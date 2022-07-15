Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Юриспруденция Законодательные собрания областей РФ Законодательство региональное и областное

СОБЫТИЯ


15.07.2022 Заксобрание Санкт-Петербурга переходит с СУБД Oracle на российскую PostgreSQL

Миграция с Oracle на Postgres Pro Законодательное собрание Санкт-Петербурга переводит свои системы «Управление кадрами государс
16.12.2015 Заксобрание Красноярского края выбрало МТС

Компания МТС сообщила о победе в тендере на предоставление услуг связи для Законодательного Собрания Красноярского края. Сумма контракта превысила i1,3 млн. МТС обеспеч
06.11.2015 Руководитель аппарата Заксобрания Камчатки о запуске «Электронного парламента»

оторыми сложностями, но они все были решены в короткие сроки благодаря слаженной работе сотрудников Законодательного Собрания Камчатского края и компании «Офис-Док». Хотелось бы выразить им за

27.01.2015 Законодательное собрание Ленинградской области выбрало услуги связи МТС

Компания МТС объявила о победе в открытом аукционе на оказание услуг связи Законодательному собранию Ленинградской области в 2015 г. В общей сложности оператор будет об
15.12.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание автоматизирует законотворческую деятельность

сса программные продукты ЭОС и компаний-партнеров, в скором времени присоединится Алтайское краевое Законодательное Собрание. В декабре 2014 г. в АКЗС стартовал проект внедрения «Системы автома
19.02.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание 12 лет работает с системой «Дело»

ер, а в феврале 2014 г. было проведено обновление версии СЭД. В настоящее время в Алтайском краевом Законодательном Собрании используется более 60 мест СЭД «Дело», опции «Поточное сканирование»
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы

одключение в конце 2013 г. к региональной СЭД 11 муниципальных районов и городских округов, а также Законодательного Собрания Камчатского края через Сервер электронного взаимодействия (СЭВ). Ка
29.07.2013 Пользователями СЭД «Дело» стали все сотрудники аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области

депутатов и работников аппарата Новосибирского областного Совета депутатов (со следующего созыва — Законодательное Собрание Новосибирской области) в рамках межпарламентского взаимодействия пос
07.11.2011 Законодательное Собрание Новосибирской области расширяет масштабы СЭД «Дело»

онсалтинг» (Барнаул) — партнер ЭОС в Западной и Восточной Сибири. Сотрудничество «КС-Консалтинга» с Законодательным Собранием Новосибирской области началось еще в 2008 г., когда его руководство
11.07.2011 Законодательное Собрание Новосибирской области расширяет масштабы использования СЭД «Дело»

работе в системе всех специалистов, участвующих в документообороте организации. Так, в июне 2011 г. Законодательным Собранием Новосибирской области была произведена закупка дополнительной лицен
20.06.2011 В Законодательном Собрании Камчатского края внедряют СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Законодательном Собрании Камчатского края, в целях повышения оперативности, достижения качест
09.02.2011 Законодательное Собрание Новосибирской области внедряет систему «Кадры»

дприятия, а также его масштаба, это универсальная кадровая система для различного рода организаций. Законодательным Собранием используется еще одна разработка компании ЭОС — система электронног
27.10.2010 СЭД «Дело» внедрена в Законодательном Собрании Омской области

Компания Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Законодательном Собрании Омской области внедрена система электронного документооборота «Дело»
29.01.2009 Законодательное собрание Ленинградской области развивает СЭД с помощью решений ЭОС

Законодательного собрания Ленинградской области продолжается с июля 2008 г. На первом этапе проекта Законодательным собранием были приобретены лицензии следующих программных продуктов ЭОС: СЭД

24.07.2008 Законодательное собрание Ленобласти автоматизирует документооборот

В июле 2008 г. Законодательное собрание Ленинградской области приобрело лицензии программных продуктов компании ЭОС («Электронные офисные системы»): системы электронного документооборота «Дело», подсистемы дл
18.04.2008 Законодательное собрание Карелии потратит на информатизацию республики 155,4 млн. руб.
06.09.2007 СЭД «Дело» внедряют в Ульяновской области

В конце августа 2007 г. в Законодательном собрании Ульяновской области началось внедрение Системы электронного документ
22.11.2002 Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга подробно освещаются в Рунете

На днях широкой общественности был представлен сайт Zaks.ru, посвященный выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Целью создания сайта является помощь каждому избирателю лучше разобраться в потенциальных народных избранниках, снабдив необходимой информацией как оф
09.10.2002 В Сети подробно освещаются выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В Рунете начал работать сайт www.kandidat.ru, посвященный выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Главным редактором сайта стал глава петербургского отделения партии "Демократическая Россия " Руслан Линьков, который на время избирательной кампании

25.03.2002 Законопроект о праве абонентов выбирать систему оплаты телефонной связи рекомендовано отклонить

