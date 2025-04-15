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ГПБ ГС-инвест Arenadata harmony MDM Гармония MDM Navicon MDM Navicon Master Data Management


Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.

 

Мария Аверина, Руководитель департамента BI, Navicon "Система класса MDM как база для цифровой трансформации", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023


15.04.2025 «Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными 2
14.04.2025 Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений 2
27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
02.04.2024 Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM 1
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM» 2
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» 2
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» 2
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 2
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM» 2
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» 2
20.07.2023 Axenix начнет внедрять систему управления мастер-данными «Гармония MDM» 2
02.05.2023 «Гармония MDM» поможет клиентам «Корус консалтинг» навести порядок в справочных данных 1
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО 2
07.11.2022 Navicon обеспечил совместимость Navicon MDM с СУБД Postgres 1
22.06.2022 Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум» 1
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС 1
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
21.06.2017 Navicon внедрила облачное MDM-решение в группе компаний Food Union 1
05.02.2015 Navicon MDM помогает построить единое хранилище НСИ 1
24.04.2014 Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ» 1
23.09.2010 Эксперты решили: альтернативы СОА нет 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 294 11
Microsoft Corporation 24793 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 260 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 2
Открытые технологии 704 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 2
Решения Гармония 3 2
Tibco Software 84 2
ФТО 16 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
Software AG 198 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
Qlik - QlikTech 160 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Корус Консалтинг ГК 1242 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 171 1
Парадигма 152 1
Accenture plc 684 1
Ланит - Норбит - Norbit 377 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
ФОРС Телеком 15 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 231 1
Optimacros - Оптимакрос 65 1
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 8
Инфинитум - Специализированный депозитарий 42 2
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 9 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 28 1
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
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