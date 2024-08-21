МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии

«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника

«МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника

40% российских компаний используют ИИ для обучения сотрудников используют онлайн-обучение. Самыми распространенными форматами дистанционного обучения названы синхронное обучение и видеокурсы. Наиболее популярными сервисами для синхронного обучения стали Zoom и «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Искусственный интеллект применяется в корпоративном обучении для разработки индивидуальных образовательных маршрутов, создания

«МТС Линк» стал лауреатом премии «Приоритет: Цифра — 2024» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника

«МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций Перейти на российское ПО быстро и недорого «МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволит компаниям перейт

«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей ПАО «МТС» сообщает о завершении адаптации интерфейса сервиса «МТС Линк» для незрячих и слабовидящих пользователей. Приложения «МТС Линк» для ПК, Android и iOS, а также браузерная версия платформы интегрированы с программами экранного доступа. Об эт

Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк» Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных условиях, платформы «МТС Линк», «Контур.Толк» и Trueconf набрали 98, 95 и 91 балл соответственно. Все три сервиса продемонстрировали стабильное подключение и высокое качество аудио и видео. Также стабильность работ

«МТС Линк Курсы» вошли в реестр отечественного ПО «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

ИИ покажет самые важные фрагменты встречи в «МТС Линк» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

«МТС Линк» выпустил новую версию серверного решения для онлайн-коммуникаций «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

Татарстанскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер «Чаты» ения в российских компаниях», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуника

Новосибирцам предлагают попробовать новый корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

Библиотеку имени В.В. Маяковского перевели на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций МТС, платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и ГК Softline (ПАО «Софтлайн») перевели Центральную городскую публичную библиотеку имени В.В. Маяковского на отечественные цифровые сервисы. С их помощью сотрудники образовательного и

ГК Softline перевела библиотеку имени В. В. Маяковского на российскую систему онлайн-коммуникаций «МТС Линк» азвивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского перейти на российскую экосистему онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в рамках программы по импортозамещению. Специалисты Softline установили и настроили платформу, а также наладили ее работу с другими приложениями. Центральная городская публичная библи

Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» и Российский институт театрального искусства ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья и Южного федерального округа. Первичный онлайн-отбор прошел на цифровой платформе «МТС Линк». К поступлению на актерский факультет ГИТИСа из Татарстана были рекомендованы Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Об этом CNews сообщ

«МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты» Новый корпоративный мессенджер Новый корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты» стал доступен пользователям. Его бета-тестирование стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе «

Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский В «МТС Линк» новый гендиректор Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский. До того, как возглавить команду «МТС Линк», Владимир Урбанский на протяжении четырех лет

Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт академии были полностью переведены на российские решения: облачные и файловые хранилища, почту, мессенджеры, сервисы видеоконференций и тд. Академия будет использовать ПО «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк». Ускоренный переход был связан с полученными ранее, в марте 2024 г., уведомлениями об отключении сервисов Microsoft 365 для российских пользователей. Изначально такой переход планиров

X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» Группа компаний X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» – разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС

Исследование МТС: каких специалистов в Петербурге чаще всего ищут онлайн респонденты — руководители департаментов, топ-менеджмент (включая CEO) и внештатные рекрутеры. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуника

Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк» льного искусства – ГИТИС объявляет о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами пройдут при поддержке МТС на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. «”МТС Линк” тесно взаимодействует с вузами, мы помогаем задавать новые тренды

Музей имени В.И. Сурикова в Красноярске будет проводить лекции на платформе «МТС Линк» «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы Что предлагает «МТС Линк» «МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволи

«МТС Линк» запустил маркетплейс интеграций и витрину курсов для корпоративных пользователей «Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм

Искусственный интеллект будет автоматически подводить итоги онлайн-встреч татарстанцев на платформе «МТС Линк» аткое содержание мероприятия и одним кликом могут поделиться ими. Разработчик платформы «МТС Линк» «Вебинар Технологии» подчеркивает, что функция встроена в интерфейс решения, то есть интеграци

МТС оцифровала образовательный процесс студентов Волгоградского аграрного университета Цифровая экосистема МТС обеспечила Волгоградский государственный аграрный университет доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк». Цифровое решение поможет сотрудникам ведущего центра аграрной науки Нижнего Поволжья и крупнейшего вуза региона в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов, онлайн-з

ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры. Экосистема «МТС Линк» (ранее — Webinar) включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» (ко

Пермяки могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ трикорпоративных обучений», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик экосистемы сервисов для бизне

Кировчане могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ Российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» запустила новую функцию на основе искусственного интеллекта — автоматические итоги мероприятий. Теперь участники встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» получают автоматичес

Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект Резюме от искусственного интеллекта У участников встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» появилась возможность получать автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Чтобы поделиться итогами с коллегами, достаточно одного клика. Р

В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации ователей: SAML, OAuth 2.0 и LDAP. Об этом сообщили представители разработчика платформы — компании «Вебинар технологии». Включение поддержки протоколов OAuth 2.0 и LDAP расширяют возможности ав