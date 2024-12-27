Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

PTV Group



27.12.2024 Simetra оснастила «ВТМ дорпроект» российской цифровой платформой RITM³ 1
31.01.2024 Студенты ТГАСУ начнут использовать в проектировании платформу RITM³ компании Simetra 1
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ 1
03.11.2023 В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте 2
11.09.2023 Simetra предложит альтернативу транспортному моделированию в PTV Visum 2
27.07.2023 Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps 1
14.12.2022 SIMETRA выпустила новую версию платформы RITM3 1
25.08.2022 Специалисты Simetra помогут создать транспортную модель Ташкента 1
20.04.2022 Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1
17.02.2022 Simetra поставила в Белоруссию технологии для моделирования на микроуровне 1
11.01.2022 Simetra оснастила белорусскую «Минскградо» ПО для транспортного планирования 1
27.10.2021 Simetra поможет улучшить дороги Саратовской области 2
21.06.2021 Simetra поможет улучшить транспортное планирование в Ереване 1
23.04.2021 Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования 1
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 1
04.02.2021 Simetra разработает транспортный мастер-план Самарканда 1
02.02.2021 Simetra поставила ВШЭ инновационное транспортное ПО 1
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 2
26.10.2020 Simetra поможет СибАДИ готовить транспортных инженеров 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 1
28.09.2020 Simetra обеспечила НИПИГАЗ технологиями для транспортного моделирования 2
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
26.06.2020 Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 1
17.03.2020 Simetra помогает Ростову-на-Дону развивать интеллектуальную транспортную систему 1
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 2
23.07.2019 «А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования 2
21.01.2019 «А+С транспроект» поможет моделировать транспортные потоки в Пермском крае 1
17.12.2018 «А+С Транспроект» поставила ПО для национальной транспортной модели России 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1
19.10.2018 «А+С транспроект» разработала новую схему дорожного движения в Челябинске 1
07.06.2017 Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров 1
22.05.2006 Выпущен телевизор для любителей пляжа 1
25.02.2005 Samsung разработал технологию Push-to-All для мобильных телефонов 1
25.02.2005 Samsung разработал технологию Push-to-All для мобильных телефонов 1
11.02.2005 Видеоконференции: скоро в мобильнике 1

Публикаций - 43, упоминаний - 50

PTV Group и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 99 33
Schlothauer&Wauer 4 4
LG Electronics 3614 3
Samsung Electronics 10254 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Lenovo Motorola 3501 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Fujitsu 2041 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Apple Inc 12100 1
Nokia Alcatel-Lucent Fujitsu - Evolium SAS 11 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Прогноз 1650 1
Esri 165 1
Precisely - Syncsort 8 1
TomTom 51 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Overture Maps Foundation 2 1
X5 Group - Перекрёсток 544 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
Минскградо - Проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие 1 1
Минскградо Проектный институт 1 1
Unsplash 763 1
Строй Инвест Проект 7 1
Красноярскгортранс МКУ 2 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 2
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 26
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 12
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 32 10
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
PTT - Push-to-talk 108 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 36 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 461 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 18 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
UMTS Terrestrial Radio Access Network - UTRAN 8 1
PTV Visum 27 19
PTV Vissim 18 15
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 7
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 7
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 2
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 1
Nokia Alcatel-Lucent 3G 5 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Android 13994 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 426 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Apache Parquet 10 1
OpenStreetMap - OSM 55 1
FreePik 980 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
DuckDB 1 1
Швецов Владимир 50 11
Беттгер Кристиан 14 11
Прохоров Андрей 19 5
Валдин Владимир 6 2
Одинцов Александр 2 1
Барковский Александр 2 1
Тихонов Константин 2 1
Бобров Михаил 7 1
Вильчиков Владимир 1 1
Мячин Валерий 1 1
Чаркин Евгений 296 1
Курилов Дмитрий 11 1
Меланко Анна 1 1
Блинкин Михаил 4 1
Каржавов Журабек 1 1
Прищепов Владимир 1 1
Литвин Евгений 4 1
Силкин Максим 1 1
Бурлуцкий Андрей 5 1
Тертерян Рубен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 24
Германия - Федеративная Республика 12682 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 5
Узбекистан - Республика 1726 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 4
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Грузия 1240 3
Молдавия - Республика Молдова 709 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 2
Грузия - Тбилиси 100 2
Европа 21767 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Япония 13282 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Казахстан - Республика 5525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Ближний Восток 2943 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Молдавия - Кишинёв 19 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Франция - Канны 112 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Индия - Bharat 5433 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Беларусь - Минск 631 1
Беларусь - Минская область 13 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Транспорт - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 20 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
Образование в России 2191 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Экономический эффект 1067 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 204 1
The Verge - Издание 554 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще