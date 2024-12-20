Ланит Lansoft БПМСофт BPMSoft
|20.12.2024
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КНИТУ и BPMSoft объединяют усилия в сфере ИТ-образования
Компания «БПМСофт», разработчик российской low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Казанский национальный исследо
|19.12.2024
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АКБ «ЦентроКредит» завершил миграцию на российскую платформу BPMSoft
АКБ «ЦентроКредит» завершил переход на российскую low-code-платформу BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект был реализов
|18.12.2024
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BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами
Компания «БПМСофт», разработчик low-code BPM-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft), и Нижегородский государственный
|17.12.2024
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BPMSoft 1.6: самое масштабное обновление в истории платформы
мпания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представила масштабное обновление low-code платформы BPMSoft. Версия 1.6 расширяет технологический стек и включает новый модуль лицензирования, но
|06.12.2024
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Президентская академия подписала соглашение о сотрудничестве с BPMSoft
ентская академия и компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов, заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партн
|03.12.2024
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Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft
работчиков решений в области лидогенерации, перешел на новую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).
|26.11.2024
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OmniLine автоматизировала 90% бизнес-процессов за 3 месяца с BPMSoft
niLine завершила проект по оптимизации бизнес-процессов в единой системе на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).
|25.11.2024
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Nextons автоматизировала бизнес-процессы на платформе BPMSoft
Юридическая фирма Nextons завершила миграцию на процессно-ориентированную платформу BPMSoft компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Новая BPM-система обеспечивает учет
|20.11.2024
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«ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга
мпания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализовал с
|13.11.2024
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«P7» и ИТ-холдинг Lansoft заключили соглашение о партнерстве
В ближайшее время ИТ-холдинг Lansoft планирует интеграцию офисных решений «Р7» с продуктами на базе BPMSoft, «Турбо» и Goodt. В то же время на стороне холдинга сформирована экспертиза по разраб
|11.11.2024
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«Доброфлот» автоматизировал управление сервисными запросами с помощью BPMSoft
родукции, автоматизировала управление сервисными запросами в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).
|08.11.2024
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BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса
омпания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft) объявили о сертификации актуальной версии платформы BPMSoft 1.5 в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Эксперты протест
|30.10.2024
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«Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО
и СУБД Tantor, а также обеспечена совместимость low-code платформы для управления бизнес-процессами BPMSoft с программными продуктами группы. Это является свидетельством хорошей и слаженной раб
|29.10.2024
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UIS автоматизировала клиентские процессы в CRM на базе BPMSoft
ИТ-компания UIS завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).
|22.10.2024
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MR Group заменила 70% функциональности своей CRM благодаря переходу на отечественную систему BPMSoft
и функциональных возможностей по жилой недвижимости с зарубежной системы на отечественную платформу BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft).
|17.10.2024
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КНИТУ-КАИ заключил соглашение об образовательном партнерстве с BPMSoft
т» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, подписала соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским тех
|11.10.2024
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МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве
т» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования
|09.10.2024
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«Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM
«Норбит» переведёт ключевые процессы продаж «Мобиус Технологии» на CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Реализация проекта обеспечит прозрачность операций, упростит управление ресурсами и сократит трудозатраты сотрудников. Последние два года «Мобиус Технологии» стремительно развивается:
|08.10.2024
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АКБ «ЦентроКредит» автоматизировал работу с клиентскими данными в CRM на базе BPMSoft
цессов сбора и обновления клиентских данных с использованием CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован специалистами
|03.10.2024
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Банк «Мир Привилегий» автоматизировал контакт-центр с помощью BPMSoft
анк «Мир Привилегий» автоматизировал работу контакт-центра в CRM-системе на базе low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект внедрения был реализован
|01.10.2024
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«Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft
ый оператор в Республике Татарстан, завершил автоматизацию CRM-процессов на базе low-code-платформы BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение системы з
|17.09.2024
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Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft
мплексных решений для автопарков, завершила масштабный проект миграции на отечественную CRM-систему BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение новой кли
|10.09.2024
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BPMSoft и Postgres Professional подтвердили совместимость продуктов
ийской СУБД Postgres Pro, и «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), разработчик low-code-платформы BPMSoft, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional
|05.09.2024
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HeadHunter автоматизировала работу с клиентами с помощью CRM-платформы на базе BPMSoft
дажами и сервисом, документооборот и инструменты аналитики в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Внедрение клиентского решения, разработанного компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холди
|03.09.2024
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BPMSoft версии 1.5: дизайн интерфейсов на Angular, интеграция с «Яндекс.Картами», безопасность пользовательских данных
пания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) выпустила крупное обновление своей low-code платформы BPMSoft. Новая версия 1.5 включает поддержку «Яндекс.Карт» и английского языка, доработки пов
|02.08.2024
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Innostage выявила уязвимость в веб-приложении BPMSoft
Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, обнаружил уязвимость в веб-приложении российской платформы для автоматизации бизнеса BPMSoft. Уязвимость позволяла злоумышленникам удаленно повысить свои привилегии в системе. Эксперты Innostage регулярно производят тестирование веб-приложений бизнеса с целью оценки их защищенн
|17.07.2024
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Новое онлайн-сообщество для пользователей BPMSoft
Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) расширяет свою цифровую экосистему онлайн-платформой «С
|16.07.2024
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BPMSoft будет развивать свой бизнес с помощью облачной платформы VK Cloud
Компании BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и VK Cloud заключили стратегическое соглашение о технол
|26.06.2024
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Компания IBS стала партнером BPMSoft
Разработчик процессно-ориентированной low-code платформы BPMSoft, компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), и ГК IBS, системная ИТ-сервисная к
|24.06.2024
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Четыре поволжских вуза стали образовательными партнерами «БПМСофт»
им. Королева и СамГТУ (Самарский политех) интегрируют процессно-ориентированную low-code платформу BPMSoft в свои учебные дисциплины в рамках образовательной инициативы от компании «БПМСофт» (
|18.06.2024
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«BMI Россия» автоматизирует дилерские продажи в CRM-системе на базе BPMSoft
му управления дилерской сетью и взаимодействия с клиентами на базе отечественной low-code платформы BPMSoft от компании «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Проект реализован экспертами сис
|29.05.2024
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«Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3
Компания ООО ПКФ «Атлантис-Пак», участник отечественного рынка инновационных упаковочных решений, автоматизировала процессы внедрения продукции с помощью CRM на базе low-code платформы BPMSoft от «Ланит Омни» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT). Миграция на актуальную версию системы 1.3 проведена за три месяца экспертами компании-интегратора «Норбит». Об этом CNews сообщили предста
|28.05.2024
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«БурСервис» автоматизировал процессы продаж на базе платформы BPMSoft
Компания «БурСервис», российский поставщик нефтесервисных услуг, автоматизировала управление продажами и работу с клиентами в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Проект реализован в партнерстве с системным интегратором Softline. Миграция на новую CRM была проведена за шесть месяцев после анализа представленных на отечественном рынке процессно-о
|23.05.2024
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«Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами
Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологического партнерства. На сегодняшний день Mango Office обслуживает более 60 тыс.
|23.04.2024
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ГК «Петровский» улучшила конверсию продаж с помощь CRM на базе BPMSoft более чем на 10%
вский», мультибрендовый автодилер в Москве и Санкт-Петербурге, более чем на 10% повысила конверсию лидов в продажи благодаря успешной автоматизации CRM-процессов на базе российской low-code-платформы BPMSoft от компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Компания автоматизировала в едином сквозном внутреннем процессе как ключевые этапы продажи автомобиля (от поступления обращения и про
|19.04.2024
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Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета
я соответствующих компетенций будущих выпускников. Начиная с весеннего семестра 2023/2024 платформа BPMSoft интегрирована в образовательный процесс дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» дл
|11.04.2024
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«Gefco Россия» автоматизирует продажи на CRM BPMSoft
Логистический оператор «Gefco Россия» мигрирует на отечественную low-code-платформу BPMSoft компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Проект реализован экспертами GBC Team. На базе нового решения цифровизированы ключевые этапы процесса продаж. Это поможет компании сохра
|04.04.2024
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MR Group завершила миграцию на CRM-систему BPMSoft
Компания MR Group автоматизировала процессы продаж и сервиса в CRM-системе на базе «Конструктора» BPMSoft — технологического ядра low-code-платформы от ИТ-компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»). Новое клиентское решение создано за восемь месяцев силами собственных аналитиков ведуще
|27.03.2024
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КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли
омпания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательн
|18.03.2024
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Новая версия BPMSoft 1.4: разработка на Angular, интеграция DaData и RuMap, усиленная безопасность
Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft. В обновлении 1.4 появились дополнительные клиентские сервисы и возможности кастомизации, улучшены методы защиты и контроля, расширен список поддерживаемых ОС. В новую версию BPMSoft
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация менеджеров 91 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
|Востриков Юрий 70 46
|Чанышев Владимир 10 10
|Илюхин Максим 7 5
|Шарак Андрей 62 4
|Орловский Виктор 379 2
|Руднев Александр 10 2
|Прошин Вадим 5 2
|Гнатко Роман 10 2
|Саутин Василий 8 2
|Чугунова Светлана 1 1
|Швыдченко Юрий 4 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Андрейко Андрей 2 1
|Сидоров Александр 17 1
|Чевычелов Сергей 5 1
|Тонкогубов Дмитрий 3 1
|Конышков Алексей 10 1
|Шевченко Денис 4 1
|Савельев Николай 8 1
|Кострыкина Светлана 5 1
|Шимина Ирина 1 1
|Гименез Вероника 8 1
|Довиденко Мария 1 1
|Андреев Владимир 97 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Истомин Константин 56 1
|Харитонов Дмитрий 49 1
|Юрьева Клавдия 1 1
|Аверин Максим 3 1
|Бутягин Иван 3 1
|Макаров Константин 4 1
|Прокопенко Константин 11 1
|Окороков Александр 6 1
|Песошина Светлана 3 1
|Чернецова Инесса 1 1
|Горякина Дарья 1 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Воропаев Дмитрий 1 1
|Чистяков Геннадий 1 1
|Ковешников Михаил 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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