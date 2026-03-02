Разделы

Александров Иван


СОБЫТИЯ


02.03.2026 HR службам пора готовиться к нашествию зумеров 1
28.11.2025 Мобильная связь и интернет МТС впервые появились в двух малых тамбовских селах 1
17.04.2024 ВТБ и Т1 подвели итоги соревнования Data Fusion Contest 2024 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Александров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 415 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 86 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3789 1
Data Fusion - Слияние данных 85 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 122 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9500 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1681 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1332 1
Кузнецов Андрей 100 1
Фетисов Алексей 64 1
Карасев Антон 21 1
Самаров Владимир 2 1
Кривошеев Кирилл 1 1
Трифонов Никита 1 1
Кожемяко Дмитрий 1 1
Черных Иван 2 1
Сенкевич Алексей 7 1
Кутузов-Голенищев Павел 1 1
Хвостов Александр 0 1
Кулик Вадим 195 1
Илык Ростислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 2
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7031 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 1
Data Fusion Contest 11 1
