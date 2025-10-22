Разделы

Lotsia Software Лоция Софтвэа Лоция Софт


ООО «Лоция» — российский разработчик ПО, цифровых сервисов, сайтов и мобильных приложений. Обеспечивает кибербезопасность, создает и развивает ЦОД и вычислительную инфраструктуру. Консультирует по вопросам ИТ-стратегии и цифровизации, оказывает ИТ-услуги клиентам. 

СОБЫТИЯ

22.10.2025 «Лоция Софтвэа» подтвердила совместимость ПО Lotsia PDM PLUS с российской СУБД Postgres Pro 1
27.02.2025 ИТ-компания «Лоция» перенесла процессы оказания ИТ-услуг на Naumen Service Desk 1
21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
15.05.2006 Прорыв: PLM замахнулись на популярность ERP 1
10.03.2006 "Лоция Софт" и "СофтИнформ" представили совместный продукт 1
09.09.2004 На выставке SofTool будет работать экспозиция "САПР-ЭКСПО 2004" 1
14.01.2003 КБ завода скоростного судостроения внедряет CALS-технологии 1
03.09.2002 "Аскон" и "АНД Проджект" заключили Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве 1
17.07.2002 "АНД Проджект" и "АСКОН" интегрировали ERP-решение Navision Axapta в САПР-системы "КОМПАС" и PartY PLUS 1
23.05.2002 DocFlow 2002: все о мире электронного документооборота 1
23.05.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации 1
03.04.2002 АСКОН и BMS интегрировали свои программные продукты MFG/PRO и КОМПАС 1
25.03.2002 АСКОН провела сертификацию системы трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D 1
30.01.2002 "Аскон" подвел итоги своей деятельности в 2001 году 1
16.01.2002 "Аскон" повысила квалификацию своих специалистов в области CALS-технологий 1
29.12.2001 "АСКОН" начала сертификацию авторизованных учебных центров 1
17.05.2001 ABBYY Software House в седьмой раз проведет конференцию-выставку DOCFLOW. 1
26.02.2001 "ИВС" создала подразделение по направлению САПР 1
19.01.2001 Компании "АСКОН" и "Лоция Софт" совместно автоматизируют АЭК "Динамо" 1

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 430 12
Компас 20 9
Гемма НТЦ - Gemma 11 6
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 76 5
Xerox - The Haloid Company 1154 3
SAP SE 5412 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 2
IBM - International Business Machines Corp 9540 2
Autodesk 621 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2240 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
АйТи 1430 2
Dassault Systemes 223 2
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 196 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Весть-Метатехнология 33 2
Siemens AG - Siemens Group 2624 2
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 2
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 2
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
QAD 38 1
Концерн информационных технологий 5 1
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 1
Винтех 1 1
8853 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 124 1
Microsoft Corporation 25167 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1692 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 460 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3033 1
Philips 2074 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
ФОРС - Центр разработки 673 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 454 1
Promt - Промт 306 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 115 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
Минский авиаремонтный завод - Минский завод гражданской авиации № 407 2 2
Зоря-Машпроект ГП НПКГ - Научно-производственный комплекс газотурбостроения 3 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 548 2
Сургутнефтегаз - СНГ 277 2
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 3 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Gardena - Гардена Рус 15 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Boeing 1015 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Ford 420 1
Coca-Cola Company 259 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Lockheed Martin 767 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 482 1
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
Bravo - Браво Интернешнл 6 1
Курганхиммаш - Курганский завод химического машиностроения 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1347 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3093 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4027 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33489 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13223 5
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 224 5
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 358 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7185 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12228 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14602 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1865 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56200 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22572 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31619 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25764 3
Workflow - Поток работ 344 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71868 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1391 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4524 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12215 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11243 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2371 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2384 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6942 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 468 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1242 2
Runtime Library, RTL - библиотека среды выполнения 4 2
CALS - Continuous Acquisition and Life cycle Support - Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий - Автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению 23 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11408 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4455 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1186 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2610 2
ODMA - Open Document Management API 8 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 163 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3224 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10021 1
PnP - Plug&Play 319 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4792 1
Оцифровка - Digitization 4863 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 781 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26907 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 670 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 7
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 236 6
Lotsia PDM Plus - Lotsia PartY PLUS 7 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
Аскон - Лоцман:PLM 91 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 2
Siemens Teamcenter 68 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 59 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 2
Аскон Компас-автопроект 16 2
Dassault Systemes - ENOVIA 32 2
Аскон Компас-График 39 2
Lotsia PLM 2 2
QAD MFG/Pro 29 1
ADEM CAM - ADEM CAD 5 1
Гемма НТЦ - ГеММа 3D 2 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Linux OS 10764 1
Microsoft Windows 16212 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 307 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 915 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Microsoft Windows 98 449 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 404 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
SAP for Chemicals - mySAP for Chemicals 3 1
Eastman Kodak EasyShare Software 73 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 52 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 183 1
PTC Creo 42 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 10 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Родионов Алексей 4 1
Макаров Станислав 117 1
Горохов Сергей 11 1
Бахин Евгений 22 1
Мартиросян Самвел 16 1
Массух Илья 235 1
Кардашин Никита 23 1
Цветков Василий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45313 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18393 4
Украина 7759 4
Россия - УФО - Курганская область - Курган 278 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53230 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1578 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1626 1
США - Нью-Джерси 302 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 736 1
Беларусь - Минск 669 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 433 1
Болгария - Республика 784 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31442 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 684 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54427 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5545 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1083 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1043 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6228 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11620 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3669 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20084 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8868 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2158 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 1
Энергетика - Energy - Energetically 5458 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1175 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 681 1
Химическая промышленность - Chemical industry 287 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10576 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3163 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 428 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Азартные игры - Лотерея 219 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10004 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5800 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1895 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5905 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 592 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 317 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 545 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8322 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 149 1
ГНОЦ - Государственного межведомственного научно-исследовательского и образовательного центра CALS-технологий 1 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Docflow 147 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2582 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Белые ночи САПР 21 1
