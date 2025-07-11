Разделы

Ситников Роман


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Платформа «МТС Линк» интегрирована с супераппом WorksPad 1
13.05.2025 «Хантфлоу» и «МТС Линк» упростили проведение видеоинтервью для рекрутеров 1
12.11.2024 МТС Линк и МТС Exolve напомнят о вебинаре с помощью СМС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ситников Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13556 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 427 3
Huntflow - Хантфлоу 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6712 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8550 2
Оповещение и уведомление - Notification 5087 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4954 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5245 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1387 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1913 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 171 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1072 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8734 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16661 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 413 1
Data monetization - Монетизация данных 1749 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10789 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25136 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1749 1
Google Calendar - Google Календарь 87 1
МТС Exolve 90 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 1
Microsoft Outlook 1429 1
Макарьин Сергей 27 1
Гринько Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1700 1
