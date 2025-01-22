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Индексная книга (каталог) CNews*
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Luxms Data Boring



22.01.2025 Новый релиз Luxms BI 10.3 1
03.12.2024 ГК «Синтека» расширила лицензионную емкость платформы Luxms BI для повышения эффективности строительных процессов 1
09.02.2024 Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Luxms Data Boring и организации, системы, технологии, персоны:

Luxms 79 2
МегаФон 8808 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12558 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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