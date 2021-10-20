Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СМБ
Средний и малый бизнес
SME
Small and medium-sized enterprises
SMB
Small-medium business
SOHO
Small Office Home Office
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1201, упоминаний - 1724
СМБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 119 25
|Степанов Антон 56 24
|Бессарабский Алексей 29 16
|Четвернин Алексей 651 16
|Прянишников Николай 210 12
|Айвазов Армен 449 11
|Серова Елена 299 10
|Курьянов Сергей 146 9
|Бызов Дмитрий 31 9
|Захаренко Максим 46 9
|Василенко Александр 64 9
|Школьников Николай 26 8
|Мякишева Марина 84 8
|Симаков Олег 106 8
|Григорьева Евгения 57 7
|Аншина Марина 67 7
|Макаров Станислав 111 7
|Иванова Елена 69 7
|Березин Максим 60 7
|Аникин Леонид 45 7
|Анисимов Константин 27 6
|Соловьев Владимир 98 6
|Лосев Сергей 43 6
|Белоусов Сергей 217 6
|Салов Антон 26 6
|Самойленко Максим 65 6
|Бахтиаров Алексей 21 5
|Юрьев Илья 45 5
|Козлов Михаил 153 5
|Танюхин Дмитрий 21 5
|Бейдер Александр 74 5
|Гришанова Ирина 25 5
|Залманов Андрей 29 5
|Кушнир Леонид 16 5
|Михалев Евгений 40 5
|Дробышевский Михаил 50 5
|Теличева Наталья 125 5
|Исанин Антон 28 5
|Заединов Руслан 40 5
|Рыжиков Сергей 95 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru