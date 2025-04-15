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ГПБ ГС-инвест Arenadata harmony MDM Гармония MDM Navicon MDM Navicon Master Data Management
Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.
Мария Аверина, Руководитель департамента BI, Navicon "Система класса MDM как база для цифровой трансформации", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Обелов Евгений 10 10
|Аверина Мария 24 3
|Катаржис Мария 1 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Тойменцев Павел 5 1
|Смирнов Максим 48 1
|Шаров Владимир 32 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Капцов Артем 3 1
|Матукин Алексей 4 1
|Макаров Станислав 117 1
|Радаев Александр 44 1
|Петренко Эдуард 3 1
|Лясников Денис 1 1
|Ковернинский Виктор 4 1
|Мартыненко Дмитрий 2 1
|Тихонов Олег 4 1
|Ивакин Артем 9 1
|Фирстов Олег 3 1
|Лысиков Олег 1 1
|Борхарт Елена 1 1
|Петров Сергей 60 1
|Лукичев Максим 5 1
|Орлов Олег 7 1
|Чевычелов Сергей 6 1
|Школьникова Алиса 3 1
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