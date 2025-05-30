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Альфа-Банк Нетмонет

Альфа-Банк - Нетмонет

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Никита Остапчук назначен на должность CPO «Нетмонет» 1
30.08.2024 В «2ГИС» появились отзывы, подтвержденные транзакциями банков 1
30.05.2024 «Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
03.04.2024 «Плати с билайн»: оператор перезапустил систему оплаты с баланса телефона 1
04.03.2024 MONT расширил продуктовый портфель импортонезависимых решений для автоматизации бизнеса 1
09.02.2024 МТС интегрировала в сервис «Нетмонет» оплату чаевых с лицевого счета абонента 1
09.02.2024 нетмонет реализовал возможность оплаты чаевых с баланса билайна 1
18.07.2023 Yclients и «Нетмонет» объединились, чтобы помочь специалистам сферы услуг увеличить уровень дохода 1
04.10.2022 SberPay теперь доступен в «Нетмонет» 1
10.03.2022 «1С:Фастфуд. Фронт‑офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
22.02.2022 «Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8894 3
Yandex - Яндекс 7730 2
8487 1
1С-Рарус 899 1
VK - YClients - УайКлаентс 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13238 1
Информатика и Сервис 6 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Telegram Group 2218 1
Huawei 4026 1
MONT - МОНТ 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5035 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1295 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 313 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 431 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 40 1
Альфа-Банк 1799 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7593 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Яндекс.Доставка 81 1
Best2Pay - Бест2пей 8 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
ЧаЧаЧай 2 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1237 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2025 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Правительство Москвы - Информационный центр правительства Москвы 7 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 10 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1793 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52852 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8642 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16211 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4987 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68112 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7071 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4108 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12895 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31880 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11551 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24725 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5504 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21825 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28274 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6135 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11888 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 355 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 38 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12403 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3493 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2480 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10663 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2619 1
Оповещение и уведомление - Notification 4887 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20685 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24849 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11742 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1957 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 830 1
Яндекс Чаевые 5 2
Google Android 14278 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 792 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 184 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 712 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2325 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
1С-Рарус Общепит 39 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 3 1
Сбер Чаевые 3 1
Информатика и Сервис - Admin24 – Service Desk 5 1
Информатика и Сервис - Атлас24 – База Знаний 1 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 1
Apple ID - Система аутентификации 125 1
Apple - App Store 2933 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Huawei AppGallery 297 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 181 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 102 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - BeeCloud Stack 3 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4055 1
Apple iOS 7972 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 401 1
Qsoft amoCRM 113 1
2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей 8 1
Высоцкий Егор 2 2
Малых Дмитрий 64 1
Цыбульников Вячеслав 76 1
Осин Денис 19 1
Лоза Наталья 2 1
Хинчагова Лали 1 1
Кондаков Михаил 1 1
Савкин Иван 8 1
Варварин Роман 3 1
Феркалюк Игорь 1 1
Уйманова Любовь 2 1
Сахаров Александр 77 1
Дружинина Анжела 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149053 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44227 4
Казахстан - Республика 5647 2
Беларусь - Белоруссия 5840 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 1
Узбекистан - Республика 1786 1
Таджикистан - Республика 883 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3148 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Турция - Турецкая республика 2419 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 185 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49242 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10174 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 171 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1272 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7370 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 344 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3092 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7170 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9073 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6001 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2526 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 225 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3629 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2344 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1613 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10189 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1669 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1923 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 189 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 433 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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