апелляционной инстанций от 15 июля и 17 ноября 2003 года. Суд также принял решение отказать ООО «Медиа-сервис-2000» в иске к «МТУ-Интел» о защите исключительного права на товарный знак Counter Strike и признал требования о взыскании денежной компенсации в размере 2 млн. рублей необоснованными. Конфликт начался в апреле 2003 года, когда компания «Медиа-сервис-2000» без предвар
|18.11.2003
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Битва за Counter-Strike почти проиграна
права на игру. «„МТУ-Интел“ не совсем корректно говорит, что они никак не используют торговую марку Counter Strike, — сказал управляющий проектами юридической фирмы Vegas-Lex Дмитрий Орахе
|17.11.2003
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Суд решил судьбу товарного знака Counter Strike
Арбитражный суд Москвы отказал в апелляционной жалобе интернет-провайдера ЗАО "МТУ-Интел" и подтвердил решение о незаконности использования товарного знака Counter Strike и выплате компенсации в размере 2 млн. руб. Суд отказал провайдеру в апелляционной жалобе на решение суда от 15 июля 2003 г., когда был удовлетворен иск "Медиа-сервис 2000" о защ
Valve Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Lombardi Doug - Ломбарди Даг 11 5
|Кушнарев Андрей 21 3
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 3
|Московский Артем 5 3
|Усманов Алишер 311 2
|Стародубов Виталий 10 2
|Золотарев Евгений 4 2
|Мельц Сергей 4 2
|Синицкий Борис 4 2
|Комиссаров Святослав 2 2
|Azor Frank - Эзор Фрэнк 4 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
|Смит Дмитрий 5 2
|Сахнов Константин 6 2
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|Быковский Антон 3 2
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|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Зайцев Михаил 345 1
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|Шведов Александр 46 1
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|Семенов Александр 166 1
|Есекеев Куанышбек 40 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Наместников Юрий 40 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Быков Сергей 34 1
|Даванков Владислав 15 1
|Малахов Александр 20 1
|Трохин Александр 21 1
|Соловенчук Александр 156 1
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