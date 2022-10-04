Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 137017
ИКТ 11020
Организации 8761
Ведомства 1391
Ассоциации 843
Технологии 3177
Системы 21958
Персоны 54951
География 2212
Статьи 1443
Пресса 1056
ИАА 643
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2273
Мероприятия 822

NAS Network Attached Storage Сетевые устройства хранения Сетевые хранилища Сетевая система хранения данных

NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных


04.10.2022 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в сетевых хранилищах ASUSTOR

торая используется для управления устройствами сетевого хранения данных (Network Attached Storage – NAS). Представители Positive Technologies сообщили CNews, что злоумышленник мог удаленно выпо
25.06.2021 С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета

Нет информации – нет проблемы Владельцы сетевых хранилищ данных (Network Attached Storage, NAS) Western Digital My Book Live стали жаловаться на полное исчезновение данных с них. По ин
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

ния. Охлаждается все двумя массивными вентиляторами. На дисплее, расположенном с фронтальной части корпуса, отображается текущая информация о работе устройства, а также IP-адрес, который был присвоен NAS в локальной сети. Оснащение Для жестких дисков предусмотрено 10 слотов, в которые можно установить накопители объемом до 18 ТБ каждый. Для подключения памяти используется интерфейс SATA 3.0
13.01.2021 Нужно ли вам дома NAS-хранилище и как его выбрать?

Если с NAS на предприятиях всё более-менее понятно, то такой способ хранения данных дома поначалу кажется чрезмерным. Тем не менее, NAS дома может оказаться полезным в ряде случаев. Рассказывае
29.12.2020 Зачем нужно NAS-хранилище?

ка. Наряду с облачными хранилищами и внешними жесткими дисками, для хранения всего этого существуют NAS. NAS — это Network Attached Storage, то есть устройство для хранения данных, подкл
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+

Synology Inc. представила сервер NAS нового поколения с 8 отсеками. DS1821+ — это решение, предназначенное для высокопроизводительного управления и хранения больших объемов данных. Благодаря экосистеме приложений и универсальн
01.09.2020 Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены

Seagate Technology обновила линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro, предназначенных для NAS-систем в малых и домашних офисах. Новинками стали жесткий диск на 18 ТБ и две модели SSD

17.03.2020 Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

Seagate Technology пополнила линейку твердотельных накопителей IronWolf новым продуктом повышенной производительности для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он идеально подойдет для специалистов творческих професс
31.10.2019 Synology представила NAS DS120j

Synology выпустила DiskStation DS120j — компактный NAS с одним отсеком, предназначенный для хранения и защиты личных данных. «DS120j легко настраивается, позволяя пользователям создавать резервные копии фотографий и видео на мобильных устройств
29.10.2019 Western Digital представила новые решения в области сетевого хранения данных

Western Digital представила новые NAS-решения для хранения данных, которые подойдут для малых предприятий и домашних офисов. Эт
31.07.2019 Выбираем NAS: лучшие хранилища данных

Главные критерии выбора NAS При выборе NAS следует учитывать все факторы, которые повлияют на удобство использ
20.06.2019 Synology представила 4-дисковый NAS DiskStation DS419slim

Synology выпустила DiskStation DS419slim — 4-дисковую систему NAS, оптимизированную под установку 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей. Система реализована в компактном корпусе и поддерживает до 20 ТБ общей ёмкости. «Сейчас пользовате
04.06.2019 Seagate начала поставки накопителей Exos X16, IronWolf и IronWolf Pro емкостью 16 ТБ

в центрах хранения и обработки данных. Кроме того, Seagate обновила линейки накопителей для систем NAS IronWolf и IronWolf Pro новинками емкостью 16 ТБ. Спрос на решения в области хранения дан
30.05.2019 Накопители Seagate для работы в сетевых хранилищах данных: особенности моделей

али продуктом планомерного развития своих предшественников – моделей винчестеров Seagate Enterprise NAS HDD. В свою очередь линейка Seagate Enterprise NAS ведёт «родословную» от серии Se
15.02.2019 Synology представила системы NAS DS1019+ и DS2419+

Synology Inc. выпустила DiskStation DS1019+ — 5-дисковый настольный NAS сервер, обеспечивающий производительность и возможности масштабирования для небольших офисов и любителей информационных технологий, а также DiskStation DS2419+ — 12-дисковый NAS серв
29.11.2018 Synology представила NAS-серверы DS1819+ и RS1619xs+

