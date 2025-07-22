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ИВС Информационно-вычислительные системы
«ИВС» ─ комплексный поставщик решений для безопасности и комфорта: систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей, систем контроля протечек воды и гибких гофрированных труб из нержавеющей стали Stahlmann, электрических теплых полов «Русское тепло», электроустановочных изделий и теплых полов OneKeyElectro.
Предприятие входит в структуру Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), производитель нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 2 268 500 673 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ИВС и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
|Зингерман Борис 38 4
|Захаров Павел 60 4
|Полещук Александр 8 4
|Гайдуков Алексей 23 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Засыпкин Дмитрий 6 3
|Переверзев Михаил 19 3
|Бессольцев Михаил 11 3
|Пастухов Борис 5 2
|Шмид Александр 17 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Генс Георгий 76 2
|Козлов Александр 68 2
|Левашов Александр 90 2
|Шадаев Максут 1076 2
|Лысенко Эдуард 310 2
|Бойко Елена 152 2
|Зорин Александр 51 2
|Новиков Алексей 63 2
|Албычев Александр 168 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Князев Александр 15 2
|Мубаракшин Азат 7 2
|Макаров Владимир 75 2
|Мякишев Антон 11 2
|Зеленовская Анна 7 2
|Филиппов Евгений 10 2
|Громов Иван 102 2
|Шагалин Ринат 8 2
|Смолин Сергей 6 2
|Карпунин Владимир 6 2
|Васильев Сергей 51 2
|Афанасьев Александр 39 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Казарин Станислав 175 2
|Соколов Олег 51 2
|Стрельцов Андрей 61 2
|Оголь Елена 24 2
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