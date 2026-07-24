Directum - Директум

В «Directum СЭД+» можно получать уведомления об изменениях в благонадежности контрагентов енивает, перевешивает ли выгода от сделки потенциальные риски. Об этом CNews сообщили представители Directum. Надежность контрагента может снижаться, например, из-за финансовых обязательств или

Устранена уязвимость в платформе Directum RX В начале июня 2026 г. компания Directum, вендор российской платформы для управлений компанией Directum RX, исправила

КБ «Кубань Кредит» ускорил кадровый документооборот на 85% благодаря Directum HR Pro КБ «Кубань Кредит» ускорил кадровый документооборот на 85% и экономит более 13 млн руб. в год благодаря Directum HR Pro, Время подписания документа сократилось до 5 минут. Об этом CNews сообщили представители Directum. Сейчас Directum HR Pro в компании пользуются 2,6 тыс. сотруднико

BI.Zone выявила уязвимость в Directum RX Эксперты BI.Zone выявили уязвимость критического уровня в цифровой платформе для управления компанией Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Directum RX — цифровая платформа для управления электронным документооборотом и бизнес-процессами, которую используют более 3,5

IBS создает единое цифровое пространство для работы с документами на базе Directum RX ми и закрывающими документами, а также централизовала управление проектным опытом. В системе уже хранятся около 50 тыс. договоров и 250 тыс. связанных документов. Об этом CNews сообщили представители Directum. До начала проекта сотрудники использовали несколько разрозненных инструментов: специализированные информационные системы, электронную почту и таблицы. Это усложняло контроль исполнени

Компании Picodata и Directum подтвердили совместимость продуктов Интеграция супераппа Directum Omni и распределенной СУБД для критической инфраструктуры Picodata Radix обеспечивает стабильную и безопасную работу в корпоративном суперприложении. Об этом CNews сообщили представите

«СофтСноу» в 20 раз ускорил обработку внутренних заявок с помощью Directum ESM Разработчик цифровых продуктов для вузов «СофтСноу» внедрил платформу управления корпоративными услугами Directum ESM. Трудозатраты исполнителей на обработку одной заявки сократились на 20%, а все внутренние обращения перешли в единый цифровой канал. Об этом CNews сообщил представитель Directum

«Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX без остановки бизнес-процессов «Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX. В едином цифровом контуре компании работают около 500 сотрудников, включая руководство. Об этом CNews сообщили представители Directum. Проект охватил несколько компаний груп

Практика вместо теории: Directum усилит практическую ИТ-подготовку студентов Ижевский государственный технический университет и компания Directum закрепили многолетнее партнёрство официальным соглашением. Цель сотрудничества — уси

С новой версией Directum Lite бизнес быстрее автоматизирует внутренние сервисы и экономит на разработке овление в последней версии СЭД для среднего и малого бизнеса поможет быстрее и без разработчиков автоматизировать внутренние обращения и пользовательские сервисы. Об этом CNews сообщили представители Directum. С помощью инструмента «Диалоги» в Directum Lite можно создавать документы, запускать задачи, добавлять записи в справочники в ускоренном режиме. Пользователю больше не нужно ра

Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт» На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления документами и бизнес-процессами, снизив зависимость от иностранных технологий. Об этом CNe

Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» на базе Directum RX Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» на базе Directum RX. Проект внедрения охватит все ключевые бизнес-процессы девелопера «Центр-Инвест» — от классического делопроизводства до управления строительными проектами и создания базы знаний. Об

Пароли под защитой: платформа Directum RX подтвердила совместимость с модулем управления секретами ЦУП 2.0 Решения Directum и «АТ Консалтинг» в связке помогают бизнесу перейти от разрозненного хранения паролей к централизованной, масштабируемой и импортонезависимой инфраструктуре. Об этом CNews сообщил пред

Directum и Удмуртский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве Удмуртский государственный университет и ИТ-компания Directum договорились совместно работать над подготовкой ИТ-кадров и развивать практико-ориен

«Ингортех» управляет внутренними сервисами с помощью продуктов Directum атил время обработки заявки с 8 часов до 10 минут. Компания внедрила целый ряд решений на платформе Directum RX, в том числе систему управления заявками Directum ESM. В результате повыси

Банк «Аверс» перешел на платформу Directum RX при поддержке «МайТэк» АО Банк «Аверс» завершил миграцию с Directum 5 на платформу Directum RX. Работы на проекте выполнила компания «МайТэк». Об этом CNews сообщили представители Directum. Банк «Аверс» с 2014 г. использует решения Dir

НИИП имени В.В. Тихомирова ускоряет процессы с помощью Directum RX со встроенным ИИ роения имени В.В. Тихомирова перевел в электронный вид работу с внутренними документами, а также оформление и согласование заявок на закупку. В качестве платформы для цифровизации предприятие выбрало Directum RX со встроенными ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Directum. В первую очередь в электронном виде настроили ключевые процессы делопроизводства: обработку входящ

Платформа Directum RX совместима с «Ред Виртуализацией» Российские компании Directum и «Ред софт» успешно протестировали работу цифровой платформы Directum RX и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Виртуализация». Через использование пр

«Ижавиа» ведет документооборот в Directum Lite Внедрение базовой функциональности платформы Directum RX в авиакомпании «Ижавиа» ускорило согласование договоров в четыре раза и на 40% снизило нагрузку на сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Directum. За семь месяцев

