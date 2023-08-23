Юриспруденция Законодательные собрания областей РФ Законодательство региональное и областное

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Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 353 10
|Кулаков Юрий 4 3
|Морозов Виктор 7 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Кособринов Юрий 2 2
|Голубев Василий 37 2
|Генс Георгий 72 2
|Шарапова Ольга 2 1
|Колодкин Александр 8 1
|Шафигуллин Лутфулла 8 1
|Линьков Руслан 1 1
|Сергеева Анастасия 1 1
|Сухов Андрей 3 1
|Серайнов Юрий 1 1
|Сейранов Юрий 1 1
|Кирсанов Игорь 1 1
|Устинова Татьяна 6 1
|Гладунов Юрий 1 1
|Калиничев Александр 1 1
|Котов Анатолий 1 1
|Бабинская Наталья 1 1
|Найденова Зоя 1 1
|Сидякин Александр 3 1
|Кашин Николай 2 1
|Вишневский Борис 1 1
|Самойлов Дмитрий 11 1
|Филиппов Валерий 1 1
|Развожаев Сергей 2 1
|Губов Андрей 6 1
|Русинов Илья 1 1
|Пирожкова Татьяна 1 1
|Васильева Галина 1 1
|Качкаев Павел 3 1
|Мейнцер Антон 1 1
|Розов Валерий 1 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Язев Валерий 4 1
|Вдов Денис 2 1
|Буланов Владимир 1 1
|Райков Геннадий 5 1
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