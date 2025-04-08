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Apache Parquet



08.04.2025 Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon 2
09.02.2024 Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности 1
20.12.2023 7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 1
27.07.2023 Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps 1
19.04.2022 Новый функционал BI 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1
03.06.2014 HP представила аналитическую платформу HP Vertica Dragline 1
18.11.2011 Первый тест в России новейшего циклонника Dyson DC37 1
21.02.2008 Особенности английской уборки: пылесос Dyson DC20 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Apache Parquet и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11891 3
Neoflex - Неофлекс 223 2
Meta Platforms - Facebook 4452 2
Luxms 85 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 2
Apple Inc 12209 2
Microsoft Corporation 24753 2
Amazon Inc - Amazon.com 3030 2
X Corp - Twitter 2874 1
HP Inc. 5703 1
Vertica 40 1
Samsung Electronics 10331 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
LG Electronics 3631 1
PTV Group 43 1
Precisely - Syncsort 8 1
Esri 165 1
TomTom 51 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Nvidia Corp 3532 1
OpenAI 242 1
Intel Corporation 12258 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 77 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Broadcom - VMware - Greenplum 105 1
Qualcomm Technologies 1841 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Overture Maps Foundation 2 1
Cloudflare 113 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1471 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 46 1
Dyson 125 2
Unsplash 913 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 672 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1060 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 485 1
Airbnb 92 1
Uber 332 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 17 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6746 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 280 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14273 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 249 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5196 2
DevOps - Development и Operations 917 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 200 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7575 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 641 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7727 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 134 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7233 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 769 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1093 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 637 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1684 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5545 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 7
Apache Hadoop 437 6
Apache Avro - система сериализации данных в рамках проекта Hadoop 7 5
Microsoft Azure 1417 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 2
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 580 2
Luxms BI 81 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 204 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 251 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 163 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
MLflow 16 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 21 1
Apache Kudu 3 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7140 1
Apple iPhone 6 4862 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 18 1
Google Android 14165 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 11 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 431 1
Google Play - Google Store - Android Market 3324 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 667 1
OpenStreetMap - OSM 57 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
Dyson DC Animal Complete - цилиндрический пылесос 2 1
СалютДевайсы - GigaChat 217 1
Google Chrome - браузер 1577 1
Linux OS 10133 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Короткин Илья 3 1
Шилак Вадим 1 1
Маркова Светлана 32 1
Бирюков Константин 9 1
Mahony Colin - Махони Колин 3 1
Мельникова Анастасия 403 1
Самойлов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 2
Куба - Республика 367 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
Земля - планета Солнечной системы 10434 1
Германия - Берлин 717 1
Япония 13334 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Малайзия 871 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 161 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 363 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 2
Зоология - наука о животных 2672 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Английский язык 6702 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8907 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7144 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4087 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 619 1
Энергетика - Energy - Energetically 5177 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1398 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 512 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1802 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 788 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
The Verge - Издание 563 1
Gartner - Гартнер 3566 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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