МТС Exolve
МТС Exolve – это CPaaS-решение (англ. Communication Platform as a Service). Название платформы Exolve содержит в себе значения слов «explain», пояснять, и «solve», решать, что отражает потребность разработчиков минимизировать время, затрачиваемое на решение технических задач, а также на обучение новых пользователей. Платформа создана на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой уже пользуются и крупнейшие маркетплейсы России, и компании среднего и малого бизнеса. Основные компоненты платформы, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании МТТ. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, все данные хранятся на серверах в России. Платформа станет ядром для всех сервисов компании МТТ, что упростит и ускорит их интеграцию не только внутри компании, но и с решениями сторонних вендоров.
"Цифровая коммуникация: как изменятся подходы в продажах и обслуживании клиентов к 2027 году?" Михаил Гордеев, Эксперт, МТС Exolve, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
|13.12.2024
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Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы
льных операторов по управлению отходами в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Цифровой помощник призван облегчить взаимодействие между «ЭкоТек» и его клиентами
|26.11.2024
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«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews
«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возгла
|20.11.2024
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МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей
го номера, SMS, сервис проверки доступных и активных номеров (HRL-запросы) и другими. Всем клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из «Личного кабинета» платформы.
|12.11.2024
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МТС Линк и МТС Exolve напомнят о вебинаре с помощью СМС
, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, и МТС Exolve, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, внедрили автоматическую рассыл
|11.11.2024
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МТС Exolve признана коммуникационной платформой года по версии CNews
овационной экономики и выявления лучших проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для созда
|08.11.2024
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МТС Exolve признана коммуникационной платформой года
ведущие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для быстр
|17.10.2024
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МТС запустила услугу «Авторизованный вызов»
«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, представила услугу «Авторизова
|08.10.2024
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Робот «МТС Exolve» поможет купить недвижимость на Черноморском побережье
«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизне
|02.10.2024
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«МТС Exolve» разработала решение облачной верификации звонков для операторов связи
«МТС Exolve» дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, разработ
|25.09.2024
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«МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС
стала возможной благодаря интеграции с решениями Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Теперь виртуальная АТС не только предоставляет более 40 инструментов для повышен
|03.09.2024
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«МТС Exolve» создала цифрового помощника для банка «Хлынов»
«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал цифрового помощника для
|28.08.2024
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«МТС Exolve» запустила сервис проверки доступных и активных номеров
«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объяви
|22.08.2024
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«МТС Exolve» создала робота-диспетчера
«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал
|07.08.2024
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«МТС Exolve» поможет дозвониться в автоцентры
«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, пр
|26.07.2024
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МТС Exolve поможет повысить производительность колл-центров
низить затраты на связь и повысить эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Автоинформаторы, IVR и голосовые ассистенты – в целом полезные решения, позволяющ
|09.07.2024
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«МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета
оссийская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и «МТС Exolve», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, совместно реализовали возможн
|03.07.2024
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«МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей
«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов
|25.06.2024
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МТС Exolve расширил возможности API платформы
IP (статического IP-адреса) через интерфейс личного кабинета. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Функция записи и хранения разговоров важна для контроля качества клиентских комму
|20.06.2024
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«МТС Exolve» поможет заказать обувь в «Рандеву»
«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов
|30.05.2024
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«МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк»
«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предос
|23.05.2024
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«МТС Exolve» упростит обратную связь
вой диалог, например, в ЖКХ, ритейле и ecommerce, банковской сфере, – сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. – С новым релизом сервиса пользователи смогут не только оперативно
|14.05.2024
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«МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024
«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, в
|07.05.2024
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Робот «МТС Exolve» помогает организовать визит к врачу
Компания «МТС Exolve», 100-процентная «дочка» «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса,
|24.04.2024
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Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID»
«МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для би
|17.04.2024
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«МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ
«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизн
|21.02.2024
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«МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений
Цифровая платформа «МТС Exolve» запустила сервис интеграции звонков в мобильные и веб-приложения. Благодаря новом
|08.02.2024
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МТС Exolve научилась переводить звонки в текст
Цифровая платформа для бизнеса МТС Exolve запустила сервис автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков на базе а
|24.01.2024
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МТС Exolve запускает каскадные рассылки
Разработчики цифровой платформы МТС Exolve реализовали новый сервис, благодаря которому бизнес сможет осуществлять каскадные
|17.01.2024
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МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей
с недвижимостью «Домклик Сбербанка». Решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve, позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей
|14.12.2023
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Робот «Захар» запишет к врачу
Разработчики цифровой платформы МТС Exolve создали голосового робота для многопрофильного медицинского центра в городе Хабаро
|27.11.2023
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Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference
В четверг, 30 ноября 2023 г. специалисты МТС Exolve вместе с экспертами в области AI проведут конференцию о возможностях AI и помогут
|23.11.2023
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МТС Exolve проводит Business Code Conference
30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы. Гости вечера изучат процессы создания AI и практи
|30.08.2023
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МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve»
еса, реализовал сервис отправки SMS с альфа-имени (индивидуального имени отправителя) на платформе «МТС Exolve». Впервые для бизнеса и разработчиков открылась возможность использовать и голос,
|21.04.2023
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МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API
Команда разработчиков коммуникационной платформы МТС Exolve, созданной на базе решений компании МТТ (дочка МТС), приглашает 25 апреля всех жел
|20.04.2023
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МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов
лейсу Ozon свое платформенное решение «Защита номера». Сервис реализован на базе облачной платформы МТС Exolve и дает возможность покупателям сохранить конфиденциальность при заказе товаров, до
|13.04.2023
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МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей
ставил решение «Защита номера» финансовой платформе «Банки.ру». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей,
|06.04.2023
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Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков
мерческую эксплуатацию облачную платформу для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, функционал которой стал полностью доступен для всех пользователей. Об этом CNews
|31.01.2023
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МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу
Новая облачная платформа МТС объявила о запуске облачной платформы МТС Exolve для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов, сообщили CNews представ
МТС Exolve и организации, системы, технологии, персоны:
|Сажко Василий 18 15
|Биккужин Рамиль 42 13
|Дубосас Костас 16 12
|Гордеев Михаил 6 6
|Гордиенко Дмитрий 7 3
|Абраменко Тимофей 9 3
|Врацкий Андрей 135 3
|Попов Сергей 135 3
|Суворов Александр 19 3
|Чижиков Михаил 21 3
|Шапиро Яков 13 3
|Горбачев Иван 5 3
|Пенетова Татьяна 5 3
|Нурутдинов Султан 5 3
|Галактионова Инесса 75 2
|Алдошин Олег 27 2
|Куликов Александр 21 2
|Федулов Алексей 2 2
|Крайнов Александр 16 2
|Парахневич Илья 3 2
|Клименко Герман 49 2
|Маслов Алексей 9 2
|Романов Роман 30 2
|Кучеров Кирилл 25 2
|Журба Никита 9 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Глазков Александр 137 2
|Панченко Иван 138 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Шикинов Александр 21 2
|Кочетова Вероника 5 2
|Оносовский Юрий 3 2
|Куличенко Елена 3 2
|Шаршаков Владимир 2 2
|Шаруев Дмитрий 3 2
|Евтюнин Павел 2 2
|Макаренко Дмитрий 8 2
|Чернышов Михаил 41 2
|Вирясов Владислав 24 2
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