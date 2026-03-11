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Россия ЦФО Московская область Серпуховский район Серпухов
СОБЫТИЯ
|11.03.2026
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На заводе стекловолокна «Технониколь» в Серпухове создали цифрового двойника склада готовой продукции
На «Заводе Техно» в подмосковном Серпухове завершился проект по созданию цифрового двойника склада готовой продукции. Он позволяет разработать несколько виртуальных моделей склада, оценить их эффективность еще до реализации и
|03.12.2025
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РОСА и Серпуховский колледж подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и развития инноваций
вать повышению качества подготовки и развитию цифровых компетенций обучающихся», — сказала директор Серпуховского колледжа Татьяна Федорова.
|19.06.2025
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«Ред Софт» и Passion запускают производство потребительской электроники в Подмосковной ОЭЗ «Большой Серпухов»
высокотехнологичного производства потребительской электроники в особой экономической зоне «Большой Серпухов» (Московская область). Более четырех млрд руб. будут направлены на развитие промышле
|04.12.2024
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В самом большом наукограде страны ускорили интернет
Инженеры «МегаФона» разогнали мобильный интернет в городском округе Серпухов, получившим летом 2024 г. статус наукограда. Новые и усовершенствованные базовые ста
|27.08.2024
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В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом
ог Управления дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации г. о. Серпухов. Оборудование и ПО в составе «умного» перехода полностью российского производства. А
|18.01.2012
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В Серпухове запустили программу «Безопасный город»
В подмосковном Серпухове установлены 18 видеокамер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности. Комплекс работ по созданию информационной системы городского масштаба выполнен специалистами Московск
|10.08.2007
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Геопорталы признаны российской провинцией
проигрывает. К примеру, в сравнительном анализе качества покрытия г. Серпухова Московской области и Серпуховского района в ресурсах Google Maps и New.Kosmosnimki.Ru, представленном в местной га
|10.02.2006
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Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались
цыв, министр промышленности и науки правительства области Владимир Козырев, главы городов Протвино, Серпухов, Пущино и Серпуховского района. Директор ИФВЭ Николай Тюрин ознакомил гостей с дейст
|10.02.2006
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Подмосковье: масштабные инвестиции в науку начались
цыв, министр промышленности и науки правительства области Владимир Козырев, главы городов Протвино, Серпухов, Пущино и Серпуховского района. Директор ИФВЭ Николай Тюрин ознакомил гостей с дейст
|17.10.2001
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Услуги связи по картам "Роснет" cтали доступны жителям Серпухова, Ступина, Каширы и Чехова
и Чехова. Доступ по картам из этих городов осуществляется через новый узел цифровой сети "Роснет" в Серпухове. Ввод в опытную эксплуатацию нового узла сети "Роснет" стал результатом плодотворно
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысаков Сергей 7 3
|Югай Виктор 66 3
|Прахов Михаил 38 3
|Пантелеев Алексей 14 2
|Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 2
|Семенова Олеся 2 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Тюрин Николай 4 2
|Дронов Дмитрий 27 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Громов Борис 14 2
|Козырев Владимир 7 2
|Абрамов Олег 5 2
|Куртеев Валентин 5 2
|Кацыв Петр 6 2
|Короб Анна 3 2
|Abbey James - Эбби Джеймс 2 2
|Хачатуров Георгий 3 2
|Касперская Наталья 319 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Иванов Олег 153 2
|Кусков Денис 221 2
|Попов Алексей 339 2
|Якушев Владимир 21 2
|Айбашева Анна 98 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
|Толстой Лев 69 1
|Королева Юлия 3 1
|Богданов Максим 40 1
|Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Бушуев Александр 12 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Мардер Наум 116 1
|Чистяков Христофор 1 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Викторов Алексей 10 1
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