Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФНС РФ Государственный адресный реестр ФИАС Федеральная информационная адресная система
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Обелов Евгений 14 6
|Путин Владимир 3362 4
|Николаева Елена 9 3
|Аверина Мария 24 3
|Булавинов Вадим 8 3
|Качкаев Павел 3 3
|Сидякин Александр 3 3
|Мишустин Михаил 740 3
|Бондарь Дмитрий 37 2
|Остапченко Андрей 2 2
|Медведев Дмитрий 1663 2
|Мартынова Елена 90 2
|Панферов Андрей 7 2
|Крушинский Александр 28 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Онищенко Владислав 98 2
|Евраев Михаил 264 2
|Фомичев Олег 139 2
|Меньшов Кирилл 129 2
|Кравцов Роман 88 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Бутенко Владимир 25 1
|Каем Кирилл 41 1
|Кузнецова Марина 6 1
|Суринов Александр 4 1
|Гусев Александр 45 1
|Кирьянова Александра 158 1
|Юнов Константин 45 1
|Елистратов Николай 90 1
|Романов Дмитрий 67 1
|Черноус Дмитрий 2 1
|Младшев Анатолий 13 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Безбогов Сергей 61 1
|Васильев Игорь 23 1
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
|Драль Алексей 4 1
|Эркенова Виктория 3 1
|Капцов Артем 3 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.