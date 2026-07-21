Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка

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СОБЫТИЯ
|21.07.2026
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На Камчатке мошенники реже всего звонят мужчинам до 24 лет со средним доходом
годие 2026 г. и составила портрет жертвы телефонных мошенников. Реже всего, по данным аналитиков, в Камчатском крае звонят молодым мужчинам до 24 лет, доход которых не превышает 70 тыс. руб. Об
|14.07.2026
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Может ли ИИ спасти вымирающий язык? Ученые с Камчатки проверили и получили неожиданный результат
легла в основу эксперимента научного сотрудника Молодежной лаборатории лингвистической антропологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, кандидата филологических наук Ю
|08.07.2026
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Камчатский центр краснокнижных соколов получил цифровые крылья
мся, что наши технологии помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. «Для центра, который находится довольно далеко от больших
|29.06.2026
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«МегаФон» подготовил связь на Камчатке к дачному сезону
одновременном подключении большого числа пользователей в часы пик», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
|16.06.2026
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Природные пожары на Камчатке поможет предотвращать система видеомониторинга
то наши цифровые решения помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. «Впервые на территории Камчатского края внедрена умная си
|27.05.2026
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На Камчатке растет спрос на страхование смартфонов
пке. Мы со своей стороны запустили сервис “Смарт Кэш”, который дает еще больше гибкости: можно не только отремонтировать устройство, но и при желании обменять его на деньги», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
|26.05.2026
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«МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги»
и могли обращаться к порталу без задержек даже в пиковые нагрузки», – сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
|26.05.2026
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МТС запустит на Камчатке российские базовые станции
ной качественной связи для жителей даже, самых отдаленных поселков края», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
|14.05.2026
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К туристическому сезону МТС обеспечила интернетом малую долину гейзеров и один из «самых» живых вулканов Камчатки
не только комфорт, но и уровень защиты людей, исследующих наш полуостров», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Мутновский вулкан расположен в Елизовском районе Камчатск
|05.05.2026
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МТС запустила 4G в ключевых рыбацких поселках на севере Камчатки
ый шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Тымлат – село, расположенное на берегу Карагинского залив
|29.04.2026
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«Дополнительный доход» и «выгодные инвестиции» — самая популярная приманка телефонных мошенников на Камчатке
государственных органов и по социальным вопросам. Самый «насыщенный» день для мошеннических атак в Камчатском крае – четверг. Пиковое время для звонков – середина дня, когда люди максимально в
|17.04.2026
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«МегаФон» обеспечил высокие интернет-скорости в столице Камчатки
фровой навигации, банковских приложений, государственных сервисов», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
|09.04.2026
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Мобильный интернет МТС «окутал» старинное корякское село на Камчатке
ый шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. Карага – одно из старейших корякских поселений на Камчатк
|27.03.2026
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Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов
, что почти в 1.5 раза выше среднероссийского показателя. Об этом CNews сообщили представители МТС. Камчатский край входит в топ-10 регионов России по оснащенности абонентов такими смартфонами,
|04.03.2026
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МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Камчатки
спертизы сервиса «МТС Защитник», который активно используется в регионе. По данным МТС, в 2025 г. в Камчатском крае с помощью сервиса «Защитник» было заблокировано более 10,3 млн мошеннических
|04.03.2026
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Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Петропавловска-Камчатского
тернет-ресурсов: маркетплейсов, видеосервисов и онлайн-приложений», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.
|27.02.2026
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Камчатцам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС
е задачи: от общения до онлайн-платежей и работы с цифровыми сервисами»», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова. На сегодняшний день жители региона уже могут воспользоват
|26.02.2026
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От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России
школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины. «Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые трудные вопросы.
|13.02.2026
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Новый руководитель приступил к работе в Камчатском отделении «МегаФона»
Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначена Мария Евстифеева. Ранее она руководила направлением по развитию кор
|10.02.2026
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На Камчатке МТС заблокировала более 10 млн нежелательных звонков за год
ущество — несколько секунд на осмысление, чтобы не поддаться на давление», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
|03.02.2026
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Т2 обеспечила работу сети без сбоев в мощнейший циклон на Камчатке
ько новых базовых станций, значительно расширив покрытие в Елизове – втором по численности городе в Камчатском крае. Во время серии мощных циклонов в крае были отменены авиарейсы, перекрыты вые
|26.01.2026
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На Камчатке встречи на «удаленке» стали проводить в два раза чаще
использования искусственного интеллекта. Интенсивность применения ИИ-инструментов на одну встречу в Камчатском крае выросла в 20 раз по сравнению с 2024 г. Чаще всего пользователи в регионе при
|22.01.2026
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На Камчатке нашли более 40 майнинговых ферм
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Камчатском крае, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в Рос
|19.01.2026
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Сфера финансов оказалась самой «умной» отраслью на Камчатке
хнологическую базу, развивая сетевую инфраструктуру и облачные платформы», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
|26.12.2025
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МТС прокачала связь в сокровищнице Камчатки
перативно решать бытовые вопросы онлайн и всегда быть на связи с семьями», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
|16.12.2025
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В 2025 году камчатцы выбирали бизнес-литературу и остросюжетные сериалы
пеи «Колесо Времени. Властелин хаоса» (16+) Роберта Джордана. В музыкальном стриминге «Кион Музыка» Камчатский край показал один из самых высоких темпов роста в стране — число прослушиваний выр
|12.12.2025
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Интернет МТС «забурлил» с новой скоростью на «земле вулканов»
зостью к природным паркам и Долине гейзеров, что делает его центром притяжения для тысяч туристов. «Камчатский край – стратегически важный регион с растущими требованиями к качеству цифровых се
|11.12.2025
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Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы
говые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.
|08.12.2025
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В «черную пятницу» камчатцы скупали смартфоны и наушники
МТС подвела итоги ноябрьских распродаж в своей розничной сети в Камчатском крае. Аналитики отметили рост спроса на электронику в период акций с 11 по 30 нояб
|23.09.2025
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Новый руководитель займется развитием «МегаФона» на Камчатке
Директором регионального отделения «МегаФона» в Камчатском крае назначен Илья Домбровский. Работать на Дальний Восток он приехал из Поволжья,
|19.09.2025
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«МегаФон» назвал лидеров по росту интернет-трафика на Камчатке
сокая динамика интернет-активности стала возможной благодаря модернизации телеком-сети «МегаФона» в Камчатском крае. В 2025 г. инженеры оператора увеличили емкость сети, выполнив рефарминг с пе
|17.09.2025
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Камчатка готовится к четырем дням без интернета
аботы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС). По информации правительства Камчатского края, работу на спутниковом канале протестируют 20-21 сентября 2025 г., после чег
|12.09.2025
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Деловая Камчатка летом 2025 г. чаще переписывалась, чем организовывала совещания
енно такую возможность предлагает наша отечественная платформа МТС Линк», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.
|27.08.2025
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Камчатцы стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин
ей регионов Дальнего Востока. За январь–июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе в Камчатском крае выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сооб
|19.08.2025
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Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края
ь пациентов, нуждающихся в определенных видах медицинской помощи, а также в других мерах поддержки. Камчатский край – уникальный по географическому положению, ландшафту и климату регион Дальнег
|19.08.2025
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Мошенники стали на 27% чаще звонить жителям Камчатки
4,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество нежелательных звонков в Камчатском крае выросло более чем на 27% сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом од
|25.07.2025
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Т2 увеличила количество базовых станций в Камчатском крае на 65% за пять лет
T2, российский оператор мобильной связи, активно развивает сеть в Камчатском крае – за последние пять лет прирост базовых станций в регионе составил 65%. Опера
|20.06.2025
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Жители Камчатского края получат цифровые сервисы на одной карте
Сбербанк примет участие в реализации проекта «Карта жителя Камчатского края». Такая договоренность достигнута между Сбером и Камчатским краем. Соглашени
|06.06.2025
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Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО
морпорт» ввело в опытную эксплуатацию систему управления движением судов (СУДС) порта Петропавловск-Камчатский на российском программном обеспечении – системе обработки, отображения и регистрац
|06.06.2025
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«МегаФон» усиливает сеть LTE на Камчатке
оне, делая сеть 4G более доступной и комфортной для пользователей», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сальникова Евгения 28 28
|Путин Владимир 3454 24
|Калашникова Людмила 27 23
|Уваров Сергей 48 15
|Никифоров Николай 1138 15
|Орловский Виктор 408 14
|Щеголев Игорь 699 11
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Муравьев Олег 29 9
|Белкина Анна 9 9
|Валяева Елизавета 72 9
|Калугин Сергей 169 8
|Балаценко Андрей 32 8
|Донской Дмитрий 40 8
|Егошин Сергей 117 7
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Иванов Сергей 405 6
|Сапунов Алексей 38 6
|Киселев Николай 16 6
|Войтов Алексей 6 6
|Князев Роман 9 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Евраев Михаил 266 5
|Илюхин Владимир 5 5
|Попов Алексей 339 5
|Солодов Владимир 12 5
|Платонова Оксана 14 5
|Игнатова Мария 143 5
|Заболотный Игорь 45 5
|Гончаров Александр 19 5
|Дыгало Игорь 9 5
|Копыл Владимир 8 5
|Ящук Наталия 5 5
|Печеный Владимир 7 5
|Евстифеева Мария 5 5
|Ратиев Сергей 28 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Егоров Игорь 45 4
|Логинов Александр 54 4
|Пехтерев Сергей 56 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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