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Precisely Syncsort

Precisely - Syncsort

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2023 Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
20.09.2011 NetApp проведет в октябре ежегодную конференцию NetApp Innovation 1
13.09.2010 28 сентября в Москве пройдёт конференция NetApp Innovation 1
07.09.2010 28 сентября в Москве пройдёт конференция NetApp Innovation 1
12.03.2009 Эксперты: рынку СХД кризис пошел на пользу 1
15.08.2008 7 октября состоится выставка-конференция Storage Expo Russia 2008 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Precisely и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Netberg - Нэтберг 11 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Broadcom - VMware 2610 3
HP Inc. 5883 3
Citrix Systems 868 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Микротест 284 2
Google LLC 12690 2
Esri 176 2
Exasol 4 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
TomTom 54 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Meta Platforms 180 1
Promise Technology 7 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Overture Maps Foundation 2 1
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 1
Kroll Inc - Duff & Phelps - Ontrack - Tiversa 15 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Commvault 187 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Volvo Cars 262 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Администрация Перми 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Downgrade - Даунгрейд - Использование старого аппаратного или программного обеспечения 50 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Clone - Клонирование 540 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
СХД - Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных 49 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
РГИС - Региональная геоинформационная система 20 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 2
Apache Parquet 19 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 53 1
Huawei Symantec e-Hospital 1 1
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
PostgreSQL - PostGIS 12 1
Precisely - Syncsort Backup Express 2 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
IBM Storage - IBM SONAS - IBM Scale-Out NAS - IBM Scale-out Network Attached Storage 6 1
DuckDB 1 1
Oracle - Sun ZFS Storage Appliance 24 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Windows 16882 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Merlion - MerliOnCloud 41 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 1
König Andreas - Кёниг Андреас 12 2
Квашук Сергей 14 1
Кимельман Константин 10 1
Хайрулин Марат 1 1
Трекин Александр 2 1
Корнетов Игорь 9 1
Шиловских Петр 25 1
Волчанинов Леонид 11 1
Логвиненко Владислав 7 1
Березкина Надежда 3 1
Ходаков Алексей 2 1
Высоков Алексей 5 1
Ступаченко Роман 2 1
Шатров Дмитрий 1 1
Иванов Геннадий 4 1
Stadler Sebastian - Штадлер Себастиан 1 1
Готсданкер Алексей 5 1
Колодкин Игорь 3 1
Valeskis Justinas - Валескис Юстинас 2 1
Мистюкова Наталья 2 1
Гилг Роман 1 1
Salmon Rob - Салмон Роб 3 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Безрядин Анатолий 6 1
Кочепасов Сергей 13 1
Волков Роман 22 1
Печникова Юлия 19 1
Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Китай - Сычуань 96 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Тайвань 4245 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Нидерланды 3746 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Латинский алфавит 198 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
The Verge - Издание 619 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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