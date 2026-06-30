Безопасность вышла на второе место у малого бизнеса при выборе онлайн-сервисов — данные «Рег.решений» 1% предпринимателей предпочитают настраивать онлайн-услуги самостоятельно. Это формирует спрос на «коробочные» сценарии, где базовая защита уже встроена в процесс запуска. «На фоне усиления кибератак малый бизнес стал внимательнее относиться к устойчивости своей онлайн-инфраструктуры. При этом предпринимателям важно сохранять баланс: решение должно быть надежным, но понятным, а также быстры

«Лаборатория Касперского»: число кибератак с вредоносным ПО под видом ИИ-сервисов на небольшие компании выросло в пять раз в 2026 году С января по апрель 2026 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаружили более 33 тыс. кибератак на малый и средний бизнес по всему миру, включая Россию, в которых вредоносное ПО распространяло

«Хи-Квадрат» анонсировал специальные предложения для малого и среднего бизнеса и выход новой версии флагманской платформы Xsquare ий и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование – Xsquare 6.6. Презентация релиза состоится в конце июня 2026 г. Кроме того, будут представлены специальные тарифы для малого и среднего бизнеса, и особые условия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат». Помимо лицензионных условий, одним из важнейших нововведений Xsquare 6.6. станет возмож

Сервис «Авито» запустил биржу грузоперевозок для малого и среднего бизнеса , где многое зависит от личных контактов и региональной доступности исполнителей, новый инструмент «Авито» позволяет объединить спрос и предложение на одной платформе. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, которому сложно получать доступ к широкой базе перевозчиков и клиентов. На первом этапе сервис направлен на бизнес-заказчиков и сфокусирован на междугородних автомобильных пер

Крупный и средний бизнес за полтора года вчетверо увеличил траты на GPU-серверы — данные «Рег.облака» потребления выделенной инфраструктуры связан с усложнением требований со стороны бизнеса. Крупным и средним компаниям все чаще нужны не просто ресурсы в облаке или сервере, а предсказуемая прои

«Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса тавили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП». Главные выводы — малый бизнес понимает, что цифровизация помогает росту, и уже обладает необходимой базовой ин

Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки тыс. человек, общая занятость в секторе МСП по итогам 2025 г. составила свыше 380 тыс. работников. «Малый и средний бизнес в новых регионах активно участвует в реализации значимых инфраструктур

VK и «Корпорация МСП» расширили сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса юридические лица, самозанятые индивидуальные предприниматели, сотрудничающие с «Корпорацией МСП». «Малый и средний бизнес активно продвигается онлайн, при этом ключевой барьер для предпринимат

Softline: треть ИТ-спроса в Индонезии оказалась недоступной для вендоров и ИБ-сегменты демонстрируют рост до 15–30% в год. В этих условиях доля МСБ (малый и средний бизнес, SME — small and medium enterprises) фактически формирует многомиллиардный пласт спроса, котор

Мобильное приложение «Директа»: новые возможности для СМБ, управление рекламой и аналитика в телефоне В мобильном приложении «Директа» появились расширенные возможности для управления кампаниями и анализа результатов продвижения. Теперь предприниматели и профессиональные маркетологи СМБ могут работать с углубленной аналитикой в новом «Мастере отчетов» и ИИ‑помощнике, авторизоваться через управляющий аккаунт и получать рекомендации по продвижению, не выходя из приложения. В

VK Tech запускает программу поддержки для среднего и малого бизнеса при переходе в облако й перенос систем. Об этом CNews сообщили представители VK. Программа поддержки позволяет среднему и малому бизнесу решать задачи, которые возникают при масштабировании: развертывание новых конт

Билайн: малый бизнес в ресторанном сегменте увеличил подключение проводного интернета в 2025 году ое подключение, чтобы обеспечить надежную работу всех процессов и не платить из собственного кармана потерями за нестабильность сети». Рост подключений в сфере гостеприимства (HoReCa) показывает, что малый бизнес все чаще инвестирует в стабильную инфраструктуру. Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636

Облачная инфраструктура для малого и среднего бизнеса: какие сервисы используют компании и как выбирают провайдера ре CNewsMarket рассматриваются облачные провайдеры, предлагающие сервисы, востребованные в сегменте СМБ. Сравниваются их инфраструктурные и продуктовые возможности, инструменты управления и дру

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса убликовал рейтинг облачных провайдеров для малого и среднего бизнеса, отражающий подходы к работе с СМБ-сегментом, а также продуктовые и сервисные возможности игроков. Облачная инфраструктура —

«Северный Народный Банк» запустил сервис АУСН на платформе BSS й упрощённой системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты банка из сегмента микро- и малого бизнеса, могут подключиться к бездекларационному налоговому режиму и управлять им напр

На рынок вышла платформа мониторинга для малого и среднего бизнеса Performance Monitoring) и наблюдаемости (observability) были доступны в основном крупным компаниям. Малый и средний бизнес либо обходился набором инструментов на основе открытого кода, либо сов

«Яндекс» инвестирует более 500 млн руб. в поддержку малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2026 года я тех, кто только начинает продвигать свой бизнес. В 2025 г. на подобные инициативы компания суммарно потратила более 2 млрд руб. При этом рекламными инструментами «Яндекса» пользуется более 370 тыс. МСБ-рекламодателей, а различными предложениями за все время воспользовались несколько десятков тысяч предпринимателей.

48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров жеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынужден

«АльфаСтрахование» запустила ДМС онлайн для малого бизнеса о за несколько шагов. Это делает корпоративное медицинское страхование более доступным для компаний малого бизнеса», – сказала Наталья Кузьмина, руководитель дирекции, управление продаж доброво

48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров жеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынужден

66% компаний МСБ увеличили расходы на интерактивную рекламу в 2025 году ренды интерактивной рекламы и сделать акцент на сопоставимости двух исследований — по крупному и по малому бизнесу — для более объективной картины рынка». Динамика бюджетов и инвестиции в digit

Малый бизнес получит ускоренный доступ к 100-миллионной аудитории «СберСпасибо» Программа лояльности «СберСпасибо» расширила возможности для представителей малого бизнеса. Теперь компании с ежемесячным оборотом от 10 млн руб. могут стать партнерами программы лояльности для привлечения новых клиентов и увеличения выручки за счет возможности списани

Сервис «Моя смена» выпустил мобильную версию для малого и среднего бизнеса рирост аудитории в среднем на 35%. Продукт ориентирован в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса, которые нуждаются во временном персонале. Об этом CNews сообщили представит

«Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса сть в развитии новых партнеров и полное взаимопонимание в видении рынка. Сегодня динамично растущий средний бизнес ищет не просто CRM, а платформу для управления клиентским опытом, где глубоко

Ventra Go! выпустила новую функциональность для малого и среднего бизнеса ra Go! выпустила функциональность для компаний — представителей сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ). Специально разработанный с учетом потребностей СМБ личный кабинет позволяет быст

Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от «VK Рекламы» В 2025 г. СМБ-рекламодатели получили более 1,8 млрд бонусных рублей в рамках программ поддержки от плат

«Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса мент для работы с документами, коммуникаций и планирования на единой облачной платформе, чтобы дать малым предприятиям удобный, безопасный и технологически независимый инструмент для роста. Зад

В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников «на гражданке» - мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей. И малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент активно занимает эту нишу. Сегодня уже

Тренды онлайн-торговли: малый бизнес ставит на гибкость, а крупный — на лояльность ерия и привычки к регулярным платежам. «Рынок онлайн-торговли перестал быть единым пространством: у малого бизнеса рост чаще идет через нишевые категории и доступность услуг, у среднего — через

Безопасность — один из ключевых факторов при выборе CRM для малого и среднего бизнеса рения системы — важность этих факторов оценивается в 44%. Схожие оценки безопасности дают средний и малый бизнес — 45% и 41% соответственно. Аналитики J'son & Partners Consulting называют безоп

ГК «Солар»: каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса в РФ сталкивается с атаками ботов итектора комплексной кибербезопасности, 82% опрошенных организаций среди среднего и малого бизнеса (СМБ) сталкивались с различными киберугрозами. Среди них каждая четвертая компания (25%) страд

Облачные сервисы 2021 аков станут быстро растущие инвестиции крупного бизнеса в IaaS и PaaS. В России в условиях слабости СМБ и доминирования крупных корпораций с госучастием данный тренд будет особенно ярко выражен

Каждая третья малая и средняя компания сталкивалась с кибератаками е читать новости о кибербезопасности. Практически каждый десятый опрошенный (8%) сказал, что его компания не может защитить себя собственными силами, поэтому требуется помощь сторонних специалистов. «Малому бизнесу зачастую бывает сложно выстроить грамотную систему киберзащиты. Сказывается и нехватка ресурсов, и недостаток внутренней экспертизы. В таких условиях важна поддержка экспертов и

«Корпорация МСП» и партия «Новые люди» объединяют усилия по развитию технологического предпринимательства ать улучшению системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. «Малый и средний бизнес сегодня играет важную роль в формировании технологического ландшафта с

Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес «Мы контрактуем порядка 60 млрд руб. ежегодно на "Портале поставщиков". Расходы на всю инфраструктуру составляют менее 10% от той экономии, которую мы получаем. 90% тех, кто работает на портале — это малый и средний бизнес. Ежедневно мы контрактуем от 1,5 тыс. до 2 тыс. сделок. Это колоссальный показатель по стране», — заявил Кирилл Пуртов. Кирилл Пуртов рассказал о результатах работы «Порт

Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса уженных уязвимостей и предоставляет рекомендации по их устранению. Поскольку сканер адаптирован под малый и средний бизнес и предприятия с начальным уровнем зрелости ИБ, он, в отличие от MaxPat

Что делать, если вас зашифровали: BI.Zone представила гайд для малого и среднего бизнеса таками через подрядчиков, выросла в два раза и составила 30%. Вопреки распространенному стереотипу, небольшие компании подвержены атакам с шифровальщиками так же, как и крупные организации. Отч

Astra Linux меняет условия техподдержки также коснулись компаний среднего и малого бизнеса. Согласно лицензионному соглашению, под понятие СМБ попадают коммерческие организации, не являющиеся частью холдинговой структуры, со среднес

Более трети (40%) малого и среднего бизнеса использует нейросети для подготовки контента и рассылок Эксперты edna провели исследование и выяснили, как компании из малого и среднего бизнеса используют цифровые технологии для взаимодействия с клиентами. Результаты показали, что треть (34%) хочет сделать общение более персонифицированным и готовить больше контента,