Qsoft amoCRM
|13.03.2025
|
МТС Exolve предоставил коммуникационные сервисы amoCRM
МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил коммуникационные сервисы для amoCRM, системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. В рамках сотрудничества МТС Exolve подключил виртуальную АТС для управления теле
|17.09.2024
|
«Телфин» расширяет возможности встроенного виджета в amoCRM
Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил новые функциональные возможности в виджет интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM для быстрого приема и удобной обработки звонков прямо из amoCRM. Сервис позволяет принимать и совершать звонки из CRM. Для этого достаточно кликнуть на номер контакта или компании
|18.06.2024
|
«Телфин» и WhatCRM интегрировали amoCRM с «Авито»
Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов WhatCRM — интеграцию amoCRM с сервисом «Авито» для общения с клиентами прямо из CRM. Теперь с помощью виджета WhatCRM можно интегрировать amoCRM не только с мессенджерами WhatsApp и Telegram, но и сервисом о
|06.03.2024
|
Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM
Публичная интеграция сервиса F.Doc c amoCRM позволяет работающим в этой учетной системе компаниям подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами непосредственно из интерфейса CRM. Виджет разработан и раз
|31.10.2023
|
«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM
Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил интеграцию АТС «Телфин.офис» с amoCRM и добавил встроенный в систему виджет для звонков, чтобы ускорить обработку входящих обращений и оперативно обзванивать клиентов прямо из CRM. Обновленные возможности интеграции АТС «Тел
|03.10.2023
|
A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM
Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизировал работу специалистов инжиниринговой компании A&T Group с помощью внедрения АТС «Телфин.офис», а также интеграции телефонии с amoCRM и платформой для бизнес-аналитики Roistat. A&T Group — российская компания, специализирующаяся на предоставлении полного цикла инжиниринговых услуг: программного обеспечения, IoT-решений
|03.10.2022
|
Отзывы о CRM-системе amoCRM: «С официальной техподдержкой мы не связываемся»
Оставить отзыв Сентябрь 2022. E-commerce. Выручка до ₽100 млн. «В прошлом году работала менеджером при интернет-магазине. У нас стояла как раз amoCRM. Удобно, конечно, операторам сопровождать сделки, мне удобно следить за их работой. Не без косяков. Вот пример: когда клиент писал в чат, я получала уведомление на почту, когда чат стано
|09.08.2022
|
«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии c amoCRM и «Битрикс24»
Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности интеграций АТС «Телфин.офис» с amoCRM и «Битрикс24». Взаимодействие телефонии и CRM-систем возможно без дополнительного участия сотрудников, что ускоряет работу по обработке коммуникаций с клиентами в 2 раза. Одной из ключев
|05.09.2018
|
«Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM
«Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником партнерской программы «Облачный альянс». Для всех клиентов предоставляется бесплатный тестовый период продолжительностью 14 дней. При покупке amoCRM
|08.08.2018
|
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
«Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. «Виртуальная АТС» – одна из наиболее востр
|08.06.2018
|
МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM
amoCRM и МТТ завершили процесс интеграции виртуальной АТС «МТТ Бизнес», объединив сервисы на базе клиентской платформы amoCRM. Теперь облачные инструменты МТТ для привлечения клиентов, контроля менеджеров, повышения качества обслуживания и роста продаж доступны напрямую из личного кабинета amoCRM. Интегр
|19.04.2017
|
Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM
Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») объявил о завершении проекта интеграции с системой AmoCRM. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты «Точки» и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате
|08.11.2016
|
«Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM
«Манго Телеком» объявил об интеграции виртуальной АТС Mango Office с облачной CRM-системой amoCRM для небольших рабочих групп. Как рассказали CNews в компании, виртуальную АТС Mango Office можно подключить прямо из amoCRM без необходимости обращаться к посредникам или самим ра
