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СМБ Средний и малый бизнес SME Small and medium-sized enterprises SMB Small-medium business SOHO Small Office Home Office
СОБЫТИЯ
|30.06.2026
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Безопасность вышла на второе место у малого бизнеса при выборе онлайн-сервисов — данные «Рег.решений»
1% предпринимателей предпочитают настраивать онлайн-услуги самостоятельно. Это формирует спрос на «коробочные» сценарии, где базовая защита уже встроена в процесс запуска. «На фоне усиления кибератак малый бизнес стал внимательнее относиться к устойчивости своей онлайн-инфраструктуры. При этом предпринимателям важно сохранять баланс: решение должно быть надежным, но понятным, а также быстры
|25.06.2026
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«Лаборатория Касперского»: число кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в пять раз в 2026 году
С января по апрель 2026 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаружили более 33 тыс. кибератак на малый и средний бизнес по всему миру, включая Россию, в которых вредоносное ПО распространяло
|10.06.2026
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«Хи-Квадрат» анонсировал специальные предложения для малого и среднего бизнеса и выход новой версии флагманской платформы Xsquare
ий и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование – Xsquare 6.6. Презентация релиза состоится в конце июня 2026 г. Кроме того, будут представлены специальные тарифы для малого и среднего бизнеса, и особые условия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат». Помимо лицензионных условий, одним из важнейших нововведений Xsquare 6.6. станет возмож
|08.06.2026
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Сервис «Авито» запустил биржу грузоперевозок для малого и среднего бизнеса
, где многое зависит от личных контактов и региональной доступности исполнителей, новый инструмент «Авито» позволяет объединить спрос и предложение на одной платформе. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, которому сложно получать доступ к широкой базе перевозчиков и клиентов. На первом этапе сервис направлен на бизнес-заказчиков и сфокусирован на междугородних автомобильных пер
|04.06.2026
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Крупный и средний бизнес за полтора года вчетверо увеличил траты на GPU-серверы — данные «Рег.облака»
потребления выделенной инфраструктуры связан с усложнением требований со стороны бизнеса. Крупным и средним компаниям все чаще нужны не просто ресурсы в облаке или сервере, а предсказуемая прои
|04.06.2026
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«Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса
тавили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП». Главные выводы — малый бизнес понимает, что цифровизация помогает росту, и уже обладает необходимой базовой ин
|26.05.2026
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Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки
тыс. человек, общая занятость в секторе МСП по итогам 2025 г. составила свыше 380 тыс. работников. «Малый и средний бизнес в новых регионах активно участвует в реализации значимых инфраструктур
|19.05.2026
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VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
юридические лица, самозанятые индивидуальные предприниматели, сотрудничающие с «Корпорацией МСП». «Малый и средний бизнес активно продвигается онлайн, при этом ключевой барьер для предпринимат
|06.05.2026
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Softline: треть ИТ-спроса в Индонезии оказалась недоступной для вендоров
и ИБ-сегменты демонстрируют рост до 15–30% в год. В этих условиях доля МСБ (малый и средний бизнес, SME — small and medium enterprises) фактически формирует многомиллиардный пласт спроса, котор
|29.04.2026
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Мобильное приложение «Директа»: новые возможности для СМБ, управление рекламой и аналитика в телефоне
В мобильном приложении «Директа» появились расширенные возможности для управления кампаниями и анализа результатов продвижения. Теперь предприниматели и профессиональные маркетологи СМБ могут работать с углубленной аналитикой в новом «Мастере отчетов» и ИИ‑помощнике, авторизоваться через управляющий аккаунт и получать рекомендации по продвижению, не выходя из приложения. В
|28.04.2026
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VK Tech запускает программу поддержки для среднего и малого бизнеса при переходе в облако
й перенос систем. Об этом CNews сообщили представители VK. Программа поддержки позволяет среднему и малому бизнесу решать задачи, которые возникают при масштабировании: развертывание новых конт
|21.04.2026
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Билайн: малый бизнес в ресторанном сегменте увеличил подключение проводного интернета в 2025 году
ое подключение, чтобы обеспечить надежную работу всех процессов и не платить из собственного кармана потерями за нестабильность сети». Рост подключений в сфере гостеприимства (HoReCa) показывает, что малый бизнес все чаще инвестирует в стабильную инфраструктуру. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636
|20.04.2026
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Облачная инфраструктура для малого и среднего бизнеса: какие сервисы используют компании и как выбирают провайдера
ре CNewsMarket рассматриваются облачные провайдеры, предлагающие сервисы, востребованные в сегменте СМБ. Сравниваются их инфраструктурные и продуктовые возможности, инструменты управления и дру
|20.04.2026
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CNewsMarket опубликовал первый рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса
убликовал рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса, отражающий подходы к работе с СМБ-сегментом, а также продуктовые и сервисные возможности игроков. Облачная инфраструктура —
|20.04.2026
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«Северный Народный Банк» запустил сервис АУСН на платформе BSS
й упрощённой системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты банка из сегмента микро- и малого бизнеса, могут подключиться к бездекларационному налоговому режиму и управлять им напр
|17.04.2026
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На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса
Performance Monitoring) и наблюдаемости (observability) были доступны в основном крупным компаниям. Малый и средний бизнес либо обходился набором инструментов на основе открытого кода, либо сов
|15.04.2026
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«Яндекс» инвестирует более 500 млн руб. в поддержку малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2026 года
я тех, кто только начинает продвигать свой бизнес. В 2025 г. на подобные инициативы компания суммарно потратила более 2 млрд руб. При этом рекламными инструментами «Яндекса» пользуется более 370 тыс. МСБ-рекламодателей, а различными предложениями за все время воспользовались несколько десятков тысяч предпринимателей.
|09.04.2026
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48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров
жеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынужден
|07.04.2026
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«АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса
о за несколько шагов. Это делает корпоративное медицинское страхование более доступным для компаний малого бизнеса», – сказала Наталья Кузьмина, руководитель дирекции, управление продаж доброво
|06.04.2026
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48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров
жеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынужден
|03.04.2026
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66% компаний МСБ увеличили расходы на интерактивную рекламу в 2025 году
ренды интерактивной рекламы и сделать акцент на сопоставимости двух исследований — по крупному и по малому бизнесу — для более объективной картины рынка». Динамика бюджетов и инвестиции в digit
|24.03.2026
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Малый бизнес получит ускоренный доступ к 100-миллионной аудитории «СберСпасибо»
Программа лояльности «СберСпасибо» расширила возможности для представителей малого бизнеса. Теперь компании с ежемесячным оборотом от 10 млн руб. могут стать партнерами программы лояльности для привлечения новых клиентов и увеличения выручки за счет возможности списани
|16.03.2026
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Сервис «Моя смена» выпустил мобильную версию для малого и среднего бизнеса
рирост аудитории в среднем на 35%. Продукт ориентирован в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса, которые нуждаются во временном персонале. Об этом CNews сообщили представит
|06.03.2026
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«Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса
сть в развитии новых партнеров и полное взаимопонимание в видении рынка. Сегодня динамично растущий средний бизнес ищет не просто CRM, а платформу для управления клиентским опытом, где глубоко
|03.03.2026
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Ventra Go! выпустила новую функциональность для малого и среднего бизнеса
ra Go! выпустила функциональность для компаний — представителей сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ). Специально разработанный с учетом потребностей СМБ личный кабинет позволяет быст
|26.02.2026
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Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от «VK Рекламы»
В 2025 г. СМБ-рекламодатели получили более 1,8 млрд бонусных рублей в рамках программ поддержки от плат
|25.02.2026
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«Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса
мент для работы с документами, коммуникаций и планирования на единой облачной платформе, чтобы дать малым предприятиям удобный, безопасный и технологически независимый инструмент для роста. Зад
|24.02.2026
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В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников
«на гражданке» - мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей. И малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент активно занимает эту нишу. Сегодня уже
|20.02.2026
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Тренды онлайн-торговли: малый бизнес ставит на гибкость, а крупный — на лояльность
ерия и привычки к регулярным платежам. «Рынок онлайн-торговли перестал быть единым пространством: у малого бизнеса рост чаще идет через нишевые категории и доступность услуг, у среднего — через
|17.02.2026
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Безопасность — один из ключевых факторов при выборе CRM для малого и среднего бизнеса
рения системы — важность этих факторов оценивается в 44%. Схожие оценки безопасности дают средний и малый бизнес — 45% и 41% соответственно. Аналитики J'son & Partners Consulting называют безоп
|13.02.2026
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ГК «Солар»: каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса в РФ сталкивается с атаками ботов
итектора комплексной кибербезопасности, 82% опрошенных организаций среди среднего и малого бизнеса (СМБ) сталкивались с различными киберугрозами. Среди них каждая четвертая компания (25%) страд
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Облачные сервисы 2021
аков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS. В России в условиях слабости СМБ и доминирования крупных корпораций с госучастием данный тренд будет особенно ярко выражен
|15.12.2025
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Каждая третья малая и средняя компания сталкивалась с кибератаками
е читать новости о кибербезопасности. Практически каждый десятый опрошенный (8%) сказал, что его компания не может защитить себя собственными силами, поэтому требуется помощь сторонних специалистов. «Малому бизнесу зачастую бывает сложно выстроить грамотную систему киберзащиты. Сказывается и нехватка ресурсов, и недостаток внутренней экспертизы. В таких условиях важна поддержка экспертов и
|08.12.2025
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«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства
ать улучшению системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. «Малый и средний бизнес сегодня играет важную роль в формировании технологического ландшафта с
|04.12.2025
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Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес
«Мы контрактуем порядка 60 млрд руб. ежегодно на "Портале поставщиков". Расходы на всю инфраструктуру составляют менее 10% от той экономии, которую мы получаем. 90% тех, кто работает на портале — это малый и средний бизнес. Ежедневно мы контрактуем от 1,5 тыс. до 2 тыс. сделок. Это колоссальный показатель по стране», — заявил Кирилл Пуртов. Кирилл Пуртов рассказал о результатах работы «Порт
|03.12.2025
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Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса
уженных уязвимостей и предоставляет рекомендации по их устранению. Поскольку сканер адаптирован под малый и средний бизнес и предприятия с начальным уровнем зрелости ИБ, он, в отличие от MaxPat
|03.12.2025
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Что делать, если вас зашифровали: BI.Zone представила гайд для малого и среднего бизнеса
таками через подрядчиков, выросла в два раза и составила 30%. Вопреки распространенному стереотипу, небольшие компании подвержены атакам с шифровальщиками так же, как и крупные организации. Отч
|01.12.2025
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Astra Linux меняет условия техподдержки
также коснулись компаний среднего и малого бизнеса. Согласно лицензионному соглашению, под понятие СМБ попадают коммерческие организации, не являющиеся частью холдинговой структуры, со среднес
|28.11.2025
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Более трети (40%) малого и среднего бизнеса использует нейросети для подготовки контента и рассылок
Эксперты edna провели исследование и выяснили, как компании из малого и среднего бизнеса используют цифровые технологии для взаимодействия с клиентами. Результаты показали, что треть (34%) хочет сделать общение более персонифицированным и готовить больше контента,
|18.11.2025
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Исследование Делобанка: QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса
рации снизился на 17% – с 1379 рублей до 1177 руб. Общее количество платежей за 3 квартала 2025 г. также выросло на 50,6%. Данные, полученные в ходе исследования, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных платежей. Как выяснилось в ходе исследования, предп
СМБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 134
|Шадаев Максут 1210 128
|Сергунина Наталья 375 85
|Натрусов Артем 313 85
|Сотин Денис 216 68
|Мишустин Михаил 787 59
|Паршин Максим 323 55
|Ульянов Николай 176 55
|Семенов Александр 166 54
|Бурилов Андрей 117 51
|Чурсин Дмитрий 87 50
|Александров Александр 86 50
|Тятюшев Максим 215 49
|Нуралиев Борис 298 48
|Фурсин Алексей 158 47
|Рустамов Рустам 548 46
|Белоусов Андрей 149 46
|Сивцев Илья 174 46
|Киселёв Алексей 90 45
|Медведев Дмитрий 1665 45
|Булгаков Кирилл 133 45
|Врацкий Андрей 175 44
|Карпов Роман 80 43
|Ульянычев Матвей 47 43
|Спирин Антон 88 43
|Чаркин Евгений 317 42
|Леонов Алексей 96 42
|Гузовский Денис 79 42
|Стоянов Алексей 56 42
|Сергеев Сергей 179 41
|Урусов Виктор 157 41
|Долгов Александр 44 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Сазонов Максим 41 40
|Лукавенко Олег 48 40
|Гуренков Михаил 41 40
|Сельдемиров Александр 56 40
|фон Розен Александр 45 40
|Иванец Евгений 40 40
|Гаврилов Евгений 55 40
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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