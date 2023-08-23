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Юриспруденция Законодательные собрания областей РФ Законодательство региональное и областное



23.08.2023 «Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia 1

16.08.2023 «Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia 2

08.08.2022 Oracle под огнем. Российские компании завалили его исками на сотни миллионов 1

15.07.2022 Заксобрание Санкт-Петербурга переходит с СУБД Oracle на российскую PostgreSQL 1

04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1

03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1

10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1

09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2

03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1

11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1

06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1

09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1

03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1

11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1

03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 3

06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1

27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1

06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1

03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1

07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3

06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 4

15.06.2020 МТС обеспечила переход законодательных органов власти Кубани на удаленную работу 2

10.06.2020 TrueConf Server обеспечил видеосвязью более 3 млн работающих россиян в период самоизоляции 1

03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1

04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2

02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1

05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2

07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1

16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1

09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 2

08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1

01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1

05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1

06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1

02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1

11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1

14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 5

01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1

11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 1

07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1


Публикаций - 209, упоминаний - 331

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1156 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10037 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10387 11
Microsoft Corporation 23834 7
InterTrust - ИнтерТраст 329 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7330 6
123 солюшнс 638 4
Oracle Corporation 6415 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 4
IBM - International Business Machines Corp 9277 3
ДиЛеММа - СофтИнформБюро 4 3
Восход ФГБУ НИИ 610 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6471 3
Xerox 1124 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 933 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 363 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1920 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 100 2
АйТи 1318 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 90 2
Гранит-Центр НПП 47 2
NVision Group - Энвижн Груп 674 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 232 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2928 2
Aladdin Software Security R.D. 116 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 48 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2998 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 36 2
Intel Corporation 11784 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 1
М2М телематика 231 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 795 1
БАРС Груп 523 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1017 1
Укртелеком 240 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 11
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6355 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 7
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 32 5
101Hotels.com 715 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2559 5
ГПБ - Газпромбанк 974 3
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 3 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 284 2
Социальные гарантии 31 2
Россети Ленэнерго 2410 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 285 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 230 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 382 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 274 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 144 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 2
НСПК - Национальная система платежных карт 651 2
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 17 1
Росатом - ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 53 1
РВК - Российская венчурная компания 539 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Роскосмос - Техномаш НПО имени С. А. Афанасьева 32 1
Национальные приоритеты АНО 14 1
Транснефть - Порт Козьмино - Спецморнефтепорт Козьмино 2 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 7 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей 3 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 9 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 3 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 15 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18590 102
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5408 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9763 57
Президент Российской Федерации 3862 45
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 34
Правительство Москвы 2105 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3945 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2553 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 20
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 64 19
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 91 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 17
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 16
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 82 15
Федеральное казначейство России 1619 15
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 77 15
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 14
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 121 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 670 13
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 24 13
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 41 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 358 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 11
Правительство Республики Коми 29 11
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 36 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1085 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3122 11
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 59 11
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 52 10
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 66 10
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 43 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 10
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2053 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 9
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Единая Россия - Политическая партия 275 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56070 116
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11345 106
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27065 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41559 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18529 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10444 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6144 40
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3146 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22825 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9202 28
Оповещение и уведомление - Notification 3372 27
Электронный документ - Electronic document 1321 23
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11306 22
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11911 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9576 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26745 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9587 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26019 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13638 18
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2881 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8852 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1371 15
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 555 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8050 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 665 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8677 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8949 12
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1529 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1590 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2638 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15348 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17909 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 11
Radio broadcasting - Радиовещание 407 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2103 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8402 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22771 10
Оцифровка - Digitization 3993 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10562 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6615 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4348 50
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1138 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 919 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1146 13
Microsoft Windows 2000 12878 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 12
ЭОС Дело СЭД 203 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2557 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 224 9
Apple iPhone 6 6321 8
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 491 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 278 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 6
Microsoft Windows 14769 5
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 56 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 403 5
InterTrust - CompanyMedia 157 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1527 4
ЭОС АИС МФЦ Дело 68 4
Архивный фонд РФ 92 4
Age of Kings 3460 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 4
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 43 4
ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 47 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 343 4
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 3
Apple iPad 3775 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 43 3
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 45 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 781 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 14 2
Microsoft Office 3534 2
ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 9 2
Microsoft SQL Server 1504 2
Google Android 13003 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3580 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 2
Орловский Виктор 353 10
Кулаков Юрий 4 3
Морозов Виктор 7 3
Валяева Елизавета 72 2
Кособринов Юрий 2 2
Голубев Василий 37 2
Генс Георгий 72 2
Шарапова Ольга 2 1
Колодкин Александр 8 1
Шафигуллин Лутфулла 8 1
Линьков Руслан 1 1
Сергеева Анастасия 1 1
Сухов Андрей 3 1
Серайнов Юрий 1 1
Сейранов Юрий 1 1
Кирсанов Игорь 1 1
Устинова Татьяна 6 1
Гладунов Юрий 1 1
Калиничев Александр 1 1
Котов Анатолий 1 1
Бабинская Наталья 1 1
Найденова Зоя 1 1
Сидякин Александр 3 1
Кашин Николай 2 1
Вишневский Борис 1 1
Самойлов Дмитрий 11 1
Филиппов Валерий 1 1
Развожаев Сергей 2 1
Губов Андрей 6 1
Русинов Илья 1 1
Пирожкова Татьяна 1 1
Васильева Галина 1 1
Качкаев Павел 3 1
Мейнцер Антон 1 1
Розов Валерий 1 1
Нарышкин Сергей 51 1
Язев Валерий 4 1
Вдов Денис 2 1
Буланов Владимир 1 1
Райков Геннадий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 127881 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40491 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15712 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2103 40
Россия - ЮФО - Волгоградская область 640 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1467 25
Россия - СКФО - Ставропольский край 705 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1142 24
Россия - ЮФО - Ростовская область 1334 23
Россия - ПФО - Пензенская область 532 23
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6609 22
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 711 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1173 22
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1217 21
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 974 20
Россия - СФО - Омская область 594 18
Россия - СЗФО - Новгородская область 576 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2459 18
Россия - УФО - Свердловская область 1232 18
Россия - УФО - Челябинская область 1035 17
Россия - ЦФО - Рязанская область 475 17
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 801 16
Россия - ЦФО - Тамбовская область 525 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 739 15
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Россия - СЗФО - Республика Коми 689 12
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 474 12
Россия - ДФО - Забайкальский край 470 12
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43432 170
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43501 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25253 79
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9074 64
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6670 57
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 934 53
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2766 53
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5285 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15803 48
Юриспруденция - Федеральное законодательство 1798 45
Информационное общество - Государственная программа 1304 45
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6780 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8665 41
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4611 36
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14514 31
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1724 24
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 640 23
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3144 17
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 780 14
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4654 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3573 11
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Паспорт - Паспортные данные 2173 11
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 4
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