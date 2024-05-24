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Россия УФО Свердловская область Нижний Тагил

Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил

СОБЫТИЯ


24.05.2024 На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока!

Отметим также, что ранее сотрудники «УГМК-Телеком» оснастили Центр организации дорожного движения в Нижнем Тагиле видеостеной. Специалисты смонтировали и произвели пуско-наладку оборудования, к
17.05.2024 В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления

Специалисты «УГМК-Телеком» завершили второй этап работ в рамках реализации контракта по развитию интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле, заключенного на 2023-2024 гг. с администрацией города. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком». Как рассказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных с
15.11.2023 Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу

вердловской области. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». Установка элементов ИТС в Нижнем Тагиле проведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Прое
04.07.2023 В Нижнем Тагиле установили новый элемент «умных» дорог

В центре организации дорожного движения в Нижнем Тагиле появилась видеостена. Это новый элемент интеллектуальной транспортной системы,

16.06.2023 В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог

В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модернизируют 18 светофорных объектов, устано
15.02.2022 Цифровые технологии «Ростелекома» помогли раскрыть серию преступлений в Нижнем Тагиле

иторию и обнаружили злоумышленников», — сказал начальник линейно-кабельного участка «Ростелекома» в Нижнем Тагиле Кирилл Панков. Тепловизор позволяет видеть инфракрасное излучение окружающих об
10.08.2018 «Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле

Холдинг «Швабе» ГК «Ростех» представил первый в Нижнем Тагиле комплекс пешеходной навигации губернатору Свердловской области Евгению Куйвашев
12.07.2018 «Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила

е» (входит в госкорпорацию Ростех) смонтировал 200 км сетей, тысячи светильников и опор освещения в Нижнем Тагиле. Работы проводятся по программе «Светлый город» в рамках экосистемного проекта

10.02.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле

сети LTE (4G) в Свердловской области. Как рассказали CNews в компании, сеть LTE была запущена в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Частотный диапазон сети – 1800 МГц, зона покрытия охватыв
16.06.2014 «Ростелеком» настроил систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле

вершил работы по настройке системы видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения в Нижнем Тагиле. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - высокотехнологичная систем
17.07.2013 ТТК расширил сеть в Нижнем Тагиле

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 8,1 тыс. домохозяйств. В результате строительства очере
14.06.2013 «Энвижн Груп» стала победителем аукциона на создание системы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле

роекта «Размещение технических средств комплексной системы безопасности “Безопасный город” в городе Нижнем Тагиле» , в том числе разработку проектно-сметной документации объекта, приобретение,

17.05.2013 В Нижнем Тагиле внедрят комплексную систему «Безопасный город» за 198 млн руб.

роекта «Размещение технических средств комплексной системы безопасности “Безопасный город” в городе Нижнем Тагиле» , включая разработку проектно-сметной документации объекта, приобретение, уста
16.05.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 5 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта по строительству очередного участка сети в Нижнем Тагиле, домашний интернет от «ТТК-Урал», реги
04.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле на 5,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал» стал доступен жителям 29 домов по улицам Дружинина, Тагилстроевская,

21.03.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 4 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал дост
11.02.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле

Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате строительства очередного участка сети, домаш
22.01.2013 ТТК начал строительство сети ШПД в Нижнем Тагиле

Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате завершения первого этапа строительства сети,
14.09.2012 «Сонда Технолоджи» запустила «Школьное окно» в Нижнем Тагиле

«Сонда Технолоджи» — портфельная компания венчурного фонда «С-Групп Венчурс», созданного с участием капитала РВК — запустила очередную биометрическую систему «Школьное окно» в Нижнем Тагиле. Система была установлена партнером компании по уральскому региону ГК «Защита» в лицее №39. Лицей №39 включен в Единую образовательную сеть России и является опытно-эксперименталь
15.11.2011 Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила

н проект по автоматизации процессов размещения заказа на поставки товаров и оказание услуг в городе Нижнем Тагиле. Сегодня муниципальный автоматизированный комплекс (МАК) на базе продукта Naume
21.01.2011 МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле

Группа МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как отмечается, услуги «МТС Стрим», предоставляемые «Комс
01.06.2010 Оператор связи Foratec завершил строительство оптической сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил

ли об успешном завершении проекта построения оптической транспортной сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил. Это первая совместная работа компаний «Инфосистемы Джет» и Ciena в рамках их па
17.12.2008 В Нижнем Тагиле произошел взрыв на химическом заводе

Как сообщает РБК, 17 декабря в Нижнем Тагиле (Сведловской область) в результате взрыва в одном из цехов химического завода п
18.08.2008 «М.Видео» начала работу в Нижнем Тагиле

Российская розничная сеть гипермаркетов по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии первого гипермаркета в Нижнем Тагиле. Гипермаркет электроники «М.Видео» расположен в торговом центре "МегаМарт" на ул. Фрунзе. Общая площадь гипермаркета составляет более 2 500 кв.м. Ассортимент насчитывает более 20

26.11.2004 В Нижнем Тагиле построили широкополосную сеть на базе MDMS

стоянии до 17,5 км в диапазоне 10,5 ГГц. В планы оператора входит расширение емкости системы MDMS в Нижнем Тагиле и строительство еще нескольких систем во всех крупных городах Свердловской обла
30.10.2003 "Екатеринбургская сотовая связь" запустила участок сети стандарта GSM-1800 в Нижнем Тагиле

Компания "Екатеринбургская сотовая связь", работающая под торговой маркой "Мотив", запустила в коммерческую эксплуатацию участок сети стандарта GSM-1800 в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе компании, с 20 сентября 2003 г. проводилось свободное тестирование участка сети "Мотив GSM" в Нижнем Тагиле, в котором приняло участие нескольк

Публикаций - 183, упоминаний - 222

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 19
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 17
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 8
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 8
УГМК Телеком 28 7
SAP SE 5601 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 5
Cisco Systems 5372 5
Microsoft Corporation 25775 5
9594 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Компас 20 3
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
БИС - Банковские информационные системы 104 2
Google LLC 12690 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Ростелеком - ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг - Созвездие Н - Планета - Комтехцентр - МираЛоджик 3 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Oracle Siebel Systems 519 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
iRidium mobile 5 2
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 2
Гемма НТЦ - Gemma 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Dell EMC 5180 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 8
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Springer Nature Limited 8 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Магнит - Дикси Мегамарт 7 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Белая Птица 7 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 2
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 3 2
Норникель - Норильскпроект 4 2
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 11 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Минский авиаремонтный завод - Минский завод гражданской авиации № 407 2 2
Зоря-Машпроект ГП НПКГ - Научно-производственный комплекс газотурбостроения 3 2
АФК Система - Тема Продакшн 7 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 21
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Ростех - Швабе - Светлый город 12 5
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
МТС ЦОД 38 2
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