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Россия УФО Свердловская область Нижний Тагил
СОБЫТИЯ
|24.05.2024
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На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока!
Отметим также, что ранее сотрудники «УГМК-Телеком» оснастили Центр организации дорожного движения в Нижнем Тагиле видеостеной. Специалисты смонтировали и произвели пуско-наладку оборудования, к
|17.05.2024
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В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления
Специалисты «УГМК-Телеком» завершили второй этап работ в рамках реализации контракта по развитию интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле, заключенного на 2023-2024 гг. с администрацией города. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком». Как рассказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных с
|15.11.2023
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Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу
вердловской области. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». Установка элементов ИТС в Нижнем Тагиле проведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Прое
|04.07.2023
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В Нижнем Тагиле установили новый элемент «умных» дорог
В центре организации дорожного движения в Нижнем Тагиле появилась видеостена. Это новый элемент интеллектуальной транспортной системы,
|16.06.2023
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В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог
В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модернизируют 18 светофорных объектов, устано
|15.02.2022
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Цифровые технологии «Ростелекома» помогли раскрыть серию преступлений в Нижнем Тагиле
иторию и обнаружили злоумышленников», — сказал начальник линейно-кабельного участка «Ростелекома» в Нижнем Тагиле Кирилл Панков. Тепловизор позволяет видеть инфракрасное излучение окружающих об
|10.08.2018
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«Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле
Холдинг «Швабе» ГК «Ростех» представил первый в Нижнем Тагиле комплекс пешеходной навигации губернатору Свердловской области Евгению Куйвашев
|12.07.2018
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«Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила
е» (входит в госкорпорацию Ростех) смонтировал 200 км сетей, тысячи светильников и опор освещения в Нижнем Тагиле. Работы проводятся по программе «Светлый город» в рамках экосистемного проекта
|10.02.2017
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«Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле
сети LTE (4G) в Свердловской области. Как рассказали CNews в компании, сеть LTE была запущена в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Частотный диапазон сети – 1800 МГц, зона покрытия охватыв
|16.06.2014
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«Ростелеком» настроил систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле
вершил работы по настройке системы видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения в Нижнем Тагиле. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - высокотехнологичная систем
|17.07.2013
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ТТК расширил сеть в Нижнем Тагиле
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 8,1 тыс. домохозяйств. В результате строительства очере
|14.06.2013
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«Энвижн Груп» стала победителем аукциона на создание системы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле
роекта «Размещение технических средств комплексной системы безопасности “Безопасный город” в городе Нижнем Тагиле» , в том числе разработку проектно-сметной документации объекта, приобретение,
|17.05.2013
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В Нижнем Тагиле внедрят комплексную систему «Безопасный город» за 198 млн руб.
роекта «Размещение технических средств комплексной системы безопасности “Безопасный город” в городе Нижнем Тагиле» , включая разработку проектно-сметной документации объекта, приобретение, уста
|16.05.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 5 тыс. домохозяйств. В результате реализации проекта по строительству очередного участка сети в Нижнем Тагиле, домашний интернет от «ТТК-Урал», реги
|04.04.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле на 5,5 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал» стал доступен жителям 29 домов по улицам Дружинина, Тагилстроевская,
|21.03.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области на 4 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний интернет от «ТТК-Урал», регионального предприятия компании ТТК, стал дост
|11.02.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Тагиле
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате строительства очередного участка сети, домаш
|22.01.2013
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ТТК начал строительство сети ШПД в Нижнем Тагиле
Компания ТТК сообщила о начале строительства сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Нижнем Тагиле Свердловской области. В результате завершения первого этапа строительства сети,
|14.09.2012
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«Сонда Технолоджи» запустила «Школьное окно» в Нижнем Тагиле
«Сонда Технолоджи» — портфельная компания венчурного фонда «С-Групп Венчурс», созданного с участием капитала РВК — запустила очередную биометрическую систему «Школьное окно» в Нижнем Тагиле. Система была установлена партнером компании по уральскому региону ГК «Защита» в лицее №39. Лицей №39 включен в Единую образовательную сеть России и является опытно-эксперименталь
|15.11.2011
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Naumen GPMS обеспечивает полный цикл управления закупками Нижнего Тагила
н проект по автоматизации процессов размещения заказа на поставки товаров и оказание услуг в городе Нижнем Тагиле. Сегодня муниципальный автоматизированный комплекс (МАК) на базе продукта Naume
|21.01.2011
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МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле
Группа МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как отмечается, услуги «МТС Стрим», предоставляемые «Комс
|01.06.2010
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Оператор связи Foratec завершил строительство оптической сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил
ли об успешном завершении проекта построения оптической транспортной сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил. Это первая совместная работа компаний «Инфосистемы Джет» и Ciena в рамках их па
|17.12.2008
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В Нижнем Тагиле произошел взрыв на химическом заводе
Как сообщает РБК, 17 декабря в Нижнем Тагиле (Сведловской область) в результате взрыва в одном из цехов химического завода п
|18.08.2008
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«М.Видео» начала работу в Нижнем Тагиле
Российская розничная сеть гипермаркетов по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» объявила об открытии первого гипермаркета в Нижнем Тагиле. Гипермаркет электроники «М.Видео» расположен в торговом центре "МегаМарт" на ул. Фрунзе. Общая площадь гипермаркета составляет более 2 500 кв.м. Ассортимент насчитывает более 20
|26.11.2004
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В Нижнем Тагиле построили широкополосную сеть на базе MDMS
стоянии до 17,5 км в диапазоне 10,5 ГГц. В планы оператора входит расширение емкости системы MDMS в Нижнем Тагиле и строительство еще нескольких систем во всех крупных городах Свердловской обла
|30.10.2003
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"Екатеринбургская сотовая связь" запустила участок сети стандарта GSM-1800 в Нижнем Тагиле
Компания "Екатеринбургская сотовая связь", работающая под торговой маркой "Мотив", запустила в коммерческую эксплуатацию участок сети стандарта GSM-1800 в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе компании, с 20 сентября 2003 г. проводилось свободное тестирование участка сети "Мотив GSM" в Нижнем Тагиле, в котором приняло участие нескольк
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Коваль Валерий 38 5
|Макаров Вадим 28 5
|Башмаков Александр 16 5
|Ожгихин Иван 31 5
|Куйвашев Евгений 21 3
|Бретцер-Портнова Ирина 9 3
|Женихов Алексей 61 3
|Каменсков Михаил 6 3
|Бровко Василий 60 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Патока Андрей 110 2
|Прохоров Андрей 24 2
|Дугин Андрей 32 2
|Ковалев Дмитрий 40 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Слудных Анатолий 10 2
|Иванов Евгений 46 2
|Демин Алексей 5 2
|Кореш Виктор 83 2
|Ратников Виктор 21 2
|Сергеев Константин 12 2
|Хрусталев Даниил 7 2
|Ярушина Алена 5 2
|Чегаев Денис 2 2
|Джур Инна 8 2
|Натрусов Артем 313 2
|Богачев Игорь 183 2
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Давыдов Александр 54 1
|Моор Александр 10 1
|Вировиц Юрий 7 1
|Фролкин Михаил 17 1
|Бочерова Елена 46 1
|Волотовская Елена 48 1
|Новиков Игорь 9 1
|Малахов Андрей 8 1
|Чуприян Александр 9 1
|Михайлов Александр 56 1
|Голиков Александр 17 1
|Малинин Александр 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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