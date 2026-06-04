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ВымпелКом CDNvideo СДН-видео
CDNvideo — оператор сети доставки контента, облачной платформы и SaaS с генеративным ИИ
Ярослав Городецкий, Генеральный директор, CDNvideo "Как CDN может повлиять на конверсию продаж интернет-магазина?"Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 936 647 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Городецкий Ярослав 14 13
|Колесов Константин 14 5
|Ивленков Сергей 3 3
|Торбахов Александр 110 3
|Аплемах Антон 4 2
|Анохин Сергей 117 2
|Быков Сергей 34 2
|Дубовиков Ярослав 5 1
|Орлов Николай 14 1
|Братчикова Наталья 24 1
|Сурыгина Марина 7 1
|Демин Михаил 6 1
|Коваль Игорь 30 1
|Насретдинов Ренат 7 1
|Родионов Сергей 7 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Мазур Николай 8 1
|Головин Андрей 15 1
|Надененко Константин 4 1
|Кириллов Антон 3 1
|Дудова Дарья 1 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Ширяев Андрей 2 1
|Судариков Андрей 2 1
|Туманов Сергей 3 1
|Хамдамов Рустам 1 1
|Лыско Кирилл 1 1
|Ефимов Никита 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Торчинский Филипп 2 1
|Яровой Алексей 3 1
|Крутько Иван 26 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Будник Иван 21 1
|Задрин Александр 2 1
|Ахметжанов Марат 1 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
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