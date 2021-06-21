Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Серпуховский район
Серпухов
Публикаций - 59, упоминаний - 71
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Якушев Владимир 16 2
|Попов Алексей 324 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Кусков Денис 185 2
|Поскакухин Вадим 5 1
|Харитонов Антон 9 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Младенцев Андрей 1 1
|Фрадков Михаил 65 1
|Курилов Дмитрий 10 1
|Цыб Сергей 2 1
|Айбашева Анна 91 1
|Пантелеев Алексей 5 1
|Киссиди Георгис 1 1
|Королева Юлия 3 1
|Dornacher Nathan - Дорначер Натан 2 1
|Пятахин Андрей 16 1
|Ma Ai Lun - Ма Ай Лунь 2 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Киссиди Одиссей 2 1
|Бушуев Александр 5 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Мардер Наум 100 1
|Викторов Алексей 9 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Егоров Игорь 40 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Кузнецов Александр 78 1
|Яковицкий Алексей 13 1
|Кузнецов Анатолий 4 1
|Клягин Александр 1 1
|Шадаев Максут 387 1
|Иванов Олег 124 1
|Дмитриев Кирилл 96 1
|Буяджи Павел 17 1
|Массух Илья 193 1
|Сахаров Александр 31 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Батанов Андрей 15 1
|Прайм - Агентство экономической информации 622 1
|Ведомости 264 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 208 1
|New retail 2 1
|TelecomDaily ИАА 112 2
|Juniper Research 302 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2331 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 673 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 743 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 448 2
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
|Академия наук СССР - АН СССР 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru