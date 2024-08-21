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МТС Линк Вебинар.ру Webinar.ru Webinar Group Вебинар Технологии

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии

Webinar Group – экосистема сервисов видеокоммуникаций для бизнеса, российский разработчик решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий, основана в 2008 году, входит в экосистему МТС. Сервисы Webinar Group зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. Webinar Group предлагает следующие продукты в облачном или коробочном решении: Webinar Meetings — сервис для онлайн-встреч и совещаний; Webinar — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий; We.Study — платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов. Также в состав Webinar Group входит подразделение COMDI, обеспечивает проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.

 

 

Александр Чернышев, Директор направления по работе с органами госвласти и местного самоуправления, МТС Линк "Эволюция инструментов эффективных коммуникаций в гос. управлении" Конференция CNews "Цифровизация в госсекторе 2024" 09.04.2024, Москва


21.08.2024 «МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
15.08.2024 «МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
05.08.2024 «МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
31.07.2024 «Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
23.07.2024 «МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
18.07.2024 40% российских компаний используют ИИ для обучения сотрудников

используют онлайн-обучение. Самыми распространенными форматами дистанционного обучения названы синхронное обучение и видеокурсы. Наиболее популярными сервисами для синхронного обучения стали Zoom и «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Искусственный интеллект применяется в корпоративном обучении для разработки индивидуальных образовательных маршрутов, создания
11.07.2024 «МТС Линк» стал лауреатом премии «Приоритет: Цифра — 2024»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
09.07.2024 «МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
03.07.2024 «МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

Перейти на российское ПО быстро и недорого «МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволит компаниям перейт
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
17.06.2024 «МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей

ПАО «МТС» сообщает о завершении адаптации интерфейса сервиса «МТС Линк» для незрячих и слабовидящих пользователей. Приложения «МТС Линк» для ПК, Android и iOS, а также браузерная версия платформы интегрированы с программами экранного доступа. Об эт
11.06.2024 Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»

Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных условиях, платформы «МТС Линк», «Контур.Толк» и Trueconf набрали 98, 95 и 91 балл соответственно. Все три сервиса продемонстрировали стабильное подключение и высокое качество аудио и видео. Также стабильность работ
28.05.2024 «МТС Линк Курсы» вошли в реестр отечественного ПО

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
22.05.2024 ИИ покажет самые важные фрагменты встречи в «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
15.05.2024 «МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
07.05.2024 «МТС Линк» выпустил новую версию серверного решения для онлайн-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
06.05.2024 Татарстанскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер «Чаты»

ения в российских компаниях», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуника
06.05.2024 Новосибирцам предлагают попробовать новый корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
06.05.2024 Библиотеку имени В.В. Маяковского перевели на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций

МТС, платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и ГК Softline (ПАО «Софтлайн») перевели Центральную городскую публичную библиотеку имени В.В. Маяковского на отечественные цифровые сервисы. С их помощью сотрудники образовательного и
27.04.2024 ГК Softline перевела библиотеку имени В. В. Маяковского на российскую систему онлайн-коммуникаций «МТС Линк»

азвивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского перейти на российскую экосистему онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в рамках программы по импортозамещению. Специалисты Softline установили и настроили платформу, а также наладили ее работу с другими приложениями. Центральная городская публичная библи
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

и Российский институт театрального искусства ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья и Южного федерального округа. Первичный онлайн-отбор прошел на цифровой платформе «МТС Линк». К поступлению на актерский факультет ГИТИСа из Татарстана были рекомендованы Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Об этом CNews сообщ
24.04.2024 «МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты»

Новый корпоративный мессенджер Новый корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты» стал доступен пользователям. Его бета-тестирование стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе «
19.04.2024 Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский

В «МТС Линк» новый гендиректор Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский. До того, как возглавить команду «МТС Линк», Владимир Урбанский на протяжении четырех лет
18.04.2024 Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт

академии были полностью переведены на российские решения: облачные и файловые хранилища, почту, мессенджеры, сервисы видеоконференций и тд. Академия будет использовать ПО «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк». Ускоренный переход был связан с полученными ранее, в марте 2024 г., уведомлениями об отключении сервисов Microsoft 365 для российских пользователей. Изначально такой переход планиров
18.04.2024 X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии»

Группа компаний X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» – разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС
01.04.2024 Исследование МТС: каких специалистов в Петербурге чаще всего ищут онлайн

респонденты — руководители департаментов, топ-менеджмент (включая CEO) и внештатные рекрутеры. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуника
20.03.2024 Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

