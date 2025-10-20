Разделы

Прохоров Андрей


СОБЫТИЯ


20.10.2025 Новый модуль на платформе RITM³ расширит возможности создания цифровых двойников для российских городов и регионов 1
27.11.2024 Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске 1
03.10.2024 Платформа RITM³ получила сертификат совместимости с отечественной операционной системой «Ред ОС 8» 1
27.08.2024 Simetra оснастила ВШЭ академической версией цифровой платформы RITM³ 1
05.04.2024 Simetra оснастила МАДИ академической версией цифровой платформы RITM³ 1
18.03.2024 Simetra и «Элина Компьютер» начали разработку решения для микромоделирования транспортных потоков 1
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ 1
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ 1
19.09.2023 Цифровая платформа RITM³ получила сертификат совместимости с операционной системой Astra Linux 1
11.09.2023 Simetra предложит альтернативу транспортному моделированию в PTV Visum 1
14.12.2022 SIMETRA выпустила новую версию платформы RITM3 1
20.04.2022 Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1
22.02.2022 В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra 1
27.09.2021 Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами 1
02.02.2021 Simetra поставила ВШЭ инновационное транспортное ПО 1
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами 1
29.06.2016 Teradata создает экосистему для аналитики больших данных 1
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo 1
02.11.2010 «Свой дом» проектирует дома с помощью Pro/Engineer 1
23.08.2010 «Ирисофт» выпустила новое программное решение CSDB Manager 1

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 113 15
PTV Group 43 5
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
Teradata Think Big 8 1
Schlothauer&Wauer 4 1
Элина Компьютер 1 1
Teradata - Терадата 219 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2369 1
Ред Софт - Red Soft 956 1
LB Engineering - ЛБ Инжиниринг ГмбХ 1 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 218 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 990 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 5
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 695 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4766 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1396 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1502 7
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 34 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3469 6
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5893 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9223 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2055 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25741 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4519 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26880 4
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 338 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1120 3
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 39 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5638 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1409 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4025 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 467 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2400 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1204 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 358 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1174 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 395 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1915 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
Repository - Репозиторий 1007 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 952 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 235 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 791 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 62 14
PTV Visum 27 5
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 3
PTV Vissim 18 2
Linux OS 10750 2
Apache Zeppelin 9 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 16 1
Teradata QueryGrid 9 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
PTC MathCAD 25 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 69 1
PTC Arbortext 11 1
Ирисофт - CSDB Manager 1 1
Apache Ambari 5 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1081 1
PTC Creo 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 602 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1245 1
Чегаев Денис 2 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Суворкин Андрей 2 1
Блинкин Михаил 4 1
Ильюшина Софья 1 1
Кондаков Дмитрий 3 1
Афанасьев Павел 1 1
Филимонов Владимир 1 1
Синьков Кирилл 66 1
Девятков Тимур 1 1
Тертерян Рубен 1 1
Лячек Юлий 1 1
Жанказиев Султан 4 1
Швецов Владимир 51 1
Смирнов Александр 84 1
Алексеенко Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1672 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 615 5
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 249 4
Германия - Федеративная Республика 12900 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2165 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 465 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4223 2
Россия - УФО - Свердловская область 1694 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1321 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1212 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 394 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2393 1
Австрия - Австрийская Республика 1332 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3217 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5221 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9982 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2828 5
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 52 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 3
Образование в России 2512 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2982 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2976 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 1
Английский язык 6847 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2567 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5903 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 683 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1144 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 171 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1286 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2128 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1509 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 731 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1228 2
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 129 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 970 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

