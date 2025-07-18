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Россия ЦФО Московская область Павловский Посад
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Дементьева Ирина 9 2
|Медведев Владислав 54 2
|Ручьев Александр 2 1
|Остапчук Алексей 8 1
|Шадаев Максут 1076 1
|Сидоров Владимир 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Орловский Виктор 393 1
|Попов Алексей 336 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Ермаков Валерий 133 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Буяджи Павел 21 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Мардер Наум 116 1
|Зайцев Александр 24 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Кулик Сергей 10 1
|Рогдев Николай 3 1
|Брынцалов Игорь 3 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 2
|МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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