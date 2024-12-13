Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы льных операторов по управлению отходами в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Цифровой помощник призван облегчить взаимодействие между «ЭкоТек» и его клиентами

«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews «МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возгла

МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей го номера, SMS, сервис проверки доступных и активных номеров (HRL-запросы) и другими. Всем клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из «Личного кабинета» платформы.

МТС Линк и МТС Exolve напомнят о вебинаре с помощью СМС , российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, и МТС Exolve, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, внедрили автоматическую рассыл

МТС Exolve признана коммуникационной платформой года по версии CNews овационной экономики и выявления лучших проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для созда

МТС Exolve признана коммуникационной платформой года ведущие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая предназначена для быстр

МТС запустила услугу «Авторизованный вызов» «МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, представила услугу «Авторизова

Робот «МТС Exolve» поможет купить недвижимость на Черноморском побережье «МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизне

«МТС Exolve» разработала решение облачной верификации звонков для операторов связи «МТС Exolve» дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, разработ

«МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС стала возможной благодаря интеграции с решениями Telecom API. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Теперь виртуальная АТС не только предоставляет более 40 инструментов для повышен

«МТС Exolve» создала цифрового помощника для банка «Хлынов» «МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал цифрового помощника для

«МТС Exolve» запустила сервис проверки доступных и активных номеров «МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объяви

«МТС Exolve» создала робота-диспетчера «МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, создал

«МТС Exolve» поможет дозвониться в автоцентры «МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, пр

МТС Exolve поможет повысить производительность колл-центров низить затраты на связь и повысить эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Автоинформаторы, IVR и голосовые ассистенты – в целом полезные решения, позволяющ

«МТС Линк» и «МТС Exolve» подключат к онлайн-встрече без интернета оссийская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и «МТС Exolve», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, совместно реализовали возможн

«МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей «МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов

МТС Exolve расширил возможности API платформы IP (статического IP-адреса) через интерфейс личного кабинета. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. Функция записи и хранения разговоров важна для контроля качества клиентских комму

«МТС Exolve» поможет заказать обувь в «Рандеву» «МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов

«МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк» «МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предос

«МТС Exolve» упростит обратную связь вой диалог, например, в ЖКХ, ритейле и ecommerce, банковской сфере, – сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. – С новым релизом сервиса пользователи смогут не только оперативно

«МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024 «МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, в

Робот «МТС Exolve» помогает организовать визит к врачу Компания «МТС Exolve», 100-процентная «дочка» «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса,

Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID» «МТС Exolve», 100-процентая «дочка» компании МТС, разработчик коммуникационных сервисов для би

«МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ «МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизн

«МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений Цифровая платформа «МТС Exolve» запустила сервис интеграции звонков в мобильные и веб-приложения. Благодаря новом

МТС Exolve научилась переводить звонки в текст Цифровая платформа для бизнеса МТС Exolve запустила сервис автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков на базе а

МТС Exolve запускает каскадные рассылки Разработчики цифровой платформы МТС Exolve реализовали новый сервис, благодаря которому бизнес сможет осуществлять каскадные

МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей с недвижимостью «Домклик Сбербанка». Решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve, позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей

Робот «Захар» запишет к врачу Разработчики цифровой платформы МТС Exolve создали голосового робота для многопрофильного медицинского центра в городе Хабаро

Топ-менеджеры обсудят будущее AI на Business Code Conference В четверг, 30 ноября 2023 г. специалисты МТС Exolve вместе с экспертами в области AI проведут конференцию о возможностях AI и помогут

МТС Exolve проводит Business Code Conference 30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы. Гости вечера изучат процессы создания AI и практи

МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve» еса, реализовал сервис отправки SMS с альфа-имени (индивидуального имени отправителя) на платформе «МТС Exolve». Впервые для бизнеса и разработчиков открылась возможность использовать и голос,

МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API Команда разработчиков коммуникационной платформы МТС Exolve, созданной на базе решений компании МТТ (дочка МТС), приглашает 25 апреля всех жел

МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов лейсу Ozon свое платформенное решение «Защита номера». Сервис реализован на базе облачной платформы МТС Exolve и дает возможность покупателям сохранить конфиденциальность при заказе товаров, до

МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей ставил решение «Защита номера» финансовой платформе «Банки.ру». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей,

Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков мерческую эксплуатацию облачную платформу для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов МТС Exolve, функционал которой стал полностью доступен для всех пользователей. Об этом CNews