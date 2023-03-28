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Instant Messenger Мессенджер IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями Интернет-пейджер

Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер


28.03.2023 «VK Мессенджер» внедрил новые технологии для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб
14.03.2023 «Яндекс 360» представил обновленные треды в «Мессенджере»
14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы
Обзор корпоративных мессенджеров 2022
06.03.2023 «Телфин» запускает открытый API для интеграции мессенджеров в CRM
03.03.2023 Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза
22.02.2023 WhatsApp позволяет всем и каждому читать чужую переписку и валит вину на операторов связи
22.02.2023 «Мегафон» увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах
21.02.2023 «VK мессенджер» расширяет кросс-функциональные возможности для общения и представляет отдельное десктопное приложение для Windows и macOS
16.02.2023 Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение
10.02.2023 В «Гофромире» настроена интеграция «1С:Управление нашей фирмой» с мобильным мессенджером
10.02.2023 Полиция взломала сверхзащищённый мессенджер и месяцами следила за преступниками
09.02.2023 В WhatsApp встроят бесплатную суперфишку, за которую Telegram берет деньги
08.02.2023 Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение
30.01.2023 Skype по-крупному обновился. Теперь он похож на Telegram
30.01.2023 Программный комплекс «Стахановец» и мессенджер eXpress успешно прошли испытания на совместимость
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году
19.01.2023 ВТБ запускает в Telegram онлайн-банк, который заменит запрещенное приложение для iPhone
13.01.2023 «Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере»
12.01.2023 Онлайн 24/7: россияне обсуждают работу в мессенджерах по вечерам и в выходные
06.01.2023 В WhatsApp появилось суперсредство для обхода блокировок
06.01.2023 В России создан постквантовый алгоритм шифрования для защиты переписки в мессенджерах
Обзор корпоративных мессенджеров 2022
27.12.2022 Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota
27.12.2022 Миллионы останутся без WhatsApp. Грядет отключение поддержки старых iPhone и телефонов на Android
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022
26.12.2022 Функционал современных корпоративных мессенджеров
26.12.2022 Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений
23.12.2022 Почему современный корпоративный мессенджер — это больше, чем просто корпоративный мессенджер. На примере РОСЧАТ
22.12.2022 Антон Тен, CommuniGate Systems: Пользователи хотят избавиться от бесконечного «жонглирования» окнами разных приложений
21.12.2022 «Вконтакте» представляет видеосообщения в «VK мессенджере»
20.12.2022 Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников
20.12.2022 От отдельных инструментов до суперприложений: как развивался российский рынок коммуникационных сервисов
16.12.2022 Андрей Врацкий, eXpress — об основных трендах на рынке корпоративных мессенджеров
14.12.2022 Сообщества «Вконтакте» в приложении «VK мессенджер»: следить за новыми записями пабликов можно в формате чата
09.12.2022 «Телфин» добавил в АТС «Телфин.офис» звонки через Telegram
06.12.2022 Родион Репин, MillionAgents: Как автоматизировать работу мобильного персонала и забыть про хаос в мессенджерах
01.12.2022 «Авито работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило

Публикаций - 4620, упоминаний - 6660

Instant Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 1099 695
Microsoft Corporation 23602 539
Meta Platforms - Facebook 4347 532
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 476
Google LLC 11010 454
VK - Mail.ru Group 3215 370
Yandex - Яндекс 5779 346
Apple Inc 11274 310
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 260
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 243
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 242
Twitter 2721 228
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 215
Samsung Electronics 9773 212
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 193
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 150
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 141
Huawei 3537 141
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2531 136
Yahoo! 3690 119
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 113
Cisco Systems 4894 109
7076 108
AOL Inc 1588 101
1С-ИжТиСи 6391 99
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 87
IBM - International Business Machines Corp 9218 83
VideoMost - ВидеоМост 242 82
Amazon Inc - Amazon.com 2816 80
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 79
Spirit DSP - Спирит Корп 453 78
Snapchat 107 69
Oracle Corporation 6338 68
TrueConf - ТруКонф 317 67
Intel Corporation 11700 66
Aros SEQ - SEC Consult Services 1657 60
GitHub 576 58
SAP SE 4916 56
LG Electronics 3544 55
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 873 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 214
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 122
Лента - Сеть розничной торговли 1723 79
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 70
РЖД - Российские железные дороги 1639 59
Почта России ПАО 2013 58
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 902 57
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 47
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 44
Альфа-Банк 1607 44
Россети Ленэнерго 2361 39
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 38
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 388 36
Qiwi 931 35
Avito Holding AB - Авито Холдинг 342 33
LinkedIn 587 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 31
VK Delivery club 233 29
Visa International 1878 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 913 28
ГПБ - Газпромбанк 947 28
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 28
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 26
DST Global - Digital Sky Technologies 211 25
eBay Inc 1600 25
ПСБ - Промсвязьбанк 740 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 24
Связной ГК 1342 24
Газпром ПАО 1164 24
Uber 308 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 668 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1206 21
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 20
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 20
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 65 19
Геометрия НПО 127 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 17
ВсеИнструменты.ру 229 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 369
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 262
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 178
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 162
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 156
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 126
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 103
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 100
Президент Российской Федерации 3754 99
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 98
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 53
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1417 48
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 47
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 46
Правительство Москвы 2011 41
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1566 40
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 38
Судебная власть - Judicial power 2112 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1678 37
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 31
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 29
Администрация Президента РФ 984 29
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 29
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 878 25
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 24
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 294 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 23
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 207 22
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1184 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 947 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 105
4CIO 713 32
Единая Россия - Политическая партия 268 22
РосКомСвобода - Общественная организация 86 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 21
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 96 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 7
ЛДПР 100 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 120 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 5
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 5
АФТ - Ассоциация Финтех 60 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 3
Коммунистические партии 56 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 3
АЮР - Ассоциация юристов России 30 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 3
Демократическая политическая партия США 117 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 1882
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9035 1214
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 1041
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 1016
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 946
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 875
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11723 820
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6203 724
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 712
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7603 686
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2321 672
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22157 667
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 647
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 632
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12668 567
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 546
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8298 491
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13631 488
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 339
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ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5550 333
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6431 332
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5573 328
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11392 327
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5397 315
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1255 306
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2216 303
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15107 296
Google Android 12673 785
WhatsApp Messenger 873 647
Apple iOS 6877 564
Microsoft Windows 14534 463
Rakuten Viber 536 387
Microsoft Skype 1982 373
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 304
Linux OS 8346 245
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 241
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 213
Google Play - Google Store - Android Market 2966 210
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 739 201
Google YouTube - Видеохостинг 2449 176
Apple - App Store 2626 176
Apple macOS 1738 146
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6605 145
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4171 143
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 134
Microsoft Teams - MS Teams 384 133
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 163 132
Apple iPhone 6 6208 123
Microsoft Outlook 1290 122
Microsoft Windows 2000 12721 121
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3322 113
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 103
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 265 102
Microsoft Office 3465 102
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 147 89
Apple iPad 3750 87
Apple Mac - Apple Macintosh 2878 87
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 86
Google Chrome - браузер 1408 85
Microsoft Windows 10 1531 79
Google Gmail 840 78
Tencent WeChat - мессенджер 116 74
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 113 73
Microsoft Exchange 1340 72
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 71
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 70
Oracle Java - язык программирования 2785 64
Дуров Павел 252 138
Путин Владимир 2759 85
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 45
Шадаев Максут 652 44
Врацкий Андрей 60 30
Мишустин Михаил 495 30
Чернышенко Дмитрий 447 28
Жаров Александр 174 27
Гришин Дмитрий 190 25
Артамонова Анна 183 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 22
Свириденко Андрей 96 22
Никифоров Николай 1172 21
Одинцов Дмитрий 97 19
Кулин Филипп 43 19
Паршин Максим 281 17
Рыжиков Сергей 111 17
Усманов Алишер 292 17
Медведев Дмитрий 1633 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 255 16
Мильнер Юрий 132 14
Добродеев Борис 95 14
Кириенко Владимир 132 14
Гуревич Михаил 40 13
Кулешов Сергей 36 13
Носков Константин 230 13
Вольфсон Влад 58 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 13
Хинштейн Александр 77 13
Щеголев Игорь 691 12
Оганесян Ашот 104 12
Солонин Виталий 89 12
Тен Антон 23 12
Решетин Олег 42 12
Дуров Николай 18 12
Чаркин Евгений 240 12
Яровая Ирина 70 12
Натрусов Артем 194 12
Солонин Сергей 92 11
Горный Александр 38 11
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