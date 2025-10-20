Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прохоров Андрей
СОБЫТИЯ
Прохоров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чегаев Денис 2 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
|Суворкин Андрей 2 1
|Блинкин Михаил 4 1
|Ильюшина Софья 1 1
|Кондаков Дмитрий 3 1
|Афанасьев Павел 1 1
|Филимонов Владимир 1 1
|Синьков Кирилл 66 1
|Девятков Тимур 1 1
|Тертерян Рубен 1 1
|Лячек Юлий 1 1
|Жанказиев Султан 4 1
|Швецов Владимир 51 1
|Смирнов Александр 84 1
|Алексеенко Андрей 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394074, в очереди разбора - 732133.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.