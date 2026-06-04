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ВымпелКом CDNvideo СДН-видео

ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео

CDNvideo — оператор сети доставки контента, облачной платформы и SaaS с генеративным ИИ

 

 

Ярослав Городецкий, Генеральный директор, CDNvideo "Как CDN может повлиять на конверсию продаж интернет-магазина?"Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва

 

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Всего 5 дел, на cумму 936 647 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 936 647 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 415 635 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 521 012 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2026 Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026 1
27.10.2025 IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус» 1
01.09.2025 Билайн во второй раз подряд стал лидером рынка доставки контента в России 1
13.05.2025 CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes 1
17.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента 1
12.03.2025 «Билайн» расширил пропускную способность своей сети доставки контента 1
12.07.2024 Александр Торбахов возглавит Совет директоров ПАО «ВымпелКом», новым генеральным директором станет Сергей Анохин 1
12.07.2024 В «Билайне» новый гендиректор. Кресло освободил основной владелец компании 1
30.05.2024 «Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
18.04.2024 Компания CDNvideo стала официальным партнером конференции CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024» 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1
20.12.2023 Ярослав Городецкий, CDNvideo: Мы создаем мост между миром телекома и миром интернет-приложений 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 1
18.10.2023 «Билайн» приобрел сеть доставки контента CDNvideo 1
01.09.2023 «Билайн» купил одного из лидеров российского CDN 1
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023 1
25.08.2022 билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами 1
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве 1
14.10.2020 Участники российского ИКТ-рынка обсудили возможности развития и потенциал экосистемы ARM 1
09.10.2017 Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN 1
25.07.2017 TrueConf и CDNvideo запустили платформу для трансляции видеоконференций 1
17.05.2017 Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера 2
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
17.12.2015 100 российских ИТ-компаний получили поддержку в рамках программы стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции 1
13.10.2015 К 2019 г. 72% от всего интернет-видеотрафика в мире будет приходиться на сети CDN 1
19.11.2013 CDNvideo начинает поставки промышленной системы гарантированной доставки видеоконтента в интернете 1
06.11.2013 CDNvideo запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
16.09.2013 В Москве состоится ИТ-фестиваль BitByte 1
02.09.2013 DataLine запускает услугу CDN 1
20.06.2013 CDNvideo расширяет географию своей сети доставки контента 1
27.03.2013 На рынке ИТ не хватает квалифицированных кадров 1
21.03.2013 CDNvideo займется в «Сколково» оптимизацией алгоритма управления распределением видеоданных 1
26.02.2013 CDNvideo ускорит работу веб-сайтов в Рунете на 70% 1
11.12.2012 CDNvideo выходит на рынок Украины 1
08.11.2012 «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована с CDN с предоставлением бесплатного трафика 1
17.10.2012 «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0»: интеграция с CDN, «облачный бэкап» и новое ядро Bitrix D7 1
26.07.2012 CDNvideo запустил услугу перекодирования видео «на лету» 1
16.05.2012 CDNvideo подсчитала кто, когда и как долго смотрит интернет-видео в Рунете 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 7
МегаФон 10512 6
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 166 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4816 5
Ростелеком 10775 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15394 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 4
Selectel - Селектел 510 4
Cloudflare 159 4
Google LLC 12564 4
CDNetworks 5 3
PlatformCraft - ПлатформКрафт 10 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 3
Samsung Electronics 10957 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3280 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 2
Amazon Inc - Amazon.com 3232 2
Yandex - Яндекс 9012 2
Huawei 4470 2
9408 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2122 2
1С-Битрикс - Bitrix 653 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1072 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 410 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
ОСТ НПП 1 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 91 1
Сервис-Телеком - НБК - Независимая башенная компания - Нева телеком - Дача на связи - Опора Телеком - Линк девелопмент - СТ-ЦР - СТ-Цифровые Решения 17 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 86 1
Сателлит ЛТД 9 1
Контур-М 13 1
Elemental Technologies 1 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 9 1
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 21 1
Contterra 1 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Technetix 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 3
ВымпелКом - Хайв 18 2
РВК - Российская венчурная компания 569 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 66 1
Sony Pictures Television 19 1
Автодом - АВТОDOM 36 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
Альфа-Банк - Нетмонет 14 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
ACE Markering 1 1
Leomax - Леомакс 11 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Коперник-Инвест 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8653 1
eBay Inc 1636 1
Газпром ПАО 1457 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1222 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Альфа-Банк 1951 1
Visa International 1986 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 519 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 246 1
Альфа-Групп 744 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 113 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Комус 107 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
КонсультантПлюс 155 1
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Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
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