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Россия ЦФО Московская область Павловский Посад

Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад

УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 X5 Group и ГК «Ориентир» создают автоматизированный высотный склад 1
04.04.2025 ЦППК разместила QR-коды для обратной связи еще на четырех станциях Горьковского направления 1
18.01.2024 МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30% 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 2
10.03.2022 Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
11.04.2017 В России будет создано первое промышленное оборудование для квантовых коммуникаций 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
18.05.2012 «МегаФон» продолжает развивать сети 3G и 2G в московском регионе 1
04.07.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: май-июнь 2011 года 2
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1
28.10.2009 Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR 1
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1
16.10.2009 «МегаФон» обеспечил услугами 3G посетителей московских гипермаркетов 1
07.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Павловском Посаде и Солнечногорске 2
28.01.2009 Выручка региональных партнеров «Синтерры» в 2008 г. превысила 250 млн руб. 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
01.09.2008 «Синтерра» подключила к интернету три школы Цхинвали 1
30.05.2008 «МегаФон-Москва» подготовил сеть к летнему сезону 1
14.04.2008 «Синтерра» заключила соглашение с Gilat Satellit Networks 1
19.12.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 4. Аэропорт "Молжаниновский" 1
27.11.2007 "Синтерра" присоединит дочернюю компанию "Глобал-Телепорт" 1
19.09.2007 «Синтерра» построит сеть для ФСК ЕЭС 1
09.07.2007 «Глобал-Телепорт» построил узловую спутниковую станцию в Павловском Посаде 1
28.05.2007 Дистрибьютор кондитерских изделий освоил мобильную торговлю 1
12.07.2006 "Мегафон-Москва" открыл 60 новых базовых станций 1
15.08.2005 Система CompanyMedia внедрена в "Сибирском береге" 1
10.09.2002 "МегаФон" открывает новый сезон в Московском регионе 1
01.08.2002 "МегаФон" увеличил зону обслуживания в Московском регионе 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9435 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 6
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8975 3
Ростелеком 10046 3
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
МегаФон - Мобиком 225 2
Yandex - Яндекс 7916 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 2
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 118 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Электросвязь 268 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4257 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Intel Corporation 12358 1
Google LLC 12022 1
X Corp - Twitter 2890 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
НТК - Ногинская телекоммуникационная компания 1 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 1
Meta Platforms - Facebook 4483 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 348 6
Мострансавто 67 4
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 43 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
Почта России ПАО 2189 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 302 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Мортон 25 1
Сибирский берег НПП 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Евросеть 1412 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7781 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Абрамцево - Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 3 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 958 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 126 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
Открытие Арена - стадион 21 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 64 1
Метрополис ТРК 55 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 29 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 122 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 227 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3011 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 68 1
Парк Зарядье 41 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 86 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Администрация Омска 24 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 118 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 449 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 72 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
Правительство Челябинской области 72 1
Администрация Иркутска 3 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6317 6
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3764 14
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Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 57 3
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Apple Pay 498 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 159 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5549 1
Google Android 14385 1
Apple iOS 8028 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2819 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 1
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 857 1
Microsoft Windows 16026 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 56 1
Intel Celeron - Серия процессоров 968 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 1
СиДиСи Оптимум ГИС 10 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
1С:Торговля и Склад 91 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Apple iPhone 6 4863 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
HP Compaq DeskPro 11 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Дементьева Ирина 9 2
Медведев Владислав 54 2
Ручьев Александр 2 1
Остапчук Алексей 8 1
Шадаев Максут 1076 1
Сидоров Владимир 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Орловский Виктор 393 1
Попов Алексей 336 1
Парфенов Игорь 51 1
Ермаков Валерий 133 1
Кисляков Евгений 93 1
Гуцериев Михаил 111 1
Буяджи Павел 21 1
Новоселов Евгений 18 1
Мардер Наум 116 1
Зайцев Александр 24 1
Чекмарев Александр 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Акулинин Игорь 20 1
Куртеев Валентин 5 1
Гарбук Сергей 18 1
Рубцов Сергей 33 1
Кулик Сергей 10 1
Рогдев Николай 3 1
Брынцалов Игорь 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 36
Россия - РФ - Российская федерация 151099 21
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 110 16
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 102 13
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 107 12
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 164 11
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 368 11
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 104 10
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 10
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 144 10
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 244 9
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 140 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 149 8
Россия - СФО - Новосибирск 4493 8
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 209 8
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 54 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1194 7
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 7
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