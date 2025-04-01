«Перемена Трейд» мигрировала на российскую CRM-систему BPMSoft

Системный интегратор «Перемена Трейд» (входит в ГК «Перемена») завершил переход на российскую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализован командой Onellect. Новое решение улучшило процессы управления продажами и маркетингом. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Проанализировав доступные на отечественном рынке клиентские платформы, компания выбрала BPMSoft. Переход на новую систему позволил устранить уязвимости предыдущего ПО и обеспечить поддержку актуальных версий языка разработки.

В рамках проекта были внедрены модули «BPMSoft Управление маркетингом» и «BPMSoft Управление продажами». Решение повысило прозрачность взаимодействия между отделами, ускорило бизнес-процессы и обеспечило их стабильную работу. В платформу было перенесено более 650 лидов, 4500 контрагентов и 1500 договоров.

Одним из ключевых достижений проекта стала бесшовная интеграция BPMSoft с корпоративными сервисами. Интеграция с «МТС Линк» позволила автоматизировать экспорт аудитории мероприятий между системами, а также сбор данных из опросов и создание лидов. В результате снизились затраты на ручную обработку данных и повысилась конверсия.

Еще одно важное улучшение — интеграция с сервисом «ПланФакт» для финансового и управленческого учета. BPMSoft автоматически синхронизует данные с «1С», распределяет их по статьям и проектам, а затем передает в «ПланФакт». На основе этих данных формируются финансовые и управленческие отчеты.

«Перемена Трейд» продолжает развивать цифровые решения и планирует использовать новые возможности BPMSoft для дальнейшей автоматизации процессов.

Дмитрий Феоктистов, генеральный директор компании «Перемена Трейд»: «Миграция на BPMSoft позволила нам получить платформу, которая активно развивается и в некоторых областях даже опережает наши ожидания. Осуществить миграцию помогала опытная команда Onellect, с которой мы работаем уже несколько лет. Благодаря тесному взаимодействию наших команд на этапах подготовки к миграции и тестирования, нам удалось исключить все критичные ошибки. Это позволило провести успешную миграцию с первого раза без остановки бизнес-процессов компании, что является впечатляющим результатом».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Мы создали готовые отраслевые решения для управления продажами и маркетингом, чтобы клиенты могли быстро адаптировать свои бизнес-процессы. Это особенно важно для динамично развивающихся компаний, которым требуется быстрая реакция на изменения рынка и внедрение инновационных технологий».