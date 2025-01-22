Luxms Data Boring
Luxms Data Boring и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11633 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Сотин Денис 205 1
|Сирота Юрий 67 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 104 1
|Фокин Валерий 45 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Меденцев Константин 97 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Воронин Павел 136 1
|Тараторин Александр 58 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Истомин Константин 56 1
|Ульихин Павел 33 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Мартынов Павел 26 1
|Ерошкин Павел 32 1
|Новоселов Иван 33 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Ляховецкий Станислав 1 1
|Пантелеев Игорь 1 1
|Черногузова Ирина 1 1
|Ракитин-Кейзер Константин 1 1
|Голощапова Ирина 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144240 1
|Европа 21770 1
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
|Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
|Куба - Республика 362 1
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