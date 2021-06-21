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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Московская область
Серпуховский район
Серпухов

Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 2
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 1
07.02.2019 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на новом фармацевтическом предприятии «Оболенское» 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
01.02.2018 В Подмосковье школьница погибла от удара током при зарядке мобильника 2
03.03.2017 «1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
09.11.2015 NetByNet улучшает качество кабельного телевидения 2
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
12.12.2014 В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России» 1
02.06.2014 В Подмосковье на «Почте» появились госуслуги 1
23.04.2014 «Синтеллект» перевел «Маревен Фуд Сэнтрал» на новую версию СЭД Docsvision 1
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
05.06.2012 К 2015 г. в Московской области откроется более 70 МФЦ по оказанию госуслуг 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 1
26.03.2012 «Билайн» расширяет зону покрытия 3G и запускает новый интернет-тариф в Московском регионе 1
18.01.2012 В Серпухове запустили программу «Безопасный город» 2
30.09.2011 «Мегафон» предрек смерть GSM 1
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе 1
07.07.2011 Xerox оптимизировал процесс выпуска товаросопроводительной документации в логистическом центре сети «Дикси» 1
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 2
09.03.2011 «АйТи» автоматизировала первую безоператорную АЗС в Московской области 1
01.11.2010 Россия: 3G дойдет до глубинки 1
29.10.2010 ГКРЧ разрешила «большой тройке» развертывание сетей 3G в диапазоне 900/1800 МГц в Московском регионе 2
08.10.2010 Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн 1
30.08.2010 «Комстар» вышел на рынок связи Ступинского района Подмосковья 1
09.08.2010 «ВымпелКом» объявил о новых назначениях в бизнес-единицах «Россия» и «СНГ» 1
15.07.2010 Центры компьютерной грамотности Microsoft открылись на базе филиалов МФЮА 1
07.06.2010 В Москве состоится Всероссийский форум «Электронный муниципалитет 2010» 1
01.04.2010 Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России 1

Публикаций - 59, упоминаний - 71

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5173 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7123 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6135 9
МегаФон Москва - Соник Дуо 118 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2045 3
Yota - Скартел 623 3
Freshtel 49 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 973 3
ZyXEL Communications 210 3
Rambler Group - Рамблер ГК 595 3
Stack Group - Стек Групп 114 3
Синтерра - Synterra 722 3
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 43 3
Syntellect - Синтеллект 53 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 116 2
Скай Линк - Skylink 739 2
Docsvision - ДоксВижн 919 2
HTC Corporation 1255 2
Yandex - Яндекс 4262 2
Xerox Россия 103 1
SEC Consult Services 981 1
Ростех - Ростехнологии 2241 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Juniper Networks 190 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 626 1
Apple Inc - Эппл Рус 8448 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 705 1
Парус 234 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Cisco Systems 2503 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 119 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 244 1
SAP SE 3516 1
АйТи 845 1
Microsoft Corporation 13680 1
Webmoney 388 1
Акадо Телеком - Комкор 705 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7095 1
Columbus - Колумбус 164 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 202 5
Мострансавто 60 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 33 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4423 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Почта России ПАО 1684 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 2
Напа ООО 3 1
The Walt Disney Company 217 1
Warner Bros. International Television Distribution 209 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Евросеть 1169 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 18 1
Единая транспортная карта 12 1
ТНК-ВР Холдинг 189 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 39 1
Техносила 196 1
Дикси - Сеть магазинов 81 1
Qiwi 783 1
Связной ГК 981 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
CyberPlat - КиберПлат 238 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 226 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1714 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1765 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 463 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Правительство Московской области 55 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 9 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 37 1
Парк Зарядье 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1564 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6202 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 141 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 259 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1083 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 303 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 2 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 291 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 974 2
АРБ - Ассоциация российских банков 105 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 51 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4000 10
3G - Стандарт мобильной связи 4084 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 492 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10969 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5474 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 225 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 284 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8103 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 827 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 611 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 741 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 610 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 811 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1695 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 837 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1611 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Проверка контрагентов 53 1
ИТ-аутсорсинг 723 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 53 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2277 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 197 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 748 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2590 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 44 1
Безопасный город 358 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3191 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 122 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6279 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1371 1
Стрелка - Транспортная карта 115 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 120 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 123 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 237 1
Google Earth - Google Планета Земля 158 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 47 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 30 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 510 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10777 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 534 1
Apple iOS 5752 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Apple iPhone 4 700 1
Apple iPhone 5 710 1
Якушев Владимир 16 2
Попов Алексей 324 2
Щеголев Игорь 676 2
Кусков Денис 185 2
Поскакухин Вадим 5 1
Харитонов Антон 9 1
Новоселов Евгений 16 1
Младенцев Андрей 1 1
Фрадков Михаил 65 1
Курилов Дмитрий 10 1
Цыб Сергей 2 1
Айбашева Анна 91 1
Пантелеев Алексей 5 1
Киссиди Георгис 1 1
Королева Юлия 3 1
Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
Пятахин Андрей 16 1
Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Киссиди Одиссей 2 1
Бушуев Александр 5 1
Рудычева Наталья 83 1
Мардер Наум 100 1
Викторов Алексей 9 1
Чекмарев Александр 2 1
Егоров Игорь 40 1
Бакунов Григорий 19 1
Кузнецов Александр 78 1
Яковицкий Алексей 13 1
Кузнецов Анатолий 4 1
Клягин Александр 1 1
Шадаев Максут 387 1
Иванов Олег 124 1
Дмитриев Кирилл 96 1
Буяджи Павел 17 1
Массух Илья 193 1
Сахаров Александр 31 1
Дмитриев Алексей 25 1
Пехтерев Сергей 41 1
Батанов Андрей 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20359 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2804 36
Россия - Российская федерация - РФ 65123 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9029 11
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 34 11
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 109 11
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 95 10
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 98 10
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 48 7
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 48 7
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 66 6
Россия - ЦФО - Тульская область 793 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 13 6
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 6
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 55 6
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 166 5
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 15 5
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 54 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 42 5
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 7 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 73 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 385 5
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 39 5
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 29 5
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 66 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17667 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 166 4
Австрия - Австрийская Республика 621 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1324 4
Россия - ПФО - Казань 1669 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 73 4
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 61 4
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 8 4
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 25 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1181 3
Россия - ЦФО - Московская область - Кашира 11 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 24 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 719 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 719 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3223 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3581 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 632 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 444 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1063 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1355 1
Пиратство - Авторское право 244 1
Абонентская база 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4410 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Прайм - Агентство экономической информации 622 1
Ведомости 264 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 208 1
New retail 2 1
TelecomDaily ИАА 112 2
Juniper Research 302 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2331 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 673 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 743 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 448 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Академия наук СССР - АН СССР 13 1
Олимпийские игры - Olympic Games 336 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46901.
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