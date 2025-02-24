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Directum Lite



24.02.2025 Подтверждена совместимость СУБД Platform V Pangolin DB с продуктами Directum 1
23.10.2024 Столичная компания по благоустройству и озеленению управляет документооборотом в Directum Lite 1
14.03.2024 Directum подтвердил совместимость продуктов с новейшей версией СУБД Postgres Pro 1
26.02.2024 Directum выпустила СЭД для среднего и малого бизнеса 1
25.11.2011 В «Тюменьэнерго» началось внедрение ECM-системы Directum 1
03.10.2011 Приобрести Directum Lite на льготных условиях можно будет до конца года 1
30.06.2011 Directum внедряют в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области 1
10.05.2011 СЭД Directum Lite получила новые функциональные модули 1
01.12.2008 Directum предложил СЭД в «Аренду» 1
14.05.2004 Вышла новая версия системы документооборота Directum 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Directum Lite и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1101 9
8269 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
Microsoft Corporation 24671 1
Директсофт - Directsoft 8 1
Зарубежцветмет ВО - Зарубежцветмет Внешнеэкономическое Объединение 1 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
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Opera Browser - Браузер 1022 1
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