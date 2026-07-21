Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка

На Камчатке мошенники реже всего звонят мужчинам до 24 лет со средним доходом годие 2026 г. и составила портрет жертвы телефонных мошенников. Реже всего, по данным аналитиков, в Камчатском крае звонят молодым мужчинам до 24 лет, доход которых не превышает 70 тыс. руб. Об

Может ли ИИ спасти вымирающий язык? Ученые с Камчатки проверили и получили неожиданный результат легла в основу эксперимента научного сотрудника Молодежной лаборатории лингвистической антропологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, кандидата филологических наук Ю

Камчатский центр краснокнижных соколов получил цифровые крылья мся, что наши технологии помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. «Для центра, который находится довольно далеко от больших

«МегаФон» подготовил связь на Камчатке к дачному сезону одновременном подключении большого числа пользователей в часы пик», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

Природные пожары на Камчатке поможет предотвращать система видеомониторинга то наши цифровые решения помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. «Впервые на территории Камчатского края внедрена умная си

На Камчатке растет спрос на страхование смартфонов пке. Мы со своей стороны запустили сервис “Смарт Кэш”, который дает еще больше гибкости: можно не только отремонтировать устройство, но и при желании обменять его на деньги», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

«МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги» и могли обращаться к порталу без задержек даже в пиковые нагрузки», – сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

МТС запустит на Камчатке российские базовые станции ной качественной связи для жителей даже, самых отдаленных поселков края», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

К туристическому сезону МТС обеспечила интернетом малую долину гейзеров и один из «самых» живых вулканов Камчатки не только комфорт, но и уровень защиты людей, исследующих наш полуостров», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Мутновский вулкан расположен в Елизовском районе Камчатск

МТС запустила 4G в ключевых рыбацких поселках на севере Камчатки ый шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Тымлат – село, расположенное на берегу Карагинского залив

«Дополнительный доход» и «выгодные инвестиции» — самая популярная приманка телефонных мошенников на Камчатке государственных органов и по социальным вопросам. Самый «насыщенный» день для мошеннических атак в Камчатском крае – четверг. Пиковое время для звонков – середина дня, когда люди максимально в

«МегаФон» обеспечил высокие интернет-скорости в столице Камчатки фровой навигации, банковских приложений, государственных сервисов», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

Мобильный интернет МТС «окутал» старинное корякское село на Камчатке ый шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Карага – одно из старейших корякских поселений на Камчатк

Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов , что почти в 1.5 раза выше среднероссийского показателя. Об этом CNews сообщили представители МТС. Камчатский край входит в топ-10 регионов России по оснащенности абонентов такими смартфонами,

МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Камчатки спертизы сервиса «МТС Защитник», который активно используется в регионе. По данным МТС, в 2025 г. в Камчатском крае с помощью сервиса «Защитник» было заблокировано более 10,3 млн мошеннических

Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Петропавловска-Камчатского тернет-ресурсов: маркетплейсов, видеосервисов и онлайн-приложений», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

Камчатцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС е задачи: от общения до онлайн-платежей и работы с цифровыми сервисами»», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. На сегодняшний день жители региона уже могут воспользоват

От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины. «Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые трудные вопросы.

Новый руководитель приступил к работе в Камчатском отделении «МегаФона» Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначена Мария Евстифеева. Ранее она руководила направлением по развитию кор

На Камчатке МТС заблокировала более 10 млн нежелательных звонков за год ущество — несколько секунд на осмысление, чтобы не поддаться на давление», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Т2 обеспечила работу сети без сбоев в мощнейший циклон на Камчатке ько новых базовых станций, значительно расширив покрытие в Елизове – втором по численности городе в Камчатском крае. Во время серии мощных циклонов в крае были отменены авиарейсы, перекрыты вые

На Камчатке встречи на «удаленке» стали проводить в два раза чаще использования искусственного интеллекта. Интенсивность применения ИИ-инструментов на одну встречу в Камчатском крае выросла в 20 раз по сравнению с 2024 г. Чаще всего пользователи в регионе при

На Камчатке нашли более 40 майнинговых ферм ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Камчатском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в Рос

Сфера финансов оказалась самой «умной» отраслью на Камчатке хнологическую базу, развивая сетевую инфраструктуру и облачные платформы», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

МТС прокачала связь в сокровищнице Камчатки перативно решать бытовые вопросы онлайн и всегда быть на связи с семьями», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

В 2025 году камчатцы выбирали бизнес-литературу и остросюжетные сериалы пеи «Колесо Времени. Властелин хаоса» (16+) Роберта Джордана. В музыкальном стриминге «Кион Музыка» Камчатский край показал один из самых высоких темпов роста в стране — число прослушиваний выр

Интернет МТС «забурлил» с новой скоростью на «земле вулканов» зостью к природным паркам и Долине гейзеров, что делает его центром притяжения для тысяч туристов. «Камчатский край – стратегически важный регион с растущими требованиями к качеству цифровых се

Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы говые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.

В «черную пятницу» камчатцы скупали смартфоны и наушники МТС подвела итоги ноябрьских распродаж в своей розничной сети в Камчатском крае. Аналитики отметили рост спроса на электронику в период акций с 11 по 30 нояб

Новый руководитель займется развитием «МегаФона» на Камчатке Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначен Илья Домбровский. Работать на Дальний Восток он приехал из Поволжья,

«МегаФон» назвал лидеров по росту интернет-трафика на Камчатке сокая динамика интернет-активности стала возможной благодаря модернизации телеком-сети «МегаФона» в Камчатском крае. В 2025 г. инженеры оператора увеличили емкость сети, выполнив рефарминг с пе

Камчатка готовится к четырем дням без интернета аботы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС). По информации правительства Камчатского края, работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября 2025 г., после чег

Деловая Камчатка летом 2025 г. чаще переписывалась, чем организовывала совещания енно такую возможность предлагает наша отечественная платформа МТС Линк», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Камчатцы стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин ей регионов Дальнего Востока. За январь–июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в Камчатском крае выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сооб

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края ь пациентов, нуждающихся в определенных видах медицинской помощи, а также в других мерах поддержки. Камчатский край – уникальный по географическому положению, ландшафту и климату регион Дальнег

Мошенники стали на 27% чаще звонить жителям Камчатки 4,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество нежелательных звонков в Камчатском крае выросло более чем на 27% сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом од

Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет T2, российский оператор мобильной связи, активно развивает сеть в Камчатском крае – за последние пять лет прирост базовых станций в регионе составил 65%. Опера

Жители Камчатского края получат цифровые сервисы на одной карте Сбербанк примет участие в реализации проекта «Карта жителя Камчатского края». Такая договоренность достигнута между Сбером и Камчатским краем. Соглашени

Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО морпорт» ввело в опытную эксплуатацию систему управления движением судов (СУДС) порта Петропавловск-Камчатский на российском программном обеспечении – системе обработки, отображения и регистрац