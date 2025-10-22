Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lotsia Software Лоция Софтвэа Лоция Софт
ООО «Лоция» — российский разработчик ПО, цифровых сервисов, сайтов и мобильных приложений. Обеспечивает кибербезопасность, создает и развивает ЦОД и вычислительную инфраструктуру. Консультирует по вопросам ИТ-стратегии и цифровизации, оказывает ИТ-услуги клиентам.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 94 616 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Lotsia Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Алексей 4 1
|Макаров Станислав 117 1
|Горохов Сергей 11 1
|Бахин Евгений 22 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Массух Илья 235 1
|Кардашин Никита 23 1
|Цветков Василий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394704, в очереди разбора - 731746.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.