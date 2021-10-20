Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Directum
Директум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 644, упоминаний - 1866
Directum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 18
|Семочкин Александр 5 5
|Злобин Виталий 12 5
|Макаров Станислав 111 5
|Шведов Александр 18 5
|Храмцовская Наталья 38 5
|Иванов Дмитрий 42 5
|Малахов Александр 16 5
|Бабинцев Василий 21 5
|Шевяхов Евгений 7 5
|Песчанских Георгий 37 4
|Пермяков Артем 6 4
|Семенов Алексей 67 4
|Симаков Олег 106 4
|Бочков Евгений 8 4
|Албычев Александр 74 4
|Власов Сергей 76 4
|Осипов Владимир 17 4
|Казарин Станислав 100 4
|Копырин Федор 11 4
|Муллахметова Гузель 9 4
|Рымар Максим 36 4
|Ципорин Павел 51 4
|Христенко Павел 11 4
|Катамадзе Анна 72 4
|Мартынова Елена 24 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Кирюшин Сергей 52 4
|Панов Евгений 16 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Терещенко Денис 38 4
|Геллер Анатолий 12 4
|Швиндт Антоний 13 4
|Якубовский Михаил 8 4
|Паршин Максим 141 4
|Меджитов Тимур 56 4
|Егоров Максим 23 4
|Хайруллин Айрат 39 4
|Наволоцкий Евгений 11 4
|Рудзевич Мария 34 4
|CNews Analytics 1988 13
|IDC - International Data Corporation 2709 2
|Gartner 2188 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757229, в очереди разбора - 660919.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757229, в очереди разбора - 660919.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru