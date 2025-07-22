ИВС Информационно-вычислительные системы

«ИВС» ─ комплексный поставщик решений для безопасности и комфорта: систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей, систем контроля протечек воды и гибких гофрированных труб из нержавеющей стали Stahlmann, электрических теплых полов «Русское тепло», электроустановочных изделий и теплых полов OneKeyElectro. Предприятие входит в структуру Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), производитель нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 10 дел, на cумму 2 268 500 673 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 40, упоминаний - 40