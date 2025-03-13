Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185774
ИКТ 14405
Организации 11171
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 80110
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2734
Мероприятия 876

Qsoft amoCRM

Qsoft - amoCRM

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.03.2025 МТС Exolve предоставил коммуникационные сервисы amoCRM

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил коммуникационные сервисы для amoCRM, системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve. В рамках сотрудничества МТС Exolve подключил виртуальную АТС для управления теле
17.09.2024 «Телфин» расширяет возможности встроенного виджета в amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил новые функциональные возможности в виджет интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM для быстрого приема и удобной обработки звонков прямо из amoCRM. Сервис позволяет принимать и совершать звонки из CRM. Для этого достаточно кликнуть на номер контакта или компании
18.06.2024 «Телфин» и WhatCRM интегрировали amoCRM с «Авито»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил новинку в линейке сервисов WhatCRM — интеграцию amoCRM с сервисом «Авито» для общения с клиентами прямо из CRM. Теперь с помощью виджета WhatCRM можно интегрировать amoCRM не только с мессенджерами WhatsApp и Telegram, но и сервисом о
06.03.2024 Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM

Публичная интеграция сервиса F.Doc c amoCRM позволяет работающим в этой учетной системе компаниям подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами непосредственно из интерфейса CRM. Виджет разработан и раз
31.10.2023 «Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил интеграцию АТС «Телфин.офис» с amoCRM и добавил встроенный в систему виджет для звонков, чтобы ускорить обработку входящих обращений и оперативно обзванивать клиентов прямо из CRM. Обновленные возможности интеграции АТС «Тел
03.10.2023 A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизировал работу специалистов инжиниринговой компании A&T Group с помощью внедрения АТС «Телфин.офис», а также интеграции телефонии с amoCRM и платформой для бизнес-аналитики Roistat. A&T Group — российская компания, специализирующаяся на предоставлении полного цикла инжиниринговых услуг: программного обеспечения, IoT-решений
03.10.2022 Отзывы о CRM-системе amoCRM: «С официальной техподдержкой мы не связываемся»

Оставить отзыв Сентябрь 2022. E-commerce. Выручка до ₽100 млн. «В прошлом году работала менеджером при интернет-магазине. У нас стояла как раз amoCRM. Удобно, конечно, операторам сопровождать сделки, мне удобно следить за их работой. Не без косяков. Вот пример: когда клиент писал в чат, я получала уведомление на почту, когда чат стано
09.08.2022 «Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии c amoCRM и «Битрикс24»

Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности интеграций АТС «Телфин.офис» с amoCRM и «Битрикс24». Взаимодействие телефонии и CRM-систем возможно без дополнительного участия сотрудников, что ускоряет работу по обработке коммуникаций с клиентами в 2 раза. Одной из ключев
05.09.2018 «Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM

«Дом.ru бизнес», российский федеральный телеком-оператор, объявил о запуске продаж онлайн-CRM-системы для управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM. Оператор является участником партнерской программы «Облачный альянс». Для всех клиентов предоставляется бесплатный тестовый период продолжительностью 14 дней. При покупке amoCRM

08.08.2018 «Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

«Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM. «Виртуальная АТС» – одна из наиболее востр
08.06.2018 МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM

amoCRM и МТТ завершили процесс интеграции виртуальной АТС «МТТ Бизнес», объединив сервисы на базе клиентской платформы amoCRM. Теперь облачные инструменты МТТ для привлечения клиентов, контроля менеджеров, повышения качества обслуживания и роста продаж доступны напрямую из личного кабинета amoCRM. Интегр
19.04.2017 Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») объявил о завершении проекта интеграции с системой AmoCRM. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты «Точки» и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате
08.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM

«Манго Телеком» объявил об интеграции виртуальной АТС Mango Office с облачной CRM-системой amoCRM для небольших рабочих групп. Как рассказали CNews в компании, виртуальную АТС Mango Office можно подключить прямо из amoCRM без необходимости обращаться к посредникам или самим ра