Synology Inc. объявила о выпуске DiskStation DS1819+, 8-дискового NAS сервера настольного формата, который обеспечивает превосходную производительность и возможности масштабирования, необходимые для соответствия темпам развития вашего бизнеса. «Этот новый мас
23.11.2018 QSAN представила NAS серверы XCubeNAS 7000

NAS сертифицированы с VMware vSphere, Veeam, Microsoft Hyper-V. Встроенный программный гипервизор быстро и легко развернет виртуальные ресурсы в вашей инфраструктуре. По словам менеджера по продуктам NAS Нила Чена (Neal Chen), серия XCubeNAS 7000 обеспечивает наилучшее соотношение цены и производительности для тех, кто хочет все и сразу. Серия XCubeNAS 7000 построена на базе собственной опе
10.09.2018 Seagate представила линейку корпоративных и бытовых жестких дисков емкостью 14 ТБ. Цены

4 ТБ с улучшенными характеристиками, тем самым пополнив свой ассортимент накопителей для корпоративного и специального применения. В новую линейку входят IronWolf и IronWolf Pro для сетевых хранилищ (NAS), жесткий диск BarraCuda Pro для настольных ПК, SkyHawk для сети видеонаблюдения и Exos X14 для гипермасштабируемых дата-центров. Эти устройства задают новые стандарты скорости и емкости, а
09.08.2018 Synology представила масштабируемый 8-дисковый NAS сервер формата 2U

Synology выпустила RackStation RS1219+, первый масштабируемый 8-ми дисковый NAS сервер Synology с поддержкой дисков M.2 SSD, для увеличения производительности. Благодаря компактному шасси RS1219+ устанавливается в двухопорную или настенную стойку и идеально подходит дл
13.07.2018 Fujitsu выпустила новую систему хранения для архивирования данных Eternus CS8050 NAS

Fujitsu добавила в свой ассортимент решений для архивирования новую систему хранения данных. Eternus CS8050 NAS представляет недорогое хранение информации с целью архивирования и имеет широкий набор специализированных функций. Так, функция SoftWORM (однократная запись – многократное считывание) позво
17.05.2018 Synology выпустила сетевое хранилище DiskStation DS1618+

Synology выпустила DiskStation DS1618+, 6-ти дисковый NAS-сервер на базе процессора Intel Atom C3538. Предназначенный для ценителей производительно
05.03.2018 NAS решения Zyxel стали доступны в России

т находится сам пользователь. Решение использует сетевую систему хранения Network Attached Storage (NAS), оборудованную жесткими дисками и подключенную к Интернету. Доступ к хранящимся на NA
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE

ое хранилище файлов.Глубина корпуса составляет всего 291 мм (11,46 дюйма) и позволяет устанавливать NAS в малогабаритные серверные шкафы или получить свободное пространство для вентиляции и раз
01.02.2018 Synology представила NAS-сервер RackStation RS2818RP+

Synology выпустила RackStation RS2818RP+, NAS-систему с корпусом 3U и 16 отсеками, которая обеспечивает большую емкость хранения при невысокой совокупной стоимости владения (TCO). Система предназначена для предприятий малого и среднего
26.01.2018 QSAN представила NAS XCubeNAS XN3004T

QSAN объявила официальный выпуск нового NAS сервера серии XCubeNAS - модели XN3004T на 4 диска в настольном исполнении, предназначенной для рабочих групп, небольших офисов и домашнего использования. В серии XN3004T установлен 4-ядерн
24.01.2018 QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России

Play и App Store доступны мобильные приложения для быстрого подключения и удобного взаимодействия с NAS.Модели TS-231P2 и TS-431P2 имеют настольный корпус, четырехъядерный процессор AL‑314 1,7

17.01.2018 QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3

фейсом 10GbE и двумя слотами для установки M.2 SSD. Новинка позиционируется как многофункциональное NAS‑решение для профессионалов и энтузиастов, интенсивно накапливающих и обрабатывающих мульт
01.12.2017 QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены

латформенного и безопасного удаленного доступа, поддержка технологий виртуализации LXC и Docker, а также простая установка свыше сотни готовых дополнительных приложений через магазин App Center.Новые сетевые хранилища QNAP имеют два или четыре слота для 2,5‑/3,5‑дюймовых HDD и SSD с интерфейсом SATA III, двухъядерный процессор Intel Celeron N3060 c частотой 1,6 ГГц (авторазгон до 2,48 ГГц),
29.09.2017 Synology представила 4-дисковый NAS сервер DiskStation DS418play

