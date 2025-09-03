Разделы

«Ночная Хоккейная Лига» перевела организацию и управление мероприятиями в Directum Lite

Фонд «Ночная Хоккейная Лига», который объединяет несколько десятков тысяч спортсменов-любителей, перевел организацию и управление мероприятиями в Directum Lite. Одним из критериев выбора ПО стали особые требования к бухгалтерской отчетности лиги, зарегистрированной как некоммерческая организация (НКО).

За несколько месяцев после внедрения Directum Lite эффективность работы административных отделов лиги повысились на 30%. Скорость обработки входящей документации увеличилась в 20 раз, а ошибки в документах уменьшились на 90%. Снизились расходы на почтовые пересылки, услуги курьеров и хранение бумажных документов.

Благодаря цифровизации финансового и договорного документооборота фонду НХЛ стало проще отчитываться о целевом расходовании средств и предоставлять контролирующим органам информацию для обязательного аудита. В этом помогают: упорядоченные финансовые документы; унифицированные шаблоны договоров, служебных записок, актов и соглашений; централизованный архив документов с сохранением их юридической значимости.

Удобные и понятные фильтры позволяют найти нужную информацию в пару кликов, а работать с документами могут только сотрудники с настроенными правами доступа.

После объединения в одной системе бэк-офиса и представительств в 83 регионах повысились качество и скорость организации масштабных турниров. Переведены в цифру работа с командировками, планирование и ведение спортивных проектов. Благодаря интеграции Directum Lite с существующей ИТ-системой НХЛ все операции сотрудники совершают в одном окне. Для быстрого обмена с контрагентами соглашениями, контрактами и счетами настроили интеграцию с оператором ЭДО.

Согласование документов теперь проходит по заранее настроенным маршрутам, в карточке задачи отражаются ее статус и комментарии исполнителей. А прозрачный контроль бизнес-процессов, включая автоматическое отслеживание сроков исполнения задач, помогает руководству фонда НХЛ оперативно принимать управленческие решения.

Полностью оптимизировать организацию турниров помогли решения «Делопроизводство», «Договоры», «Проекты» и «Совещания». Для работы в системе во время командировок сотрудники НХЛ используют мобильное приложение Directum Jazz.

