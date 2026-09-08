«СберСити Техстрой» возводит цифровое пространство в Directum Lite

С помощью СЭД для среднего и малого бизнеса Directum Lite компания по строительству элитного жилья «СберСити Техстрой» на 60% снизила трудозатраты на документооборот. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

«СберСити Техстрой» внедрила Directum Lite, чтобы автоматизировать внутренние процессы, ускорить согласование документов между строительными площадками и офисом. Теперь файлы фиксируются в системе, подписываются электронной подписью внутри компании и затем направляются подрядчику. Кроме договорной работы, в электронный формат перевели управление проектами, делопроизводство и финансовый архив. Обновление также сократило расходы на бумагу и печать.

Согласование, подписание и передача договоров контрагенту в СЭД занимает до двух дней. Раньше процесс мог инициировать только юридический отдел, и было сложно отследить, когда будет запущен документ. Теперь согласование запускается проектными командами и профильными подразделениями.

С помощью Directum Lite компания снизила нагрузку на сметный отдел. До внедрения специалисты получали по электронной почте множество актов о необходимости изменений в сметной документации и было сложно отследить их статус. Теперь инициировать изменения в договоре может только руководитель или команда проекта, специалисты не обрабатывают документы, не касающиеся их профиля. Также сметчики самостоятельно выбирают объекты для работы, поэтому менеджеру не нужно вручную распределять задачи.

Кроме того, в системе организовали реестр платежей с возможностью просматривать статус оплаты онлайн и фильтровать по объектам или контрагентам.

После внедрения Directum Lite трудозатраты на документооборот снизились на 50–60%. В планах — перевести в электронный формат согласование актов выполненных работ.