Synology Inc. представила 4-дисковый NAS сервер DiskStation DS418play в качестве решения для домашнего мультимедиа центра.DS418play оснащен двухъядерным процессором 2 ГГц с возможностью увеличения до 2,5 ГГц. Новинка поставляется

18.09.2017 Synology представила новые решения для хранения данных серий XS/Plus/Value

Synology представила новые модели сразу в 3 линейках, включая DS3018xs серии XS, первый 6-дисковый NAS-сервер компании форм-фактора Tower, поддерживающий установку дополнительной сетевой платы
18.05.2017 Western Digital представила накопители WD Red и Red Pro емкостью 10 ТБ. Цены

Western Digital объявила о расширении своих знаменитых линеек дисковых накопителей для NAS систем WD Red и WD Red Pro и выпуске новых  моделей емкостью 10 ТБ, оптимизированных для использования в персональных NAS системах, NAS системах домашнего уровня и NAS

14.04.2017 Synology представила NAS-серверы DiskStation с поддержкой адаптера M.2 SSD для СМБ

Сегодня компания Synology Inc. представила NAS-серверы DiskStation DS1517+ и DS1817+ и модуль расширения DX517. Масштабируемые NAS форм-фактора Tower с поддержкой установки 5-ти и 8-ми жестких дисков представляют собой высокопрои
22.03.2017 Seagate и Synology добавили функцию IronWolf Health Management в DSM 6.1

ерационной системы Synology DiskStation Manager (DSM) 6.1. Это расширение устанавливается только на NAS-системы Synology и с помощью аппаратных датчиков и программных средств, встроенных в жест
10.03.2017 Riverbed представила SteelFusion 5.0 с поддержкой сетевых хранилищ NAS

Riverbed Technology, SD-WAN компания, представила решение Riverbed SteelFusion 5.0 с новой функцией поддержки сетевых систем хранения данных (NAS), увеличивающей гибкость и простоту управления ИТ-инфраструктурой филиалов и удаленных офисов. Как рассказали CNews в Riverbed, SteelFusion в целом представляет собой решение с возможностью
21.02.2017 Synology представила ОС DiskStation Manager 6.1

Synology Inc. объявила о выпуске ОС DiskStation Manager (DSM) 6.1 и программных пакетов, которые позволят улучшить безопасность, производительность и универсальность NAS серверов Synology. Как рассказали CNews в компании, новая версия повышает эффективность IT-ресурсов с помощью пакета Active Directory Server, увеличивает производительность за счет мгновенн
24.01.2017 Toshiba представила линейку 3,5-дюймовых жестких дисков N300 для NAS

Департамент хранения данных европейского подразделения компании Toshiba сообщил о выпуске новой линейки 3,5-дюймовых внутренних жёстких дисков для сетевых накопителей (NAS), которые пригодятся при организации домашнего офиса, установки на малых предприятиях, а также для использования в персональных компьютерах. Как рассказали CNews в компании, жесткие диски п
19.12.2016 Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета

Внешний вид Стоит немного рассказать о самом NAS, который побывал у нас на тестировании. Итак, модель QNAP TS-453mini — действительно отно
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI

4 их моментальных снимков, общий доступ к файлам для пользователей Windows, Mac, Linux и UNIX, а также интеграцию со службами Windows AD и LDAP. Поддерживаются синхронизация файлов и папок между ПК и NAS через утилиту Qsync, восстановление и удаленная репликация в реальном времени с помощью функции RTRR, протокола Rsync и облачных хранилищ. Администратор может запустить несколько виртуальны
11.08.2016 Synology представила NAS-сервер для больших компаний RackStation RS3617xs

Компания Synology представила RackStation RS3617xs — масштабируемый NAS-сервер для больших компаний, обеспечивающий возможность увеличения дискового пространства. Об этом CNews сообщили в Synology. «Сегодня крупный бизнес испытывает потребность хранения растущи
28.04.2016 Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке»

ь свой бизнес в цифровую форму, преодолеть разрозненность массивов данных и модернизировать управление системами хранения, сообщили CNews в Hitachi Data Systems. По задумке HDS, встроенный функционал NAS (сетевого хранилища), готовность к работе в «облаке» и оптимизированная интеграция с решениями VMware, характерные для платформ VSP G400, VSP G600 и VSP G800, позволят компаниям быстрее и п

Публикаций - 699, упоминаний - 856

NAS и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 4971 93
Synology Inc - SLMP PTE 137 79
Microsoft Corporation 24001 70
Intel Corporation 11872 64
Broadcom - VMware 2251 60
SAS Institute 931 53
Western Digital Corporation - WDC 534 49
IBM - International Business Machines Corp 9332 45
Seagate Technology 724 42
NetApp - Network Appliance 627 40
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 66 36
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 160 35
Oracle Corporation 6495 33
HP Inc. 5615 31
Netgear 235 31
Hitachi - Хитачи 1455 30
Dell Technologies - Dell Computer 2115 23
Lenovo EMC - Iomega 175 22
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 21
Samsung Electronics 9942 18
Veeam Software 307 17
ASUS - Asustor 17 16
Google LLC 11352 15
Toshiba Corporation 2905 15
Fujitsu 2027 15
Citrix Systems 798 14
AMD - Advanced Micro Devices 3995 14
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 13
Apple Inc 11607 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1993 13
Cisco Systems 4998 12
Snap Inc 93 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 12
Brocade Communications Systems 240 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 751 11
ZyXEL Communications 288 11
SAP SE 5088 11
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 11
Oracle - Sun Microsystems 2209 11
7588 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6758 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Лента - Сеть розничной торговли 1891 9
Россети Ленэнерго 1698 7
UPS 196 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 35 2
Salesforce Ventures 6 2
Стример НПО 20 2
Фаберлик - Faberlic 90 2
РЖД - Российские железные дороги 1769 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 39 2
Hattis Law 2 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 513 2
Открытие ФК - Банк Открытие 523 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 924 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 1
Связной ГК 1356 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 1
Unsplash 218 1
Ford 400 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 458 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1405 1
Walt Disney Company 576 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 1
Puma - Пума 44 1
Hertz Corporation 13 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 127 1
Kickstarter 126 1
Протек - Центр внедрений 54 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2007 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10327 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2253 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3353 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5055 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 7
Судебная власть - Judicial power 2206 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4672 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2896 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1387 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 576 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 136 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 113 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1115 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2831 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1252 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2626 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4197 1
Президент Российской Федерации 4000 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 47 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 621 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 928 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2577 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 591 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 742 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 321 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1730 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 5
Infosan Storage Association 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 181 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Linux Foundation 177 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 205 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8678 403
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27471 327
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58257 230
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22573 210
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23440 197
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5210 181
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19028 165
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19852 154
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4155 151
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 921 145
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5368 130
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10212 110
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43770 107
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 287 106
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9605 103
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1322 103
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2934 98
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3567 97
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11588 95
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8767 89
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3103 82
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14484 80
Масштабируемость - Scalability 2878 76
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14174 75
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 368 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11982 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13252 66
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3684 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27896 63
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1851 62
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 780 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9832 61
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2348 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15516 60
DDR - Double data rate 2611 58
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 218 58
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2120 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23482 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10112 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22642 54
Microsoft Windows 14955 114
Linux OS 9001 100
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 79 56
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 68 52
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 43
Google Android 13315 39
Apple iOS 7291 33
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 33
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1301 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 30
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1178 29
Synology NAS 38 27
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 186 25
Broadcom - VMware vSphere 534 25
Synology RackStation RS - серия СХД 37 23
Western Digital - WD Red - Серия HDD 33 22
Microsoft Windows 2000 8661 22
Netgear ReadyNAS - серия СХД 39 20
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 61 19
Apple iPhone 6 4861 18
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 26 18
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 881 17
Intel x86 - архитектура процессора 1725 17
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 185 16
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 16
Microsoft Exchange 1371 16
Google YouTube - Видеохостинг 2564 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6844 15
Microsoft Azure 1357 14
Microsoft Office 365 892 14
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 14
Apple - macOS Time Machine 72 14
QNAP QTS 21 14
Apple macOS 1868 13
Citrix XenServer 94 13
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 39 13
Apple macOS X - Rhapsody 1506 12
Microsoft SQL Server 1523 12
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 35 12
Intel Xeon E 190 12
Wang Michael - Ванг Майкл 18 6
Fan Jason - Фан Джейсон 8 6
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 5
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 5
