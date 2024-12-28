Карасев Антон
Карасев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Святослав 27 3
|Железнов Николай 3 2
|Завалишин Дмитрий 20 2
|Яценко Вадим 56 2
|Григорьева Евгения 60 1
|Маркушкин Дмитрий 5 1
|Кулик Вадим 180 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Кривошеев Кирилл 1 1
|Трифонов Никита 1 1
|Александров Иван 1 1
|Дубенсков Пётр 9 1
|Илык Ростислав 1 1
|Кожемяко Дмитрий 1 1
|Кондратенков Иван 2 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Черных Иван 1 1
|Евсеев Артем 14 1
|Абрамова Анна 5 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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