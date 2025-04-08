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Apache Parquet
Apache Parquet и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 17 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
|Короткин Илья 3 1
|Шилак Вадим 1 1
|Маркова Светлана 32 1
|Бирюков Константин 9 1
|Mahony Colin - Махони Колин 3 1
|Мельникова Анастасия 403 1
|Самойлов Александр 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|The Verge - Издание 563 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
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