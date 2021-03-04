Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Свердловская область
Нижний Тагил
Публикаций - 114, упоминаний - 179
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коваль Валерий 38 5
|Ожгихин Иван 30 5
|Макаров Вадим 25 5
|Бровко Василий 47 3
|Бретцер-Портнова Ирина 9 3
|Патока Андрей 97 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Богачев Игорь 172 2
|Куйвашев Евгений 11 2
|Демин Алексей 4 2
|Слудных Анатолий 8 2
|Иванов Евгений 34 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Кухаренко Артём 11 1
|Киреев Иван 29 1
|Ложкин Сергей 17 1
|Агамирзян Игорь 58 1
|Машков Валентин 2 1
|Гусев Сергей 24 1
|Мильнер Юрий 118 1
|Иванников Дмитрий 35 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Калаев Дмитрий 13 1
|Kayne Anderson Rudnick 3 1
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 10 1
|Шкипин Виктор 11 1
|Калегин Сергей 6 1
|Горностаев Владимир 7 1
|Колпаков Антон 46 1
|Королев Игорь 49 1
|Хабибуллин Алексей 1 1
|Павин Алексей 1 1
|Колесников Александр 13 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кореш Виктор 76 1
|Фролкин Михаил 7 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Борисов Юрий 92 1
|CNews Analytics 2239 2
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|Gartner 2285 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|IHS Markit 21 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 23 1
|B2B International 48 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru