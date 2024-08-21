МТС Линк Вебинар.ру Webinar.ru Webinar Group Вебинар Технологии
Webinar Group – экосистема сервисов видеокоммуникаций для бизнеса, российский разработчик решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий, основана в 2008 году, входит в экосистему МТС. Сервисы Webinar Group зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. Webinar Group предлагает следующие продукты в облачном или коробочном решении: Webinar Meetings — сервис для онлайн-встреч и совещаний; Webinar — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий; We.Study — платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов. Также в состав Webinar Group входит подразделение COMDI, обеспечивает проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.
Александр Чернышев, Директор направления по работе с органами госвласти и местного самоуправления, МТС Линк "Эволюция инструментов эффективных коммуникаций в гос. управлении" Конференция CNews "Цифровизация в госсекторе 2024" 09.04.2024, Москва
|21.08.2024
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«МТС Линк» улучшил импорт проектов из Miro
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|15.08.2024
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«МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
|05.08.2024
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«МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|31.07.2024
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«Крайон» и «МТС Линк» объявляют о стратегическом партнерстве для развития бизнес-коммуникаций
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|23.07.2024
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«МТС Линк» стала официальным сервисом платформы «Открытое образование»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
|18.07.2024
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40% российских компаний используют ИИ для обучения сотрудников
используют онлайн-обучение. Самыми распространенными форматами дистанционного обучения названы синхронное обучение и видеокурсы. Наиболее популярными сервисами для синхронного обучения стали Zoom и «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк». Искусственный интеллект применяется в корпоративном обучении для разработки индивидуальных образовательных маршрутов, создания
|11.07.2024
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«МТС Линк» стал лауреатом премии «Приоритет: Цифра — 2024»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
|09.07.2024
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«МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|03.07.2024
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«МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|26.06.2024
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«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций
Перейти на российское ПО быстро и недорого «МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволит компаниям перейт
|26.06.2024
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«МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|18.06.2024
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Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|17.06.2024
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«МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей
ПАО «МТС» сообщает о завершении адаптации интерфейса сервиса «МТС Линк» для незрячих и слабовидящих пользователей. Приложения «МТС Линк» для ПК, Android и iOS, а также браузерная версия платформы интегрированы с программами экранного доступа. Об эт
|11.06.2024
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Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»
Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных условиях, платформы «МТС Линк», «Контур.Толк» и Trueconf набрали 98, 95 и 91 балл соответственно. Все три сервиса продемонстрировали стабильное подключение и высокое качество аудио и видео. Также стабильность работ
|28.05.2024
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«МТС Линк Курсы» вошли в реестр отечественного ПО
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|22.05.2024
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ИИ покажет самые важные фрагменты встречи в «МТС Линк»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|15.05.2024
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«МТС Линк» представил ИИ-функции на конференции «МТС Платформа 2024»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|07.05.2024
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«МТС Линк» выпустил новую версию серверного решения для онлайн-коммуникаций
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|06.05.2024
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Татарстанскому бизнесу стал доступен новый отечественный мессенджер «Чаты»
ения в российских компаниях», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуника
|06.05.2024
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Новосибирцам предлагают попробовать новый корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|06.05.2024
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Библиотеку имени В.В. Маяковского перевели на отечественную платформу для онлайн-коммуникаций
МТС, платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и ГК Softline (ПАО «Софтлайн») перевели Центральную городскую публичную библиотеку имени В.В. Маяковского на отечественные цифровые сервисы. С их помощью сотрудники образовательного и
|27.04.2024
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ГК Softline перевела библиотеку имени В. В. Маяковского на российскую систему онлайн-коммуникаций «МТС Линк»
азвивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского перейти на российскую экосистему онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в рамках программы по импортозамещению. Специалисты Softline установили и настроили платформу, а также наладили ее работу с другими приложениями. Центральная городская публичная библи
|25.04.2024
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Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк»
и Российский институт театрального искусства ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Поволжья и Южного федерального округа. Первичный онлайн-отбор прошел на цифровой платформе «МТС Линк». К поступлению на актерский факультет ГИТИСа из Татарстана были рекомендованы Арина Архипова и Мария Гринкевич из Казани, а также Александр Ишимов из Лениногорска. Об этом CNews сообщ
|24.04.2024
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«МТС Линк» представил новый корпоративный мессенджер «Чаты»
Новый корпоративный мессенджер Новый корпоративный мессенджер «МТС Линк Чаты» стал доступен пользователям. Его бета-тестирование стартовало в ноябре 2023 года. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе «
|19.04.2024
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Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский
В «МТС Линк» новый гендиректор Генеральным директором «МТС Линк» назначен Владимир Урбанский. До того, как возглавить команду «МТС Линк», Владимир Урбанский на протяжении четырех лет
|18.04.2024
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Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт
академии были полностью переведены на российские решения: облачные и файловые хранилища, почту, мессенджеры, сервисы видеоконференций и тд. Академия будет использовать ПО «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк». Ускоренный переход был связан с полученными ранее, в марте 2024 г., уведомлениями об отключении сервисов Microsoft 365 для российских пользователей. Изначально такой переход планиров
|18.04.2024
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X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии»
Группа компаний X-Com вошла в число авторизованных партнеров компании «Вебинар Технологии» – разработчика платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС
|01.04.2024
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Исследование МТС: каких специалистов в Петербурге чаще всего ищут онлайн
респонденты — руководители департаментов, топ-менеджмент (включая CEO) и внештатные рекрутеры. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуника
|20.03.2024
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Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк»
льного искусства – ГИТИС объявляет о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами пройдут при поддержке МТС на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. «”МТС Линк” тесно взаимодействует с вузами, мы помогаем задавать новые тренды
|19.03.2024
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Музей имени В.И. Сурикова в Красноярске будет проводить лекции на платформе «МТС Линк»
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|18.03.2024
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Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы
Что предлагает «МТС Линк» «МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволи
|07.03.2024
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«МТС Линк» запустил маркетплейс интеграций и витрину курсов для корпоративных пользователей
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совм
|15.02.2024
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Искусственный интеллект будет автоматически подводить итоги онлайн-встреч татарстанцев на платформе «МТС Линк»
аткое содержание мероприятия и одним кликом могут поделиться ими. Разработчик платформы «МТС Линк» «Вебинар Технологии» подчеркивает, что функция встроена в интерфейс решения, то есть интеграци
|12.02.2024
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МТС оцифровала образовательный процесс студентов Волгоградского аграрного университета
Цифровая экосистема МТС обеспечила Волгоградский государственный аграрный университет доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк». Цифровое решение поможет сотрудникам ведущего центра аграрной науки Нижнего Поволжья и крупнейшего вуза региона в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов, онлайн-з
|08.02.2024
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ГК Softline интегрировала экосистему сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Softline Universe
числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры. Экосистема «МТС Линк» (ранее — Webinar) включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» (ко
|07.02.2024
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Пермяки могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ
трикорпоративных обучений», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова. *** «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик экосистемы сервисов для бизне
|07.02.2024
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Кировчане могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ
Российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» запустила новую функцию на основе искусственного интеллекта — автоматические итоги мероприятий. Теперь участники встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» получают автоматичес
|01.02.2024
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Итоги встреч в «МТС Линк» подведет искусственный интеллект
Резюме от искусственного интеллекта У участников встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» появилась возможность получать автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Чтобы поделиться итогами с коллегами, достаточно одного клика. Р
|23.01.2024
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В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации
ователей: SAML, OAuth 2.0 и LDAP. Об этом сообщили представители разработчика платформы — компании «Вебинар технологии». Включение поддержки протоколов OAuth 2.0 и LDAP расширяют возможности ав
|18.01.2024
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«МТС Линк» представил новый синхронный перевод
«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуника
МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпенко Владимир 25 20
|Покровская Елизавета 10 10
|Бровко Александр 10 10
|Иодковский Станислав 69 9
|Альперн Александр 7 7
|Сливко-Кольчик Елена 16 6
|Потехин Павел 6 6
|Федотова Татьяна 13 6
|Попов Борис 23 6
|Богатов Иван 6 6
|Нечипорук Алексей 6 5
|Шадаев Максут 919 5
|Шакиров Марат 61 5
|Крюков Дмитрий 22 5
|Коблов Илья 5 5
|Мураховский Эдуард 36 4
|Воронин Павел 119 3
|Романов Роман 25 3
|Лебедева Ольга 16 3
|Гелемеев Михаил 6 3
|Анкудинов Николай 16 3
|Фишер Андрей 74 3
|Тыров Илья 24 3
|Волков Виктор 8 3
|Иванов Сергей 381 3
|Сысоева Евгения 55 3
|Сафрыгин Егор 36 3
|Сотин Денис 205 3
|Вагизов Руслан 24 3
|Пичелатова Екатерина 3 3
|Заславский Григорий 3 3
|Смертина Любовь 3 3
|Рустамов Рустам 372 3
|Чернышенко Дмитрий 550 2
|Бахвалов Андрей 18 2
|Илюхин Олег 17 2
|Одинцов Дмитрий 109 2
|Смирнов Евгений 36 2
|Галактионова Инесса 71 2
|Гришин Александр 21 2
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