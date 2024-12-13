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МТС Exolve

МТС Exolve

МТС Exolve – это CPaaS-решение (англ. Communication Platform as a Service). Название платформы Exolve содержит в себе значения слов «explain», пояснять, и «solve», решать, что отражает потребность разработчиков минимизировать время, затрачиваемое на решение технических задач, а также на обучение новых пользователей. Платформа создана на базе решений дочерней компании МТСМТТ, сервисами которой уже пользуются и крупнейшие маркетплейсы России, и компании среднего и малого бизнеса. Основные компоненты платформы, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании МТТ. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, все данные хранятся на серверах в России. Платформа станет ядром для всех сервисов компании МТТ, что упростит и ускорит их интеграцию не только внутри компании, но и с решениями сторонних вендоров.

 

 

 

"Цифровая коммуникация: как изменятся подходы в продажах и обслуживании клиентов к 2027 году?"  Михаил Гордеев, Эксперт, МТС Exolve, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


13.12.2024 Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы

льных операторов по управлению отходами в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Цифровой помощник призван облегчить взаимодействие между «ЭкоТек» и его клиентами
26.11.2024 «МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возгла
20.11.2024 МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

го номера, SMS, сервис проверки доступных и активных номеров (HRL-запросы) и другими. Всем клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из «Личного кабинета» платформы.
12.11.2024 МТС Линк и МТС Exolve напомнят о вебинаре с помощью СМС

, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, и МТС Exolve, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, внедрили автоматическую рассыл
11.11.2024 МТС Exolve признана коммуникационной платформой года по версии CNews

овационной экономики и выявления лучших проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для созда
08.11.2024 МТС Exolve признана коммуникационной платформой года

ведущие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для быстр
17.10.2024 МТС запустила услугу «Авторизованный вызов»

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, представила услугу «Авторизова
08.10.2024 Робот «МТС Exolve» поможет купить недвижимость на Черноморском побережье

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизне
02.10.2024 «МТС Exolve» разработала решение облачной верификации звонков для операторов связи

«МТС Exolve» дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, разработ
25.09.2024 «МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС

стала возможной благодаря интеграции с решениями Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Теперь виртуальная АТС не только предоставляет более 40 инструментов для повышен
03.09.2024 «МТС Exolve» создала цифрового помощника для банка «Хлынов»

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал цифрового помощника для
28.08.2024 «МТС Exolve» запустила сервис проверки доступных и активных номеров

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объяви
22.08.2024 «МТС Exolve» создала робота-диспетчера

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал

07.08.2024 «МТС Exolve» поможет дозвониться в автоцентры

«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, пр
26.07.2024 МТС Exolve поможет повысить производительность колл-центров

низить затраты на связь и повысить эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Автоинформаторы, IVR и голосовые ассистенты – в целом полезные решения, позволяющ
09.07.2024 «МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета

оссийская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и «МТС Exolve», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, совместно реализовали возможн
03.07.2024 «МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов

25.06.2024 МТС Exolve расширил возможности API платформы

IP (статического IP-адреса) через интерфейс личного кабинета. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Функция записи и хранения разговоров важна для контроля качества клиентских комму
20.06.2024 «МТС Exolve» поможет заказать обувь в «Рандеву»

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов

30.05.2024 «МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк»

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предос
23.05.2024 «МТС Exolve» упростит обратную связь

вой диалог, например, в ЖКХ, ритейле и ecommerce, банковской сфере, – сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. – С новым релизом сервиса пользователи смогут не только оперативно
14.05.2024 «МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024

«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, в
07.05.2024 Робот «МТС Exolve» помогает организовать визит к врачу

Компания «МТС Exolve», 100-процентная «дочка» «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса,
24.04.2024 Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID»

«МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для би
17.04.2024 «МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизн
21.02.2024 «МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений

Цифровая платформа «МТС Exolve» запустила сервис интеграции звонков в мобильные и веб-приложения. Благодаря новом
08.02.2024 МТС Exolve научилась переводить звонки в текст

Цифровая платформа для бизнеса МТС Exolve запустила сервис автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков на базе а
24.01.2024 МТС Exolve запускает каскадные рассылки

Разработчики цифровой платформы МТС Exolve реализовали новый сервис, благодаря которому бизнес сможет осуществлять каскадные

17.01.2024 МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей

с недвижимостью «Домклик Сбербанка». Решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve, позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей

14.12.2023 Робот «Захар» запишет к врачу

Разработчики цифровой платформы МТС Exolve создали голосового робота для многопрофильного медицинского центра в городе Хабаро
27.11.2023 Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference 

В четверг, 30 ноября 2023 г. специалисты МТС Exolve вместе с экспертами в области AI проведут конференцию о возможностях AI и помогут

23.11.2023 МТС Exolve проводит Business Code Conference

30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы. Гости вечера изучат процессы создания AI и практи
30.08.2023 МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve»

еса, реализовал сервис отправки SMS с альфа-имени (индивидуального имени отправителя) на платформе «МТС Exolve». Впервые для бизнеса и разработчиков открылась возможность использовать и голос,

21.04.2023 МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API

Команда разработчиков коммуникационной платформы МТС Exolve, созданной на базе решений компании МТТ (дочка МТС), приглашает 25 апреля всех жел
20.04.2023 МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов

лейсу Ozon свое платформенное решение «Защита номера». Сервис реализован на базе облачной платформы МТС Exolve и дает возможность покупателям сохранить конфиденциальность при заказе товаров, до
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей

ставил решение «Защита номера» финансовой платформе «Банки.ру». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей,
06.04.2023 Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков

мерческую эксплуатацию облачную платформу для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, функционал которой стал полностью доступен для всех пользователей. Об этом CNews

31.01.2023 МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу

Новая облачная платформа МТС объявила о запуске облачной платформы МТС Exolve для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов, сообщили CNews представ

Публикаций - 67, упоминаний - 115

МТС Exolve и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 58
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 30
Ростелеком 9701 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Voximplant - Фастком 24 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
Yandex - Яндекс 7340 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Сател 125 3
Информтехника и Связь 35 3
Microsoft Corporation 24625 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
8213 2
ЛайфТелеком - Телфин 213 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Telegram Group 1983 2
Diasoft - Диасофт 870 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Naumen - Наумен 626 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Авантелеком 24 2
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
RingCentral 14 1
Zingaya 12 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Крок - Croc 1777 1
Softline - Софтлайн 2811 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
Twilio 9 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Цифра ГК 2426 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 3
ЦИАН - CIAN 131 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Ozon Fresh 23 2
Газпром нефть 618 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Группа Самолет 72 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
КонсультантПлюс 134 1
Евромед 4 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 7 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Почта России ПАО 2112 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Фора Банк 55 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
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VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 9
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 6
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 6
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
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МТС Вебинар.ру - COMDI 29 2
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 2
Протек - Здравсити 26 2
WhatsApp Business 21 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Qsoft amoCRM 107 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
FreePik 980 1
МТС ID 37 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Content AI - ContentCapture 27 1
AWG - SkillStaff 27 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Сажко Василий 18 15
Биккужин Рамиль 42 13
Дубосас Костас 16 12
Гордеев Михаил 6 6
Гордиенко Дмитрий 7 3
Абраменко Тимофей 9 3
Врацкий Андрей 135 3
Попов Сергей 135 3
Суворов Александр 19 3
Чижиков Михаил 21 3
Шапиро Яков 13 3
Горбачев Иван 5 3
Пенетова Татьяна 5 3
Нурутдинов Султан 5 3
Галактионова Инесса 75 2
Алдошин Олег 27 2
Куликов Александр 21 2
Федулов Алексей 2 2
Крайнов Александр 16 2
Парахневич Илья 3 2
Клименко Герман 49 2
Маслов Алексей 9 2
Романов Роман 30 2
Кучеров Кирилл 25 2
Журба Никита 9 2
Шадаев Максут 1008 2
Глазков Александр 137 2
Панченко Иван 138 2
Мельникова Алиса 90 2
Иодковский Станислав 81 2
Шикинов Александр 21 2
Кочетова Вероника 5 2
Оносовский Юрий 3 2
Куличенко Елена 3 2
Шаршаков Владимир 2 2
Шаруев Дмитрий 3 2
Евтюнин Павел 2 2
Макаренко Дмитрий 8 2
Чернышов Михаил 41 2
Вирясов Владислав 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
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