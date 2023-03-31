Кладовщик «М.Видео» украл iPhone на 2 миллиона, чтобы стать самым крутым в Counter Strike

Работник склада «М.Видео» украл смартфоны Apple в сумме на 2 млн руб., чтобы купить на эти деньги «скины» для оружия в игре Counter Strike: Global Offensive. Смартфоны он продал всего за 15,5% их стоимости, после чего пошел в полицию и во всем сознался. Это второй случай ограбления склада ритейлера, о котором стало известно за месяц.

Желание выделиться до добра не довело

19-летний сотрудник ритейлера «М.Видео» выкрал со склада смартфоны Apple iPhone на несколько миллионов рублей с целью купить «скины» (внешние текстуры, меняющие дизайн) для виртуального оружия в игре CS:GO (Counter Strike: Global Offensive). Первым внимание на это обратил Telegram-канал Shot.

По информации канала, история развернулась в подмосковном Серпухове, но дата этих событий на момент выхода материала оставалась неизвестной. Представители группы «М.Видео-Эльдорадо» на запрос CNews не ответили.

Как пишет Shot, предприимчивый геймер по имени Кирилл (может быть изменено) работал кладовщиком. Основным назначением его «промысла» было погашение микрозаймов в пределах 300 тыс. руб., которые 19-летний киберспортсмен взял, чтобы украсить своего виртуального персонажа и носимое им оружие. Поставленный план был реализован, но далеко не в полной мере и не с первого раза.

Продажа «скинов» для видеоигр — это очень прибыльный бизнес со своими торговыми площадками и продавцами. Игроки готовы щедро платить за текстуру, которая будет выделять их на фоне других игроков, что особенно хорошо видно на примере виртуального магазина CS.Money, реализующего «скины» для CS:GO. Как сообщал CNews, в августе 2022 г. хакеры взломали его и украли текстуры на $6 млн (462,5 млн руб. по курсу ЦБ на 31 марта 2023 г.).

Понять и простить

Кирилл стремился поскорее погасить задолженность, поскольку на него успели выйти коллекторы. Как он пришел к мысли ограбить работодателя, не установлено, но план в его голове созрел вполне конкретный — под покровом ночи вынести со склада, на котором он работал, несколько дорогостоящих устройств.

Выбор Кирилла пал на Apple MacBook и iPhone – он выкрал девять смартфонов и один ноутбук, но попал в поле зрения камер видеонаблюдения, после чего за дело взялась полиция. Кирилл был вынужден вернуть присвоенный товар на место, но, как ни странно, его проступок не возымел никаких последствий, помимо постоянно растущей (из-за процентов) суммы долга.

Кирилл даже не остался без работы — работодатель дал ему второй шанс, которым тот не замедлил воспользоваться. Новая попытка ограбления оказалась более успешной — Кирилл унес со склада 15 iPhone (модели и комплектации не установлены) на сумму приблизительно в 2 млн руб.

Казалось бы, такого «улова» должно было с лихвой хватить и на погашение долгов перед микрофинансовыми организациями, и на солидное пополнение «скинов» в CS:GO. Но с продажи всех смартфонов Кирилл выручил лишь 320 тыс. руб., отнеся их на знаменитый московский рынок — «Горбушку», пишет Shot. Почему Кирилл так продешевил, на момент публикации материала установлено не было.

С совестью договориться не получилось

Нельзя предугадать, как скоро работодатель Кирилла обнаружил бы пропажу. Как сообщал CNews, спрос на технику Apple, спустя год после ухода компании из России, по-прежнему остается стабильно высоким. И неизвестно, как долго бы длилось расследование, прежде чем полиция вышла бы на Кирилла.

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Но 19-летний кладовщик «М.Видео», возможно, теперь бывший, упростил правоохранительным органам работу, явившись в отделение с повинной. Shot пишет, что он во всем сознался. В настоящее время дальнейшая судьба Кирилла не определена, но ему вполне может «светить» уголовное преследование, поскольку совершенное им преступление может быть расценено как нарушение ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). А поскольку 2 млн руб. — это крупная сумма. Кириллу может грозить тюрьма сроком до 10 лет наряду со штрафом в 1 млн руб.

Преступники облюбовали склады «М.Видео-Эльдорадо»

История Кирилла — второй случай ограбления склада «М.Видео-Эльдорадо», о котором стало известно за последние две недели. 20 марта 2023 г. CNews писал о сотруднике ритейлера Артеме Молчанове, который на протяжении двух лет грабил своего работодателя.

Но если Кирилл разом вынес технику на 2 млн руб., то Молчанов, «заработавший» столько же, избрал другую тактику — он выносил гаджеты постепенно, чтобы не попасться. Впрочем, итог был ожидаем — в конце марта 2023 г. Молчанову был зачитан приговор, согласно которому ему предстоит провести пять лет своей жизни в колонии и выплатить в счет государства 500 тыс. руб.

Молчанова осудили по двум эпизодам нарушения ч. 3 ст. 160 УК РФ и одному нарушению ч. 4 ст. 160 УК РФ. По сути, его наказание вдвое слабее максимального по этой статье — 10 лет тюрьмы и 1 млн руб. штрафа.