«Ашан» перевел 98% сотрудников на электронный кадровый документооборот Компания «Ашан Ритейл Россия» завершила внедрение системы для комплексного управления персоналом Directum HR Pro. К ней подключились 23,5 тыс. человек — 98% штата. Время согласования документов сократилось на 80%, затраты на бумагу упали на 85%, на доставку — на 70%. Проект не потребовал о

Курс на эффективность: «Боцман» и Directum RX идут вместе по бурному морю цифровизации Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и Directum подтвердили совместимость платформ «Боцман» и Directum RX. В апреле 2026 г. успешно завершились тестовые испытания совместной работы двух продуктов. Об этом CNews сообщили предс

ГК «Нацпроектстрой» и ИТ-компания Directum договорились совместно развивать цифровые HR-технологии Группа компаний «Нацпроектстрой» и Directum, российский ИТ-разработчик программных продуктов для управления компанией, объявили о подписании соглашения, которым скрепили договоренности о развитии цифровых технологий в сфере упра

Айрат Сибгатуллин - Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов менно так сегодня устроен российский HRTech: компания использует, например, «Поток» для рекрутинга, Directum HR Pro для кадровых процессов, «1С» для расчета зарплаты. Но здесь возникает проблем

В Directum СЭД+ можно проверить полномочия представителя контрагента а сайт реестра ФНС — информация отражается прямо в системе. Это стало возможно благодаря интеграции Directum СЭД+ с сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Direc

Directum и «МТС Линк» объединят усилия по цифровизации российского бизнеса «МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Directum, российский разработчик продуктов для цифрового управления компанией, заключили соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие цифрови

Холдинг «Титан-2» объединил все ключевые кадровые процессы в едином цифровом пространстве Directum ительно-инжиниринговый холдинг «Титан-2» завершил цифровую трансформацию кадровых процессов и документооборота. 4 организации холдинга теперь работают в едином цифровом пространстве на базе платформы Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель Directum. Внедрение решений Directum ускорило работу с кадровыми документами. Процессы стали прозрачными и управляемыми. В единую

Directum обновила продукт для цифрового управления стратегией В новой версии Directum Targets стало проще работать с персональными KPI, метриками и картами целей. Руковод

«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровизации кадрового документооборота. Ритейлер перевел на платформу Directum RX ключевые HR-процессы: от приема, перевода и увольнения сотрудников до управления отпусками, заказа справок и работы с локальными нормативными актами (ЛНА). Новая система охватила 25

Экосистема Directum HR Pro с ИИ-супераппом: от КЭДО до обучения и кадровых услуг м, который выполняет роль точки входа в любые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum. В системе Directum HR Pro теперь можно закрывать еще больше кадровых задач.

Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro Производитель детского и специализированного питания «Инфаприм» управляет трудоустройством, отпусками, командировками и служебными поездками сотрудников в электронном формате. Внедрение Directum HR Pro заняло пять месяцев. Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно

Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold ouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой платформой Directum RX, предназначенной для управления компанией: работы со стратегическими целями, прое

Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь. В обновленной СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно проверить надежность контрагентов за пару кликов. Об эт

Разработчик авиатехники «Туполев» объединил документооборот всех филиалов на платформе Directum RX Производитель авиационной техники компания «Туполев» внедрила платформу Directum RX для управления входящим, исходящим и внутренним документооборотом. В едином контуре работают 3 тыс. сотрудников гиганта самолетостроения. Об этом CNews сообщил представитель Dire

HR-услуги, гибкие формы заявок и другие возможности новой версии Directum ESM В системе управления корпоративными сервисами от Directum теперь больше готовых услуг, новые формы для отправки запросов, которые настраиваются без кода, уведомления о технических работах и улучшения в базе конфигурационных единиц. Об этом CN

«Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов здано, чтобы освободить юристов, специалистов службы безопасности и других сотрудников, задействованных в согласовании договоров, от ручного сбора данных. Проверка происходит автоматически: в системе Directum СЭД+ со встроенными возможностями «Контур.Фокуса» в карточку контрагента моментально загружаются данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о финансовой отчетности, экспресс-отчет о рисках. Интег

Новинки Directum Projects: анализ загрузки конкретных ресурсов и контроль трудоемкости, затрат и длительности работ увидеть прогресс по портфелю или программе на основе дочерних инициатив, быстро оценить занятость определенных ресурсов и рассчитать показатели освоенного объема. Об этом CNews сообщили представители Directum. Как проконтролировать выполнение проекта Данные о количестве выполненных работ, которые проставляют сами исполнители, могут не соответствовать фактическому объему. Чтобы руководитель

Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст воз

АО «Прогресс» управляет рисками с помощью собственной разработки АСУР Risk Radar на базе Directum RX АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») использует автоматизированную систему управления рисками (АСУР) Risk Radar, разработанную на платформе Directum RX. Система позволяет оценивать возможные угрозы для бизнеса и снижать вероятность возникновения негативных последствий, в том числе репутационных потерь. Об этом CNews сообщили предст

В Directum Lite обновились возможности настройки системы версии СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно быстрее настраивать бизнес-процессы и интерфейс без привлечения разработчиков и написания программного кода. Об этом CNews сообщили представители Directum. Настройки бизнес-процессов и интерфейса веб-клиента объединены в отдельный модуль. Это упрощает администрирование: параметры находятся в одном разделе, изменения в процессах и команда