YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем

В 2024 г. YouTube может начать работать в России значительно медленнее, чем 2023 г. Связано это с локальной инфраструктурой Google, деградация которой началась весной 2022 г. Сервис продолжит работать в России, качество доступа к нему может сильно упасть.

YouTube уничтожают извне

Крупнейший в мире видеосервис YouTube, в последние годы многократно оказывавшийся под угрозой блокировки в России, в 2024 г. может начать сильно «тормозить» по всей стране. Как пишет ComNews со ссылкой на руководителя оператора «Вымпелком» («Билайн») по стратегическому развитию передачи данных Константина Колесова, замедлять его будут не власти – это станет следствием действий самого Google.

Американский интернет-гигант ввел антироссийские санкции весной 2022 г. – он начал банкротить свое российское юрлицо (требуемый статус был получен осенью 2023 г.), тайком вывез часть своих сотрудников из России за границу и приступил к уничтожению своей аппаратной инфраструктуры Google Global Cache (GGC). Технически, это серверы Google, вписанные в сети операторов связи, и именно они отвечают за быструю работу сервисов Google в России, в особенности YouTube. Другими словами, это опутавшая весь мир сеть доставки контента – Content Delivery Network, CDN.

Фото: natanaelginting / FreePik YouTube в России переживает не лучшие времена, и его будущее очень туманно

Процесс уничтожения Global Cache в России Google ведет в мая 2022 г. По словам Константина Колесова, в результате в 2024 г. качество видеоконтента в YouTube в России может просесть.

Что происходит

Как сообщил Константин Колесов, ранее оператор связи мог направить в Google запрос на предоставление серверов GGC и через некоторое время получить их. В нынешних реалиях эта опция более недоступна – Google не поставляет серверы GGC в Россию более года, но трафик при этом продолжает расти .

«Соответственно, рано или поздно серверы GGC закончат существование – либо в силу естественного износа, либо их мощностей не хватит, чтобы обеспечить нужный объем, – сказал Колесов. – От этого пострадает качество, особенно на Shorts (встроенный в YouTube сервис коротких роликов длиной по одной минуте, конкурент TikTok – прим. CNews). Маленькие видео должны быстро загружаться и сразу в хорошем качестве. Поэтому сначала «поплывет» качество YouTube в регионах, затем трафик начнет перекладываться на Москву и Петербург, нагружать магистральные сети все больше и больше».

Топ-менеджер «Вымпелкома» спрогнозировал, что после исчерпания аппаратных мощностей в обеих столицах трафик будет идти в международных направлениях.

«В ближайшее время скорость доступа к видеоконтенту Google, очевидно, ухудшится, если не предпринять какие-то действия, – сообщил изданию Ярослав Городецкий, гендиректор ООО «СДН-Видео» (CDNvideo, дочерняя компания «Вымпелкома», провайдер CDN в России и СНГ). – Как следствие – пользователи будут смотреть ролики YouTube в низком качестве или доступ к ним будет прерываться. Вряд ли пользователи будут этому рады».

Пора искать замену

Ярослав Городецкий подчеркнул, что из-за нестабильной работы YouTube и низкого качества видео в России пользователи, по крайней мере, часть из них, приступят к поиску альтернативных видеосервисов. «Если российские сервисы обеспечат аналогичное качество контента и скорость доступа к нему, то вполне возможно, что многие пользователи на эти сервисы и перейдут», – добавил он, отметив, что для обеспечения пользователей высокой скоростью доступа к видеоконтенту можно или устанавливать кэширующие серверы, как GGC, или пользоваться услугами сторонних коммерческих сетей доставки контента.

Аналогичного мнения придерживается и Константин Колесов. По его словам, по мере ухудшения качества работы YouTube появится шанс у отечественных сервисов: «Благодаря ухудшению качества у основного конкурента. Судя по всему, в 2024 г. стоит ожидать большего количества пользовательских сервисов на CDN».

Что касается инфраструктуры Google Global Cache в России, то она деградирует даже сильнее, чем многие могут себе представить. Например, в начале января 2022 г., еще до всем известных событий, в России насчитывалось в пределах 700 серверов GGC (статистика ComNews Research). Спустя почти два года, к концу 2023 г., из них осталось лишь около 450.

Какой именно российский видеосервис в итоге станет полноценной заменой YouTube, предугадать невозможно. На фоне сообщений о скорой блокировке YouTube в России многие крупные компании бросились развивать свои аналоги – например, в декабре 2023 г. оператор МТС запустил видеосервис Nuum. Также существует небезызвестный RuTube, который всего лишь на год младше YouTube (годы запуска – 2006 и 2005 гг. соответственно), но который за все эти годы так и не снискал популярности у россиян. Построить свой заменитель YouTube хочет и холдинг VK. Он выделил видеосервис из соцсети «Вконтакте» в отдельный проект, назвал его «VK видео», а немного позже создал сервис «Клипы» на замену YouTube Shorts с его 1-минутными видео. И это лишь один из множества примеров российских видеосервисов. Также можно упомянуть и Yappy – еще один проект с короткими видеороликами, который поначалу считался российской альтернативой TikTok.

Еще не все потеряно

Россиянам, быть может, и не придется экстренно искать альтернативу полюбившемуся за два десятилетия американскому видеосервису. Генеральный директор ООО «Айхоум» (телекоммуникационный оператор в составе холдинга «ЭР-телеком») Андрей Горбунов сообщил изданию, что операторы связи должны были получить от Google письма со своего рода предложением нового вида сотрудничества. «Наверное, все операторы уже получили письма от Google о том, что он планирует выводить Google Global Cache и предлагает всем операторам сделать стыки в разных городах для получения трафика. Google сам делает шаги навстречу. Он понимает, что сейчас не обслуживает серверы в России, поэтому трафик сначала уйдет в Москву и Петербург, в основные стыки компании», – сказал он.

Михаил Соколов, ЦОДД: В последние три года атаки стали сезонными и предсказуемыми

Факт получения такого письма подтвердил Константин Колесов («Билайн»). По мнению Ярослава Городецкого, Google делает это не по своей воле. «Явно Google делает это не от хорошей жизни. Им приходится выкручиваться в условиях запрета на ввоз оборудования, который является следствием санкций западных стран против России», – заявил он изданию.

Гендиректор АО «Центр взаимодействия компьютерных сетей "МСК-IX"» Евгений Морозов не подтверждает получение письма Google. «На сети компании MSK-IX не установлены серверы Google Global Cache. В рамках обеспечения глобальной связности сервисы Google уже более 15 лет подключены к пиринговой сети MSK-IX напрямую. Поэтому такое письмо нам не поступало, – сказал он изданию.

У Морозова также есть свое мнение насчет предложения Google о стыках в разных городах России: «Организация прямых стыков с Google поможет операторам избежать проблемы с качеством контента в центральной части Ррссии, но не решит ее для клиентов из других регионов страны. Исключением может стать Дальний Восток, куда магистральные операторы смогут доставлять трафик Google из Японии».