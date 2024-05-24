Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил

На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока! Отметим также, что ранее сотрудники «УГМК-Телеком» оснастили Центр организации дорожного движения в Нижнем Тагиле видеостеной. Специалисты смонтировали и произвели пуско-наладку оборудования, к

В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления Специалисты «УГМК-Телеком» завершили второй этап работ в рамках реализации контракта по развитию интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле, заключенного на 2023-2024 гг. с администрацией города. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком». Как рассказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных с

Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу вердловской области. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». Установка элементов ИТС в Нижнем Тагиле проведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Прое

В Нижнем Тагиле установили новый элемент «умных» дорог В центре организации дорожного движения в Нижнем Тагиле появилась видеостена. Это новый элемент интеллектуальной транспортной системы,

В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модернизируют 18 светофорных объектов, устано

Цифровые технологии «Ростелекома» помогли раскрыть серию преступлений в Нижнем Тагиле иторию и обнаружили злоумышленников», — сказал начальник линейно-кабельного участка «Ростелекома» в Нижнем Тагиле Кирилл Панков. Тепловизор позволяет видеть инфракрасное излучение окружающих об

«Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле Холдинг «Швабе» ГК «Ростех» представил первый в Нижнем Тагиле комплекс пешеходной навигации губернатору Свердловской области Евгению Куйвашев

«Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила е» (входит в госкорпорацию Ростех) смонтировал 200 км сетей, тысячи светильников и опор освещения в Нижнем Тагиле. Работы проводятся по программе «Светлый город» в рамках экосистемного проекта

«Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле сети LTE (4G) в Свердловской области. Как рассказали CNews в компании, сеть LTE была запущена в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Частотный диапазон сети – 1800 МГц, зона покрытия охватыв

«Ростелеком» настроил систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле вершил работы по настройке системы видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения в Нижнем Тагиле. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - высокотехнологичная систем

ТТК расширил сеть в Нижнем Тагиле Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 8,1 тыс. домохозяйств. В результате строительства очере

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В Нижнем Тагиле внедрят комплексную систему «Безопасный город» за 198 млн руб. роекта «Размещение технических средств комплексной системы безопасности “Безопасный город” в городе Нижнем Тагиле» , включая разработку проектно-сметной документации объекта, приобретение, уста

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 5 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта по строительству очередного участка сети в Нижнем Тагиле, домашний интернет от «ТТК-Урал», реги

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле на 5,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал» стал доступен жителям 29 домов по улицам Дружинина, Тагилстроевская,

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 4 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал дост

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате строительства очередного участка сети, домаш

ТТК начал строительство сети ШПД в Нижнем Тагиле Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате завершения первого этапа строительства сети,

«Сонда Технолоджи» запустила «Школьное окно» в Нижнем Тагиле «Сонда Технолоджи» — портфельная компания венчурного фонда «С-Групп Венчурс», созданного с участием капитала РВК — запустила очередную биометрическую систему «Школьное окно» в Нижнем Тагиле. Система была установлена партнером компании по уральскому региону ГК «Защита» в лицее №39. Лицей №39 включен в Единую образовательную сеть России и является опытно-эксперименталь

Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила н проект по автоматизации процессов размещения заказа на поставки товаров и оказание услуг в городе Нижнем Тагиле. Сегодня муниципальный автоматизированный комплекс (МАК) на базе продукта Naume

МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле Группа МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как отмечается, услуги «МТС Стрим», предоставляемые «Комс

Оператор связи Foratec завершил строительство оптической сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил ли об успешном завершении проекта построения оптической транспортной сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил. Это первая совместная работа компаний «Инфосистемы Джет» и Ciena в рамках их па

В Нижнем Тагиле произошел взрыв на химическом заводе Как сообщает РБК, 17 декабря в Нижнем Тагиле (Сведловской область) в результате взрыва в одном из цехов химического завода п

«М.Видео» начала работу в Нижнем Тагиле Российская розничная сеть гипермаркетов по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии первого гипермаркета в Нижнем Тагиле. Гипермаркет электроники «М.Видео» расположен в торговом центре "МегаМарт" на ул. Фрунзе. Общая площадь гипермаркета составляет более 2 500 кв.м. Ассортимент насчитывает более 20

В Нижнем Тагиле построили широкополосную сеть на базе MDMS стоянии до 17,5 км в диапазоне 10,5 ГГц. В планы оператора входит расширение емкости системы MDMS в Нижнем Тагиле и строительство еще нескольких систем во всех крупных городах Свердловской обла