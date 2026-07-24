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Directum Директум

Directum - Директум

Directum - российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для автоматизации документооборота и бизнес-процессов. Компания базируется в Ижевске и входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов "Отечественный софт".

Основные продукты и решения Directum включают:

Технологический стек включает low-code/no-code подход, технологии обработки естественного языка, компьютерное зрение и другие ИИ-технологии. Продукты компании работают на российских операционных системах и совместимы с отечественными СУБД.

Продукты Directum используются более чем в 400 организациях, развернутых в "Т1 Облако". Среди клиентов компании - "Лента" (39 тыс. сотрудников на КЭДО), "Газпром трансгаз Ухта" (13,5 тыс. пользователей), РАНХиГС (7 тыс. сотрудников) и другие крупные организации.

Конкуренты Directum на рынке:

 

Обзор «Directum» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 2 783 360 672 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 2 783 360 672 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 2 620 696 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 В «Directum СЭД+» можно получать уведомления об изменениях в благонадежности контрагентов

енивает, перевешивает ли выгода от сделки потенциальные риски. Об этом CNews сообщили представители Directum. Надежность контрагента может снижаться, например, из-за финансовых обязательств или
24.07.2026 Устранена уязвимость в платформе Directum RX

В начале июня 2026 г. компания Directum, вендор российской платформы для управлений компанией Directum RX, исправила

23.07.2026 КБ «Кубань Кредит» ускорил кадровый документооборот на 85% благодаря Directum HR Pro

КБ «Кубань Кредит» ускорил кадровый документооборот на 85% и экономит более 13 млн руб. в год благодаря Directum HR Pro, Время подписания документа сократилось до 5 минут. Об этом CNews сообщили представители Directum. Сейчас Directum HR Pro в компании пользуются 2,6 тыс. сотруднико
22.07.2026 BI.Zone выявила уязвимость в Directum RX

Эксперты BI.Zone выявили уязвимость критического уровня в цифровой платформе для управления компанией Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone. Directum RX — цифровая платформа для управления электронным документооборотом и бизнес-процессами, которую используют более 3,5

17.07.2026 IBS создает единое цифровое пространство для работы с документами на базе Directum RX

ми и закрывающими документами, а также централизовала управление проектным опытом. В системе уже хранятся около 50 тыс. договоров и 250 тыс. связанных документов. Об этом CNews сообщили представители Directum. До начала проекта сотрудники использовали несколько разрозненных инструментов: специализированные информационные системы, электронную почту и таблицы. Это усложняло контроль исполнени
15.07.2026 Компании Picodata и Directum подтвердили совместимость продуктов

Интеграция супераппа Directum Omni и распределенной СУБД для критической инфраструктуры Picodata Radix обеспечивает стабильную и безопасную работу в корпоративном суперприложении. Об этом CNews сообщили представите
14.07.2026 «СофтСноу» в 20 раз ускорил обработку внутренних заявок с помощью Directum ESM

Разработчик цифровых продуктов для вузов «СофтСноу» внедрил платформу управления корпоративными услугами Directum ESM. Трудозатраты исполнителей на обработку одной заявки сократились на 20%, а все внутренние обращения перешли в единый цифровой канал. Об этом CNews сообщил представитель Directum
13.07.2026 «Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX без остановки бизнес-процессов

«Аммоний» перевел 80% документооборота в Directum RX. В едином цифровом контуре компании работают около 500 сотрудников, включая руководство. Об этом CNews сообщили представители Directum. Проект охватил несколько компаний груп
10.07.2026 Практика вместо теории: Directum усилит практическую ИТ-подготовку студентов

Ижевский государственный технический университет и компания Directum закрепили многолетнее партнёрство официальным соглашением. Цель сотрудничества — уси
09.07.2026 С новой версией Directum Lite бизнес быстрее автоматизирует внутренние сервисы и экономит на разработке

овление в последней версии СЭД для среднего и малого бизнеса поможет быстрее и без разработчиков автоматизировать внутренние обращения и пользовательские сервисы. Об этом CNews сообщили представители Directum. С помощью инструмента «Диалоги» в Directum Lite можно создавать документы, запускать задачи, добавлять записи в справочники в ускоренном режиме. Пользователю больше не нужно ра
07.07.2026 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД-полиглотом от «Диасофт»

На основе платформы Directum RX и СУБД Digital Q.DataBase можно создать импортозамещенную ИТ-инфраструктуру для управления документами и бизнес-процессами, снизив зависимость от иностранных технологий. Об этом CNe
03.07.2026 Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» на базе Directum RX

Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» на базе Directum RX. Проект внедрения охватит все ключевые бизнес-процессы девелопера «Центр-Инвест» — от классического делопроизводства до управления строительными проектами и создания базы знаний. Об
02.07.2026 Пароли под защитой: платформа Directum RX подтвердила совместимость с модулем управления секретами ЦУП 2.0

Решения Directum и «АТ Консалтинг» в связке помогают бизнесу перейти от разрозненного хранения паролей к централизованной, масштабируемой и импортонезависимой инфраструктуре. Об этом CNews сообщил пред
01.07.2026 Directum и Удмуртский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве

Удмуртский государственный университет и ИТ-компания Directum договорились совместно работать над подготовкой ИТ-кадров и развивать практико-ориен
25.06.2026 «Ингортех» управляет внутренними сервисами с помощью продуктов Directum

атил время обработки заявки с 8 часов до 10 минут. Компания внедрила целый ряд решений на платформе Directum RX, в том числе систему управления заявками Directum ESM. В результате повыси
22.06.2026 Банк «Аверс» перешел на платформу Directum RX при поддержке «МайТэк»

АО Банк «Аверс» завершил миграцию с Directum 5 на платформу Directum RX. Работы на проекте выполнила компания «МайТэк». Об этом CNews сообщили представители Directum. Банк «Аверс» с 2014 г. использует решения Dir
18.06.2026 НИИП имени В.В. Тихомирова ускоряет процессы с помощью Directum RX со встроенным ИИ

роения имени В.В. Тихомирова перевел в электронный вид работу с внутренними документами, а также оформление и согласование заявок на закупку. В качестве платформы для цифровизации предприятие выбрало Directum RX со встроенными ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Directum. В первую очередь в электронном виде настроили ключевые процессы делопроизводства: обработку входящ
17.06.2026 Платформа Directum RX совместима с «Ред Виртуализацией»

Российские компании Directum и «Ред софт» успешно протестировали работу цифровой платформы Directum RX и платформы виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Виртуализация». Через использование пр
11.06.2026 «Ижавиа» ведет документооборот в Directum Lite

Внедрение базовой функциональности платформы Directum RX в авиакомпании «Ижавиа» ускорило согласование договоров в четыре раза и на 40% снизило нагрузку на сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Directum. За семь месяцев
09.06.2026 «Ашан» перевел 98% сотрудников на электронный кадровый документооборот

Компания «Ашан Ритейл Россия» завершила внедрение системы для комплексного управления персоналом Directum HR Pro. К ней подключились 23,5 тыс. человек — 98% штата. Время согласования документов сократилось на 80%, затраты на бумагу упали на 85%, на доставку — на 70%. Проект не потребовал о
08.06.2026 Курс на эффективность: «Боцман» и Directum RX идут вместе по бурному морю цифровизации

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и Directum подтвердили совместимость платформ «Боцман» и Directum RX. В апреле 2026 г. успешно завершились тестовые испытания совместной работы двух продуктов. Об этом CNews сообщили предс
03.06.2026 ГК «Нацпроектстрой» и ИТ-компания Directum договорились совместно развивать цифровые HR-технологии

Группа компаний «Нацпроектстрой» и Directum, российский ИТ-разработчик программных продуктов для управления компанией, объявили о подписании соглашения, которым скрепили договоренности о развитии цифровых технологий в сфере упра
28.05.2026 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

менно так сегодня устроен российский HRTech: компания использует, например, «Поток» для рекрутинга, Directum HR Pro для кадровых процессов, «1С» для расчета зарплаты. Но здесь возникает проблем
27.05.2026 В Directum СЭД+ можно проверить полномочия представителя контрагента

а сайт реестра ФНС — информация отражается прямо в системе. Это стало возможно благодаря интеграции Directum СЭД+ с сервисом «Контур.Доверенность». Об этом CNews сообщили представители Direc
20.05.2026 Directum и «МТС Линк» объединят усилия по цифровизации российского бизнеса

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Directum, российский разработчик продуктов для цифрового управления компанией, заключили соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие цифрови
14.05.2026 Холдинг «Титан-2» объединил все ключевые кадровые процессы в едином цифровом пространстве Directum

ительно-инжиниринговый холдинг «Титан-2» завершил цифровую трансформацию кадровых процессов и документооборота. 4 организации холдинга теперь работают в едином цифровом пространстве на базе платформы Directum RX. Об этом CNews сообщил представитель Directum. Внедрение решений Directum ускорило работу с кадровыми документами. Процессы стали прозрачными и управляемыми. В единую

29.04.2026 Directum обновила продукт для цифрового управления стратегией

В новой версии Directum Targets стало проще работать с персональными KPI, метриками и картами целей. Руковод
29.04.2026 «К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX

Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровизации кадрового документооборота. Ритейлер перевел на платформу Directum RX ключевые HR-процессы: от приема, перевода и увольнения сотрудников до управления отпусками, заказа справок и работы с локальными нормативными актами (ЛНА). Новая система охватила 25
22.04.2026 Экосистема Directum HR Pro с ИИ-супераппом: от КЭДО до обучения и кадровых услуг

м, который выполняет роль точки входа в любые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Directum. В системе Directum HR Pro теперь можно закрывать еще больше кадровых задач.

21.04.2026 Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro

Производитель детского и специализированного питания «Инфаприм» управляет трудоустройством, отпусками, командировками и служебными поездками сотрудников в электронном формате. Внедрение Directum HR Pro заняло пять месяцев. Об этом CNews сообщили представители Directum. Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно

07.04.2026 Платформа Directum RX совместима с Deckhouse Kubernetes Platform и хранилищем секретов Deckhouse Stronghold

ouse Kubernetes Platform и хранилища секретов Deckhouse Stronghold с российской цифровой платформой Directum RX, предназначенной для управления компанией: работы со стратегическими целями, прое
07.04.2026 Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь

Интеграция Directum Lite и «Контур.Фокус» поможет защитить бизнес от финансовых потерь. В обновленной СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно проверить надежность контрагентов за пару кликов. Об эт
06.04.2026 Разработчик авиатехники «Туполев» объединил документооборот всех филиалов на платформе Directum RX

Производитель авиационной техники компания «Туполев» внедрила платформу Directum RX для управления входящим, исходящим и внутренним документооборотом. В едином контуре работают 3 тыс. сотрудников гиганта самолетостроения. Об этом CNews сообщил представитель Dire
02.04.2026 HR-услуги, гибкие формы заявок и другие возможности новой версии Directum ESM

В системе управления корпоративными сервисами от Directum теперь больше готовых услуг, новые формы для отправки запросов, которые настраиваются без кода, уведомления о технических работах и улучшения в базе конфигурационных единиц. Об этом CN
01.04.2026 «Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов

здано, чтобы освободить юристов, специалистов службы безопасности и других сотрудников, задействованных в согласовании договоров, от ручного сбора данных. Проверка происходит автоматически: в системе Directum СЭД+ со встроенными возможностями «Контур.Фокуса» в карточку контрагента моментально загружаются данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о финансовой отчетности, экспресс-отчет о рисках. Интег
25.03.2026 Новинки Directum Projects: анализ загрузки конкретных ресурсов и контроль трудоемкости, затрат и длительности работ

увидеть прогресс по портфелю или программе на основе дочерних инициатив, быстро оценить занятость определенных ресурсов и рассчитать показатели освоенного объема. Об этом CNews сообщили представители Directum. Как проконтролировать выполнение проекта Данные о количестве выполненных работ, которые проставляют сами исполнители, могут не соответствовать фактическому объему. Чтобы руководитель

23.03.2026 Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM

ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст воз
10.03.2026 АО «Прогресс» управляет рисками с помощью собственной разработки АСУР Risk Radar на базе Directum RX

АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») использует автоматизированную систему управления рисками (АСУР) Risk Radar, разработанную на платформе Directum RX. Система позволяет оценивать возможные угрозы для бизнеса и снижать вероятность возникновения негативных последствий, в том числе репутационных потерь. Об этом CNews сообщили предст
04.03.2026 В Directum Lite обновились возможности настройки системы

версии СЭД для среднего и малого бизнеса теперь можно быстрее настраивать бизнес-процессы и интерфейс без привлечения разработчиков и написания программного кода. Об этом CNews сообщили представители Directum. Настройки бизнес-процессов и интерфейса веб-клиента объединены в отдельный модуль. Это упрощает администрирование: параметры находятся в одном разделе, изменения в процессах и команда
03.03.2026 «Полицифра» протестировала продукты экосистемы Directum для управления стратегией и проектами

Компания «Полицифра» завершила пилотное тестирование решения Directum Targets. В рамках пилота команда сформировала концептуальную модель, отражающую взаимосвязь проектов и операционной деятельности с целями подразделений. Об этом CNews сообщили представ

Публикаций - 1268, упоминаний - 1902

Directum и организации, системы, технологии, персоны:

