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Ланит Lansoft БПМСофт BPMSoft

Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft


20.12.2024 КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования

Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследо
19.12.2024 АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft

АКБ «ЦентроКредит» завершил переход на российскую low-code-платформу BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект был реализов
18.12.2024 BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами

Компания «БПМСофт», разработчик low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Нижегородский государственный

17.12.2024 BPMSoft 1.6: самое масштабное обновление в истории платформы

мпания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила масштабное обновление low-code платформы BPMSoft. Версия 1.6 расширяет технологический стек и включает новый модуль лицензирования, но
06.12.2024 Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft

ентская академия и компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов, заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партн
03.12.2024 Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft

работчиков решений в области лидогенерации, перешел на новую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

26.11.2024 OmniLine автоматизировала 90% бизнес-процессов за 3 месяца с BPMSoft

niLine завершила проект по оптимизации бизнес-процессов в единой системе на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

25.11.2024 Nextons автоматизировала бизнес-процессы на платформе BPMSoft

Юридическая фирма Nextons завершила миграцию на процессно-ориентированную платформу BPMSoft компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Новая BPM-система обеспечивает учет
20.11.2024 «ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга

мпания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализовал с
13.11.2024 «P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве

В ближайшее время ИТ-холдинг Lansoft планирует интеграцию офисных решений «Р7» с продуктами на базе BPMSoft, «Турбо» и Goodt. В то же время на стороне холдинга сформирована экспертиза по разраб
11.11.2024 «Доброфлот» автоматизировал управление сервисными запросами с помощью BPMSoft

родукции, автоматизировала управление сервисными запросами в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

08.11.2024 BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса

омпания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявили о сертификации актуальной версии платформы BPMSoft 1.5 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Эксперты протест
30.10.2024 «Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО

и СУБД Tantor, а также обеспечена совместимость low-code платформы для управления бизнес-процессами BPMSoft с программными продуктами группы. Это является свидетельством хорошей и слаженной раб
29.10.2024 UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft

ИТ-компания UIS завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

22.10.2024 MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft

и функциональных возможностей по жилой недвижимости с зарубежной системы на отечественную платформу BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

17.10.2024 КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft

т» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, подписала соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским тех
11.10.2024 МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве

т» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования
09.10.2024 «Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM

«Норбит» переведёт ключевые процессы продаж «Мобиус Технологии» на CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Реализация проекта обеспечит прозрачность операций, упростит управление ресурсами и сократит трудозатраты сотрудников. Последние два года «Мобиус Технологии» стремительно развивается:

08.10.2024 АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft

цессов сбора и обновления клиентских данных с использованием CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован специалистами

03.10.2024 Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft

анк «Мир Привилегий» автоматизировал работу контакт-центра в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект внедрения был реализован

01.10.2024 «Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft

ый оператор в Республике Татарстан, завершил автоматизацию CRM-процессов на базе low-code-платформы BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение системы з
17.09.2024 Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft

мплексных решений для автопарков, завершила масштабный проект миграции на отечественную CRM-систему BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение новой кли
10.09.2024 BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов

ийской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional
05.09.2024 HeadHunter автоматизировала работу с клиентами с помощью CRM-платформы на базе BPMSoft

дажами и сервисом, документооборот и инструменты аналитики в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Внедрение клиентского решения, разработанного компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холди
03.09.2024 BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных

пания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) выпустила крупное обновление своей low-code платформы BPMSoft. Новая версия 1.5 включает поддержку «Яндекс.Карт» и английского языка, доработки пов
02.08.2024 Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, обнаружил уязвимость в веб-приложении российской платформы для автоматизации бизнеса BPMSoft. Уязвимость позволяла злоумышленникам удаленно повысить свои привилегии в системе. Эксперты Innostage регулярно производят тестирование веб-приложений бизнеса с целью оценки их защищенн
17.07.2024 Новое онлайн-сообщество для пользователей BPMSoft

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) расширяет свою цифровую экосистему онлайн-платформой «С
16.07.2024 BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud

Компании BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и VK Cloud заключили стратегическое соглашение о технол
26.06.2024 Компания IBS стала партнером BPMSoft

Разработчик процессно-ориентированной low-code платформы BPMSoft, компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), и ГК IBS, системная ИТ-сервисная к
24.06.2024 Четыре поволжских вуза стали образовательными партнерами «БПМСофт»

им. Королева и СамГТУ (Самарский политех) интегрируют процессно-ориентированную low-code платформу BPMSoft в свои учебные дисциплины в рамках образовательной инициативы от компании «БПМСофт» (
18.06.2024 «BMI Россия» автоматизирует дилерские продажи в CRM-системе на базе BPMSoft

му управления дилерской сетью и взаимодействия с клиентами на базе отечественной low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован экспертами сис
29.05.2024 «Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3

Компания ООО ПКФ «Атлантис-Пак», участник отечественного рынка инновационных упаковочных решений, автоматизировала процессы внедрения продукции с помощью CRM на базе low-code платформы BPMSoft от «Ланит Омни» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT). Миграция на актуальную версию системы 1.3 проведена за три месяца экспертами компании-интегратора «Норбит». Об этом CNews сообщили предста
28.05.2024 «БурСервис» автоматизировал процессы продаж на базе платформы BPMSoft

Компания «БурСервис», российский поставщик нефтесервисных услуг, автоматизировала управление продажами и работу с клиентами в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Проект реализован в партнерстве с системным интегратором Softline. Миграция на новую CRM была проведена за шесть месяцев после анализа представленных на отечественном рынке процессно-о
23.05.2024 «Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами

Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологического партнерства. На сегодняшний день Mango Office обслуживает более 60 тыс.

23.04.2024 ГК «Петровский» улучшила конверсию продаж с помощь CRM на базе BPMSoft более чем на 10%

вский», мультибрендовый автодилер в Москве и Санкт-Петербурге, более чем на 10% повысила конверсию лидов в продажи благодаря успешной автоматизации CRM-процессов на базе российской low-code-платформы BPMSoft от компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Компания автоматизировала в едином сквозном внутреннем процессе как ключевые этапы продажи автомобиля (от поступления обращения и про
19.04.2024 Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета

я соответствующих компетенций будущих выпускников. Начиная с весеннего семестра 2023/2024 платформа BPMSoft интегрирована в образовательный процесс дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» дл
11.04.2024 «Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft

Логистический оператор «Gefco Россия» мигрирует на отечественную low-code-платформу BPMSoft компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Проект реализован экспертами GBC Team. На базе нового решения цифровизированы ключевые этапы процесса продаж. Это поможет компании сохра
04.04.2024 MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft

Компания MR Group автоматизировала процессы продаж и сервиса в CRM-системе на базе «Конструктора» BPMSoft — технологического ядра low-code-платформы от ИТ-компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Новое клиентское решение создано за восемь месяцев силами собственных аналитиков ведуще
27.03.2024 КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли

омпания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательн
18.03.2024 Новая версия BPMSoft 1.4: разработка на Angular, интеграция DaData и RuMap, усиленная безопасность

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft. В обновлении 1.4 появились дополнительные клиентские сервисы и возможности кастомизации, улучшены методы защиты и контроля, расширен список поддерживаемых ОС. В новую версию BPMSoft

Публикаций - 102, упоминаний - 187

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 41
Ланит Омни 65 41
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 11
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 7
8213 6
Telegram Group 1983 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 4
Ланит - Норбит - Norbit 368 4
Comindware - Колловэар 154 4
Softline - Софтлайн 2810 3
ICL ГК 381 3
Directum - Директум 1089 3
Первая Форма - 1Форма 47 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
3CX 12 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
SAP SE 5276 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Salesforce.com 427 2
Pyrus - Пайрус 22 2
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 3 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
60 имен 2 2
Navicon - Навикон 284 1
Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 12 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 9 1
Baso-IT - Басо 2 1
Прогноз 1650 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
MR Group - МР Групп 33 2
ЦентроКредит АКБ 18 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Ward Howell 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
GEFCO - Жефко 4 1
Петровский ГК 1 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
Бурсервис НПП 2 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Доброфлот 15 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
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MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 7
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 7
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 7
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 11
ELMA 365 Low-code BPM 109 7
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 4
Google Android 13994 3
WhatsApp Messenger 1081 3
Microsoft Office 3734 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Linux OS 9936 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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