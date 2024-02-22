Россия ДФО Дальневосточный федеральный округ Дальний Восток Дальневосточный регион

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Россияне стали активнее планировать выходные на Дальнем Востоке туризма, по данным бронирований отелей, самым популярным направлением на конец февраля 2024 г. стал Дальний Восток — самыми трендовыми локациями для отдыха в феврале 2024 г. Дальневосточном фед

CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока вый инструмент, который позволит еще быстрее и технологичнее вести привлечение персонала в регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители Talantix. Теперь у рекрутеров, которые

Ассоциация промышленного майнинга назвала срок запуска крупнейшего ЦОДа на Дальнем Востоке (входит в группу компаний BitRiver — оператора центров обработки данных для энергоемких вычислений), резидент территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», планирует ввести в работу крупнейший на Дальнем Востоке центр обработки данных (ЦОД) для энергоемких вычислений во втором полугодии 2024 г. в рамках соглашения с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Проектная мощ

Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан» з преимуществ современного отечественного оборудования, специалисты архива отмечают возможность сканирования как сшитых, так и расшитых документов различной сохранности и форматов. Архивные документы Дальнего Востока оцифруют на «ЭларСкан» Новое оборудование приобретено за счет средств краевого бюджета при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края. Сканеры «ЭларСкан»

Резиденты ТОР «Приморье» получили цифровой ресурс для развития бизнеса необходимой транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. Управляющей компанией ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике выступает КРДВ. Заместитель директора КРДВ Приморье по функционир

Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза адателей. Развертывание на базе Дальневосточного государственного аграрного университета первого на Дальнем Востоке авторизованного учебного центра ГК «Астра» позволит не только осуществить пер

«Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке У «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» Анна Стручкова. «Подписанные соглашения станут началом нового этапа в развитии цифровой спортивной инфраструктуры Дальнего Востока. Принимая участие в реализации федеральной программы «Бизнес-спринт», мы поддерживаем планы Минспорта России по созданию интерактивных спортивных объектов и стремимся обеспечит

В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon дской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единственном на Дальнем Востоке действующем индустриальном парке «Авангард». Объект класса А общей площадью 4

«Р7-офис» планирует до конца года обеспечить бесплатным ПО школы Урала и Дальнего Востока «Р7-офис» планирует безвозмездно передать лицензии на пакет офисных решений «Р7-офис» школам Урала и Дальнего Востока до конца 2023 г. В настоящее время бесплатные лицензии на офисную среду с расширенной функциональностью для совместной работы и коммуникации «Р7-офис» получили школы почти всей

МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила масштабную телеком-сеть внутри одного из самых больших пассажирских терминалов Дальнего Востока и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани острова Южно-Сахалинска. Скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с позволят им с комфорт

«Мегафон» запустил высокоскоростной интернет на крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока Сеть «Мегафона» появилась на крупнейшем на Дальнем Востоке аэровокзале – новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составл

МТС повысила цифровой комфорт жителей самого южного города Дальнего Востока ниги в электронной библиотеке «Строки». Интернет «четвертого поколения» обеспечит цифровой комфорт и для многочисленных туристов, посещающих Находку в теплое время года. Находка – самый южный из всех дальневосточных городов России. Она находится на одной широте с Софией и Бишкеком и при этом южнее Сочи. В окрестностях города расположены живописные пляжи и бухты, привлекающие гостей из многи

Билайн увеличил скорость YouTube и отклик в онлайн-играх на Дальнем Востоке я с Google о подаче трафика через площадки межсетевого обмена, настроить и разбалансировать трафик на своей сети и при этом не перегрузить японские стыки. Улучшения затронули всех клиентов билайна на Дальнем Востоке, при этом никаких дополнительных действий со стороны пользователей для улучшения сервиса не требуется». BBIX – одна из крупнейших площадок межсетевого обмена в Японии. Пиковая з

«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из торговой с

На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III рии опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект общей емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реал

В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды ржки принятия решений и управления природно-экологической ситуацией городских территорий в условиях Дальневосточного федерального округа и Сибири, которые сейчас разрабатываются инженерами и уч

«Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта омплексной модели ИИ, направленной на сохранение популяции амурского тигра и других редких животных Дальнего Востока. Первым значимым результатом работы учреждения является публикация книги «Гл

«Сбер» откроет «Школу 21» во Владивостоке ола 21" позволит усилить кадровый потенциал региона в цифровизации, а также привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных ИТ-специалистов». Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморс

Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» На сегодняшний день учреждение включает в себя более 30 отделений на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Банк позиционирует себя как универсальный финансовый институт, но фокусируе

Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер Директором по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке стал Вадим Зимин. Ключевая задача топ-менеджера – реализация коммерческой стр

«Яндекс Еда» расширяется на Дальнем Востоке Еда» начала работать в Благовещенске и Уссурийске — таким образом сервис расширил зону действия на Дальнем Востоке России. «Яндекс Еда» пришла в этот федеральный округ два года назад, и сейчас

Денис Трофимчук возглавит «Мегафон» в Новосибирске топ-менеджером компании в Сибири назначен Денис Трофимчук. Ранее он занимал аналогичную позицию на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае. «Новосибирская область – один из важнейших регионов для

Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток олга-Днепр». Новая модель доставки позволит ускорить развитие электронной коммерции (e-commerce) на Дальнем Востоке, благодаря чему жители удаленных регионов страны смогут получать свои заказы

«Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса чную платформу с широким спектром решений на основе последних версий программных сервисов VMware. Запуск облака в Новосибирске продиктован ростом спроса облачных сервисов со стороны клиентов Сибири и Дальнего Востока. «Билайн бизнес» готов предоставить надежный профессиональный сервис с минимальными сетевыми задержками за счет собственной опорной многопротокольной коммуникации сети (IP MPLS

«IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете ng, дает студентам возможность получать современные компетенции, необходимые для развития электроники будущего. Это позволяет выпускникам ДВФУ становиться лидерами развития IT-сообщества не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране и даже мире», — сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель. «ДВФУ является ключевым центром образования и науки на Дальнем Востоке.

T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО рилагать все усилия для достижения взаимовыгодного сотрудничества. Дата-центр Key Point – первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческий ЦОД уровня надежности и отказоустойчивости

Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока олят аграриям оптимизировать бизнес-процессы и ресурсы. Компания «Амурагрокомплекс» стала первым на Дальнем Востоке пользователем беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot, доверив «Сберу» ре

«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке ле, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Екатеринбурге и Владивостоке, в два раза

Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» С 15 февраля 2021 г. вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора

«Россети ФСК ЕЭС» начала внедрение энергоэффективных технологий на ключевой подстанции Дальнего Востока Стартовала модернизация подстанции 500 кВ «Хабаровская», которая входит в тройку крупнейших центров питания Дальнего Востока. На объекте будет реализована инновационная система управления охлаждением трансформаторов. Ожидаемый эффект – снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, в том числе

Клиенты Tele2 стали чаще заказывать SIM-карты онлайн нта электронной коммерции в 2020 г. Лидерами по приросту онлайн-подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, Северо-Запада и Урала. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в

Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год электронной коммерции в 2020 году. Лидерами по приросту онлайн-подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, Северо-Запада и Урала. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в

«Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока разделение компании «Вымпелком») завершила работы в рамках реализации проекта по соединению городов Дальнего Востока с крупнейшей точкой обмена интернет-трафиком в Японии. Благодаря этому у кли

Корпорация развития Дальнего Востока перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС осещают тысячи российских и иностранных предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в работе на Дальнем Востоке и в Арктике, «переехал» в облако МТС. Миграция в облако позволила повысить ск

Лучшие технологические проекты со всей России получат до 500 млн рублей на внедрение разработок на Дальнем Востоке о отбора высокотехнологичных проектов по всей России для дальнейшей интеграции лучших разработок на Дальнем Востоке. Программа поиска и отбора #GoEast продлится не менее трех месяцев. Самые пер

«ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока вершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа. Стороны договорились объединить усилия и ресурсы для ор

Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса вития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу «ВЭБ.РФ»). Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесплатно перевести бизнес в интернет. Проект разработан

Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда ственного интеллекта МТС на основе технологий компьютерного зрения, поможет в сохранении и изучении дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки. Система будет распознавать и кл