С новой версией Directum Lite бизнес быстрее автоматизирует внутренние сервисы и экономит на разработке

Обновление в последней версии СЭД для среднего и малого бизнеса поможет быстрее и без разработчиков автоматизировать внутренние обращения и пользовательские сервисы. Об этом CNews сообщили представители Directum.

С помощью инструмента «Диалоги» в Directum Lite можно создавать документы, запускать задачи, добавлять записи в справочники в ускоренном режиме. Пользователю больше не нужно разбираться, как правильно формировать запросы, по какому процессу идти и куда отправлять задачи. «Диалоги» упрощают получение данных. Сотрудники вводят информацию в одном окне с минимальным количеством кликов и ошибок. Благодаря этому бизнес может быстрее внедрять изменения и сократить затраты на разработку.

Раньше администратору в no-code-редакторе, чтобы добавить новые поля и собрать формализованную информацию, требовалась помощь разработчиков для создания специальной формы. С помощью инструмента «Диалоги» администратор может настроить ПО так, чтобы у пользователя появилось всплывающее окно. В нем система сама запросит информацию и подтверждение действия.

Чтобы при запуске нового инструмента пользователю было понятно, что от него требуется, у администратора есть возможность настроить инструкцию. В нее можно добавить подсказки по заполнению полей и ссылки на внутренние регламенты.

Обновления доступны в облачной и локальной версиях системы Directum Lite.