льного искусства – ГИТИС объявляет о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами пройдут при поддержке МТС на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. «”МТС Линк” тесно взаимодействует с вузами, мы помогаем задавать новые тренды

19.03.2024 Музей имени В.И. Сурикова в Красноярске будет проводить лекции на платформе «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
18.03.2024 Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы

Что предлагает «МТС Линк» «МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволи
07.03.2024 «МТС Линк» запустил маркетплейс интеграций и витрину курсов для корпоративных пользователей

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
15.02.2024 Искусственный интеллект будет автоматически подводить итоги онлайн-встреч татарстанцев на платформе «МТС Линк»

аткое содержание мероприятия и одним кликом могут поделиться ими. Разработчик платформы «МТС Линк» «Вебинар Технологии» подчеркивает, что функция встроена в интерфейс решения, то есть интеграци
12.02.2024 МТС оцифровала образовательный процесс студентов Волгоградского аграрного университета

Цифровая экосистема МТС обеспечила Волгоградский государственный аграрный университет доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк». Цифровое решение поможет сотрудникам ведущего центра аграрной науки Нижнего Поволжья и крупнейшего вуза региона в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов, онлайн-з
08.02.2024 ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe

числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры. Экосистема «МТС Линк» (ранее — Webinar) включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» (ко
07.02.2024 Пермяки могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ

трикорпоративных обучений», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик экосистемы сервисов для бизне
07.02.2024 Кировчане могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ

Российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» запустила новую функцию на основе искусственного интеллекта — автоматические итоги мероприятий. Теперь участники встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» получают автоматичес
01.02.2024 Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект

Резюме от искусственного интеллекта У участников встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» появилась возможность получать автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Чтобы поделиться итогами с коллегами, достаточно одного клика. Р
23.01.2024 В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации

ователей: SAML, OAuth 2.0 и LDAP. Об этом сообщили представители разработчика платформы — компании «Вебинар технологии». Включение поддержки протоколов OAuth 2.0 и LDAP расширяют возможности ав
18.01.2024 «МТС Линк» представил новый синхронный перевод

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника

Публикаций - 214, упоминаний - 343

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11751 122
Microsoft Corporation 24371 26
TrueConf - ТруКонф 381 25
Google LLC 11582 20
Yandex - Яндекс 6892 19
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 201 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 437 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3601 18
Cisco Systems 5067 17
Vinteo - Винтео 70 16
VideoMost - ВидеоМост 271 13
VK - Mail.ru Group 3322 12
Ростелеком 9440 12
CommuniGate Systems - СталкерСофт 162 10
Telegram Group 1718 10
Softline - Софтлайн 2593 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1619 8
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 381 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 7
Yealink Network Technology 63 7
7947 7
SAP SE 5206 6
Сател 111 6
Poly - Plantronics 136 5
Цифра ГК 2350 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 941 5
Spirit DSP - Спирит Корп 469 5
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 47 4
Oracle Corporation 6608 4
1С-Битрикс - Bitrix 561 4
Ред Софт - Red Soft 620 4
Amazon Inc - Amazon.com 2942 4
X-Com - Икс ком 127 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3183 4
Генериум 12 3
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 36 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 81 3
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 193 3
Selectel - Селектел 336 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6950 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2734 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1085 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 771 6
Альфа-Банк 1716 5
РЖД - Российские железные дороги 1847 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1576 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 393 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 628 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 638 4
ПСБ - Промсвязьбанк 829 3
Снежная Королева - СК Трейд 53 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 607 3
Ренессанс Страхование 152 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 290 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 981 3
Почта России ПАО 2079 3
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 3
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 44 3
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 52 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 9 3
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 107 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 427 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1059 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 215 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 183 2
36,6 - аптечная сеть 89 2
Газпром ПАО 1307 2
Лента - Сеть розничной торговли 2010 2
Югория - страховая компания 41 2
Uber 325 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 412 2
Ингосстрах СПАО 405 2
ЦИАН - CIAN 125 2
Почта Банк 452 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11101 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2959 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4849 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2770 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3772 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3233 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1884 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2527 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1058 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1907 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4332 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 175 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 55 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 248 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 182 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 13 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4521 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2635 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5298 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 226 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1827 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 360 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3213 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 90 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 216 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 381 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 166 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1176 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 279 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1354 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1335 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2150 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2646 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 629 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 705 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 1
АФТ - Ассоциация Финтех 136 1
OWASP - Open Web Application Security Project 91 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Ассоциация менеджеров 87 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 8 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62581 126
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7461 112
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5850 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47706 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17566 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15347 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20291 65
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6319 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25627 53
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9488 22
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