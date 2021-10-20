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20.10.2021 Игра в VDI: почему «проще» не равно «лучше» 1
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 2
14.09.2021 Zyxel представила Cloud Email Security для малого и среднего бизнеса 1
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 2
16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом 1
12.08.2021 ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса выросло почти на 20% 2
05.08.2021 5 мифов о корпоративной кибербезопасности 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 3
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
30.04.2021 Артур Синицин, Konica Minolta: Российский и европейский рынки печати очень похожи 1
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1
26.04.2021 Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов 1
12.04.2021 В оборудовании Cisco найден критический баг, который не будут исправлять 1
12.04.2021 Zyxel Networks добавила поддержку USG FLEX в Zyxel Nebula 3
01.04.2021 ВТБ возвращает своих сотрудников к офисному режиму работы 1
22.03.2021 Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых 1
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака 1
18.03.2021 ВТБ наймет более 600 специалистов в рамках программы «600 дней» 2
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 3
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 2
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 1
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году 2
09.02.2021 Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ 1
02.02.2021 Zyxel расширила линейку доступных гигабитных коммутаторов для среднего и малого бизнеса 1
25.12.2020 DAAS — «новый черный» для поставщиков оборудования Intel 2
24.12.2020 Исследование: в 20% российских компаний руководители на удаленке «выгорают» и увольняются 3
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов 1
08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 2
19.11.2020 Исследование «Техносерв Cloud»: треть компаний SMB в Москве оказалась не готова к дистанционной работе 1

Публикаций - 1201, упоминаний - 1724

СМБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 193
3727 74
SAP SE 3207 69
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 57
VMware 1829 56
Oracle Corporation 3331 54
Softline - Софтлайн 1473 52
IBM 3527 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 49
Крок 1219 38
HP Inc. 2898 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 37
Google LLC 7128 37
Cisco Systems 2037 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 31
Parallels Holdings 470 30
ZyXEL Communications 167 28
Dell EMC 2387 27
NortonLifeLock (Symantec) 774 26
СКБ Контур 416 26
Корус Консалтинг ГК 804 24
Raidix - Рэйдикс 129 24
iTeco - Ай-Теко 715 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 22
Apple Inc - Эппл Рус 7680 22
InfoWatch - Инфовотч 603 22
Panasonic 1115 21
Xerox 511 20
SAP CIS - САП СНГ 753 20
Salesforce.com 272 18
Amazon Inc - Amazon.com 1467 18
Intel Corporation 4152 17
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 17
Facebook 3765 17
Huawei 2726 17
D-Link 189 17
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 16
Инфосистемы Джет 675 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 27
Альфа-Банк 1123 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Газпром ПАО 518 10
Открытие ФК 538 9
РСХБ - Россельхозбанк 183 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Почта России ПАО 1570 7
Runa Capital 153 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
ВТБ24 583 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Бинбанк 184 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Май - Российская торговая компания 49 5
Роснефть НК 367 5
Visa International 1344 5
РесурсТранс 16 5
Связной ГК 877 5
Пробизнесбанк АКБ 109 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
X5 Group 599 4
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 4
Северсталь ПАО 204 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Интер РАО ПАО 158 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 30
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
Правительство РФ 2200 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
Правительство Москвы 649 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 1
4CIO 12 1
Eclipse Foundation 13 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
OIN - Open Invention Network 17 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Linux Foundation 157 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 242
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 156
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 79
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 71
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 66
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 65
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 64
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 59
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 53
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 51
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 51
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 48
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 47
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 46
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 42
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 38
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 38
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 38
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 36
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 36
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 31
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 31
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 30
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 29
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 26
3G - Стандарт мобильной связи 3709 25
МФУ - Многофункциональное устройство 581 24
ИТ-аутсорсинг 670 23
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 22
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 21
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 19
Microsoft Windows 10 6612 94
Google Android 10750 58
Linux OS 4243 46
Microsoft Office 1921 38
Microsoft Office 365 769 38
Apple iOS 5741 37
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 36
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 35
Microsoft Azure 1171 35
Microsoft Skype 1462 28
Microsoft Exchange 678 27
Microsoft Windows 850 21
Microsoft Windows 7 1662 21
Microsoft SQL Server 789 19
Microsoft Outlook 638 19
AWS - Amazon Web Services 568 18
Microsoft Windows XP 883 17
Microsoft Lync 272 17
Microsoft Windows 8 1228 16
Microsoft Dynamics CRM 386 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 15
Apple Mac 1454 14
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 14
Apple iPad 3263 14
Java - Язык программирования 1167 14
Dropbox - Файловый хостинг 390 13
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 12
Intel x86 - Архитектура процессора 991 12
Apple - App Store 2198 12
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 11
R-Style Softlab - RS-Bank 228 11
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 11
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 11
VMware vSphere 281 11
Microsoft Windows Server 2008 210 10
SAP Business One - SAP B1 57 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 10
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 10
Samba 64 10
Демидов Михаил 119 25
Степанов Антон 56 24
Бессарабский Алексей 29 16
Четвернин Алексей 651 16
Прянишников Николай 210 12
Айвазов Армен 449 11
Серова Елена 299 10
Курьянов Сергей 146 9
Бызов Дмитрий 31 9
Захаренко Максим 46 9
Василенко Александр 64 9
Школьников Николай 26 8
Мякишева Марина 84 8
Симаков Олег 106 8
Григорьева Евгения 57 7
Аншина Марина 67 7
Макаров Станислав 111 7
Иванова Елена 69 7
Березин Максим 60 7
Аникин Леонид 45 7
Анисимов Константин 27 6
Соловьев Владимир 98 6
Лосев Сергей 43 6
Белоусов Сергей 217 6
Салов Антон 26 6
Самойленко Максим 65 6
Бахтиаров Алексей 21 5
Юрьев Илья 45 5
Козлов Михаил 153 5
Танюхин Дмитрий 21 5
Бейдер Александр 74 5
Гришанова Ирина 25 5
Залманов Андрей 29 5
Кушнир Леонид 16 5
Михалев Евгений 40 5
Дробышевский Михаил 50 5
Теличева Наталья 125 5
Исанин Антон 28 5
Заединов Руслан 40 5
Рыжиков Сергей 95 5
Россия - Российская федерация - РФ 57180 616
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 149
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 142
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 67
Европа 3730 51
Германия - Федеративная Республика 3614 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 28
Восточная Европа 1669 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 28
Казахстан - Республика 2621 28
Украина 3347 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 25
Япония 2760 20
Индия - Республика 2161 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 17
Беларусь - Белоруссия 2081 16
Бразилия - Федеративная Республика 1121 15
Азия - Азиатский регион 1512 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
Африка 1482 13
Франция - Французская Республика 2112 13
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Северная Америка 1405 12
Россия - Сибирь 872 12
Ближний Восток 1468 12
Европа Западная 610 11
Россия - СФО - Новосибирск 1956 11
Испания - Королевство 1248 10
Сингапур - Республика 808 9
Нидерланды 970 9
Америка 453 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Россия - Воронеж 684 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 112
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 70
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 63
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 61
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 38
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 32
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 13
Аутсорсинг 84 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
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