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Индексная книга (каталог) CNews*
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HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности

  • Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности
  • TLS - Ttransport layer security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.07.2026 От цветочниц на Кузнецком мосту до доставки за час: как менялась покупка цветов в Москве

окупателя. А теперь откройте телефон – и через полчаса курьер привезёт вам авторскую композицию с открыткой. Путь от уличных рынков до онлайн-витрин занял ровно век, и сегодня столичные сервисы вроде https://flomarket.com/moscow собрали на одной платформе сотни флористов, предлагая выбор, сравнение цен и доставку в день заказа – всё то, о чём та крестьянка у Большого театра не могла даже ме
Большие данные и аналитика 2026

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s
Российская электроника 2026

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s
Импортозамещение в банках 2026

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s
22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

сь доменов telega.me и api.telega.info. Тогда же международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у Telega TLS-сертификат, который подтверждает подлинность проекта и используется для защищенного HTTPS-соединения. Пометку об опасном ПО Cloudflare сняла с Telega лишь через несколько дней. Как заявили CNews разработчики мессенджера, они связались с Cloudflare и предоставили необходимую ин
Рынок средств цифровизации складов

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews if (typeof Swiper !== 'undefined') { const swipers = document.querySelectorAll('.s
Телеком

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
Российские ВКС-платформы 2025

уровень цен и качество технической поддержки. Генеральный партнер Партнер Подготовлено 28.01.2026 erid: 2W5zFHq2PbE Рекламодатель: Акционерное общество «ИВА» ИНН/ОГРН: 1683020450/1241600017042 Сайт: https://iva.ru/ru/ CNewsMarket: Рейтинг российских решений для видеоконференцсвязи 2025 CNewsMarket сравнил российские платформы для проведения ВКС по функциональности, административным возможн
Рынок ПАК

построение с помощью комплексов гиперконвергентной инфраструктуры.  Подготовлено Генеральный партнер 12.02.2026 erid: 2W5zFJUPj2Z Рекламодатель: ООО «Рубитех» ИНН/ОГРН: 7702404085/1167746693784 Сайт: https://rubytech.ru/ Смотреть карту Российские вендоры развивают ПАК для ИИ На отечественном рынке программно-аппаратных комплексов появляется все больше новых решений. Среди заказчиков традици
ИИ-ассистенты для бизнеса 2026

ра, безопасность и качество технической поддержки клиентов. Генеральный партнер Партнер Подготовлено 11.02.2026 erid: 2W5zFH9JCUp Рекламодатель: ООО «БПМСофт» ИНН/ОГРН: 7724744134/1107746293049 Сайт: https://bpmsoft.ru/ CNewsMarket: Рейтинг корпоративных ИИ-помощников 2026 CNewsMarket сравнил ИИ-ассистентов, разработанных российскими вендорами, по функциональности, возможностям интеграции,

Российские цифровые экосистемы

ственности не несет. Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом. Источник фото: https://ru.freepik.com ■ Об издании | Реклама | Вакансии | Контакты Все права защищены © 1995 - {year()} CNews
10.02.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских S3-провайдеров

руктурированных данных с поддержкой репликации, соблюдением политик жизненного цикла (версионирование, удаление, перемещение и т.п.) и управлением с помощью веб-консоли или через API с доступом через HTTPS. Хранение данных в виде объектов на базе облачной инфраструктуры провайдера востребовано бизнесом, когда есть необходимость обеспечивать сохранность огромных объемов информации. Это могут
Информационная безопасность 2025

r) { headerInner.innerHTML = headerInner.innerHTML.replace(/\{\/if\}/g, ''); } Токен: 2W5zFJDgzxG Рекламодатель: АО «РТ-Информационная безопасность» Инн\огрн: 7726482572/1217700423654 Ссылка на сайт: https://rt-ib.ru/ Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП Количество атак на российскую ИТ-инфраструктуру продолжает увеличиваться, при этом мотивация и методы цифровой агрессии
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

ельно экспорта, говорит Михаил Шаповалов, управляющий директор «Гравитон». Читать интервью полностью ■ Токен: 2W5zFJfnYf2Рекламодатель: ООО «Новый Ай Ти Проект»ИНН/ОГРН: 7724338125/1157746958830Сайт: https://3logic.ru Иван Панченко: Надо сосредоточиться на разработке уникальных решений завтрашнего дня — так проблема импортозамещения решится сама собой Postgres Professional — одна из российс
22.10.2025 Во время VK WorkSpace Conf представят масштабное обновление продукта

азвернуть цифровую платформу для тысяч сотрудников с аналитикой, автоматизацией и безопасностью корпоративного уровня Узнать больше о VK WorkSpace и быть в курсе новостей можно: в блоге VK WorkSpace: https://biz.mail.ru/blog/ в группе ВКонтакте: https://vk.com/vkworkspace в Telegram-канале: https://t.me/vk_workspace_official
20.10.2025 Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

уникаций, транспорта и других объектах критической инфраструктуры. Гарантия на аппаратные платформы Blok – от 3 до 7 лет. Дополнительную информацию о продуктовых линиях BLOK можно посмотреть на сайте https://blok.rtsoft.ru/
Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика

ислительных ресурсов, а анализ внутреннего трафика — более сложная задача. Обычно пропускная способность периметрового канала составляет от 1 до 10 Гбит/c, используемые протоколы не так разнообразны: HTTPS, RDP, SSH, DNS, протоколы для электронной почты и VPN. Анализа такого объема данных и протоколов недостаточно для обеспечения полноценной защиты внутренней сети. Злоумышленники так или ин
Российские операционные системы

зующих не только характеристики ОС, но также и кадровый потенциал вендоров. Подготовлено Партнер 09.07.2025 erid: 2W5zFH9C4Fr Рекламодатель: ООО "Базальт СПО" ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837 Сайт: https://www.basealt.ru/ CNewsMarket: Рейтинг операционных систем 2025 CNewsMarket сравнил российские операционные системы. Читать полностью Лидеры рейтинга российских операционных систем 2025 М
BPM-системы 2025

году аналитики CNewsMarket подготовили отдельный рейтинг BPM-систем для крупного бизнеса. Подготовлено 30.05.2025 erid: 2W5zFHwL4dN Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Рейтинг BPM-систем 2025 CNewsMarket сравнил функциональные возможности, оценил инфраструктуру и компетенции компаний, представленных на российском рынке. Читать полность
Цифровизация ритейла 2025

in-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 29.05.2025 Токен: 2W5zFGrsAit Рекламодатель: ООО «1С-Рарус Интеграционные проекты» Инн\огрн: 7717154350/1157746025733 Ссылка на сайт: https://rarus.ru Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле Российский рынок розничной торговли продолжает трансформироваться под влиянием цифровых технологий и меняющихся пот
Рынок СХД 2025

enter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 19.05.2025 Токен: 2W5zFJrXBYt Рекламодатель: ООО «ИТПОД» Инн\огрн: 7841073338/1187847111286 Ссылка на сайт: https://itpod.com/ru-ru Смотреть карту CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД» При выборе СХД заказчикам необходимо заранее четко понимать, с каким объемом информации п
Обзор: Low-code платформы 2025

— в 2025 году мы отдельно оцениваем инфраструктуру разработки вендоров low-code платформ. Подготовлено 23.04.2025 erid: 2W5zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ erid: 2W5zFJVPsmr Рекламодатель: ООО “Интегрированные Системы Управления” ИНН/ОГРН: 7728487537/1197746593483 Сайт: https://im.systems/ document.addEventListener("
Рынок видеоконференцсвязи 2025

Подготовлено Генеральный партнер Партнер 30.04.2025 Токен: 2W5zFJN4JAk Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Анлимитед Продакшен» Инн\огрн: 7707374451/5167746251240 Ссылка на сайт: https://express.ms/ Количество ВКС на основе ИИ в ближайшие три года вырастет в три раза Российский рынок средств ВКС продолжает расти на фоне импортозамещения и активности вендоров. По оценкам
Обзор: Платформы электронного документооборота 2025

рехода на электронный кадровый документооборот (КЭДО). Генеральный партнер Партнеры обзора Подготовлено 16.04.2025 erid: 2W5zFGPoDFv Рекламодатель: ООО «ЭЛМА» ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332 Сайт: https://elma365.com/ru/ Market.CNews: Рейтинг российских платформ электронного документооборота 2025 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критер
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики

ополнительных расходов в рамках миграции на российские решения.  Подготовлено Генеральный партнер 27.02.2025 erid: 2W5zFHg5JGg Рекламодатель: ПАО «Ростелеком» ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767 Сайт: https://rt.ru/ Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях Системы видеонаблюдения и видеоаналитики становятся все сложнее. Теперь речь идет не просто о камерах, а о компл
CNews: ИТ-тренды 2025 в России

ицит кадров? Ответы на эти и другие вопросы ищите в обзоре CNews.   Подготовлено Генеральный партнер 20.02.2025 erid: W5zFJDPTCC Рекламодатель: ООО «ТЕХНОС-К» ИНН/ОГРН: 7736245179/1157746410910 Сайт: https://sakurapro.ru/ document.addEventListener("DOMContentLoaded", (event) => { let banners = document.querySelectorAll('.bannerRotation'); if(banners){ let outputBanner = Math.floor(Math.rand
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024

.support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 28.12.2024 Токен: 2W5zFH1Tv3A Рекламодатель: ООО «СиТри Солюшнз» Инн\огрн: 9705076615/1167746899011 Ссылка на сайт: https://c3solutions.ru/ Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что п
Рынок ПАК 2024

ter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 28.12.2024 Токен: 2W5zFJmkPX6 Рекламодатель: ООО «СКАЛА-Р» Инн\огрн: 9717098243/1217700023782 Ссылка на сайт: https://www.skala-r.ru/ Смотреть карту Российский рынок ПАК насчитывает более 70 игроков На российском ИТ-рынке растет спрос на ПАК для виртуализации, хранения данных, обеспечения информационно
Market.CNews. BI 2024: Платформы бизнес-аналитики

пользования, так как это влияет на скорость и эффективность работы пользователей. Подготовлено 27.12.2024 erid: 2W5zFGWBKb6 Рекламодатель: ООО "ПИКС РОБОТИКС" ИНН/ОГРН: 9731050726/1197746528715 Сайт: https://pix.ru/ Market.CNews: Рейтинг платформ бизнес-аналитики 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, те
EdTech: Цифровизация образования 2024

logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 20.12.2024 Токен: LjN8K7LPC Рекламодатель: АНО ДПО «Т1 Цифровая Академия» Инн\огрн: 1683014745/1231600034676 Ссылка на сайт: https://t1-academy.ru/ В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения На отечественном рынке цифровизации образования появляются новые решения и игроки. Однако заказчикам все еще н
Большие данные и аналитика 2024

в частности, языковых моделей, облаков и инструментов low-code.   Подготовлено Генеральный партнер 04.12.2024 erid: LjN8K8ibn Рекламодатель: ПАО «Ростелеком» ИНН/ОГРН: 7707049388/1027700198767 Сайт: https://data.rt.ru/ На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ Отечественные поставщики решений для анализа данных, как и годом ранее, вовлечены в процесс и
Market.CNews. ВКС-платформы 2024

г. Генеральный партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 erid: LjN8KZtVv Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН: 7707374451 / 5167746251240 Сайт: https://express.ms/ Market.CNews: Рейтинг по ВКС 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место пр
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024

ь решение для внутреннего пользования. Генеральный партнер Партнер обзора Подготовлено 29.11.2024 erid: 2W5zFHoQrak Рекламодатель: ООО «Анлимитед Продакшен» ИНН/ОГРН: 7707374451 / 5167746251240 Сайт: https://express.ms/ Market.CNews: Рейтинг по корпоративным мессенджерам 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма ба
Импортозамещение в банках 2024

enter;} .support-logos { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер 05.12.2024 Токен: LjN8K53bX Рекламодатель: ООО «Диасофт» Инн\огрн: 7715560268/1057746642436 Ссылка на сайт: https://www.diasoft.ru/ Смотреть карту Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? В 2023–2024 гг. банки сосредоточились, в основном, на импортозамещении. Российские аналоги
Market.CNews. SLA IaaS 2024

ик размера компенсаций в этом диапазоне. Подробности — ниже в обзоре. Генеральный партнер Подготовлено 31.10.2024 erid: LjN8K3SJ3 Рекламодатель: ООО "Т1Клауд" ИНН/ОГРН: 7720479358/1197746515405 Сайт: https://t1-cloud.ru/ Market.CNews: Рейтинг SLA IaaS 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место
Рынок HR Tech 2024

атиться в экосистему, которая будет работать в режиме «одного окна».  Подготовлено Генеральный партнер Партнер 31.10.2024 erid: LjN8Jthvn Рекламодатель: Пульс ИНН/ОГРН: 7707083893/1027700132195 Сайт: https://pulse-hcm.ru/?utm_source=cnews&utm_medium=cpm&utm_campaign=hr_pulse_nov_dec_2024&utm_content=banner&utm_term=_&erid=%5b%25tp_LineID%25 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на

Market.CNews. CRM-системы 2024

и рейтинг лучших решений. Генеральный партнер Партнер обзора Подготовлено 29.10.2024 erid: LjN8K51md Рекламодатель: ООО "1С-Рарус Специализированные решения" ИНН/ОГРН: 7727303917/5167746296207 Сайт: https://rarus.ru/ Market.CNews: Рейтинг CRM-систем 2024 В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки по ряду критериев. Чем больше сумма баллов, тем выше место

Облачные сервисы 2024

os { min-width: auto; width: 100%; } } Подготовлено Генеральный партнер Партнеры 11.10.2024 Токен: LjN8KaDfy Рекламодатель: компания ООО «Связь ВСД» Инн\огрн: 7713339141/1037713010444 Ссылка на сайт: https://linx.ru/ Токен: LjN8Jy1zT Рекламодатель: ООО "Облачные технологии" Инн\огрн: 7736279160/5167746080057 Ссылка на сайт: https://cloud.ru/ru Санкции ускорили миграцию в облака: росс
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024

водится к минимуму, а сами процессы структурированы и отслеживаемы. Генеральный партнер Подготовлено 30.09.2024 erid: LjN8KQC3H Рекламодатель: ООО «Примо РПА» ИНН/ОГРН: 9715426731/1227700545588 Сайт: https://primo-rpa.ru Market.CNews: Рейтинг RPA-платформ 2024 Исследование рынка RPA-платформ от аналитиков CNews по выявлению лучшего корпоративного инструмента роботизации в 2024 г.   Читать п

Публикаций - 1395, упоминаний - 1488

HTTPS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 131
Google LLC 12688 121
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 83
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 71
9594 71
Yandex - Яндекс 9216 68
Meta Platforms - Facebook 4621 64
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 58
Telegram Group 2940 57
Apple Inc 13154 53
X Corp - Twitter 2938 52
Ростелеком 10948 49
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 46
VK - Mail.ru Group 3602 43
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 42
SAP SE 5601 42
Softline - Софтлайн 3743 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
Oracle Corporation 7074 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 33
Broadcom - VMware 2610 31
Cisco Systems 5372 31
Selectel - Селектел 544 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Microsoft Corporation - GitHub 1075 29
МегаФон 10742 27
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 26
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 23
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 21
Cloud4Y 311 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 19
Крок - Croc 1964 19
Samsung Electronics 11064 18
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 17
Nvidia Corp 4002 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 17
Directum - Директум 1268 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Почта России ПАО 2370 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
Газпром ПАО 1493 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Visa International 1993 12
Русагро Группа Компаний 379 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 10
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Газпром нефть 725 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 7
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
Силовые машины 166 7
Шереметьево Хэндлинг 50 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Альфа-Банк 1979 7
Ингосстрах СПАО 478 6
Royal Dutch Shell - Шелл 233 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 92
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 84
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 29
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Федеральное казначейство России 1949 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
Районные суды РФ 196 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 42
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Международная академия связи - МАС 46 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 491
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 422
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 376
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 288
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 272
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 259
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 249
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 235
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 234
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 220
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 209
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 204
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