Публикаций - 126, упоминаний - 126

Qsoft и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 249 25
RetailCRM 37 19
8900 18
Мегаплан 88 17
Telegram Group 2503 17
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 102 16
VK - YClients - УайКлаентс 52 14
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 267 14
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1234 12
Softline - Софтлайн 3228 10
1С-Битрикс - Bitrix 619 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 9
Roistat 13 8
Salesforce 455 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14045 8
Ростелеком 10263 7
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 7
Yandex - Яндекс 8338 7
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 256 6
Microsoft Corporation 25200 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4466 6
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 5
Тензор 124 5
Google LLC 12192 5
Mindbox - Майндбокс 25 5
МегаФон 9793 5
SAP SE 5418 5
Крок - Croc 1814 5
МойСклад - Логнекс 111 4
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 205 4
iiko - айко 53 4
Oracle Corporation 6854 4
Корус Консалтинг ГК 1319 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 416 4
Naumen - Наумен 681 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 297 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5238 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 4
LanCloud - ЛанКлауд 56 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1613 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1245 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 974 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1378 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8046 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Снежная Королева - СК Трейд 57 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 279 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЯКласс 68 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 483 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 10 1
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Автобан ДСК ГК 17 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Генезис 23 1
Kaspi Bank 29 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Тануки 24 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Альфа-Банк - Нетмонет 11 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 44 1
Унистрой 11 1
БГК - Башкирская генерирующая компания - БашРТС - Башкирские распределительные тепловые сети - Башэнерготранс 5 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Брок-Инвест-Сервис - Мастер-металл 4 1
Исток-Аудио 1 1
Газпром ПАО 1406 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 553 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 389 1
Администрация Перми 22 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 388 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 386 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4824 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 255 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 379 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12746 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6415 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7512 101
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1167 58
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8427 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22843 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33684 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25470 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17004 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16995 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25899 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21871 25
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8302 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56621 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5515 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11323 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28853 17
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1993 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5604 17
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4585 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13257 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8875 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9940 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5411 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22786 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12906 13
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13282 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31751 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8023 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4413 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11466 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25518 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3305 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9287 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17501 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 10
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 706 10
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3148 10
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1190 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12264 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 610 73
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 155 16
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1199 12
Mango Cloud Systems - Mango Office 241 9
UMI - UMI.CMS 43 8
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 19 7
Google Android 14610 7
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 6
Apple iOS 8203 6
МСН Телеком WELLtime IP АТС - ВАТС 7 5
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 46 5
Microsoft Office 3925 5
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 4
Microsoft Office 365 976 4
Google Chrome - браузер 1636 4
Linux OS 10816 4
Microsoft Dynamics 1185 3
МСН Телеком Виджет 3 3
МТС Exolve 103 3
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 3
Rakuten Viber 643 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 628 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 599 3
Apple macOS 2226 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2331 3
Microsoft Windows 16262 3
1С:CRM 72 2
Microsoft Dynamics CRM 545 2
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 12 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 44 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 313 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 41 2
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 2
Naumen ITSM365 43 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 2
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 2
Мельников Александр 94 11
Павлов Иван 87 10
Зеленько Игорь 11 4
Токовинин Михаил 4 3
Тюрина Мария 56 3
Шикинов Александр 28 3
Сурнин Константин 8 3
Бойко Андрей 56 2
Биккужин Рамиль 48 2
Николаев Александр 40 2
Лобанов Константин 2 2
Стручков Игорь 3 2
Сажко Василий 24 2
Федулов Кирилл 51 2
Ефанова Мария 2 2
Мриль Станислав 14 2
Легченко Михаил 27 2
Артемьев Иван 5 2
Токовкин Михаил 2 2
Аврамов Роман 3 2
Лимбергер Роман 4 2
Шуплецов Александр 2 2
Кириченко Игорь 51 2
Аникин Леонид 61 1
Соколова Ольга 25 1
Каплунов Павел 46 1
Горохов Евгений 39 1
Сахаров Александр 85 1
Салов Антон 38 1
Васильев Евгений 127 1
Федоров Антон 22 1
Гадалов Александр 9 1
Черногоров Андрей 65 1
Скворцова Светлана 12 1
Козловский Андрей 12 1
Новиков Юрий 10 1
Рязанов Александр 21 1
Крылов Александр 10 1
Попов Алексей 336 1
Вагин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45473 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18454 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4245 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53320 6
Европа 24595 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3236 4
Германия - Федеративная Республика 12916 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2404 3
Венгрия 849 3
Россия - СФО - Новосибирск 4620 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1609 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1583 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1685 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 301 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2895 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1690 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 943 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2176 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 736 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 989 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3150 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18072 2
Азия - Азиатский регион 5727 2
Беларусь - Белоруссия 6010 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1803 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 983 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 475 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 884 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1634 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1104 2
Латвия - Рига 98 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 489 1
Бельгия - Брюссель 236 1
Россия - ЦФО - Брянская область 379 1
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11670 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50977 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6301 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25791 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6743 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31593 9
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 319 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6629 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5969 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4896 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5272 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54666 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6320 6
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 353 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5816 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14956 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8028 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10644 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2530 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10120 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7296 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2737 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6024 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6904 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8206 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5265 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20214 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5235 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3356 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1066 3
Английский язык 6856 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17290 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3170 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 239 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1751 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2929 3
Аудит - аудиторский услуги 3060 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 658 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 306 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1116 1
Комсомольская правда ИД 68 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 9
CNews SaaS рейтинг 27 8
Gartner - Гартнер 3601 3
Tagline - Тэглайн 28 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 767 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 119 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1047 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 246 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 152 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 514 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1241 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 104 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 317 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2128 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399076, в очереди разбора - 732113.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/