Valve Software

«Ростелеком‎» представил аналитическую систему для фанатов Counter-Strike 2 ми Центра системного проектирования Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) выпустила продукт для игроков Counter-Strike 2 — рейтинговую систему Game-R. Она обрабатывает статистику матчей, а также от

Кладовщик «М.Видео» украл iPhone на 2 миллиона, чтобы стать самым крутым в Counter Strike ов рублей с целью купить «скины» (внешние текстуры, меняющие дизайн) для виртуального оружия в игре CS:GO (Counter Strike: Global Offensive). Первым внимание на это обратил Telegram-канал Shot.

Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн «Скины» на вес золота Сайт CS.Money, онлайн-рынок для поклонников игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), подвергся кибератаке, в результате которой злоумышл

В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности Старый код Компания Valve признала факт утечки фрагментов исходного кода популярный онлайн-игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2. Исходники были опубликованы в общем досту

Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike из наиболее популярных в настоящее время дисциплин. В первую очередь речь идет о компьютерных играх Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Fortnite и Dota 2, другие проекты пока не упоминаю

Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации В качестве серверов CS GO подойдут как виртуальные, так и физические выделенные серверы, VPS и Dedicated соответственно. Важными характеристиками такого оборудования являются: Качественная бесперебойная работа сер

Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости нения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Portal, Counter-Strike и Dota 2. Это вторая уязвимость нулевого дня, обнаруженная специалистом в продукте. За публичное раскрытие информации о первой из них Valve запретила Василию участвовать в своей

«Доктор Веб» обнаружил троянца в официальном клиенте игры Counter-Strike В антивирусной лаборатории «Доктор Веб» был изучен троянец Trojan.Belonard, проникающий на компьютеры с использованием уязвимости клиента игры Counter-Strike 1.6. Попав на устройство, троянец заменяет файлы игры и список доступных игровых серверов. Trojan.Belonard попадает на устройство при подключении к вредоносному игровому серверу.

Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными спространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life, Counter-Strike и Dota 2. Уязвимость была обнаружена в так называемом партнерском портале Steam — сетевом ресурсе для разработчиков игр, публикуемых через платформу. Московский обнаружил, что в

На "Игромире" определились участники гранд-финала ел LAN-финал российской квалификации к World Electronic Sports Games в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Heartstone и StarCraft2. Финал прошёл в рамках турнира WESG

Eset: шифратор GandCrab маскируется под «кряки» для Counter Strike и Microsoft Office ab и новую стратегию его операторов. Новые модификации шифратора успешно маскируются под программы для взлома легитимных приложений – всего более 2 000 файлов. В их числе – «кряки» для игр Minecraft, Counter Strike, StarCraft, офисных продуктов Adobe Acrobat, Adobe Flash, Microsoft Office, а также популярного антивирусного ПО, включая Eset NOD32. Угроза преобладает в странах Латинской Амери

В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео пространения компьютерных игр и программ. Его разработчиком выступает американская компания Valve, известная созданием сверхпопулярных во всем мире многопользовательских игр, в частности, Half-Life и Counter-Strike. Баг в платформе обнаружил Том Корт (Tom Court), эксперт компании Context Information Security. По его словам, для эксплуатации уязвимости достаточно было бы отправить уязвимому

Власти запретили россиянам покупать оружие в игре Counter-Strike Роскомнадзор заблокировал сайты с продажами предметов для Counter-Strike Роскомнадзор сообщил о блокировке 21 сайта, занимавшегося продажами предметов

Counter-Strike: Global Offensive уже в магазинах нал значительно расширен, карты модифицированы, добавлены новые режимы игры.Для новичков дисциплины Counter-Strike в Global Offensive предумотрен облегченный режим игры, а для приверженцев стар

Counter Strike: Global Offensive в России Valve и компания "Бука" анонсируют выход игры Counter-Strike: Global Offensive в России.Сounter-Strike: Global Offensive — это свежий взгля

Бета-тест Counter-Strike: GO в конце месяца Компания Valve объявила дату старта закрытого бета-теста шутера Counter-Strike: Global Offensive. Бета-тестирование начнется 30 ноября только для РС игроков.

Counter Strike: Global Offensive. Скриншоты скриншоты проекта Counter Strike: Global Offensive, релиз которого запланирован на начало 2012 года.CS: GO будет включать в себя новые карты, персонажей, оружие и их улучшенные версии из класси

Counter Strike: Global Offensive. Видео и скриншоты запланирован на начало 2012 года. Видео можно скачать с нашего сервера (14 МБ) или посмотреть здесь.Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) возродит тот ураганный командный игровой процесс, в

Counter Strike: Global Offensive. Анонс Компания Valve официально анонсировала проект Counter Strike: Global Offensive, работает над которым студия Hidden Path Entertainment. Рели

Хакеры заражают опасным вирусом игроков Counter-Strike Веб» сообщили об обнаружении новой схемы заражения пользовательских компьютеров троянскими программами. Целью распространителей вредоносного ПО являются любители известной многопользовательской игры Counter-Strike 1.6. Как отмечают исследователи, обычно клиент Counter-Strike при соединении с сервером скачивает с удаленного узла ряд компонентов, используемых в игре, но отсутствующих

Трояны атакуют пользователей Counter-Strike работчик средств информационной безопасности — сообщила об обнаружении новой схемы заражения компьютеров пользователей вредоносным ПО. На этот раз целью злоумышленников стали любители популярной игры Counter-Strike 1.6: в момент подключения пользователей к одному из игровых серверов на их ПК начинают загружаться файлы со скрытыми в них троянскими программами. Обычно при соединении с серверо

"Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание" в печати Компания "Бука" сообщает об уходе в печать сборника "Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание". В продаже специальное издание появится 18 декабря.Сборн

"Антология COUNTER-STRIKE" скоро в продаже Компания "Бука" уже в декабре этого года выпустит сборник "Антология COUNTER-STRIKE". Сборник включает в себя оригинальную версию культового шутера, все многополь

Великолукский техникум ж/д транспорта победил в чемпионате по «Counter-Strike» Второй чемпионат города Великие Луки по компьютерной игре «Counter-Strike» прошел 29 марта. Первенство состоялось в рамках «Студенческой весны-2008». Десять команд на протяжении семи часов боролись за победу. Наравне со студентами университетов и акаде

Бразильский запрет на Everquest и Counter-Strike Несколько дней назад Бразильское правительство запретило продажу в стране MMORPG Everquest и шутера Counter-Strike в стране. Инициатором бойкота этих двух игр выступил федеральный суд в октябре

В Бразилии запретили Counter-Strike и Everquest Начиная с 17 января 2008 г. игры Counter-Strike и Everquest запрещены в Бразилии. Приказ вступил в силу только сейчас, хотя Бразильский федеральный суд вынес соответствующее решение еще в октябре 2007 г. Игры были запрещены, п

Женские кланы теснят мужчин-геймеров етняя Аня Маллер (Anja Maller, на фото) живет двойной жизнью. Днем она – мать-одиночка, к тому же учащаяся на журналиста, но вечерами, оказавшись у компьютера, она становится грозой виртуального мира Counter-Strike – ужасным Vildkatten. Трансформация Ани объясняется просто – она одна из растущего племени женщин - профессиональных компьютерных игроков. Женщины уже заставили отказаться от пре

"МТУ-Интел" выиграл в Counter Strike уда первой и апелляционной инстанций от 15 июля и 17 ноября 2003 года. Суд также принял решение отказать ООО «Медиа-сервис-2000» в иске к «МТУ-Интел» о защите исключительного права на товарный знак Counter Strike и признал требования о взыскании денежной компенсации в размере 2 млн. рублей необоснованными. Конфликт начался в апреле 2003 года, когда компания «Медиа-сервис-2000» без предвар

Битва за Counter-Strike почти проиграна права на игру. «„МТУ-Интел“ не совсем корректно говорит, что они никак не используют торговую марку Counter Strike, — сказал управляющий проектами юридической фирмы Vegas-Lex Дмитрий Орахе