Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Камчатский край
Камчатка
Публикаций - 394, упоминаний - 833
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 14
|Путин Владимир 1840 14
|Щеголев Игорь 676 10
|Медведев Дмитрий 1437 8
|Валяева Елизавета 72 8
|Калугин Сергей 162 7
|Орловский Виктор 229 6
|Белкина Анна 6 6
|Илюхин Владимир 5 5
|Евраев Михаил 222 5
|Егоров Игорь 40 4
|Балаценко Андрей 29 4
|Сапунов Алексей 30 4
|Пехтерев Сергей 40 4
|Попов Алексей 319 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Левыкин Андрей 14 3
|Дюбанов Анатолий 86 3
|Егошин Сергей 3 3
|Власов Сергей 76 3
|Левин Леонид 83 3
|Осеевский Михаил 227 3
|Логинов Александр 34 3
|Генс Георгий 62 3
|Войтов Алексей 3 3
|Скворцова Вероника 51 3
|Ратиев Сергей 19 3
|Леонтьева Инга 3 3
|Хасьянова Гульнара 88 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Нестеров Алексей 79 2
|Арсентьев Андрей 54 2
|Бойко Елена 151 2
|Никитин Игорь 7 2
|Шадаев Максут 384 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Нуралиев Борис 206 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru