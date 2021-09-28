Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HTTPS
HyperText Transfer Protocol Secure
Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 314, упоминаний - 436
HTTPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 165 4
|Дуров Павел 216 4
|Навальный Алексей 58 3
|Мельникова Анастасия 166 3
|Путин Владимир 1821 3
|Лямин Александр 59 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Зайцев Михаил 145 2
|Сабиров Шакват 2 2
|Исаева Ольга 3 2
|Blass Evan - Бласс Эван 32 2
|Рябова Галина 21 2
|Кулин Филипп 39 2
|Сирота Юрий 38 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Волин Алексей 113 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
|Зингерман Борис 35 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мылицын Роман 79 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Иванов Олег 124 1
|Казьмин Алексей 7 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Лагода Георгий 51 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Петров Михаил 88 1
|Степанов Антон 56 1
|Носков Константин 201 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мандрон Ярослав 9 1
|Водясов Алексей 97 1
|Лугов Андрей 32 1
|ZDnet 381 4
|Wikipedia - Википедия 275 3
|Reddit 198 3
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
|Ars Technica 227 2
|BleepingComputer - Издание 120 2
|NYT - The New York Times 506 2
|Эхо Москвы - радиостанция 47 1
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
|Mashable 116 1
|Лаборатория Артимовича 3 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
|KrebsOnSecurity 14 1
|Securelist 7 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Fortune 94 1
|PornHub 23 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Verge - Издание 448 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|РосКомСвобода 75 1
|MacRumors 114 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru