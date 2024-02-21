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Valve Software Counter-Strike: Global Offensive CS:GO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.02.2024 «Ростелеком‎» представил аналитическую систему для фанатов Counter-Strike 2

ми Центра системного проектирования Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) выпустила продукт для игроков Counter-Strike 2 — рейтинговую систему Game-R. Она обрабатывает статистику матчей, а также от
31.03.2023 Кладовщик «М.Видео» украл iPhone на 2 миллиона, чтобы стать самым крутым в Counter Strike

ов рублей с целью купить «скины» (внешние текстуры, меняющие дизайн) для виртуального оружия в игре CS:GO (Counter Strike: Global Offensive). Первым внимание на это обратил Telegram-канал Shot.
17.08.2022 Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн

«Скины» на вес золота Сайт CS.Money, онлайн-рынок для поклонников игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), подвергся кибератаке, в результате которой злоумышл
27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности

Старый код Компания Valve признала факт утечки фрагментов исходного кода популярный онлайн-игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2. Исходники были опубликованы в общем досту
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike

из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаю
21.11.2019 Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации

В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная бесперебойная работа сер
22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости

нения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Portal, Counter-Strike и Dota 2. Это вторая уязвимость нулевого дня, обнаруженная специалистом в продукте. За публичное раскрытие информации о первой из них Valve запретила Василию участвовать в своей

12.03.2019 «Доктор Веб» обнаружил троянца в официальном клиенте игры Counter-Strike

В антивирусной лаборатории «Доктор Веб» был изучен троянец Trojan.Belonard, проникающий на компьютеры с использованием уязвимости клиента игры Counter-Strike 1.6. Попав на устройство, троянец заменяет файлы игры и список доступных игровых серверов. Trojan.Belonard попадает на устройство при подключении к вредоносному игровому серверу.
14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными

спространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Counter-Strike и Dota 2. Уязвимость была обнаружена в так называемом партнерском портале Steam — сетевом ресурсе для разработчиков игр, публикуемых через платформу. Московский обнаружил, что в

08.10.2018 На "Игромире" определились участники гранд-финала

ел LAN-финал российской квалификации к World Electronic Sports Games в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Heartstone и StarCraft2. Финал прошёл в рамках турнира WESG
29.08.2018 Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office

ab и новую стратегию его операторов. Новые модификации шифратора успешно маскируются под программы для взлома легитимных приложений – всего более 2 000 файлов. В их числе – «кряки» для игр Minecraft, Counter Strike, StarCraft, офисных продуктов Adobe Acrobat, Adobe Flash, Microsoft Office, а также популярного антивирусного ПО, включая Eset NOD32. Угроза преобладает в странах Латинской Амери
04.06.2018 В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео

пространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life и Counter-Strike. Баг в платформе обнаружил Том Корт (Tom Court), эксперт компании Context Information Security. По его словам, для эксплуатации уязвимости достаточно было бы отправить уязвимому

02.10.2017 Власти запретили россиянам покупать оружие в игре Counter-Strike

Роскомнадзор заблокировал сайты с продажами предметов для Counter-Strike Роскомнадзор сообщил о блокировке 21 сайта, занимавшегося продажами предметов

17.08.2012 Counter-Strike: Global Offensive уже в магазинах

нал значительно расширен, карты модифицированы, добавлены новые режимы игры.Для новичков дисциплины Counter-Strike в Global Offensive предумотрен облегченный режим игры, а для приверженцев стар
10.07.2012 Counter Strike: Global Offensive в России

Valve и компания "Бука" анонсируют выход игры Counter-Strike: Global Offensive в России.Сounter-Strike: Global Offensive — это свежий взгля
22.11.2011 Бета-тест Counter-Strike: GO в конце месяца

Компания Valve объявила дату старта закрытого бета-теста шутера Counter-Strike: Global Offensive. Бета-тестирование начнется 30 ноября только для РС игроков.
22.09.2011 Counter Strike: Global Offensive. Скриншоты

скриншоты проекта Counter Strike: Global Offensive, релиз которого запланирован на начало 2012 года.CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из класси
28.08.2011 Counter Strike: Global Offensive. Видео и скриншоты

запланирован на начало 2012 года. Видео можно скачать с нашего сервера (14 МБ) или посмотреть здесь.Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) возродит тот ураганный командный игровой процесс, в
13.08.2011 Counter Strike: Global Offensive. Анонс

Компания Valve официально анонсировала проект Counter Strike: Global Offensive, работает над которым студия Hidden Path Entertainment. Рели
08.08.2011 Хакеры заражают опасным вирусом игроков Counter-Strike

Веб» сообщили об обнаружении новой схемы заражения пользовательских компьютеров троянскими программами. Целью распространителей вредоносного ПО являются любители известной многопользовательской игры Counter-Strike 1.6. Как отмечают исследователи, обычно клиент Counter-Strike при соединении с сервером скачивает с удаленного узла ряд компонентов, используемых в игре, но отсутствующих

08.08.2011 Трояны атакуют пользователей Counter-Strike

работчик средств информационной безопасности — сообщила об обнаружении новой схемы заражения компьютеров пользователей вредоносным ПО. На этот раз целью злоумышленников стали любители популярной игры Counter-Strike 1.6: в момент подключения пользователей к одному из игровых серверов на их ПК начинают загружаться файлы со скрытыми в них троянскими программами. Обычно при соединении с серверо
05.12.2008 "Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание" в печати

Компания "Бука" сообщает об уходе в печать сборника "Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание". В продаже специальное издание появится 18 декабря.Сборн
27.11.2008 "Антология COUNTER-STRIKE" скоро в продаже

Компания "Бука" уже в декабре этого года выпустит сборник "Антология COUNTER-STRIKE". Сборник включает в себя оригинальную версию культового шутера, все многополь
01.04.2008 Великолукский техникум ж/д транспорта победил в чемпионате по «Counter-Strike»

Второй чемпионат города Великие Луки по компьютерной игре «Counter-Strike» прошел 29 марта. Первенство состоялось в рамках «Студенческой весны-2008». Десять команд на протяжении семи часов боролись за победу. Наравне со студентами университетов и акаде
24.01.2008 Бразильский запрет на Everquest и Counter-Strike

Несколько дней назад Бразильское правительство запретило продажу в стране MMORPG Everquest и шутера Counter-Strike в стране. Инициатором бойкота этих двух игр выступил федеральный суд в октябре
22.01.2008 В Бразилии запретили Counter-Strike и Everquest

Начиная с 17 января 2008 г. игры Counter-Strike и Everquest запрещены в Бразилии. Приказ вступил в силу только сейчас, хотя Бразильский федеральный суд вынес соответствующее решение еще в октябре 2007 г. Игры были запрещены, п
27.10.2004 Женские кланы теснят мужчин-геймеров

етняя Аня Маллер (Anja Maller, на фото) живет двойной жизнью. Днем она – мать-одиночка, к тому же учащаяся на журналиста, но вечерами, оказавшись у компьютера, она становится грозой виртуального мира Counter-Strike – ужасным Vildkatten. Трансформация Ани объясняется просто – она одна из растущего племени женщин - профессиональных компьютерных игроков. Женщины уже заставили отказаться от пре
12.01.2004 "МТУ-Интел" выиграл в Counter Strike

уда первой и апелляционной инстанций от 15  июля и 17 ноября 2003 года. Суд также принял решение отказать ООО «Медиа-сервис-2000» в иске к «МТУ-Интел» о защите исключительного права на  товарный знак Counter Strike и признал требования о взыскании денежной компенсации в размере 2 млн. рублей необоснованными. Конфликт начался в апреле 2003 года, когда компания «Медиа-сервис-2000» без предвар
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна

права на игру. «„МТУ-Интел“ не совсем корректно говорит, что они никак не используют торговую марку Counter Strike, — сказал управляющий проектами юридической фирмы Vegas-Lex Дмитрий Орахе
17.11.2003 Суд решил судьбу товарного знака Counter Strike

Арбитражный суд Москвы отказал в апелляционной жалобе интернет-провайдера ЗАО "МТУ-Интел" и подтвердил решение о незаконности использования товарного знака Counter Strike и выплате компенсации в размере 2 млн. руб. Суд отказал провайдеру в апелляционной жалобе на решение суда от 15 июля 2003 г., когда был удовлетворен иск "Медиа-сервис 2000" о защ

Публикаций - 182, упоминаний - 271

Valve Software и организации, системы, технологии, персоны:

Valve Software 254 35
Nvidia Corp 4002 20
Intel Corporation 12811 20
PUBG Corporation 55 15
Microsoft Corporation 25775 15
Fortnite 95 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Бука - Buka Entertaiment 493 10
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Google LLC 12688 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Apple Inc 13154 8
VK - Mail.ru Group 3602 7
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Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Sony 6739 5
EA - Electronic Arts 1317 5
Nintendo 823 5
Epic Games 172 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
LG Electronics 3735 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
Blizzard Entertainment 343 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 4
Samsung Electronics 11064 4
Ростелеком 10948 4
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ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
HP Inc. 5883 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Logitech 437 3
Yahoo! 3726 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Virtus.pro 30 9
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 6
SK Gaming 14 5
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
EPIC Telecom Invest 212 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Верный - торговая сеть 326 3
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Walt Disney Company 647 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 2
Freedom International Group 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Visa International 1993 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Евросеть 1421 1
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ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Airbnb 101 1
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Nike 195 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
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