Largent Bill - Ларджент Билл 8 4
Платонов Сергей 13 4
Танюхин Дмитрий 24 4
Бочарникова Татьяна 83 3
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 3
Евдокимов Максим 27 3
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 3
Meng Kevin - Менг Кевин 3 3
Lu Derren - Лу Деррен 4 3
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Гуральник Павел 8 3
Варламов Николай 5 3
McArthur John - Макартур Джон 6 3
Ганин Егор 54 3
Shao Katarina - Шао Катарина 3 3
Fowler John - Фаулер Джон 22 3
Аникин Денис 33 3
Dell Michael - Делл Майкл 190 2
Кузьмицкий Ярослав 6 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 2
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 2
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 3 2
Колганов Владимир 13 2
Васильев Андрей 20 2
Тонкоглаз Сергей 2 2
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 2
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 2
Chang Meiji - Чанг Мэйдзи 2 2
Захаркина Ольга 24 2
Волчанинов Леонид 11 2
Балашова Анна 3 2
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Мякишева Марина 84 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 160 2
Абрамов Никита 13 2
Черкасов Дмитрий 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 131838 269
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50843 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13657 54
Европа 21319 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40384 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16033 20
Япония 13101 16
Германия - Федеративная Республика 12365 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15948 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 14
Южная Корея - Республика 6446 12
Китай - Тайвань 3845 11
Азия - Азиатский регион 5274 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13098 10
Франция - Французская Республика 7677 8
Америка Северная 3134 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6769 8
США - Калифорния 4549 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3473 6
Россия - СФО - Новосибирск 3918 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1751 6
Канада 4769 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1993 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2465 5
Казахстан - Республика 5231 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3573 5
Беларусь - Белоруссия 5066 5
Европа Западная 1418 5
Европа Восточная 3019 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1052 4
Африка - Африканский регион 3368 4
Сингапур - Республика 1810 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2442 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1700 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1682 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1343 4
США - Колумбия - Вашингтон 1361 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2708 4
Индия - Bharat 5238 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10139 183
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12203 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46993 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44792 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22105 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26164 34
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2019 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4502 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11957 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6029 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1730 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10300 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15224 24
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5266 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6439 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5009 19
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1245 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2846 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4325 17
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1116 14
ММБ - малый бизнес и микробизнес 852 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4599 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2603 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8898 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16611 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7392 12
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1143 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2296 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7746 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2710 10
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 857 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5371 10
Английский язык 6346 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6070 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2676 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4255 10
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1533 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2923 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4387 9
Энергетика - Energy - Energetically 4639 9
Infosan 75 20
CNews - ZOOM.CNews 1816 16
Tom’s Hardware 274 6
Forbes - Форбс 706 5
PC Magazine - PCMag 83 4
Reddit 282 3
Fortune 203 3
BleepingComputer - Издание 270 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 3
Blocks & Files 10 2
Ars Technica 401 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11082 2
CNews TV 747 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5830 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 83 1
Electronista 166 1
DailyTech 96 1
Открытые системы ИД 173 1
ComputerWire 51 1
EWeek 178 1
The Guardian - Британская газета 352 1
Expreview 4 1
The Verge - Издание 522 1
TechRadar 89 1
TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
Intelligent Enterprise 27 1
AnandTech 72 1
FT - Financial Times 1186 1
VNUNet.com 214 1
ZDnet 595 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 1
N+1 - Издание 145 1
HardwareLuxx 3 1
The Register 1494 1
Bloomberg 1181 1
IDC - International Data Corporation 4883 49
Gartner - Гартнер 3507 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7738 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 6
HFS Research 46 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 4
IDC Semiannual Software Tracker 5 4
TechTarget 12 4
Forbes Global 2000 32 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2778 3
Fortune Global 500 285 3
Markets&Markets Research 109 2
TheInfoPro 4 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 285 2
Fortune Global 100 139 2
Fortune Global 1000 50 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 2
NPD Group 140 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 106 1
Illuminata 13 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
PC Data 50 1
In-Stat 115 1
ITResearch 117 1
IHS Infonetics Research 101 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 24 1
Allied Market Research 19 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 108 1
Forbes Cloud 100 4 1
Forrester Research 819 1
IHS Markit 22 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 4
РАН - Российская академия наук 1749 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1381 2
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 757 1
ТГУ - Томский государственный университет 148 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 74 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 141 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 2 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 6 1
РАН ДВО ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 299 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 141 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 10 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 13 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 318 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2237 2
VeeamON Forum 10 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
Oracle OpenWorld 65 1
iF Design Awards 25 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 1
Связь-Экспокомм 109 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
CeBIT 611 1
Микроэлектроника - международный форум 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1268830, в очереди разбора - 819152.
Создано именных указателей - 137017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще