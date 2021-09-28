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HTTPS
HyperText Transfer Protocol Secure
Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности


28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 3
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
01.09.2021 В библиотеке OpenSSL найден тривиальный баг, который стал «проблемой для большей части интернета» 1
26.07.2021 Bi.Zone обнаружила и заблокировала 3258 сайтов лжебанков в 2021 году 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
08.06.2021 Эксперты Stormwall назвали самые атакуемые отрасли в I квартале 2021 года 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
14.05.2021 Все ПК и мобильники с Wi-Fi с 1997 года беззащитны перед взломом 1
12.05.2021 Более четверти узлов Tor шпионят за пользователями 2
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 1
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 1
21.01.2021 «Айадмин» классифицировал всю зону .RU 1
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 1
13.01.2021 РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами 1
15.12.2020 Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда 1
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux 1
10.12.2020 Microsoft без спроса начала обновлять Windows 10 1
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook 1
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 1
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 1
23.11.2020 Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex 1
18.11.2020 Выпущен новый скоростной Firefox 2
16.11.2020 Apple уличили в невероятной по масштабам слежке за пользователями 1
03.11.2020 ВТБ присоединился к программе пилотирования инноваций правительства Москвы 1
03.11.2020 Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web 1
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 2
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 6
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
24.07.2020 Калининградская городская детская поликлиника №6 управляет лабораторией с помощью решения «1С-Рарус» 1
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF 1

Публикаций - 314, упоминаний - 436

HTTPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 42
Microsoft Corporation 11039 29
Apple Inc - Эппл Рус 7685 14
VK - Mail.ru Group 2482 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 11
Yandex - Яндекс 4100 10
SEC Consult Services 929 10
Facebook 3765 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
Telegram Group 702 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 8
SAP SE 3208 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
Twitter 2204 7
Fortinet 286 6
Cloudflare 50 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 5
GitHub 412 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Samsung Electronics 5641 4
Cisco Systems 2037 4
Lenovo Group 1636 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Adobe Systems 805 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 3
IBM 3530 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Казахтелеком 199 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
WatchGuard Technologies 36 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
Mozilla Corporation 13 3
Avast Software 120 3
Schneider Electric 408 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Airbnb 62 1
Флибуста 27 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
IKEA - ИКЕА 81 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Uber 257 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 4 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Абсолют Банк 94 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Tesla Motors 241 1
Uber Technologies 258 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1570 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
Президент Российской Федерации 1439 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - ранее Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана 3 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство РФ 2200 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Правительство Пензенской области 16 1
Конституционный суд РФ 48 1
Рособоронэкспорт 34 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Правительство Пермского края 15 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 31
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 26
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 20
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 17
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 10
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 8
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 5
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
Web Interface - Веб-интерфейс 177 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 127 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
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Microsoft Windows 10 6622 23
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Google Chrome - браузер 1117 16
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Apple macOS 922 11
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WhatsApp Messenger 654 7
Microsoft Azure 1171 7
Google YouTube - Видеохостинг 1710 6
Rakuten Viber 429 6
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Microsoft Windows 851 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
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Microsoft Edge - Браузер 971 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 4
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