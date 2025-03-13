Qsoft - amoCRM

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил коммуникационные сервисы для amoCRM , системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. В рамках сотрудничества МТС Exolve подключил виртуальную АТС для управления теле

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил новые функциональные возможности в виджет интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM для быстрого приема и удобной обработки звонков прямо из amoCRM . Сервис позволяет принимать и совершать звонки из CRM. Для этого достаточно кликнуть на номер контакта или компании

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов WhatCRM — интеграцию amoCRM с сервисом «Авито» для общения с клиентами прямо из CRM. Теперь с помощью виджета WhatCRM можно интегрировать amoCRM не только с мессенджерами WhatsApp и Telegram, но и сервисом о

Публичная интеграция сервиса F.Doc c amoCRM позволяет работающим в этой учетной системе компаниям подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами непосредственно из интерфейса CRM. Виджет разработан и раз

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил интеграцию АТС «Телфин.офис» с amoCRM и добавил встроенный в систему виджет для звонков, чтобы ускорить обработку входящих обращений и оперативно обзванивать клиентов прямо из CRM. Обновленные возможности интеграции АТС «Тел

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизировал работу специалистов инжиниринговой компании A&T Group с помощью внедрения АТС «Телфин.офис», а также интеграции телефонии с amoCRM и платформой для бизнес-аналитики Roistat. A&T Group — российская компания, специализирующаяся на предоставлении полного цикла инжиниринговых услуг: программного обеспечения, IoT-решений