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Большие данные и аналитика 2026 ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s

Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s

Российская электроника 2026 ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s

Импортозамещение в банках 2026 ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store сь доменов telega.me и api.telega.info. Тогда же международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у Telega TLS-сертификат, который подтверждает подлинность проекта и используется для защищенного HTTPS-соединения. Пометку об опасном ПО Cloudflare сняла с Telega лишь через несколько дней. Как заявили CNews разработчики мессенджера, они связались с Cloudflare и предоставили необходимую ин

Рынок средств цифровизации складов ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s

Телеком ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews

Российские ВКС-платформы 2025 уровень цен и качество технической поддержки. Генеральный партнер Партнер Подготовлено 28.01.2026 erid: 2W5zFHq2PbE Рекламодатель: Акционерное общество «ИВА» ИНН/ОГРН: 1683020450/1241600017042 Сайт: https://iva.ru/ru/ CNewsMarket: Рейтинг российских решений для видеоконференцсвязи 2025 CNewsMarket сравнил российские платформы для проведения ВКС по функциональности, административным возможн

Рынок ПАК построение с помощью комплексов гиперконвергентной инфраструктуры. Подготовлено Генеральный партнер 12.02.2026 erid: 2W5zFJUPj2Z Рекламодатель: ООО «Рубитех» ИНН/ОГРН: 7702404085/1167746693784 Сайт: https://rubytech.ru/ Смотреть карту Российские вендоры развивают ПАК для ИИ На отечественном рынке программно-аппаратных комплексов появляется все больше новых решений. Среди заказчиков традици

ИИ-ассистенты для бизнеса 2026 ра, безопасность и качество технической поддержки клиентов. Генеральный партнер Партнер Подготовлено 11.02.2026 erid: 2W5zFH9JCUp Рекламодатель: ООО «БПМСофт» ИНН/ОГРН: 7724744134/1107746293049 Сайт: https://bpmsoft.ru/ CNewsMarket: Рейтинг корпоративных ИИ-помощников 2026 CNewsMarket сравнил ИИ-ассистентов, разработанных российскими вендорами, по функциональности, возможностям интеграции,

Российские цифровые экосистемы ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских S3-провайдеров руктурированных данных с поддержкой репликации, соблюдением политик жизненного цикла (версионирование, удаление, перемещение и т.п.) и управлением с помощью веб-консоли или через API с доступом через HTTPS. Хранение данных в виде объектов на базе облачной инфраструктуры провайдера востребовано бизнесом, когда есть необходимость обеспечивать сохранность огромных объемов информации. Это могут

Информационная безопасность 2025 r) { headerInner.innerHTML = headerInner.innerHTML.replace(/\{\/if\}/g, ''); } Токен: 2W5zFJDgzxG Рекламодатель: АО «РТ-Информационная безопасность» Инн\огрн: 7726482572/1217700423654 Ссылка на сайт: https://rt-ib.ru/ Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП Количество атак на российскую ИТ-инфраструктуру продолжает увеличиваться, при этом мотивация и методы цифровой агрессии

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен ельно экспорта, говорит Михаил Шаповалов, управляющий директор «Гравитон». Читать интервью полностью ■ Токен: 2W5zFJfnYf2Рекламодатель: ООО «Новый Ай Ти Проект»ИНН/ОГРН: 7724338125/1157746958830Сайт: https://3logic.ru Иван Панченко: Надо сосредоточиться на разработке уникальных решений завтрашнего дня — так проблема импортозамещения решится сама собой Postgres Professional — одна из российс

Во время VK WorkSpace Conf представят масштабное обновление продукта азвернуть цифровую платформу для тысяч сотрудников с аналитикой, автоматизацией и безопасностью корпоративного уровня Узнать больше о VK WorkSpace и быть в курсе новостей можно: в блоге VK WorkSpace: https://biz.mail.ru/blog/ в группе ВКонтакте: https://vk.com/vkworkspace в Telegram-канале: https://t.me/vk_workspace_official

