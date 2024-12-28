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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карасев Антон



28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 2
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования 1
20.09.2024 Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews 1
20.08.2024 Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О 1
08.07.2024 Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы 2
17.04.2024 ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024 1
22.06.2021 Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов 1
05.04.2021 В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров 1
18.03.2021 VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус» 1
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений 1
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
19.12.2019 IBS выпустила масштабное обновление продуктов линейки «Скала» 1
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место» 1
04.06.2019 IBS выпустил новую версию «Скала-Р управление» 1
13.02.2013 Аналитики объяснили CIO, чего ждать от мобильности 1
06.11.2012 Мобильные устройства придут на смену десктопам 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Карасев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
Broadcom - VMware 2359 2
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
Nutanix 98 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Код Безопасности 616 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Oracle Corporation 6688 1
HP Inc. 5685 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Ростелеком 9700 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
К2Тех 130 1
Proway - Провэй 6 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
8213 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Композит 92 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Скала^р ВРМ - Виртуальное Рабочее Место 11 7
Microsoft Windows 15656 4
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 4
Linux OS 9936 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
HPE SimpliVity 29 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Cisco FlexPod 3 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Скала^р МБД - машина базы данных 13 1
Яндекс.Лавка 231 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 9 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ Арьергард ПАК 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
К2Тех - Электроснабжение 1 1
Скала^р ЦОД 1 1
Сорокин Святослав 27 3
Железнов Николай 3 2
Завалишин Дмитрий 20 2
Яценко Вадим 56 2
Григорьева Евгения 60 1
Маркушкин Дмитрий 5 1
Кулик Вадим 180 1
Кузнецов Андрей 67 1
Фетисов Алексей 42 1
Кривошеев Кирилл 1 1
Трифонов Никита 1 1
Александров Иван 1 1
Дубенсков Пётр 9 1
Илык Ростислав 1 1
Кожемяко Дмитрий 1 1
Кондратенков Иван 2 1
Кабаков Ярослав 59 1
Черных Иван 1 1
Евсеев Артем 14 1
Абрамова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 12
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Европа 21767 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Data Fusion Contest 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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