Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Valve Software
Counter-Strike: Global Offensive
CS:GO
Публикаций - 61, упоминаний - 94
Valve Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 1
|Федеральное законодательство 355 1
|Пиратство - Авторское право 262 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru