Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 140197
ИКТ 11161
Организации 8876
Ведомства 1402
Ассоциации 850
Технологии 3189
Системы 22152
Персоны 57015
География 2254
Статьи 1447
Пресса 1065
ИАА 647
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2298
Мероприятия 826

Россия ДФО Дальневосточный федеральный округ Дальний Восток Дальневосточный регион

Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион


22.02.2024 Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS

скидки на разные группы товаров в рамках всей сети магазинов и филиалов Амурской области и регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители МТС. Продуктовый ритейлер ведет оптову
22.02.2024 Россияне стали активнее планировать выходные на Дальнем Востоке

туризма, по данным бронирований отелей, самым популярным направлением на конец февраля 2024 г. стал Дальний Восток — самыми трендовыми локациями для отдыха в феврале 2024 г. Дальневосточном фед
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока

вый инструмент, который позволит еще быстрее и технологичнее вести привлечение персонала в регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители Talantix. Теперь у рекрутеров, которые
19.02.2024 Ассоциация промышленного майнинга назвала срок запуска крупнейшего ЦОДа на Дальнем Востоке

(входит в группу компаний BitRiver — оператора центров обработки данных для энергоемких вычислений), резидент территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», планирует ввести в работу крупнейший на Дальнем Востоке центр обработки данных (ЦОД) для энергоемких вычислений во втором полугодии 2024 г. в рамках соглашения с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Проектная мощ
08.02.2024 Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан»

з преимуществ современного отечественного оборудования, специалисты архива отмечают возможность сканирования как сшитых, так и расшитых документов различной сохранности и форматов. Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан» Новое оборудование приобретено за счет средств краевого бюджета при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края. Сканеры «ЭларСкан»
05.02.2024 Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса

необходимой транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. Управляющей компанией ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике выступает КРДВ. Заместитель директора КРДВ Приморье по функционир
13.09.2023 Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза

адателей. Развертывание на базе Дальневосточного государственного аграрного университета первого на Дальнем Востоке авторизованного учебного центра ГК «Астра» позволит не только осуществить пер
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке

У «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» Анна Стручкова. «Подписанные соглашения станут началом нового этапа в развитии цифровой спортивной инфраструктуры Дальнего Востока. Принимая участие в реализации федеральной программы «Бизнес-спринт», мы поддерживаем планы Минспорта России по созданию интерактивных спортивных объектов и стремимся обеспечит
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon

дской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единственном на Дальнем Востоке действующем индустриальном парке «Авангард». Объект класса А общей площадью 4
10.08.2023 «Р7-офис» планирует до конца года обеспечить бесплатным ПО школы Урала и Дальнего Востока

«Р7-офис» планирует безвозмездно передать лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис» школам Урала и Дальнего Востока до конца 2023 г. В настоящее время бесплатные лицензии на офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-офис» получили школы почти всей
07.08.2023 МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила масштабную телеком-сеть внутри одного из самых больших пассажирских терминалов Дальнего Востока и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани острова Южно-Сахалинска. Скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с позволят им с комфорт
25.07.2023 «Мегафон» запустил высокоскоростной интернет на крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока

Сеть «Мегафона» появилась на крупнейшем на Дальнем Востоке аэровокзале – новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составл
14.07.2023 МТС повысила цифровой комфорт жителей самого южного города Дальнего Востока

ниги в электронной библиотеке «Строки». Интернет «четвертого поколения» обеспечит цифровой комфорт и для многочисленных туристов, посещающих Находку в теплое время года. Находка – самый южный из всех дальневосточных городов России. Она находится на одной широте с Софией и Бишкеком и при этом южнее Сочи. В окрестностях города расположены живописные пляжи и бухты, привлекающие гостей из многи
10.04.2023 Билайн увеличил скорость YouTube и отклик в онлайн-играх на Дальнем Востоке

я с Google о подаче трафика через площадки межсетевого обмена, настроить и разбалансировать трафик на своей сети и при этом не перегрузить японские стыки. Улучшения затронули всех клиентов билайна на Дальнем Востоке, при этом никаких дополнительных действий со стороны пользователей для улучшения сервиса не требуется». BBIX – одна из крупнейших площадок межсетевого обмена в Японии. Пиковая з
03.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из торговой с
02.02.2023 На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III

рии опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект общей емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реал
06.10.2022 В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды

ржки принятия решений и управления природно-экологической ситуацией городских территорий в условиях Дальневосточного федерального округа и Сибири, которые сейчас разрабатываются инженерами и уч
07.09.2022 «Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта

омплексной модели ИИ, направленной на сохранение популяции амурского тигра и других редких животных Дальнего Востока. Первым значимым результатом работы учреждения является публикация книги «Гл
06.09.2022 «Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке

ола 21" позволит усилить кадровый потенциал региона в цифровизации, а также привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных ИТ-специалистов». Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморс
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер»

На сегодняшний день учреждение включает в себя более 30 отделений на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Банк позиционирует себя как универсальный финансовый институт, но фокусируе
02.08.2022 Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер

Директором по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке стал Вадим Зимин. Ключевая задача топ-менеджера – реализация коммерческой стр
12.04.2022 «Яндекс Еда» расширяется на Дальнем Востоке

Еда» начала работать в Благовещенске и Уссурийске — таким образом сервис расширил зону действия на Дальнем Востоке России. «Яндекс Еда» пришла в этот федеральный округ два года назад, и сейчас
21.03.2022 Денис Трофимчук возглавит «Мегафон» в Новосибирске

топ-менеджером компании в Сибири назначен Денис Трофимчук. Ранее он занимал аналогичную позицию на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае. «Новосибирская область – один из важнейших регионов для
15.12.2021 Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток

олга-Днепр». Новая модель доставки позволит ускорить развитие электронной коммерции (e-commerce) на Дальнем Востоке, благодаря чему жители удаленных регионов страны смогут получать свои заказы

02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса

чную платформу с широким спектром решений на основе последних версий программных сервисов VMware. Запуск облака в Новосибирске продиктован ростом спроса облачных сервисов со стороны клиентов Сибири и Дальнего Востока. «Билайн бизнес» готов предоставить надежный профессиональный сервис с минимальными сетевыми задержками за счет собственной опорной многопротокольной коммуникации сети (IP MPLS
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете

ng, дает студентам возможность получать современные компетенции, необходимые для развития электроники будущего. Это позволяет выпускникам ДВФУ становиться лидерами развития IT-сообщества не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране и даже мире», — сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель. «ДВФУ является ключевым центром образования и науки на Дальнем Востоке.

03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО

рилагать все усилия для достижения взаимовыгодного сотрудничества. Дата-центр Key Point – первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий ЦОД уровня надежности и отказоустойчивости

06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока

олят аграриям оптимизировать бизнес-процессы и ресурсы. Компания «Амурагрокомплекс» стала первым на Дальнем Востоке пользователем беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot, доверив «Сберу» ре
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

ле, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Екатеринбурге и Владивостоке, в два раза
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома»

С 15 февраля 2021 г. вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора

08.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока

Стартовала модернизация подстанции 500 кВ «Хабаровская», которая входит в тройку крупнейших центров питания Дальнего Востока. На объекте будет реализована инновационная система управления охлаждением трансформаторов. Ожидаемый эффект – снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, в том числе
08.02.2021 Клиенты Tele2 стали чаще заказывать SIM-карты онлайн

нта электронной коммерции в 2020 г. Лидерами по приросту онлайн-подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, Северо-Запада и Урала. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в

05.02.2021 Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год

электронной коммерции в 2020 году. Лидерами по приросту онлайн-подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, Северо-Запада и Урала. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в

05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока

разделение компании «Вымпелком») завершила работы в рамках реализации проекта по соединению городов Дальнего Востока с крупнейшей точкой обмена интернет-трафиком в Японии. Благодаря этому у кли
21.09.2020 Корпорация развития Дальнего Востока перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС

осещают тысячи российских и иностранных предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в работе на Дальнем Востоке и в Арктике, «переехал» в облако МТС. Миграция в облако позволила повысить ск
12.08.2020 Лучшие технологические проекты со всей России получат до 500 млн рублей на внедрение разработок на Дальнем Востоке

о отбора высокотехнологичных проектов по всей России для дальнейшей интеграции лучших разработок на Дальнем Востоке. Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее трех месяцев. Самые пер
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока

вершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа. Стороны договорились объединить усилия и ресурсы для ор
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса

вития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесплатно перевести бизнес в интернет. Проект разработан
10.07.2020 Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда

ственного интеллекта МТС на основе технологий компьютерного зрения, поможет в сохранении и изучении дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки. Система будет распознавать и кл
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом

е-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева для поддержки технологических предприятий на Дальнем Востоке. Одну из составляющих нового IT-решения – карту-трекер, которая, в том числе,

Публикаций - 2479, упоминаний - 3608

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 390
Ростелеком 10705 342
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 308
МегаФон 7807 284
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 109
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 107
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 106
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 79
Microsoft Corporation 24053 74
Ростелеком - Связьинвест 1705 66
Huawei 3696 61
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 47
Samsung Electronics 9975 47
7642 46
Yandex - Яндекс 6463 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 43
IBM - International Business Machines Corp 9346 42
SAP SE 5108 41
Oracle Corporation 6508 37
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 37
Cisco Systems 5007 35
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 35
МегаФон - Мобиком 225 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 33
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 33
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 33
Siemens AG - Siemens Group 2557 32
МТС - Примтелефон 47 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3282 30
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 370 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 29
Цифра ГК 2274 28
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1154 28
АКОС 68 28
HP Inc. 5625 28
Softline - Софтлайн 2382 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3044 27
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 26
Apple Inc 11663 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 70
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 52
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 50
Почта России ПАО 1997 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 30
Открытие ФК - Банк Открытие 524 30
РЖД - Российские железные дороги 1782 29
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 315 29
Газпром ПАО 1242 27
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 494 23
Россети Ленэнерго 1699 22
Евросеть 1402 22
Связной ГК 1358 22
РусГидро ПАО - ГидроОГК 274 17
Альфа-Банк 1677 16
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 16
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 15
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 14
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 246 14
Транснефть 283 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 14
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 14
Роснефть НК - нефтяная компания 501 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1049 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 701 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 327 11
Visa International 1921 11
Почта Банк 425 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 10
Dixis - Диксис 359 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 932 10
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 40 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 419 9
РВК - Российская венчурная компания 544 9
Техносила - СервисТрейд 241 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 322 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 197
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 136
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 104
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 84
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 70
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 68
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 68
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 52
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 29
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 929 28
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 27
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 46 27
Федеральное казначейство России 1647 27
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 867 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 747 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1301 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2290 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1016 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1296 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1776 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1778 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 784 18
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 137 17
Правительство Москвы 2203 17
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 225 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 207
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 6
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 5
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
Единая Россия - Политическая партия 286 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 42 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
ЛДПР 100 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
WiMAX Forum 68 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 39 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 714
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 523
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 502
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 414
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 249
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 247
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 232
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 231
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 225
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 181
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 178
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 176
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 173
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 172
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 167
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 163
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 158
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 155
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 148
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 147
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 142
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 133
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 131
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7812 121
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 113
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2743 110
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 110
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 109
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 108
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9071 103
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3677 100
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 88
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10970 84
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11725 84
Сеть передачи данных - Data transmission network 3545 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9011 82
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9886 80
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2878 76
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22701 74
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 70
Microsoft Windows 2000 8660 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 62
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 58
Apple iPhone 6 4861 36
Microsoft Windows 15013 32
Google Android 13393 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 26
Apple iOS 7344 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 17
ВГТРК - Смотрим 577 17
Космодром Байконур 1056 16
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 112 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 16
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 282 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 15
Microsoft Office 3557 15
Microsoft Skype 2010 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 14
Linux OS 9085 14
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 59 13
ЭОС Дело-web 205 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 12
Microsoft SQL Server 1525 12
Google YouTube - Видеохостинг 2576 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 12
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 335 11
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 300 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 496 11
Microsoft Dynamics 1167 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 11
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3822 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 9
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 383 9
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 685 9
Apple iPad 3801 9
Путин Владимир 2948 56
Линник Иван 55 54
Щеголев Игорь 696 33
Никифоров Николай 1134 29
Медведев Дмитрий 1642 29
Рейман Леонид 1037 24
Логинов Александр 38 14
Балаценко Андрей 30 14
Николаев Айсен 33 13
Слизень Виталий 242 13
Егоров Игорь 42 13
Боярсков Борис 37 12
Орловский Виктор 357 12
Сысоева Евгения 40 12
Бескоровайный Андрей 49 12
Вирцер Евгений 31 12
Солдатенков Сергей 160 12
Рябов Игорь 27 12
Кусков Денис 219 12
Чернышенко Дмитрий 529 11
Пехтерев Сергей 50 11
Изосимов Александр 192 11
Сапунов Алексей 31 11
Белов Кирилл 19 10
Левыкин Андрей 14 10
Прянишников Николай 289 10
Акимов Максим 181 9
Семенова Марина 9 9
Фридштанд Андрей 11 9
Калугин Сергей 168 9
Пущаков Сергей 10 9
Борисов Александр 35 9
Зубанов Андрей 9 9
Брюквин Юрий 295 9
Горский Николай 9 9
Исаев Алексей 14 9
Прохоров Юрий 64 8
Мирзеев Рустам 8 8
Краснов Александр 52 8
Морозов Павел 25 8
Россия - РФ - Российская федерация 132985 1725
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 767
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2226 564
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2733 482
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 381
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2955 340
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1439 316
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1410 305
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1032 299
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1071 298
Россия - ДФО - Хабаровский край 782 270
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1301 251
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 841 227
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 219
Россия - СФО - Новосибирск 3960 213
Россия - ДФО - Сахалинская область 777 212
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 201
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 196
Европа 21389 187
Россия - ДФО - Амурская область 625 176
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 808 173
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 147
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1066 138
Россия - Восточная Сибирь 250 131
Россия - ДФО - Магаданская область 388 128
Россия - СФО - Иркутская область 979 120
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1236 110
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 298 108
Россия - УФО - Екатеринбург 3616 103
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 103
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2498 98
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 689 97
Япония 13114 93
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 364 89
Земля - планета Солнечной системы 10127 88
Беларусь - Белоруссия 5170 87
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 842 83
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 425 81
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1510 79
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 606 77
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 668
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 347
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 294
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 275
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 262
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 237
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 186
Абонентская база - Абонентская плата 5562 180
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 141
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 103
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3438 96
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 95
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4776 93
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6137 92
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 90
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 89
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 88
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 87
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 86
Энергетика - Energy - Energetically 4692 84
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 80
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4692 77
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 75
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3490 72
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7433 69
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5270 66
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7012 64
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3714 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 61
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 57
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7007 56
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1930 56
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5541 55
Аренда 2242 52
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2100 51
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5672 51
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 51
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4369 51
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5274 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5207 48
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 121
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 29
CNews RND - R&D.CNews 2273 20
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 18
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 12
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 277 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 6
ComNews - Медиа-бизнес 102 6
РИА Новости 850 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 6
Стрим-ТВ - телекомпания 157 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 5
N+1 - Издание 146 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 5
Ведомости 760 4
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 4
F-16.net 126 3
Радио России - радиостанция 49 3
Спорт 1 HD - телеканал 44 3
Российская газета 259 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1264 3
TAdviser - Центр выбора технологий 352 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 3
Space Daily 528 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 3
Washington Profile 142 3
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 23 2
Space War 75 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
Wikipedia - Википедия 456 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 2
ТАСС Телеком 38 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 88
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 36
IDC - International Data Corporation 4883 22
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 21
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 199 11
Juniper Research 515 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 557 8
Gartner - Гартнер 3508 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 117 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 101 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 4
comScore 379 3
GfK Rus - ГФК-Русь 205 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 29 3
CNews Мишень 159 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 71 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Aberdeen Group 48 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 1
Fortune Global 500 285 1
Mobile Research Group 70 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 1
R2G - Research2Guidance 6 1
BCG - Boston Consulting Group 103 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
eMarketer 203 1
Research and Markets 24 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 23 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Samsung Research 18 1
ResearchMe 14 1
IHS iSuppli 397 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 149 101
РАН - Российская академия наук 1766 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 20
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 67 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 11
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 10
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 10
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 150 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 301 8
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 9 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 356 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 115 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 7
ТГУ - Томский государственный университет 150 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 91 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 225 6
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 13 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 138 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 141 4
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 9 4
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 5 4
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 4 4
АмГУ - Амурский государственный университет 6 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 252 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 84
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 22
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2255 14
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 72 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1894 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 8
День молодёжи - 27 июня 735 7
ИнфоКом 92 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 5
CNews AWARDS - награда 451 4
Связь-Экспокомм 109 4
Docflow 146 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 262 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 3
Единый день голосования 104 2
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
CeBIT 611 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 2
РИФ - Российский Интернет Форум 68 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 2
Технопром - форум технологического развития 8 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
Час кода - международное движение 11 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Минвостокразвития РФ GoEast 1 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1274413, в очереди разбора - 815451.
Создано именных указателей - 140197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще