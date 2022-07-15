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Юриспруденция Законодательные собрания областей РФ Законодательство региональное и областное
СОБЫТИЯ
|15.07.2022
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Заксобрание Санкт-Петербурга переходит с СУБД Oracle на российскую PostgreSQL
Миграция с Oracle на Postgres Pro Законодательное собрание Санкт-Петербурга переводит свои системы «Управление кадрами государс
|16.12.2015
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Заксобрание Красноярского края выбрало МТС
Компания МТС сообщила о победе в тендере на предоставление услуг связи для Законодательного Собрания Красноярского края. Сумма контракта превысила i1,3 млн. МТС обеспеч
|06.11.2015
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Руководитель аппарата Заксобрания Камчатки о запуске «Электронного парламента»
оторыми сложностями, но они все были решены в короткие сроки благодаря слаженной работе сотрудников Законодательного Собрания Камчатского края и компании «Офис-Док». Хотелось бы выразить им за
|27.01.2015
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Законодательное собрание Ленинградской области выбрало услуги связи МТС
Компания МТС объявила о победе в открытом аукционе на оказание услуг связи Законодательному собранию Ленинградской области в 2015 г. В общей сложности оператор будет об
|15.12.2014
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Алтайское краевое Законодательное Собрание автоматизирует законотворческую деятельность
сса программные продукты ЭОС и компаний-партнеров, в скором времени присоединится Алтайское краевое Законодательное Собрание. В декабре 2014 г. в АКЗС стартовал проект внедрения «Системы автома
|19.02.2014
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Алтайское краевое Законодательное Собрание 12 лет работает с системой «Дело»
ер, а в феврале 2014 г. было проведено обновление версии СЭД. В настоящее время в Алтайском краевом Законодательном Собрании используется более 60 мест СЭД «Дело», опции «Поточное сканирование»
|12.02.2014
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Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы
одключение в конце 2013 г. к региональной СЭД 11 муниципальных районов и городских округов, а также Законодательного Собрания Камчатского края через Сервер электронного взаимодействия (СЭВ). Ка
|29.07.2013
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Пользователями СЭД «Дело» стали все сотрудники аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области
депутатов и работников аппарата Новосибирского областного Совета депутатов (со следующего созыва — Законодательное Собрание Новосибирской области) в рамках межпарламентского взаимодействия пос
|07.11.2011
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Законодательное Собрание Новосибирской области расширяет масштабы СЭД «Дело»
онсалтинг» (Барнаул) — партнер ЭОС в Западной и Восточной Сибири. Сотрудничество «КС-Консалтинга» с Законодательным Собранием Новосибирской области началось еще в 2008 г., когда его руководство
|11.07.2011
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Законодательное Собрание Новосибирской области расширяет масштабы использования СЭД «Дело»
работе в системе всех специалистов, участвующих в документообороте организации. Так, в июне 2011 г. Законодательным Собранием Новосибирской области была произведена закупка дополнительной лицен
|20.06.2011
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В Законодательном Собрании Камчатского края внедряют СЭД «Дело»
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Законодательном Собрании Камчатского края, в целях повышения оперативности, достижения качест
|09.02.2011
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Законодательное Собрание Новосибирской области внедряет систему «Кадры»
дприятия, а также его масштаба, это универсальная кадровая система для различного рода организаций. Законодательным Собранием используется еще одна разработка компании ЭОС — система электронног
|27.10.2010
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СЭД «Дело» внедрена в Законодательном Собрании Омской области
Компания Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что в Законодательном Собрании Омской области внедрена система электронного документооборота «Дело»
|29.01.2009
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Законодательное собрание Ленинградской области развивает СЭД с помощью решений ЭОС
Законодательного собрания Ленинградской области продолжается с июля 2008 г. На первом этапе проекта Законодательным собранием были приобретены лицензии следующих программных продуктов ЭОС: СЭД
|24.07.2008
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Законодательное собрание Ленобласти автоматизирует документооборот
В июле 2008 г. Законодательное собрание Ленинградской области приобрело лицензии программных продуктов компании ЭОС («Электронные офисные системы»): системы электронного документооборота «Дело», подсистемы дл
|18.04.2008
|Законодательное собрание Карелии потратит на информатизацию республики 155,4 млн. руб.
|06.09.2007
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СЭД «Дело» внедряют в Ульяновской области
В конце августа 2007 г. в Законодательном собрании Ульяновской области началось внедрение Системы электронного документ
|22.11.2002
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Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга подробно освещаются в Рунете
На днях широкой общественности был представлен сайт Zaks.ru, посвященный выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Целью создания сайта является помощь каждому избирателю лучше разобраться в потенциальных народных избранниках, снабдив необходимой информацией как оф
|09.10.2002
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В Сети подробно освещаются выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
В Рунете начал работать сайт www.kandidat.ru, посвященный выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Главным редактором сайта стал глава петербургского отделения партии "Демократическая Россия " Руслан Линьков, который на время избирательной кампании
|25.03.2002
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Законопроект о праве абонентов выбирать систему оплаты телефонной связи рекомендовано отклонить
Государственной Думе возвратить законопроект о дополнениях в Федеральный закон "О связи", внесенный Законодательным Собранием Омской области, к процедуре первого чтения и отклонить. Законопроек
Юриспруденция и организации, системы, технологии, персоны:
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