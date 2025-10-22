Lotsia Software Лоция Софтвэа Лоция Софт

ООО «Лоция» — российский разработчик ПО, цифровых сервисов, сайтов и мобильных приложений. Обеспечивает кибербезопасность, создает и развивает ЦОД и вычислительную инфраструктуру. Консультирует по вопросам ИТ-стратегии и цифровизации, оказывает ИТ-услуги клиентам.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 94 616 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 19, упоминаний - 19