Государственной Думе возвратить законопроект о дополнениях в Федеральный закон "О связи", внесенный Законодательным Собранием Омской области, к процедуре первого чтения и отклонить. Законопроек

Публикаций - 303, упоминаний - 456

Юриспруденция и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 33
Ростелеком 10948 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 15
Microsoft Corporation 25775 10
InterTrust - ИнтерТраст 336 9
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 8
Системы документооборота 522 7
МегаФон 10742 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 4
ДиЛеММа - СофтИнформБюро 4 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Aladdin Software Security R.D. 118 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 44
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
101Hotels.com 456 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 7 2
CDD - Center for Digital Democracy 7 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 2
Социальные гарантии 41 2
Фармация 16 1
Некстер ИК 33 1
Центр Репутационных Технологий 2 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
СХЗ - Салаватский химический завод 1 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 143
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 108
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 98
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 79
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 79
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 62
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 46
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 35
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 28
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 27
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 26
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 25
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 25
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 23
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 22
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 22
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 21
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 20
Федеральное казначейство России 1949 20
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 14
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
ГосИнформСистемы 160 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 144
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 138
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 77
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 75
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 67
Оповещение и уведомление - Notification 5943 58
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 51
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 45
Электронный документ - Electronic document 1579 44
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 38
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 30
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 26
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 26
Оцифровка - Digitization 5185 24
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 23
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 20
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 19
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 85
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 39
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 23
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 20
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 17
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 16
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 15
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 13
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 12
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 12
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 11
ЭОС Дело-web 209 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Windows 16882 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 7
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 7
Архивный фонд РФ 115 7
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 7
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 6
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 4
Валяева Елизавета 72 34
Орловский Виктор 408 13
Путин Владимир 3454 4
Лопаткин Герман 104 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Вешняков Александр 30 4
Кулаков Юрий 4 3
Полтавченко Георгий 23 3
Морозов Виктор 7 3
Качкаев Павел 3 2
Кособринов Юрий 2 2
Froomkin Michael - Фрумкин Майкл 6 2
Сидякин Александр 3 2
Федорищев Иван 2 2
Неживых Игорь 3 2
Мишустин Михаил 787 2
Кравцов Роман 89 2
Генс Георгий 79 2
Качанов Олег 121 2
Демидов Александр 20 2
Нарышкин Сергей 51 2
Голубев Василий 40 2
Николаева Елена 10 2
Наумов Виктор 126 2
Войтов Алексей 6 2
Галаган Екатерина 8 2
Панферов Андрей 8 2
Балабанов Андрей 6 2
Булавинов Вадим 8 2
Филиппов Валерий 1 1
Митрофанов Анатолий 1 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Корнева Ирина 1 1
Коростелев Дмитрий 4 1
Губов Андрей 6 1
Гребенюк Сергей 2 1
Развожаев Сергей 2 1
Труненков Сергей 35 1
Дудукин Сергей 2 1
Орехович Александра 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 234
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 124
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 43
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 42
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 40
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 37
Россия - СФО - Омская область 789 37
Россия - ПФО - Пензенская область 637 36
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 36
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 36
Россия - УФО - Свердловская область 1951 33
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 32
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 31
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 29
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 29
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 29
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 28
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 28
Россия - ПФО - Самарская область 1577 27
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 27
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 26
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 24
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 24
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 24
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 24
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 23
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 23
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 22
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 22
Россия - УФО - Тюменская область 1365 21
Россия - УФО - Челябинская область 1512 21
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 21
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 20
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 20
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 258
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 152
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 126
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 124
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 112
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 108
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 90
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 80
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 75
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 73
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 68
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 55
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 49
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 48
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 44
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 42
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 35
Энергетика - Energy - Energetically 5855 34
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 32
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Паспорт - Паспортные данные 2848 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 23
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 488 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 22
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 20
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 19
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 18
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Ведомости 1466 6
РОИ - Российская общественная инициатива 85 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
ComputerWorld 144 3
ТВ-Новости АНО 7 2
Ставропольская правда 4 2
Финансовая газета 24 2
NYT - The New York Times 1100 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Открытые системы ИД 176 2
Росбалт ИА 60 2
PCweek 30 1
Вечерний Екатеринбург 1 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
Хальмг Унн 1 1
Башинформ ИА 7 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
ERPNews 2 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Парламентская газета 32 1
Деловой Петербург 40 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Regnum - Регнум 114 1
Автокод (портал) 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Рустелеком ТК 305 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
РАН - Российская академия наук 2122 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 5
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 2
University of Miami - Университет Майами 24 2
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Государственный Русский музей 52 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
КамчатГТУ - Камчатский государственный технический университет 1 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Единый день голосования 143 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Неогеография XXI - форум 65 1
Земля из космоса 51 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CeBIT 614 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще