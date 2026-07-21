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Россия ДФО Камчатский край Камчатка

Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка

"Голубое утро. Камчатка." 1979г Петров-Маслаков Всеволод Михайлович. "Голубое утро. Камчатка." 1979г Петров-Маслаков Всеволод Михайлович.
Алексей Шмаринов "Коса. Камчатка" (1976) Алексей Шмаринов "Коса. Камчатка" (1976)
3 почтовые марки «Действующие вулканы Камчатки», 1965 3 почтовые марки «Действующие вулканы Камчатки», 1965
«Солнечный день». Из серии «Камчатка». 1979 год Скворцов Геннадий Фёдорович «Солнечный день». Из серии «Камчатка». 1979 год Скворцов Геннадий Фёдорович
«Аэропорт на Камчатке» 1965 г. Шебеко Кирилл Иванович (1920-2004) «Аэропорт на Камчатке» 1965 г. Шебеко Кирилл Иванович (1920-2004)
Александр Васильев "Площадка аэродрома у Кроноцкого вулкана", из серии "Камчатка" (1966, фрагмент картины) Александр Васильев "Площадка аэродрома у Кроноцкого вулкана", из серии "Камчатка" (1966, фрагмент картины)
Из глубины. Камчатка. 1980г. Баранчук Нелли Евгеньевна Из глубины. Камчатка. 1980г. Баранчук Нелли Евгеньевна
Полли Хейтти Молодые ученые на Камчатке. 1980 Полли Хейтти Молодые ученые на Камчатке. 1980
Марина Турецкая "Геофизики на Камчатке" (1973) Марина Турецкая "Геофизики на Камчатке" (1973)
Камчатский лес, 1939. Автор: Соколов Владимир Иванович Камчатский лес, 1939. Автор: Соколов Владимир Иванович
Владимир Френц "Камчатка. Ездовые собаки" (1973) Владимир Френц "Камчатка. Ездовые собаки" (1973)
Владимир Френц "Камчатка. Вертолет на поляне" (1973) Владимир Френц "Камчатка. Вертолет на поляне" (1973)
Рустам Яушев "Первое мая в камчатском поселке" (1970) Рустам Яушев "Первое мая в камчатском поселке" (1970)
Игорь Панов "Камчатка. Утренний порт" (2010-е) Игорь Панов "Камчатка. Утренний порт" (2010-е)
Фёдор Дьяков "Камчатка. Рыбный порт" (1989) Фёдор Дьяков "Камчатка. Рыбный порт" (1989)
"Голубое утро. Камчатка." 1979г Петров-Маслаков Всеволод Михайлович.

СОБЫТИЯ


21.07.2026 На Камчатке мошенники реже всего звонят мужчинам до 24 лет со средним доходом

годие 2026 г. и составила портрет жертвы телефонных мошенников. Реже всего, по данным аналитиков, в Камчатском крае звонят молодым мужчинам до 24 лет, доход которых не превышает 70 тыс. руб. Об
14.07.2026 Может ли ИИ спасти вымирающий язык? Ученые с Камчатки проверили и получили неожиданный результат

легла в основу эксперимента научного сотрудника Молодежной лаборатории лингвистической антропологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, кандидата филологических наук Ю
08.07.2026 Камчатский центр краснокнижных соколов получил цифровые крылья

мся, что наши технологии помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. «Для центра, который находится довольно далеко от больших
29.06.2026 «МегаФон» подготовил связь на Камчатке к дачному сезону

одновременном подключении большого числа пользователей в часы пик», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
16.06.2026 Природные пожары на Камчатке поможет предотвращать система видеомониторинга

то наши цифровые решения помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. «Впервые на территории Камчатского края внедрена умная си
27.05.2026 На Камчатке растет спрос на страхование смартфонов

пке. Мы со своей стороны запустили сервис “Смарт Кэш”, который дает еще больше гибкости: можно не только отремонтировать устройство, но и при желании обменять его на деньги», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
26.05.2026 «МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги»

и могли обращаться к порталу без задержек даже в пиковые нагрузки», – сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
26.05.2026 МТС запустит на Камчатке российские базовые станции

ной качественной связи для жителей даже, самых отдаленных поселков края», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
14.05.2026 К туристическому сезону МТС обеспечила интернетом малую долину гейзеров и один из «самых» живых вулканов Камчатки

не только комфорт, но и уровень защиты людей, исследующих наш полуостров», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Мутновский вулкан расположен в Елизовском районе Камчатск
05.05.2026 МТС запустила 4G в ключевых рыбацких поселках на севере Камчатки

ый шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Тымлат – село, расположенное на берегу Карагинского залив
29.04.2026 «Дополнительный доход» и «выгодные инвестиции» — самая популярная приманка телефонных мошенников на Камчатке

государственных органов и по социальным вопросам. Самый «насыщенный» день для мошеннических атак в Камчатском крае – четверг. Пиковое время для звонков – середина дня, когда люди максимально в
17.04.2026 «МегаФон» обеспечил высокие интернет-скорости в столице Камчатки

фровой навигации, банковских приложений, государственных сервисов», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
09.04.2026 Мобильный интернет МТС «окутал» старинное корякское село на Камчатке

ый шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Карага – одно из старейших корякских поселений на Камчатк
27.03.2026 Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов

, что почти в 1.5 раза выше среднероссийского показателя. Об этом CNews сообщили представители МТС. Камчатский край входит в топ-10 регионов России по оснащенности абонентов такими смартфонами,
04.03.2026 МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Камчатки

спертизы сервиса «МТС Защитник», который активно используется в регионе. По данным МТС, в 2025 г. в Камчатском крае с помощью сервиса «Защитник» было заблокировано более 10,3 млн мошеннических

04.03.2026 Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Петропавловска-Камчатского

тернет-ресурсов: маркетплейсов, видеосервисов и онлайн-приложений», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
27.02.2026 Камчатцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

е задачи: от общения до онлайн-платежей и работы с цифровыми сервисами»», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. На сегодняшний день жители региона уже могут воспользоват
26.02.2026 От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России

школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины. «Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые трудные вопросы.

13.02.2026 Новый руководитель приступил к работе в Камчатском отделении «МегаФона»

Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначена Мария Евстифеева. Ранее она руководила направлением по развитию кор
10.02.2026 На Камчатке МТС заблокировала более 10 млн нежелательных звонков за год

ущество — несколько секунд на осмысление, чтобы не поддаться на давление», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
03.02.2026 Т2 обеспечила работу сети без сбоев в мощнейший циклон на Камчатке

ько новых базовых станций, значительно расширив покрытие в Елизове – втором по численности городе в Камчатском крае. Во время серии мощных циклонов в крае были отменены авиарейсы, перекрыты вые
26.01.2026 На Камчатке встречи на «удаленке» стали проводить в два раза чаще

использования искусственного интеллекта. Интенсивность применения ИИ-инструментов на одну встречу в Камчатском крае выросла в 20 раз по сравнению с 2024 г. Чаще всего пользователи в регионе при
22.01.2026 На Камчатке нашли более 40 майнинговых ферм

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Камчатском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в Рос
19.01.2026 Сфера финансов оказалась самой «умной» отраслью на Камчатке

хнологическую базу, развивая сетевую инфраструктуру и облачные платформы», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
26.12.2025 МТС прокачала связь в сокровищнице Камчатки

перативно решать бытовые вопросы онлайн и всегда быть на связи с семьями», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
16.12.2025 В 2025 году камчатцы выбирали бизнес-литературу и остросюжетные сериалы

пеи «Колесо Времени. Властелин хаоса» (16+) Роберта Джордана. В музыкальном стриминге «Кион Музыка» Камчатский край показал один из самых высоких темпов роста в стране — число прослушиваний выр
12.12.2025 Интернет МТС «забурлил» с новой скоростью на «земле вулканов»

зостью к природным паркам и Долине гейзеров, что делает его центром притяжения для тысяч туристов. «Камчатский край – стратегически важный регион с растущими требованиями к качеству цифровых се
11.12.2025 Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы

говые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.
08.12.2025 В «черную пятницу» камчатцы скупали смартфоны и наушники

МТС подвела итоги ноябрьских распродаж в своей розничной сети в Камчатском крае. Аналитики отметили рост спроса на электронику в период акций с 11 по 30 нояб
23.09.2025 Новый руководитель займется развитием «МегаФона» на Камчатке

Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначен Илья Домбровский. Работать на Дальний Восток он приехал из Поволжья,
19.09.2025 «МегаФон» назвал лидеров по росту интернет-трафика на Камчатке

сокая динамика интернет-активности стала возможной благодаря модернизации телеком-сети «МегаФона» в Камчатском крае. В 2025 г. инженеры оператора увеличили емкость сети, выполнив рефарминг с пе
17.09.2025 Камчатка готовится к четырем дням без интернета

аботы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС). По информации правительства Камчатского края, работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября 2025 г., после чег
12.09.2025 Деловая Камчатка летом 2025 г. чаще переписывалась, чем организовывала совещания

енно такую возможность предлагает наша отечественная платформа МТС Линк», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
27.08.2025 Камчатцы стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин

ей регионов Дальнего Востока. За январь–июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в Камчатском крае выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сооб
19.08.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края

ь пациентов, нуждающихся в определенных видах медицинской помощи, а также в других мерах поддержки. Камчатский край – уникальный по географическому положению, ландшафту и климату регион Дальнег
19.08.2025 Мошенники стали на 27% чаще звонить жителям Камчатки

4,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество нежелательных звонков в Камчатском крае выросло более чем на 27% сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом од
25.07.2025 Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет

T2, российский оператор мобильной связи, активно развивает сеть в Камчатском крае – за последние пять лет прирост базовых станций в регионе составил 65%. Опера
20.06.2025 Жители Камчатского края получат цифровые сервисы на одной карте

Сбербанк примет участие в реализации проекта «Карта жителя Камчатского края». Такая договоренность достигнута между Сбером и Камчатским краем. Соглашени
06.06.2025 Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО

морпорт» ввело в опытную эксплуатацию систему управления движением судов (СУДС) порта Петропавловск-Камчатский на российском программном обеспечении – системе обработки, отображения и регистрац
06.06.2025 «МегаФон» усиливает сеть LTE на Камчатке

оне, делая сеть 4G более доступной и комфортной для пользователей», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Гимназический союз России 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 221
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 163
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 113
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 104
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 104
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 100
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 96
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 96
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 95
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 91
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 90
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 78
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 75
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 70
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 61
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 61
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 53
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 53
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 50
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 49
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 47
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 41
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 40
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 55
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Microsoft Windows 2000 8678 20
Google Android 15243 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 11
Microsoft Windows 16882 10
МТС Big Data 324 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Apple iOS 8583 9
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 8
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 8
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 8
Apple iPhone 6 4861 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 18 7
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Haier Thunderobot 44 7
Linux OS 11533 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 6
StarBlazer Tandem 9 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Сальникова Евгения 28 28
Путин Владимир 3454 24
Калашникова Людмила 27 23
Уваров Сергей 48 15
Никифоров Николай 1138 15
Орловский Виктор 408 14
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Медведев Дмитрий 1665 10
Муравьев Олег 29 9
Белкина Анна 9 9
Валяева Елизавета 72 9
Калугин Сергей 169 8
Балаценко Андрей 32 8
Донской Дмитрий 40 8
Егошин Сергей 117 7
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Иванов Сергей 405 6
Сапунов Алексей 38 6
Киселев Николай 16 6
Войтов Алексей 6 6
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Осеевский Михаил 350 6
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Илюхин Владимир 5 5
Попов Алексей 339 5
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Ящук Наталия 5 5
Печеный Владимир 7 5
Евстифеева Мария 5 5
Ратиев Сергей 28 5
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Егоров Игорь 45 4
Логинов Александр 54 4
Пехтерев Сергей 56 4
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РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 7 5
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
РАН ДВО - ТОИ - Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук 5 2
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
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