Аналитика «МТС Exolve»: бизнес стал в 2 раза чаще объединять виртуальную телефонию с CRM

Аналитики «МТС Exolve» выяснили, что в 2025 г. российские компании начали активнее объединять виртуальную телефонию с корпоративными системами для управления бизнес-процессами (CRM).

За первые девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. наблюдается двукратный рост числа интеграций — количество интеграций ВАТС и CRM выросло с 11% до 22%. По мнению аналитиков, это свидетельствует о росте спроса на объединение коммуникационных платформ для повышения эффективности работы и улучшения клиентского сервиса.

По данным «МТС Exolve», в 2025 г. при подключении виртуальной АТС 25% пользователей настраивают интеграцию с CRM. Наиболее популярными решениями для интеграции становятся платформы AmoCRM, «Битрикс24» и решения на базе открытых API, что свидетельствует о растущем спросе на гибкие и кастомизированные подходы к автоматизации коммуникаций.

«Каждая четвёртая компания теперь внедряет связку облачной телефонии и CRM, — сказал директор департамента «МТС Exolve» Сергей Маслов. — Интеграция коммуникаций с CRM становится не просто дополнительной опцией, а стандартом современного бизнеса. Она позволяет не только автоматизировать процессы, но и контролировать качество работы сотрудников, использовать расшифровку речи, речевую аналитику и AI-помощников для обучения, а также интегрировать все каналы взаимодействия с клиентами в общий процесс, где диалог с клиентом можно начать по телефону и продолжить в мессенджере — при этом все данные сохраняются в одной карточке CRM. Для подразделений поддержки это ускоряет коммуникацию и повышает качество сервиса, а для продаж повышает количество успешных сделок».

По данным аналитиков «МТС Exolve», наиболее активно CRM-интеграции внедряют компании из таких сфер как: торговля — 29%; сфера услуг — 26%; ИТ-компании — 13%; строительство — 11%; производство — 9%.

Интеграция становится возможной благодаря простоте внедрения, а также отрытым API от «МТС Exolve», которые позволяют компаниям быстро, легко и безопасно подключать телефонию к любым CRM-системам и бизнес-приложениям. Открытые API дают разработчикам гибкость в настройке, а бизнесу — единое пространство для управления звонками, сообщениями и аналитикой.