9594 177
Docsvision - ДоксВижн 1060 124
Microsoft Corporation 25775 84
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 81
SAP SE 5601 73
TerraLink - ТерраЛинк 292 71
InterTrust - ИнтерТраст 336 70
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 67
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 62
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 60
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 52 51
IBM - International Business Machines Corp 9699 49
АйТи 1519 45
Oracle Corporation 7074 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
OpenText 238 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
МегаФон 10742 34
InfoWatch - Инфовотч 1185 34
Галактика - Корпорация 1545 32
Akelon - Акелон 33 32
Softline - Софтлайн 3743 32
Dell EMC 5180 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 30
Компьютер НПО 73 30
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 30
Ростелеком 10948 30
Системы документооборота 522 29
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Gelarm - Геларм 41 28
TANAiS IT Group - Танаис 30 26
Крок - Croc 1964 26
Alfresco Software 156 25
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 23
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 20
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 20
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 20
Google LLC 12688 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
Сургутнефтегаз - СНГ 288 36
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 33
Газпром ПАО 1493 33
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 33
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 31
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 30
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Комус 110 17
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 15
Почта России ПАО 2370 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 14
36,6 - аптечная сеть 96 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Zenden Group - Дом одежды 66 13
МОСГАЗ 45 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 13
Газпром трансгаз 157 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 11
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 11
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 11
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 11
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 10
Газпром нефть 725 9
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 9
Альфа-Банк 1979 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 89
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 56
Федеральное казначейство России 1949 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 3 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 969
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 582
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 427
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 422
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 395
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 392
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 288
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 167
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 164
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 162
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 161
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 152
Электронный документ - Electronic document 1579 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 131
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 130
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 128
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 118
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 117
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 113
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 112
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 105
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 103
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 98
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 98
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 94
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 91
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 196 90
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 88
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 87
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 87
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 84
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 83
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 78
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 78
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 73
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 69
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 68
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 62
Directum СЭД - ECM-система 307 302
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 269
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 81
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 70
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 60
Directum Solo 61 58
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 48
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 45
Linux OS 11533 45
Directum Ario 45 44
Directum Jazz 46 44
Google Android 15243 41
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 38
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 35
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 34
Directum Projects 36 33
Apple iPad 4011 33
Apple iOS 8583 33
Microsoft Office 4170 33
Microsoft Windows 16882 31
ПравоТех АО - Manage.one 38 30
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 30
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 29
UseTech - UseBus 31 28
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 27
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 26
Directum Storage Services 25 25
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Directum Lite 24 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 23
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 22
Новые облачные технологии - МойОфис 958 22
Microsoft Outlook 1506 20
НКТ - Р7-Офис 543 20
IBM FileNet 140 20
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 19
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Курьянов Сергей 162 64
Истомин Константин 58 55
Бушмелев Сергей 44 41
Ипатов Вадим 84 39
Бейдер Александр 75 38
Шадаев Максут 1210 34
Иванова Елена 83 33
Галимов Максим 33 32
Гимранов Ринат 126 30
Чернышев Андрей 74 30
Натрусов Артем 313 30
Андрианов Павел 86 29
Кирьянова Александра 169 29
Меденцев Константин 106 29
Сотин Денис 216 28
Галкин Николай 140 28
Фокин Валерий 49 28
Воронин Павел 196 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 33 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Ерошкин Павел 36 28
Микрюков Валерий 28 28
Петров Дмитрий 79 24
Бабинцев Василий 24 24
Потапенко Михаил 45 21
Агапов Иван 22 20
Албычев Александр 168 19
Пермяков Артем 19 18
Меджитов Тимур 85 17
Житнюк Павел 34 17
Романов Дмитрий 69 16
Сибгатуллин Айрат 21 16
Сирота Юрий 67 15
Андреев Владимир 101 15
Макаров Станислав 118 15
Кочуров Евгений 15 15
Алешкин Сергей 65 15
Беляк Игорь 15 15
Дорофеев Дмитрий 33 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 680
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 62
Европа 24964 50
Россия - УФО - Тюменская область 1365 40
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 28
Беларусь - Белоруссия 6289 28
Казахстан - Республика 6048 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 20
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Украина 7928 19
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Япония 13807 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 11
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 11
Индия - Bharat 5869 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 10
Канада 5081 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 308
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 275
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 177
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 130
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 108
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
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Ведомости 1466 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
CNews TV 747 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
IDG - International Data Group 117 2
Forbes - Форбс 1002 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Госрасходы - портал 70 1
Variety 24 1
ComputerWorld 144 1
Vogue 25 1
Tatler 5 1
GQ 22 1
Glamour 9 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Intelligent Enterprise 27 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 104
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 101
Gartner - Гартнер 3658 36
CNews Инновация года - награда 155 29
IDC - International Data Corporation 4975 15
Forrester Research 834 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Real Story Group 15 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Technavio 29 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Harvey Spencer Associates 16 2
BCGroup - БИСИГРУПП 10 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Wave 45 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Mordor Intelligence 35 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
Market Research Future 10 1
CNews Мишень 186 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Harris Interactive 81 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Wainhouse Research 40 1
Aberdeen Group 53 1
Deloitte Technology Fast 16 1
VMR - Verified Market Research 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
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