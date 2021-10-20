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Directum
Директум


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 1
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 2
08.04.2021 Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке 2
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 2
18.02.2021 Эксперты Directum представят новый продукт HR Pro на конференции HR Tech 2021 3
15.02.2021 SLK Cement внедрила Directum RX в дистанционном режиме 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 2
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
05.11.2020 Directum представила решение «Личный кабинет сотрудника» 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
28.09.2020 Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 2
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
02.09.2020 «Сургутнефтегаз» переносит миллион документов в электронный архив 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
20.07.2020 «Субару Мотор» перешла на электронный документооборот на базе системы Directum и сервиса Synerdocs 3
03.07.2020 «РТ Медицинские информационные системы» переходит на цифровые процессы с Directum RX 1
05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum 2
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 2
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 4
17.02.2020 Directum выпустил новую версию решения «HR-процессы» 2
13.02.2020 Directum подтвердила совместимость своего ПО с ОС «Лотос» 2
11.02.2020 Подтверждена совместимость ECM-системы DirectumRX с ОС «Лотос» 1
24.01.2020 Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX 1
16.01.2020 УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum 1
09.12.2019 В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search 3
29.11.2019 ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы 1
26.11.2019 Eisai использует DirectumRX для организации мероприятий 1
10.10.2019 Directum подтвердил совместимость с ОС РОСА 1
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 11
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 3
29.08.2019 Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС» 1

Публикаций - 644, упоминаний - 1866

Directum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 32
SAP SE 3207 22
Компьютер НПО 50 20
АйТи 749 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 15
3727 13
Docsvision - ДоксВижн 768 10
OpenText 160 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 9
Летограф - Letograf 63 8
IBM 3527 7
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 6
CompanyMedia 110 5
Логика Бизнеса 141 5
ОТР 135 5
Крок 1219 5
Tanais - Танаис 12 5
Google LLC 7128 5
Samsung Electronics 5633 4
Yandex - Яндекс 4099 3
Akelon - Акелон 26 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
ЭвриТег - EveryTag 17 3
Программный продукт ГК 92 3
ЭОС - Электронные офисные системы 982 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
Энстрим - Instream 19 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
СКБ Контур 416 2
Verysell - Верисел 90 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
Техинфоком 3 2
Ланит ГК 1155 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
ТНК-ВР Холдинг 148 8
Газпромбанк - ГПБ 692 6
КБЭР - Банк Казани 14 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Альфа-Банк 1123 3
Миррико - Mirrico 6 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Альфа-Капитал УК 45 2
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 2
Glenmark - Гленмарк импэкс 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Мосэнергосбыт АО 77 1
Калининграднефтепродукт 1 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
Bridgestone - Бриджстоун СНГ 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Р-Фарм 20 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Снежная Королева 36 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ВТБ Факторинг 22 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 4 1
Cashwagon 1 1
ВР-Ресурс 1 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Eisai 1 1
ЕС-лизинг 13 1
Коноплекс ГК 1 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 7 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Федеральное казначейство России 766 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 4
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 4
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 4
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 4
Счётная палата РФ 460 4
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Правительство Удмуртской Республики 6 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 2 2
Правительство Вологодской области 18 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
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Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 4
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Google Android 10750 32
Directum - DirectumRX 62 25
Apple iOS 5741 24
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Directum Ario 14 11
ЭОС Дело СЭД 620 10
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Microsoft Windows 10 6612 8
Alfresco 114 7
Directum Solo 33 7
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Microsoft Windows 7 1662 6
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 6
Apple iPad 3263 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Excel 435 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Directum СЭД 68 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 4
Directum Jazz 25 4
Java - Язык программирования 1167 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
Microsoft Office 365 769 3
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 3
Microsoft Exchange 678 3
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 3
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Aladdin JaCarta 147 3
Microsoft SQL Server 789 3
Ред ОС 239 3
Apple macOS 922 3
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Microsoft Office 1921 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 2
Ипатов Вадим 80 18
Семочкин Александр 5 5
Злобин Виталий 12 5
Макаров Станислав 111 5
Шведов Александр 18 5
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Малахов Александр 16 5
Бабинцев Василий 21 5
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Песчанских Георгий 37 4
Пермяков Артем 6 4
Семенов Алексей 67 4
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Швиндт Антоний 13 4
Якубовский Михаил 8 4
Паршин Максим 141 4
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Егоров Максим 23 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 24
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 14
Беларусь - Белоруссия 2081 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
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Россия - ПФО - Казань 1510 13
Европа 3730 12
Казахстан - Республика 2621 12
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Индия - Республика 2161 7
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Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
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ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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CNews TV 461 1
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Markswebb 21 1
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ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера - Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
Docflow 58 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Abbyy Data Capture Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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