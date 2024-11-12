МТС Линк и МТС Exolve напомнят о вебинаре с помощью СМС

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, и МТС Exolve, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, внедрили автоматическую рассылку СМС-напоминаний участникам вебинаров. Разработка поможет повысить посещаемость онлайн-мероприятий.

Ранее пользователи, зарегистрировавшиеся на вебинары на платформе МТС Линк, получали напоминания по e-mail. Теперь организаторы смогут дополнительно подключить СМС-напоминания за 15 минут до мероприятия. Разработчики рассчитывают, что благодаря этой возможности компании смогут повысить конверсию из регистраций в фактические посещения вебинаров не менее, чем на 10%.

Для подключения функциональности пользователю МТС Линк потребуется зарегистрировать аккаунт в МТС Exolve и настроить «имя отправителя» (имя или номер телефона, с которого получателю придет СМС). Выбор названия компании-организатора в качестве «имени отправителя» позволит повысить уровень доверия к сообщениям.

«Участники вебинаров часто регистрируются на них заранее — за неделю или более. Некоторые ко дню мероприятия забывают о планах посетить его. Уведомления по e-mail в этом случае не всегда эффективны: многие люди проверяют почту достаточно редко, а часть писем и вовсе остаются непрочитанными. Поэтому СМС-оповещения кажутся наиболее подходящим средством напомнить, что пора подключаться. Теперь, благодаря интеграции с МТС Exolve, организаторы вебинаров могут настраивать СМС-оповещения прямо в момент создания вебинара», — отмечает руководитель команды интеграций МТС Линк Роман Ситников.

Функциональность находится в стадии тестирования и подключается по запросу в службу технической поддержки МТС Линк.

Ранее МТС Линк и МТС Exolve совместно реализовали возможность подключения к видеоконференциям МТС Линк при помощи телефонного звонка. Функция позволяет пользователям подключаться к встречам на платформе МТС Линк без интернет-соединения — с мобильного или стационарного телефона.

Вебинары от МТС Линк — платформа для онлайн-обучения и вебинаров. Сервис позволяет проводить вебинары с участием до 10000 слушателей. Организаторы могут использовать специальные инструменты для повышения вовлеченности участников (в том числе деление на группы, тесты, опросы, голосования), а после мероприятий получают доступ к аналитике и статистике. Для крупного бизнеса актуальны возможности брендирования вебинарных комнат и монетизации вебинаров.