Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188219
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81339
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

ФНС РФ Государственный адресный реестр ФИАС Федеральная информационная адресная система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Вышла новая версия системы Arenadata Harmony MDM 3.0 1
26.05.2025 BSS улучшила качество распознавания адресов, сообщаемых абонентами, для перевода их в формат ГАР 2
14.05.2025 PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 2
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 2
14.04.2025 Владельцы недвижимости в России узнают о катастрофических рисках для своего жилья в новом сервисе риск-офиса РНПК и НСИС 1
28.02.2025 «Программный Продукт» расширит функциональные возможности информационных ресурсов московского «Организатора перевозок» 1
26.02.2025 Новая система управления учебным процессом на базе «1С» в НИУ ВШЭ в два раза ускорила зачисление студентов 1
25.02.2025 НИУ ВШЭ завершил крупную автоматизацию учебного процесса — зачисление студентов ускорено в 2 раза 1
06.02.2025 ФНС заплатит 94 миллиона за апгрейд ИС «Налог-3» 1
14.03.2024 Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов 2
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM» 1
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» 1
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
24.08.2023 «Диасофт» расширил функционал централизованного справочника адресов 1
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
19.07.2023 Вадим Злобин, «Систематика Консалтинг»: Будущее за адаптивными системами, которые успевают за высокими темпами изменений 1
24.05.2023 СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай 1
13.03.2023 В Москве усовершенствовали Портал открытых данных 1
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО 1
20.12.2022 «БФТ-холдинг» поможет развернуть региональные витрины данных 2
22.06.2022 Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум» 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
01.12.2021 Росреестр представил сервис «Умный кадастр» для наполнения ЕГРН актуальными данными и защиты имущественных прав граждан 1
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 1
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 2
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 2
02.06.2020 Единая цифровая платформа экспертизы начала работу 2
22.04.2020 «Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
27.02.2020 «Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 3

Публикаций - 78, упоминаний - 109

ФНС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10351 7
Navicon - Навикон 319 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 4
9037 4
БАРС Груп 561 3
Microsoft Corporation 25267 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 2
Портал-Юг 10 2
Oracle Corporation 6882 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 2
Росплатформа - Р-Платформа 91 2
Softline - Polymatica - Полиматика 189 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Stalker Software GmbH 7 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 216 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 16 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 11 1
Esri 171 1
Открытые технологии 716 1
Гранит-Центр НПП 47 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
ФОРС Дистрибуция 45 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
Технолоджи систем — инновации 8 1
Sipnet - Сипнет 79 1
КИ Системы - Компьютерные интеллектуальные системы 1 1
ФОРС Телеком 16 1
Сидиком Навигация 24 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 31 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 8
Почта России ПАО 2253 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
НСПК - Национальная система платежных карт 902 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 12 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Организатор перевозок ГКУ 19 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 280 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 264 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 1
Visa International 1976 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
Альфа-Банк 1873 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6302 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4805 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 8
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4946 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2008 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 348 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 712 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 2
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 2
ГосИнформСистемы 155 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
Единая Россия - Политическая партия 316 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 14
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 598 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8182 9
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9788 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 883 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31991 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23052 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27200 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1620 6
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 341 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
Электронный документ - Electronic document 1531 5
Оповещение и уведомление - Notification 5387 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1099 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7302 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1162 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 10
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 28 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 529 5
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
Google Android 14739 4
Linux OS 10944 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2889 4
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 3
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 3
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1723 3
Apple iOS 8276 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 2
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 14 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 64 2
Haulmont - Тезис СЭД 91 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 34 2
Microsoft Windows 16367 2
Microsoft Azure 1465 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1329 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Обелов Евгений 14 6
Путин Владимир 3362 4
Николаева Елена 9 3
Аверина Мария 24 3
Булавинов Вадим 8 3
Качкаев Павел 3 3
Сидякин Александр 3 3
Мишустин Михаил 740 3
Бондарь Дмитрий 37 2
Остапченко Андрей 2 2
Медведев Дмитрий 1663 2
Мартынова Елена 90 2
Панферов Андрей 7 2
Крушинский Александр 28 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Онищенко Владислав 98 2
Евраев Михаил 264 2
Фомичев Олег 139 2
Меньшов Кирилл 129 2
Кравцов Роман 88 2
Нарышкин Сергей 51 2
Бутенко Владимир 25 1
Каем Кирилл 41 1
Кузнецова Марина 6 1
Суринов Александр 4 1
Гусев Александр 45 1
Кирьянова Александра 158 1
Юнов Константин 45 1
Елистратов Николай 90 1
Романов Дмитрий 67 1
Черноус Дмитрий 2 1
Младшев Анатолий 13 1
Голубицкий Евгений 4 1
Безбогов Сергей 61 1
Васильев Игорь 23 1
Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
Драль Алексей 4 1
Эркенова Виктория 3 1
Капцов Артем 3 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 5
Земля - планета Солнечной системы 10669 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1676 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8153 3
Россия - ЮФО - Севастополь 582 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 831 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 392 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - УФО - Челябинская область 1401 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 727 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 2
Россия - СФО - Кемеровская область 996 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 2
Россия - ПФО - Самарская область 1463 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 886 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 86 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 127 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 52
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 27
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3780 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 7
Энергетика - Energy - Energetically 5529 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 6
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 876 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 208 4
Цифровой регион - Федеральный проект 106 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 2
Ведомости 1257 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1097 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
CNews AWARDS - награда 556 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Единый день голосования 139 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще