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Платформа «МТС Линк» интегрирована с супераппом WorksPad

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и компания «РуПост» расширили функциональность корпоративного супераппа WorksPad. Теперь пользователи могут создавать онлайн-встречи через сервис «МТС Линк» напрямую из интерфейса мобильного приложения, независимо от используемого почтового сервера.

Интеграция «МТС Линк» и WorksPad повышает скорость и удобство организации корпоративных коммуникаций. Пользователи WorksPad могут одним касанием создать встречу из календаря приложения — система автоматически сгенерирует уникальную ссылку для подключения и разошлет уведомления всем участникам. Событие сразу отобразится в их календарях, а для присоединения к конференции не потребуется дополнительная авторизация в «МТС Линк».

Интеграция WorksPad и «МТС Линк» доступна для всех корпоративных клиентов с подключенной опцией API.

«Мы в «МТС Линк» постоянно совершенствуем пользовательский опыт наших корпоративных клиентов и последовательно развиваем интеграции с российскими ИТ-решениями, чтобы формировать единое импортонезависимое цифровое пространство. Ранее мы интегрировали наши сервисы с другими распространенными календарями и рады сообщить, что теперь быстрое и интуитивное управление онлайн-встречами доступно пользователям мобильного рабочего места WorksPad. Именно такие улучшения помогают повышать продуктивность рабочих процессов в компаниях, стремящихся к созданию полностью российской ИТ-инфраструктуры», — отметил руководитель интеграций «МТС Линк» Роман Ситников.

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Цифровизация

«Новые возможности мобильного рабочего места WorksPad подтверждают нашу стратегию интеграции с ведущими решениями в области унифицированных коммуникаций. Такой подход позволяет создавать эффективные цифровые рабочие среды для организаций любого масштаба и направления деятельности», — отметил директор по развитию компании «РуПост» Сергей Макарьин.

Ранее в сервисах «МТС Линк» появилась возможность планирования онлайн-событий из календарей CommuniGate Pro, Google Calendar, Microsoft Outlook (через Add-in и напрямую с Microsoft Exchange Server).

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