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Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика ислительных ресурсов, а анализ внутреннего трафика — более сложная задача. Обычно пропускная способность периметрового канала составляет от 1 до 10 Гбит/c, используемые протоколы не так разнообразны: HTTPS, RDP, SSH, DNS, протоколы для электронной почты и VPN. Анализа такого объема данных и протоколов недостаточно для обеспечения полноценной защиты внутренней сети. Злоумышленники так или ин

Российские операционные системы зующих не только характеристики ОС, но также и кадровый потенциал вендоров. Подготовлено Партнер 09.07.2025 erid: 2W5zFH9C4Fr Рекламодатель: ООО "Базальт СПО" ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837 Сайт: https://www.basealt.ru/ CNewsMarket: Рейтинг операционных систем 2025 CNewsMarket сравнил российские операционные системы. Читать полностью Лидеры рейтинга российских операционных систем 2025 М

BPM-системы 2025 году аналитики CNewsMarket подготовили отдельный рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса. Подготовлено 30.05.2025 erid: 2W5zFHwL4dN Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Рейтинг BPM-систем 2025 CNewsMarket сравнил функциональные возможности, оценил инфраструктуру и компетенции компаний, представленных на российском рынке. Читать полность

Цифровизация ритейла 2025 in-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 29.05.2025 Токен: 2W5zFGrsAit Рекламодатель: ООО «1С-Рарус Интеграционные проекты» Инн\огрн: 7717154350/1157746025733 Ссылка на сайт: https://rarus.ru Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле Российский рынок розничной торговли продолжает трансформироваться под влиянием цифровых технологий и меняющихся пот

Рынок СХД 2025 enter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 19.05.2025 Токен: 2W5zFJrXBYt Рекламодатель: ООО «ИТПОД» Инн\огрн: 7841073338/1187847111286 Ссылка на сайт: https://itpod.com/ru-ru Смотреть карту CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД» При выборе СХД заказчикам необходимо заранее четко понимать, с каким объемом информации п

Обзор: Low-code платформы 2025 — в 2025 году мы отдельно оцениваем инфраструктуру разработки вендоров low-code платформ. Подготовлено 23.04.2025 erid: 2W5zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ erid: 2W5zFJVPsmr Рекламодатель: ООО “Интегрированные Системы Управления” ИНН/ОГРН: 7728487537/1197746593483 Сайт: https://im.systems/ document.addEventListener("

Рынок видеоконференцсвязи 2025 Подготовлено Генеральный партнер Партнер 30.04.2025 Токен: 2W5zFJN4JAk Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Анлимитед Продакшен» Инн\огрн: 7707374451/5167746251240 Ссылка на сайт: https://express.ms/ Количество ВКС на основе ИИ в ближайшие три года вырастет в три раза Российский рынок средств ВКС продолжает расти на фоне импортозамещения и активности вендоров. По оценкам

Обзор: Платформы электронного документооборота 2025 рехода на электронный кадровый документооборот (КЭДО). Генеральный партнер Партнеры обзора Подготовлено 16.04.2025 erid: 2W5zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Market.CNews: Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критер

Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики ополнительных расходов в рамках миграции на российские решения. Подготовлено Генеральный партнер 27.02.2025 erid: 2W5zFHg5JGg Рекламодатель: ПАО «Ростелеком» ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767 Сайт: https://rt.ru/ Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях Системы видеонаблюдения и видеоаналитики становятся все сложнее. Теперь речь идет не просто о камерах, а о компл

CNews: ИТ-тренды 2025 в России ицит кадров? Ответы на эти и другие вопросы ищите в обзоре CNews. Подготовлено Генеральный партнер 20.02.2025 erid: W5zFJDPTCC Рекламодатель: ООО «ТЕХНОС-К» ИНН/ОГРН: 7736245179/1157746410910 Сайт: https://sakurapro.ru/ document.addEventListener("DOMContentLoaded", (event) => { let banners = document.querySelectorAll('.bannerRotation'); if(banners){ let outputBanner = Math.floor(Math.rand

Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 28.12.2024 Токен: 2W5zFH1Tv3A Рекламодатель: ООО «СиТри Солюшнз» Инн\огрн: 9705076615/1167746899011 Ссылка на сайт: https://c3solutions.ru/ Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что п

