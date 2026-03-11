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Россия ЦФО Московская область Серпуховский район Серпухов

Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов

"Красная горка в Серпухове" 2011 г. Павел Попов "Красная горка в Серпухове" 2011 г. Павел Попов
"Красная горка в Серпухове" 2011 г. Павел Попов

СОБЫТИЯ


11.03.2026 На заводе стекловолокна «Технониколь» в Серпухове создали цифрового двойника склада готовой продукции

На «Заводе Техно» в подмосковном Серпухове завершился проект по созданию цифрового двойника склада готовой продукции. Он позволяет разработать несколько виртуальных моделей склада, оценить их эффективность еще до реализации и

03.12.2025 РОСА и Серпуховский колледж подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и развития инноваций

вать повышению качества подготовки и развитию цифровых компетенций обучающихся», — сказала директор Серпуховского колледжа Татьяна Федорова.
19.06.2025 «Ред Софт» и Passion запускают производство потребительской электроники в Подмосковной ОЭЗ «Большой Серпухов»

высокотехнологичного производства потребительской электроники в особой экономической зоне «Большой Серпухов» (Московская область). Более четырех млрд руб. будут направлены на развитие промышле
04.12.2024 В самом большом наукограде страны ускорили интернет

Инженеры «МегаФона» разогнали мобильный интернет в городском округе Серпухов, получившим летом 2024 г. статус наукограда. Новые и усовершенствованные базовые ста
27.08.2024 В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом

ог Управления дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации г. о. Серпухов. Оборудование и ПО в составе «умного» перехода полностью российского производства. А
18.01.2012 В Серпухове запустили программу «Безопасный город»

В подмосковном Серпухове установлены 18 видеокамер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности. Комплекс работ по созданию информационной системы городского масштаба выполнен специалистами Московск
10.08.2007 Геопорталы признаны российской провинцией

проигрывает. К примеру, в сравнительном анализе качества покрытия г. Серпухова Московской области и Серпуховского района в ресурсах Google Maps и New.Kosmosnimki.Ru, представленном в местной га
10.02.2006 Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались

цыв, министр промышленности и науки правительства области Владимир Козырев, главы городов Протвино, Серпухов, Пущино и Серпуховского района. Директор ИФВЭ Николай Тюрин ознакомил гостей с дейст
10.02.2006 Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались

цыв, министр промышленности и науки правительства области Владимир Козырев, главы городов Протвино, Серпухов, Пущино и Серпуховского района. Директор ИФВЭ Николай Тюрин ознакомил гостей с дейст
17.10.2001 Услуги связи по картам "Роснет" cтали доступны жителям Серпухова, Ступина, Каширы и Чехова

и Чехова. Доступ по картам из этих городов осуществляется через новый узел цифровой сети "Роснет" в Серпухове. Ввод в опытную эксплуатацию нового узла сети "Роснет" стал результатом плодотворно

Публикаций - 146, упоминаний - 183

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 9
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Zebra Technologies 158 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Fujitsu-ICL 6 5
Monarch Marking Systems 6 5
9594 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 4
МегаФон - Мобиком 230 4
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Microsoft Corporation 25775 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Google LLC 12688 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Apple Inc 13154 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 3
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 12
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 6
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 5
Наукоград - технопарк 156 4
Киномир - Кодак-Киномир 12 4
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 4
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 4
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ароматный мир 8 2
Мострансавто 69 2
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 2
Центрторг - СеАЗ - Серпуховский автомобильный завод 5 2
Почта России ПАО 2370 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
Напа ООО 4 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Районные суды РФ 196 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация города Реутов 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
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VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Honeywell Metrologic 54 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
Stack Group - StackSearch 4 3
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 3
Linux OS 11533 3
Samsung Galaxy Note 702 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPhone 4 800 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
GeoEye IKONOS 127 2
NASA Landsat 83 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 2
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Google Android 15243 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 8 189 2
Apple iPhone 5 783 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
Яндекс.Расписания 28 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
1С:Корпорация 57 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Лысаков Сергей 7 3
Югай Виктор 66 3
Прахов Михаил 38 3
Пантелеев Алексей 14 2
Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 2
Семенова Олеся 2 2
Осадчая Ирина 64 2
Тюрин Николай 4 2
Дронов Дмитрий 27 2
Акулинин Игорь 20 2
Громов Борис 14 2
Козырев Владимир 7 2
Абрамов Олег 5 2
Куртеев Валентин 5 2
Кацыв Петр 6 2
Короб Анна 3 2
Abbey James - Эбби Джеймс 2 2
Хачатуров Георгий 3 2
Касперская Наталья 319 2
Щеголев Игорь 699 2
Иванов Олег 153 2
Кусков Денис 221 2
Попов Алексей 339 2
Якушев Владимир 21 2
Айбашева Анна 98 1
Киссиди Георгис 1 1
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
Толстой Лев 69 1
Королева Юлия 3 1
Богданов Максим 40 1
Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
Поскакухин Вадим 8 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Киссиди Одиссей 2 1
Бушуев Александр 12 1
Рудычева Наталья 95 1
Мардер Наум 116 1
Чистяков Христофор 1 1
Рыльников Алексей 3 1
Викторов Алексей 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 108
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 19
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Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 17
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