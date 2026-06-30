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СМБ Средний и малый бизнес SME Small and medium-sized enterprises SMB Small-medium business SOHO Small Office Home Office

Обзор «Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026» на CNewsMarket

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Безопасность вышла на второе место у малого бизнеса при выборе онлайн-сервисов — данные «Рег.решений»

1% предпринимателей предпочитают настраивать онлайн-услуги самостоятельно. Это формирует спрос на «коробочные» сценарии, где базовая защита уже встроена в процесс запуска. «На фоне усиления кибератак малый бизнес стал внимательнее относиться к устойчивости своей онлайн-инфраструктуры. При этом предпринимателям важно сохранять баланс: решение должно быть надежным, но понятным, а также быстры
25.06.2026 «Лаборатория Касперского»: число кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в пять раз в 2026 году

С января по апрель 2026 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаружили более 33 тыс. кибератак на малый и средний бизнес по всему миру, включая Россию, в которых вредоносное ПО распространяло
10.06.2026 «Хи-Квадрат» анонсировал специальные предложения для малого и среднего бизнеса и выход новой версии флагманской платформы Xsquare

ий и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование – Xsquare 6.6. Презентация релиза состоится в конце июня 2026 г. Кроме того, будут представлены специальные тарифы для малого и среднего бизнеса, и особые условия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат». Помимо лицензионных условий, одним из важнейших нововведений Xsquare 6.6. станет возмож
08.06.2026 Сервис «Авито» запустил биржу грузоперевозок для малого и среднего бизнеса

, где многое зависит от личных контактов и региональной доступности исполнителей, новый инструмент «Авито» позволяет объединить спрос и предложение на одной платформе. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, которому сложно получать доступ к широкой базе перевозчиков и клиентов. На первом этапе сервис направлен на бизнес-заказчиков и сфокусирован на междугородних автомобильных пер
04.06.2026 Крупный и средний бизнес за полтора года вчетверо увеличил траты на GPU-серверы — данные «Рег.облака»

потребления выделенной инфраструктуры связан с усложнением требований со стороны бизнеса. Крупным и средним компаниям все чаще нужны не просто ресурсы в облаке или сервере, а предсказуемая прои
04.06.2026 «Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса

тавили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП». Главные выводы — малый бизнес понимает, что цифровизация помогает росту, и уже обладает необходимой базовой ин
26.05.2026 Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки

тыс. человек, общая занятость в секторе МСП по итогам 2025 г. составила свыше 380 тыс. работников. «Малый и средний бизнес в новых регионах активно участвует в реализации значимых инфраструктур
19.05.2026 VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса

юридические лица, самозанятые индивидуальные предприниматели, сотрудничающие с «Корпорацией МСП». «Малый и средний бизнес активно продвигается онлайн, при этом ключевой барьер для предпринимат
06.05.2026 Softline: треть ИТ-спроса в Индонезии оказалась недоступной для вендоров

и ИБ-сегменты демонстрируют рост до 15–30% в год. В этих условиях доля МСБ (малый и средний бизнес, SME — small and medium enterprises) фактически формирует многомиллиардный пласт спроса, котор
29.04.2026 Мобильное приложение «Директа»: новые возможности для СМБ, управление рекламой и аналитика в телефоне

В мобильном приложении «Директа» появились расширенные возможности для управления кампаниями и анализа результатов продвижения. Теперь предприниматели и профессиональные маркетологи СМБ могут работать с углубленной аналитикой в новом «Мастере отчетов» и ИИ‑помощнике, авторизоваться через управляющий аккаунт и получать рекомендации по продвижению, не выходя из приложения. В
28.04.2026 VK Tech запускает программу поддержки для среднего и малого бизнеса при переходе в облако

й перенос систем. Об этом CNews сообщили представители VK. Программа поддержки позволяет среднему и малому бизнесу решать задачи, которые возникают при масштабировании: развертывание новых конт
21.04.2026 Билайн: малый бизнес в ресторанном сегменте увеличил подключение проводного интернета в 2025 году

ое подключение, чтобы обеспечить надежную работу всех процессов и не платить из собственного кармана потерями за нестабильность сети». Рост подключений в сфере гостеприимства (HoReCa) показывает, что малый бизнес все чаще инвестирует в стабильную инфраструктуру. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
20.04.2026 Облачная инфраструктура для малого и среднего бизнеса: какие сервисы используют компании и как выбирают провайдера

ре CNewsMarket рассматриваются облачные провайдеры, предлагающие сервисы, востребованные в сегменте СМБ. Сравниваются их инфраструктурные и продуктовые возможности, инструменты управления и дру
20.04.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса

убликовал рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса, отражающий подходы к работе с СМБ-сегментом, а также продуктовые и сервисные возможности игроков. Облачная инфраструктура —
20.04.2026 «Северный Народный Банк» запустил сервис АУСН на платформе BSS

й упрощённой системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты банка из сегмента микро- и малого бизнеса, могут подключиться к бездекларационному налоговому режиму и управлять им напр
17.04.2026 На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса

Performance Monitoring) и наблюдаемости (observability) были доступны в основном крупным компаниям. Малый и средний бизнес либо обходился набором инструментов на основе открытого кода, либо сов
15.04.2026 «Яндекс» инвестирует более 500 млн руб. в поддержку малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2026 года

я тех, кто только начинает продвигать свой бизнес. В 2025 г. на подобные инициативы компания суммарно потратила более 2 млрд руб. При этом рекламными инструментами «Яндекса» пользуется более 370 тыс. МСБ-рекламодателей, а различными предложениями за все время воспользовались несколько десятков тысяч предпринимателей.
09.04.2026 48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров

жеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынужден
07.04.2026 «АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса

о за несколько шагов. Это делает корпоративное медицинское страхование более доступным для компаний малого бизнеса», – сказала Наталья Кузьмина, руководитель дирекции, управление продаж доброво
06.04.2026 48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров

жеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынужден
03.04.2026 66% компаний МСБ увеличили расходы на интерактивную рекламу в 2025 году

ренды интерактивной рекламы и сделать акцент на сопоставимости двух исследований — по крупному и по малому бизнесу — для более объективной картины рынка». Динамика бюджетов и инвестиции в digit
24.03.2026 Малый бизнес получит ускоренный доступ к 100-миллионной аудитории «СберСпасибо»

Программа лояльности «СберСпасибо» расширила возможности для представителей малого бизнеса. Теперь компании с ежемесячным оборотом от 10 млн руб. могут стать партнерами программы лояльности для привлечения новых клиентов и увеличения выручки за счет возможности списани
16.03.2026 Сервис «Моя смена» выпустил мобильную версию для малого и среднего бизнеса

рирост аудитории в среднем на 35%. Продукт ориентирован в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса, которые нуждаются во временном персонале. Об этом CNews сообщили представит
06.03.2026 «Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса

сть в развитии новых партнеров и полное взаимопонимание в видении рынка. Сегодня динамично растущий средний бизнес ищет не просто CRM, а платформу для управления клиентским опытом, где глубоко

03.03.2026 Ventra Go! выпустила новую функциональность для малого и среднего бизнеса

ra Go! выпустила функциональность для компаний — представителей сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ). Специально разработанный с учетом потребностей СМБ личный кабинет позволяет быст
26.02.2026 Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от «VK Рекламы»

В 2025 г. СМБ-рекламодатели получили более 1,8 млрд бонусных рублей в рамках программ поддержки от плат
25.02.2026 «Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса

мент для работы с документами, коммуникаций и планирования на единой облачной платформе, чтобы дать малым предприятиям удобный, безопасный и технологически независимый инструмент для роста. Зад
24.02.2026 В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников

«на гражданке» - мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей. И малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент активно занимает эту нишу. Сегодня уже
20.02.2026 Тренды онлайн-торговли: малый бизнес ставит на гибкость, а крупный — на лояльность

ерия и привычки к регулярным платежам. «Рынок онлайн-торговли перестал быть единым пространством: у малого бизнеса рост чаще идет через нишевые категории и доступность услуг, у среднего — через
17.02.2026 Безопасность — один из ключевых факторов при выборе CRM для малого и среднего бизнеса

рения системы — важность этих факторов оценивается в 44%. Схожие оценки безопасности дают средний и малый бизнес — 45% и 41% соответственно. Аналитики J'son & Partners Consulting называют безоп
13.02.2026 ГК «Солар»: каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса в РФ сталкивается с атаками ботов

итектора комплексной кибербезопасности, 82% опрошенных организаций среди среднего и малого бизнеса (СМБ) сталкивались с различными киберугрозами. Среди них каждая четвертая компания (25%) страд
Облачные сервисы 2021

аков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS. В России в условиях слабости СМБ и доминирования крупных корпораций с госучастием данный тренд будет особенно ярко выражен
15.12.2025 Каждая третья малая и средняя компания сталкивалась с кибератаками

е читать новости о кибербезопасности. Практически каждый десятый опрошенный (8%) сказал, что его компания не может защитить себя собственными силами, поэтому требуется помощь сторонних специалистов. «Малому бизнесу зачастую бывает сложно выстроить грамотную систему киберзащиты. Сказывается и нехватка ресурсов, и недостаток внутренней экспертизы. В таких условиях важна поддержка экспертов и

08.12.2025 «Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства

ать улучшению системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. «Малый и средний бизнес сегодня играет важную роль в формировании технологического ландшафта с
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес

«Мы контрактуем порядка 60 млрд руб. ежегодно на "Портале поставщиков". Расходы на всю инфраструктуру составляют менее 10% от той экономии, которую мы получаем. 90% тех, кто работает на портале — это малый и средний бизнес. Ежедневно мы контрактуем от 1,5 тыс. до 2 тыс. сделок. Это колоссальный показатель по стране», — заявил Кирилл Пуртов. Кирилл Пуртов рассказал о результатах работы «Порт
03.12.2025 Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса

уженных уязвимостей и предоставляет рекомендации по их устранению. Поскольку сканер адаптирован под малый и средний бизнес и предприятия с начальным уровнем зрелости ИБ, он, в отличие от MaxPat
03.12.2025 Что делать, если вас зашифровали: BI.Zone представила гайд для малого и среднего бизнеса

таками через подрядчиков, выросла в два раза и составила 30%. Вопреки распространенному стереотипу, небольшие компании подвержены атакам с шифровальщиками так же, как и крупные организации. Отч
01.12.2025 Astra Linux меняет условия техподдержки

также коснулись компаний среднего и малого бизнеса. Согласно лицензионному соглашению, под понятие СМБ попадают коммерческие организации, не являющиеся частью холдинговой структуры, со среднес
28.11.2025 Более трети (40%) малого и среднего бизнеса использует нейросети для подготовки контента и рассылок

Эксперты edna провели исследование и выяснили, как компании из малого и среднего бизнеса используют цифровые технологии для взаимодействия с клиентами. Результаты показали, что треть (34%) хочет сделать общение более персонифицированным и готовить больше контента,

18.11.2025 Исследование Делобанка: QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса

рации снизился на 17% – с 1379 рублей до 1177 руб. Общее количество платежей за 3 квартала 2025 г. также выросло на 50,6%. Данные, полученные в ходе исследования, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных платежей. Как выяснилось в ходе исследования, предп

Публикаций - 12307, упоминаний - 16030

СМБ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1351
9594 755
SAP SE 5601 518
IBM - International Business Machines Corp 9699 497
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 460
Oracle Corporation 7074 453
Ростелеком 10948 429
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 398
HP Inc. 5883 389
Intel Corporation 12811 377
Yandex - Яндекс 9215 369
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 332
Cisco Systems 5372 330
Google LLC 12688 306
Softline - Софтлайн 3743 306
МегаФон 10742 285
Dell EMC 5180 272
Broadcom - VMware 2610 265
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 238
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 186
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 180
Apple Inc 13154 170
VK - Mail.ru Group 3602 164
Telegram Group 2940 159
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 154
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 152
Крок - Croc 1964 151
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 150
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 139
Samsung Electronics 11064 133
HP - Hewlett-Packard 3662 132
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 131
Amazon Inc - Amazon.com 3277 129
SAS Institute 1082 126
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 123
Huawei 4675 122
Meta Platforms - Facebook 4621 121
AMD - Advanced Micro Devices 4641 106
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 106
InfoWatch - Инфовотч 1185 104
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 569
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 291
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 173
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 172
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 168
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 167
РЖД - Российские железные дороги 2096 155
Альфа-Банк 1979 146
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 145
Почта России ПАО 2370 142
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 138
ПСБ - Промсвязьбанк 963 123
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 120
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 118
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 115
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 107
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 100
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 98
ГПБ - Газпромбанк 1273 94
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 89
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 86
Газпром ПАО 1493 84
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 83
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 74
МКБ - Московский кредитный банк 657 73
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 72
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 69
Visa International 1993 69
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 69
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 68
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 67
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 63
ВТБ - ВТБ24 671 63
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 62
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 61
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 60
Россети Ленэнерго 1699 58
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 55
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 55
Газпром нефть 725 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 651
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 363
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 328
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 308
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 302
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 271
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 269
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 250
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 230
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 219
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 206
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 178
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 176
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 173
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 169
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 129
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 114
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 113
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 110
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 107
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 102
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 101
Федеральное казначейство России 1949 98
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 88
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 81
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 79
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 75
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 71
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 68
Судебная власть - Judicial power 2500 66
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 66
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 60
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 55
МИК - Московский инновационный кластер 185 53
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 52
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 44
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 42
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 38
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 97
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 79
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 55
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 54
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 40
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 35
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 32
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 27
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 24
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 22
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 20
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 20
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 17
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 15
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 11
Единая Россия - Политическая партия 321 11
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 11
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 9
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 9
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 8
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 3295
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2491
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2155
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2063
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2024
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2000
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 1751
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1528
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 1191
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1082
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1076
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1025
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1016
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1013
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 954
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 921
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 908
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 905
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 890
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 861
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 855
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 837
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 827
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 747
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 732
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 729
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 709
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 691
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 691
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 667
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 657
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 630
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 621
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 609
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 598
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 596
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 589
Microsoft Windows 16882 746
Linux OS 11533 493
Google Android 15243 387
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 321
Apple iOS 8583 285
Microsoft Office 4170 276
Microsoft Windows 2000 8678 264
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 239
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 197
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 183
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 180
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 176
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 163
Microsoft Azure 1526 159
Apple iPhone 6 4861 157
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 149
Microsoft Office 365 1042 149
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 141
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 118
Oracle Java - язык программирования 3469 116
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 114
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 103
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 102
Intel x86 - архитектура процессора 2151 101
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 100
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 100
Microsoft Outlook 1506 100
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 100
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 97
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 96
Microsoft Dynamics 1197 95
Apple - App Store 3109 94
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 94
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 92
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 92
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 92
Apple macOS 2419 92
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 90
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 89
Microsoft Windows XP 2431 88
Путин Владимир 3454 134
Шадаев Максут 1210 128
Сергунина Наталья 375 85
Натрусов Артем 313 85
Сотин Денис 216 68
Мишустин Михаил 787 59
Паршин Максим 323 55
Ульянов Николай 176 55
Семенов Александр 166 54
Бурилов Андрей 117 51
Чурсин Дмитрий 87 50
Александров Александр 86 50
Тятюшев Максим 215 49
Нуралиев Борис 298 48
Фурсин Алексей 158 47
Рустамов Рустам 548 46
Белоусов Андрей 149 46
Сивцев Илья 174 46
Киселёв Алексей 90 45
Медведев Дмитрий 1665 45
Булгаков Кирилл 133 45
Врацкий Андрей 175 44
Карпов Роман 80 43
Ульянычев Матвей 47 43
Спирин Антон 88 43
Чаркин Евгений 317 42
Леонов Алексей 96 42
Гузовский Денис 79 42
Стоянов Алексей 56 42
Сергеев Сергей 179 41
Урусов Виктор 157 41
Долгов Александр 44 40
Сергеева Наталья 50 40
Сазонов Максим 41 40
Лукавенко Олег 48 40
Гуренков Михаил 41 40
Сельдемиров Александр 56 40
фон Розен Александр 45 40
Иванец Евгений 40 40
Гаврилов Евгений 55 40
Россия - РФ - Российская федерация 166166 7517
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 1998
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 1537
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1008
Европа 24963 979
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 865
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 527
Германия - Федеративная Республика 13221 449
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 416
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 330
Казахстан - Республика 6047 316
Украина 7928 312
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Беларусь - Белоруссия 6289 257
Япония 13807 244
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 237
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Азия - Азиатский регион 5920 229
Россия - СФО - Новосибирск 4875 225
Франция - Французская Республика 8177 224
Индия - Bharat 5869 218
Европа Восточная 3138 206
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 200
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 187
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 183
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Канада 5081 134
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 128
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 128
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 125
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 125
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 123
Европа Западная 1496 117
Италия - Итальянская Республика 4508 116
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 113
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 17
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 15
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 12
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 10
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 9
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 9
Микроинформ 36 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 9
VK - Skillbox - Скилбокс 146 8
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 7
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 11
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