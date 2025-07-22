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ИВС Информационно-вычислительные системы

ИВС - Информационно-вычислительные системы

«ИВС» ─ комплексный поставщик решений для безопасности и комфорта: систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей, систем контроля протечек воды и гибких гофрированных труб из нержавеющей стали Stahlmann, электрических теплых полов «Русское тепло», электроустановочных изделий и теплых полов OneKeyElectro.

Предприятие входит в структуру Группы компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), производитель нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники. 

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Всего 10 дел, на cумму 2 268 500 673 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 2 268 500 673 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 7 605 485 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Подтверждена совместимость корпоративной системы VideoGrace и операционной системы «Ред ОС 8» 1
22.07.2025 Подтверждена совместимость корпоративной системы VideoGrace и операционной системы «Ред ОС 8» 1
23.10.2024 На цифровизацию метеорологии власти потратили 250 миллионов 1
26.03.2024 «1С-Рарус» построила сквозной процесс продаж в бизнес‑подразделении ГК ССТ 1
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 1
13.09.2016 «Ланит» зарегистрировал ряд собственных решений в Едином реестре отечественного ПО 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
01.12.2015 ИВС вошла в состав «Ланита» 1
30.11.2015 «Ланит» поглотил крупного интегратора с заказами в госсекторе 1
23.06.2015 «Протобэйз Лабораториз» протестировала бизнес-процессы «ИВС-Сигналспецавтоматики» на эффективность 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
11.09.2014 «Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру администрации «Газпрома» 1
18.10.2013 «Ланит-Урал» представил комплексное решение «Безопасный город» 1
12.09.2013 «Новомет-Пермь» внедрил Directum 1
05.07.2013 Родился русский ITIL 1
21.05.2012 Inline Technologies создала инфраструктуру для автоматизации учебного процесса Центра регионального развития РГГУ 1
23.04.2012 «ЭР-Телеком» подал заявку в Минэкономразвития на создание телеком и ИТ-кластера 1
06.08.2010 Образцовая СЭД России дала глобальный сбой 1
01.02.2010 Развитие информационной структуры для Росплазмы: контракт на 131 млн руб. получил единственный участник тендера 1
12.01.2010 Росплазма выделит свыше 131 млн руб. на развитие информационной структуры 1
22.06.2009 «Росплазма» потратит 140 млн руб. на ИТ-услуги 1
25.04.2008 В Перми прошла видеконференция по внедрению ПСПО 1
03.04.2008 Пермский край: пилотные школы готовы к внедрению СПО 1
19.12.2007 Калининградского милиционера осудили на основании видеозаписи в телефоне 1
06.12.2007 Новое в ИКТ-законодательстве России: ноябрь 2007 года 1
06.12.2007 УВД Псковской области создает ИВС 1
17.07.2007 СПбГЭТУ имени В.И. Ульянова модернизирует корпоративную ИВС 1
05.06.2007 Рестораны «Ностальжи» и «Шатер» выбрали решения «1С-Рарус» 1
14.05.2007 «1С-Рарус» и ИВС: совместные решения для предприятий питания 1
14.04.2005 SCM: как укрепить слабые звенья в цепочках поставок 1
06.07.2004 Металлурги строят ИТ-вертикаль власти 1
09.03.2004 ЛАНИТ создаст сети для территориальных организаций Госкомстата 1
10.10.2003 "Силиконовая Тайга" прирастает регионами 1
04.05.2001 "ИВС" провела семинар "Решения ИВС'2001 - Корпоративный Конструктор" 1
26.02.2001 "ИВС" создала подразделение по направлению САПР 1
30.10.2000 Компания "ИВС" начала поставки DeltaImage 1
16.12.1998 ЦИТ КАМИ создает информационно-вычислительную систему экспертно-криминалистического центра МВД России 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

ИВС и организации, системы, технологии, персоны:

8593 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 7
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
1С-Рарус 906 3
ИВС Сети 11 3
Microsoft Corporation 24959 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Laval - Лаваль 6 2
ЕС-лизинг 22 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 2
Agfa Gevaert 67 2
Dell EMC 5055 2
SAP SE 5353 2
Весть-Метатехнология 33 2
Cisco Systems 5171 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 823 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
Ростелеком 10048 1
Крок - Croc 1788 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
Oracle Corporation 6777 1
Directum - Директум 1137 1
Галактика - Корпорация 1483 1
ФОРС - Центр разработки 656 1
Ланит Урал 17 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Сервис Плюс 184 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 245 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
Морион 14 1
Инрэко ЛАН - Inreco LAN 1 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 2
Новая поликлиника 3 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Инвитро - Invitro 71 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 29 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Газпром ПАО 1377 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
Новомет ГК 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 866 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 44 1
ЕВРАЗ - НКМК - Новокузнецкий металлургический комбинат - Кузнецкий металлургический комбинат 4 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 161 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
ЗСМЗ - Западно-Сибирский машиностроительный завод 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 3
ФМБА России - Росплазма РМНПЦ ФГБУ 4 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1946 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3387 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 208 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 629 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Администрация Перми 21 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 120 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9791 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10721 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1636 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21347 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7220 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26326 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11670 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4199 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13078 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10990 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8507 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 426 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5698 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3885 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4761 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7838 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3304 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4439 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1344 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5995 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16461 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 552 4
Microsoft Windows 16028 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 249 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 2
ИВС - VideoGrace 2 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 8 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Office 3854 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1461 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 24 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 806 1
SAP Ariba 298 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
1С-Рарус Управление рестораном 11 1
InterSystems HealthShare 26 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 1
Mozilla Firefox - браузер 1902 1
Linux OS 10371 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 500 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 233 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 270 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 1
Microsoft Skype for Business 181 1
Зингерман Борис 38 4
Захаров Павел 60 4
Полещук Александр 8 4
Гайдуков Алексей 23 3
Орлов Геннадий 16 3
Засыпкин Дмитрий 6 3
Переверзев Михаил 19 3
Бессольцев Михаил 11 3
Пастухов Борис 5 2
Шмид Александр 17 2
Дегтерева Мария 28 2
Клементьев Андрей 18 2
Контрабаев Артур 70 2
Генс Георгий 76 2
Козлов Александр 68 2
Левашов Александр 90 2
Шадаев Максут 1076 2
Лысенко Эдуард 310 2
Бойко Елена 152 2
Зорин Александр 51 2
Новиков Алексей 63 2
Албычев Александр 168 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Князев Александр 15 2
Мубаракшин Азат 7 2
Макаров Владимир 75 2
Мякишев Антон 11 2
Зеленовская Анна 7 2
Филиппов Евгений 10 2
Громов Иван 102 2
Шагалин Ринат 8 2
Смолин Сергей 6 2
Карпунин Владимир 6 2
Васильев Сергей 51 2
Афанасьев Александр 39 2
Никуличев Андрей 43 2
Казарин Станислав 175 2
Соколов Олег 51 2
Стрельцов Андрей 61 2
Оголь Елена 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 151133 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1568 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 7
Россия - ПФО - Самарская область 1396 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3062 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1295 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 910 3
Россия - УФО - Челябинская область 1317 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 846 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 893 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2344 2
Россия - СФО - Иркутская область 1183 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1268 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 212 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 624 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 790 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4136 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1914 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1468 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1775 2
Россия - УФО - Тюменская область 1217 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1194 2
Россия - ЦФО - Костромская область 423 2
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 2
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Латинский алфавит 191 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 13 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1647 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 5
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
Forrester Research 826 1
ARC Advisory Group 20 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 138 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 201 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1184 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 188 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 127 1
Пермский радиотехнический колледж имени А.С. Попова ГБПОУ 1 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 53 1
ЦНИИКА - Центральный институт комплексной автоматизации 1 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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