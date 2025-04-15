Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.

Мария Аверина, Руководитель департамента BI, Navicon "Система класса MDM как база для цифровой трансформации", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023