Рынок ПАК 2024 ter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 28.12.2024 Токен: 2W5zFJmkPX6 Рекламодатель: ООО «СКАЛА-Р» Инн\огрн: 9717098243/1217700023782 Ссылка на сайт: https://www.skala-r.ru/ Смотреть карту Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков На российском ИТ-рынке растет спрос на ПАК для виртуализации, хранения данных, обеспечения информационно

Market.CNews. BI 2024: Платформы бизнес-аналитики пользования, так как это влияет на скорость и эффективность работы пользователей. Подготовлено 27.12.2024 erid: 2W5zFGWBKb6 Рекламодатель: ООО "ПИКС РОБОТИКС" ИНН/ОГРН: 9731050726/1197746528715 Сайт: https://pix.ru/ Market.CNews: Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, те

EdTech: Цифровизация образования 2024 logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 20.12.2024 Токен: LjN8K7LPC Рекламодатель: АНО ДПО «Т1 Цифровая Академия» Инн\огрн: 1683014745/1231600034676 Ссылка на сайт: https://t1-academy.ru/ В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения На отечественном рынке цифровизации образования появляются новые решения и игроки. Однако заказчикам все еще н

Большие данные и аналитика 2024 в частности, языковых моделей, облаков и инструментов low-code. Подготовлено Генеральный партнер 04.12.2024 erid: LjN8K8ibn Рекламодатель: ПАО «Ростелеком» ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767 Сайт: https://data.rt.ru/ На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ Отечественные поставщики решений для анализа данных, как и годом ранее, вовлечены в процесс и

Market.CNews. ВКС-платформы 2024 г. Генеральный партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 erid: LjN8KZtVv Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН: 7707374451 / 5167746251240 Сайт: https://express.ms/ Market.CNews: Рейтинг по ВКС 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место пр

Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 ь решение для внутреннего пользования. Генеральный партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 erid: 2W5zFHoQrak Рекламодатель: ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН: 7707374451 / 5167746251240 Сайт: https://express.ms/ Market.CNews: Рейтинг по корпоративным мессенджерам 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма ба

Импортозамещение в банках 2024 enter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 05.12.2024 Токен: LjN8K53bX Рекламодатель: ООО «Диасофт» Инн\огрн: 7715560268/1057746642436 Ссылка на сайт: https://www.diasoft.ru/ Смотреть карту Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? В 2023–2024 гг. банки сосредоточились, в основном, на импортозамещении. Российские аналоги

Market.CNews. SLA IaaS 2024 ик размера компенсаций в этом диапазоне. Подробности — ниже в обзоре. Генеральный партнер Подготовлено 31.10.2024 erid: LjN8K3SJ3 Рекламодатель: ООО "Т1Клауд" ИНН/ОГРН: 7720479358/1197746515405 Сайт: https://t1-cloud.ru/ Market.CNews: Рейтинг SLA IaaS 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место

Рынок HR Tech 2024 атиться в экосистему, которая будет работать в режиме «одного окна». Подготовлено Генеральный партнер Партнер 31.10.2024 erid: LjN8Jthvn Рекламодатель: Пульс ИНН/ОГРН: 7707083893/1027700132195 Сайт: https://pulse-hcm.ru/?utm_source=cnews&utm_medium=cpm&utm_campaign=hr_pulse_nov_dec_2024&utm_content=banner&utm_term=_&erid=%5b%25tp_LineID%25 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на

Market.CNews. CRM-системы 2024 и рейтинг лучших решений. Генеральный партнер Партнер обзора Подготовлено 29.10.2024 erid: LjN8K51md Рекламодатель: ООО "1С-Рарус Специализированные решения" ИНН/ОГРН: 7727303917/5167746296207 Сайт: https://rarus.ru/ Market.CNews: Рейтинг CRM-систем 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место

Облачные сервисы 2024 os { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер Партнеры 11.10.2024 Токен: LjN8KaDfy Рекламодатель: компания ООО «Связь ВСД» Инн\огрн: 7713339141/1037713010444 Ссылка на сайт: https://linx.ru/ Токен: LjN8Jy1zT Рекламодатель: ООО "Облачные технологии" Инн\огрн: 7736279160/5167746080057 Ссылка на сайт: https://cloud.ru/ru Санкции ускорили миграцию в облака: росс