Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft

КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследо

АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft АКБ «ЦентроКредит» завершил переход на российскую low-code-платформу BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект был реализов

BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами Компания «БПМСофт», разработчик low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Нижегородский государственный

BPMSoft 1.6: самое масштабное обновление в истории платформы мпания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила масштабное обновление low-code платформы BPMSoft. Версия 1.6 расширяет технологический стек и включает новый модуль лицензирования, но

Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft ентская академия и компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов, заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партн

Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft работчиков решений в области лидогенерации, перешел на новую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

OmniLine автоматизировала 90% бизнес-процессов за 3 месяца с BPMSoft niLine завершила проект по оптимизации бизнес-процессов в единой системе на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

Nextons автоматизировала бизнес-процессы на платформе BPMSoft Юридическая фирма Nextons завершила миграцию на процессно-ориентированную платформу BPMSoft компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Новая BPM-система обеспечивает учет

«ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга мпания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализовал с

«P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве В ближайшее время ИТ-холдинг Lansoft планирует интеграцию офисных решений «Р7» с продуктами на базе BPMSoft, «Турбо» и Goodt. В то же время на стороне холдинга сформирована экспертиза по разраб

«Доброфлот» автоматизировал управление сервисными запросами с помощью BPMSoft родукции, автоматизировала управление сервисными запросами в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса омпания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявили о сертификации актуальной версии платформы BPMSoft 1.5 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Эксперты протест

«Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО и СУБД Tantor, а также обеспечена совместимость low-code платформы для управления бизнес-процессами BPMSoft с программными продуктами группы. Это является свидетельством хорошей и слаженной раб

UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft ИТ-компания UIS завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft и функциональных возможностей по жилой недвижимости с зарубежной системы на отечественную платформу BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).

КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft т» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, подписала соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским тех

МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве т» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования

«Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM «Норбит» переведёт ключевые процессы продаж «Мобиус Технологии» на CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Реализация проекта обеспечит прозрачность операций, упростит управление ресурсами и сократит трудозатраты сотрудников. Последние два года «Мобиус Технологии» стремительно развивается:

АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft цессов сбора и обновления клиентских данных с использованием CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован специалистами

Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft анк «Мир Привилегий» автоматизировал работу контакт-центра в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект внедрения был реализован

«Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft ый оператор в Республике Татарстан, завершил автоматизацию CRM-процессов на базе low-code-платформы BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение системы з

Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft мплексных решений для автопарков, завершила масштабный проект миграции на отечественную CRM-систему BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение новой кли

BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов ийской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional

HeadHunter автоматизировала работу с клиентами с помощью CRM-платформы на базе BPMSoft дажами и сервисом, документооборот и инструменты аналитики в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Внедрение клиентского решения, разработанного компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холди

BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных пания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) выпустила крупное обновление своей low-code платформы BPMSoft. Новая версия 1.5 включает поддержку «Яндекс.Карт» и английского языка, доработки пов

Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, обнаружил уязвимость в веб-приложении российской платформы для автоматизации бизнеса BPMSoft. Уязвимость позволяла злоумышленникам удаленно повысить свои привилегии в системе. Эксперты Innostage регулярно производят тестирование веб-приложений бизнеса с целью оценки их защищенн

Новое онлайн-сообщество для пользователей BPMSoft Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) расширяет свою цифровую экосистему онлайн-платформой «С

BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud Компании BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и VK Cloud заключили стратегическое соглашение о технол

Компания IBS стала партнером BPMSoft Разработчик процессно-ориентированной low-code платформы BPMSoft, компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), и ГК IBS, системная ИТ-сервисная к

Четыре поволжских вуза стали образовательными партнерами «БПМСофт» им. Королева и СамГТУ (Самарский политех) интегрируют процессно-ориентированную low-code платформу BPMSoft в свои учебные дисциплины в рамках образовательной инициативы от компании «БПМСофт» (

«BMI Россия» автоматизирует дилерские продажи в CRM-системе на базе BPMSoft му управления дилерской сетью и взаимодействия с клиентами на базе отечественной low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован экспертами сис

«Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3 Компания ООО ПКФ «Атлантис-Пак», участник отечественного рынка инновационных упаковочных решений, автоматизировала процессы внедрения продукции с помощью CRM на базе low-code платформы BPMSoft от «Ланит Омни» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT). Миграция на актуальную версию системы 1.3 проведена за три месяца экспертами компании-интегратора «Норбит». Об этом CNews сообщили предста

«БурСервис» автоматизировал процессы продаж на базе платформы BPMSoft Компания «БурСервис», российский поставщик нефтесервисных услуг, автоматизировала управление продажами и работу с клиентами в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Проект реализован в партнерстве с системным интегратором Softline. Миграция на новую CRM была проведена за шесть месяцев после анализа представленных на отечественном рынке процессно-о

«Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологического партнерства. На сегодняшний день Mango Office обслуживает более 60 тыс.

ГК «Петровский» улучшила конверсию продаж с помощь CRM на базе BPMSoft более чем на 10% вский», мультибрендовый автодилер в Москве и Санкт-Петербурге, более чем на 10% повысила конверсию лидов в продажи благодаря успешной автоматизации CRM-процессов на базе российской low-code-платформы BPMSoft от компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Компания автоматизировала в едином сквозном внутреннем процессе как ключевые этапы продажи автомобиля (от поступления обращения и про

Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета я соответствующих компетенций будущих выпускников. Начиная с весеннего семестра 2023/2024 платформа BPMSoft интегрирована в образовательный процесс дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» дл

«Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft Логистический оператор «Gefco Россия» мигрирует на отечественную low-code-платформу BPMSoft компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Проект реализован экспертами GBC Team. На базе нового решения цифровизированы ключевые этапы процесса продаж. Это поможет компании сохра

MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft Компания MR Group автоматизировала процессы продаж и сервиса в CRM-системе на базе «Конструктора» BPMSoft — технологического ядра low-code-платформы от ИТ-компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Новое клиентское решение создано за восемь месяцев силами собственных аналитиков ведуще

КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли омпания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательн