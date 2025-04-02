Вышло решение для защиты данных малого бизнеса

Компания «Киберпротект» представила новое решение для резервного копирования и восстановления данных, созданное специально для малого бизнеса и предпринимателей — Кибер Бэкап Малый Бизнес (КБМБ). Новый продукт позволяет защитить от потери все важнейшие информационные активы микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, быстро вернуться к работе в случае инцидентов, затронувших данные. Кибер Бэкап Малый Бизнес обеспечивает быстрое восстановление рабочих мест и серверов и отличается гибкой системой лицензирования с возможностью резервного копирования от 1 до 10 устройств на локальный диск или в облачное хранилище без привлечения ИТ специалистов.



Создан специально для малого бизнеса

Обычно в небольших компаниях ИТ-инфраструктуру составляют несколько персональных компьютеров, один или небольшое количество серверов. Настольные ПК используются для оснащения стационарных рабочих мест сотрудников, а некоторые пользователи работают удаленно со своих ноутбуков. На каждом из этих устройств накапливаются важные данные, а от их непрерывной работоспособности зависит эффективность бизнеса.

Кибер Бэкап Малый Бизнес позволяет настроить автоматизированную защиту от потери всей важной информации для любого типа устройств с ОС Windows в несколько кликов без каких-либо специальных навыков. Не важно, идет ли речь о сервере или локальном рабочем месте, Кибер Бэкап Малый Бизнес дает возможность восстановить как отдельно взятые файлы, так и всю операционную систему в случае внезапного сбоя. Все это делает Кибер Бэкап Малый Бизнес оптимальным выбором для защиты информационных активов малого бизнеса.

© Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика КБМБ обеспечивает быстрое восстановление рабочих мест и серверов

Хранилища для резервного копирования

Кибер Бэкап Малый Бизнес позволяет выбрать место хранения резервных копий. В случае, если в офисе имеется надежная локальная сеть и сетевое хранилище, бэкапы могут размещаться в нём. Для отдельно взятого сервера или ПК можно настроить резервное копирование на внешний диск. Универсальный вариант размещения в Кибер Облаке — облачном хранилище «Киберпротекта», позволяет хранить резервные копии вне офиса, снижая риск их потери, при этом пользователь получает доступ к своим данным из любой точки мира через Интернет.

Центр обработки данных, обслуживающий Кибер Облако, находятся в РФ и надежно защищен. Дополнительные функции шифрования гарантируют конфиденциальность копируемых данных. В случае сбоя сотрудники могут восстановить нужные файлы, приложения или всю операционную систему либо на том же компьютере, либо на другом устройстве. Облачный сервис позволяет просматривать корпоративные файлы прямо в браузере, восстанавливать любой объект по запросу на любой из подключенных к сервису компьютеров.

Современные технологии резервного копирования

В КБМБ используются современные технологии резервного копирования корпоративного класса, которые позволяют выбрать подходящий пользователю план создания копий. Для пользователей доступны:





Полное резервное копирование

Дифференциальное резервное копирование

Инкрементальное резервное копирование





Реализованные механизмы сжатия данных и дедупликации позволяют уменьшить место, занимаемое данными пользователей в хранилище. А специальный формат архивов содержит технологии коррекции ошибок, чтобы обеспечить гарантированную сохранность важных данных.

Выбор расписания резервного копирования доступен для каждого устройства хранения и каждой защищаемой папки. Можно создавать бэкапы как несколько раз в день, так и раз в неделю или месяц. Для тех, кто использует внешние накопители как место хранения бэкапов, доступна опция запуска резервного копирования в момент подключения съемного носителя.

Полное восстановление

Помимо восстановления файлов Кибер Бэкап Малый Бизнес позволяет привести к последнему доступному рабочему состоянию любой компьютер или сервер. Для этого можно использовать специальный загрузочный носитель или же нажать кнопку F11 при загрузке компьютера. Опция создания клона активного диска делает возможным перенос всего рабочего места на новый компьютер, фактически без прерывания работы сотрудников.

Поддерживаемые платформы и форматы подписки

Кибер Бэкап Малый Бизнес может защищать рабочие места с операционными системами Microsoft Windows, включая серверные Windows Server 2019, Windows Server 2022 и Windows Server 2025 в версиях Standart и Datacenter.

Новый продукт для защиты данных малого бизнеса доступен с подпиской на 1 год в версиях на 1,3,5 или 10 рабочих устройств. Также для хранения бэкапов можно приобрести ёмкость в облачном хранилище размером 500ГБ, 1,3 ил 5 ТБ. Для оценки возможностей продукта всем новым пользователям предоставляется льготный доступ к системе на 30 дней с неограниченным количеством устройств и 1 ТБ в Кибер Облаке. Пользователям продукта также доступно приложение для резервного копирования мобильных устройств на Android

«Разрабатывая Кибер Бэкап Малый Бизнес, мы стремились сделать продукт для защиты данных одного из самых многочисленных и важных для нашей экономики сегментов – представителей малого бизнеса и предпринимателей. Это пользователи, которым необходимо обеспечить простую, доступную и надежную защиту небольшого количества ПК и серверов без привлечения ИТ-специалистов и больших инвестиций. Наш продукт обеспечит интуитивно понятный процесс резервного копирования и восстановления на любых устройствах и призван сделать большим число тех, кто рассматривает резервное копирования как базовый элемент защиты данных, безопасности и непрерывности бизнеса», — комментирует Олеся Симановская, руководитель направления по развитию онлайн-сервисов «Киберпротект».