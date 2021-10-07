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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 1
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
02.06.2021 Правительство Камчатского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 13
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
26.01.2021 «Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек» 2
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
27.11.2020 Исследование: за время пандемии спрос на телемедицину для животных увеличился на 70% 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 2
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 15
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 2

Публикаций - 394, упоминаний - 833

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 46
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 29
Ростелеком Дальсвязь 228 18
Huawei 2750 14
Microsoft Corporation 11628 11
3934 11
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 8
Ростелеком Связьинвест 773 7
Ланит ГК 1185 7
Yandex - Яндекс 4129 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 7
Samsung Electronics 5878 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
VK - Mail.ru Group 2508 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
РТКомм.ру 173 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Восход ФГБУ НИИ 368 5
IBM 3677 5
Скай Линк - Skylink 548 5
Oracle Corporation 3466 4
МегаФон Дальневосточный филиал 25 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 4
Sony 2588 4
Барс груп 402 4
SAP SE 3272 4
Cisco Systems 2158 4
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
Google LLC 7439 3
Ланит - Норбит - Norbit 216 3
СМАРТС Компания 236 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 3
Raidix - Рэйдикс 129 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 3
Почта России ПАО 1586 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 10
РусГидро ПАО 129 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 5
Камчатскэнерго ПАО 13 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Газпром ПАО 538 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 4
Интер РАО ПАО 167 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
Аэрофлот 496 3
Альфа-Банк 1135 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
Visa International 1358 2
Россети ПАО 168 2
Банк Зенит 134 2
Газпром нефть 384 2
re:Store 108 2
Почта Банк 289 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Уралсиб Банк 391 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Роснефть НК 372 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Avito - Авито 171 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 2
Lego 84 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Татнефть 116 1
Росгосстрах 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 57
Правительство РФ 2226 32
Президент Российской Федерации 1447 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 17
Правительство Камчатского края 16 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 7
Правительство Москвы 660 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Федеральное казначейство России 766 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Правительство Ставропольского края 23 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Правительство Чукотского автономного округа 9 4
Правительство Самарской области 48 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 19
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
Linux Foundation 159 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 29
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 22
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 15
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
Безопасный город 348 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Big Data - Большие данные 1136 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 374 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
Умные платформы 500 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 8
Google Android 10752 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 8
ЭОС Дело СЭД 649 7
Apple iOS 5744 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
РТКомм.РУ SenSat 13 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Windows 7 1662 3
ЭОС АРМ руководителя 53 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
Microsoft Windows 10 6810 3
Microsoft SQL Server 814 3
Microsoft Dynamics CRM 407 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows XP 954 3
Apple - App Store 2199 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 3
Apple Mac mini 135 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Google Chrome - браузер 1119 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2248 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Windows 8 1228 2
СП.АРМ 18 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Microsoft Skype 1501 2
Никифоров Николай 1126 14
Путин Владимир 1840 14
Щеголев Игорь 676 10
Медведев Дмитрий 1437 8
Валяева Елизавета 72 8
Калугин Сергей 162 7
Орловский Виктор 229 6
Белкина Анна 6 6
Илюхин Владимир 5 5
Евраев Михаил 222 5
Егоров Игорь 40 4
Балаценко Андрей 29 4
Сапунов Алексей 30 4
Пехтерев Сергей 40 4
Попов Алексей 319 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Страшнов Дмитрий 111 3
Левыкин Андрей 14 3
Дюбанов Анатолий 86 3
Егошин Сергей 3 3
Власов Сергей 76 3
Левин Леонид 83 3
Осеевский Михаил 227 3
Логинов Александр 34 3
Генс Георгий 62 3
Войтов Алексей 3 3
Скворцова Вероника 51 3
Ратиев Сергей 19 3
Леонтьева Инга 3 3
Хасьянова Гульнара 88 3
Ермолаев Артем 340 3
Нестеров Алексей 79 2
Арсентьев Андрей 54 2
Бойко Елена 151 2
Никитин Игорь 7 2
Шадаев Максут 384 2
Чаркин Евгений 182 2
Ушацкий Андрей 101 2
Нуралиев Борис 206 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 227
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 127
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 123
Россия - ДФО - Магаданская область 233 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 95
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 80
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 68
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 66
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 60
Россия - СФО - Иркутская область 565 59
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 145 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 53
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 134 52
Россия - ДФО - Амурская область 327 47
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 44
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 39
Россия - СФО - Республика Алтай 712 37
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 37
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 30
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 28
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 28
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 28
Россия - ЦФО - Тульская область 760 27
Россия - УФО - Свердловская область 822 27
Россия - Восточная Сибирь 195 26
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 26
Россия - ПФО - Пензенская область 359 25
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 24
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 23
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 23
Россия - СФО - Омская область 395 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 22
Россия - СФО - Кемеровская область 496 22
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 22
Охотское море 29 21
Россия - СФО - Новосибирская область 843 21
Россия - УФО - Тюменская область 597 21
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
Федеральное законодательство 254 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
Коррупция 22 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
Русский язык 1028 3
Региональное законодательство 45 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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