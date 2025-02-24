Directum Lite
Directum Lite и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1101 9
|1С 8269 2
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 394 1
|Microsoft Corporation 24671 1
|Директсофт - Directsoft 8 1
|Зарубежцветмет ВО - Зарубежцветмет Внешнеэкономическое Объединение 1 1
|Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 1
|Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
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