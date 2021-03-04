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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил


04.03.2021 Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
17.11.2020 Компании «Росатома» и «Ростеха» будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 2
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 3
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
20.06.2019 Разработка Ростеха позволит сократить затраты на уличное освещение 1
27.02.2019 «Швабе» представил новые энергоэффективные уличные светильники 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
10.08.2018 «Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле 5
12.07.2018 «Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила 3
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 1
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов 1
22.03.2018 Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1
15.02.2018 «Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики» 1
14.11.2017 Россияне победили на Всемирной олимпиаде роботов 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
05.09.2017 Ростех запустил пилотный проект в сфере электронного образования 1
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
10.02.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле 3
02.02.2017 «Русинформэкспорт» займется разработкой системы «Умный город» для Актюбинской области Казахстана 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
30.11.2016 Ростелеком подготовил инфраструктуру связи для этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
20.09.2016 «Ростелеком» построит первые на Среднем Урале автоматизированные пункты весогабаритного контроля 3
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
02.08.2016 Удиви меня: технологии становятся шоу-бизнесом. Фотоотчет c AFP 2
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 2
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 1
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 1

Публикаций - 114, упоминаний - 179

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 13
Ростех - Ростехнологии 2238 12
Мотив - Екатеринбург-2000 111 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 8
Ростех Швабе Холдинг 150 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
SAP SE 3347 5
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 5
Комстар Регионы 89 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 4
Cisco Systems 2298 4
4205 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 3
Oracle Siebel 137 2
Navteq 112 2
GS Group - General Satellite 152 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 60 2
Рексофт - Reksoft 223 2
Microsoft Corporation 12409 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
АТОЛ ГК 168 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 271 2
Oracle Corporation 3602 2
Ciena 40 1
Nvidia Corp 2170 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 1
Google LLC 7931 1
Прометей - Prometey 9 1
ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг 1 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ИБС экспертиза 43 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Juniper Networks 178 1
Логика Бизнеса 141 1
inDriver 10 1
Авантаж 48 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 5
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Газпром нефть 384 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Роснефть НК 386 2
Аэрофлот 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
РВК - Российская венчурная компания 486 2
ВТБ24 597 2
Springer Nature Limited 4 2
Белая Птица 7 2
Дикси Мегамарт 5 2
Сбербанк Инвестиции 9 2
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 192 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 105 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 119 1
Техносила 179 1
Распадская угольная компания 5 1
Башнефть ПАО АНК 91 1
Зарплата.ру 3 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
РусГидро ПАО 129 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
HeadHunter Group - Job.ru 20 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 253 1
HeadHunter Group - HH Group 356 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 489 1
Яндекс.Такси 271 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
Президент Российской Федерации 1460 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 4
Правительство РФ 2264 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Правительство Москвы 675 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Ивановской области 11 1
Правительство Нижегородской области 31 1
Правительство Вологодской области 18 1
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 20 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Администрация Псковской области 22 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 7
3G - Стандарт мобильной связи 3920 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 7
Безопасный город 353 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 2
Big Data - Большие данные 1138 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 528 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 500 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 393 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 181 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 75 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
Электроника 67 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 23 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 206 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
ping - скорость отклика сети 33 1
2D - 2-Dimensional 302 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 9 1
Ростех Швабе Светлый город 5 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 4
Google Android 10773 2
Microsoft Office 2095 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 2
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 2
Pokémon Go 45 1
IBM FileNet 55 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
МТС ЦОД 12 1
МТС Big Data 11 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 381 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 7 1
BioShield USB Key 5G 3 1
Google Home - Умная колонка 37 1
Amazon Echo 49 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 154 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
Autodesk Inventor 47 1
Apple HomeKit 26 1
МТС Маркетолог 6 1
Jooble.org 3 1
RRC Bento Cloud 7 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
МегаФон Наши люди 18 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Naumen SRM GPMS Управление закупками 5 1
Shturmann Navigation 44 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 28 1
Nvidia GeForce GTX 2213 1
Apple iOS 5750 1
Коваль Валерий 38 5
Ожгихин Иван 30 5
Макаров Вадим 25 5
Бровко Василий 47 3
Бретцер-Портнова Ирина 9 3
Патока Андрей 97 2
Корнеев Сергей 75 2
Богачев Игорь 172 2
Куйвашев Евгений 11 2
Демин Алексей 4 2
Слудных Анатолий 8 2
Иванов Евгений 34 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Кухаренко Артём 11 1
Киреев Иван 29 1
Ложкин Сергей 17 1
Агамирзян Игорь 58 1
Машков Валентин 2 1
Гусев Сергей 24 1
Мильнер Юрий 118 1
Иванников Дмитрий 35 1
Буторин Дмитрий 12 1
Калаев Дмитрий 13 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 10 1
Шкипин Виктор 11 1
Калегин Сергей 6 1
Горностаев Владимир 7 1
Колпаков Антон 46 1
Королев Игорь 49 1
Хабибуллин Алексей 1 1
Павин Алексей 1 1
Колесников Александр 13 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Кореш Виктор 76 1
Фролкин Михаил 7 1
Сахненко Сергей 71 1
Борисов Юрий 92 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 64
Россия - УФО - Свердловская область 845 53
Россия - Российская федерация - РФ 61456 49
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 33
Россия - Каменск-Уральский 49 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 24
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 16
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 11
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 11
Россия - УФО - Курганская область - Курган 164 11
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 9
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 9
Россия - Первоуральск 19 8
Россия - УФО - Тюменская область 616 8
Россия - СФО - Новосибирск 2140 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 8
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 278 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 348 7
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 7
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 7
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 7
Россия - Новоуральск 14 7
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 185 6
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 6
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 6
Россия - УФО - Курганская область 274 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Федеральное законодательство 258 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
Транспорт 63 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Прайм - Агентство экономической информации 611 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Стрим-ТВ - телекомпания 85 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
НТВ - Телекомпания 172 1
ТНТ - Телеканал 100 1
Рен ТВ - телеканал 51 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 11 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
CNews Analytics 2239 2
IDC - International Data Corporation 2892 1
Gartner 2285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
IHS Markit 21 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 23 1
B2B International 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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