Индексная книга CNews*
Instant Messenger Мессенджер IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями Интернет-пейджер
Публикаций - 4620, упоминаний - 6660
Instant Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 252 138
|Путин Владимир 2759 85
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 45
|Шадаев Максут 652 44
|Врацкий Андрей 60 30
|Мишустин Михаил 495 30
|Чернышенко Дмитрий 447 28
|Жаров Александр 174 27
|Гришин Дмитрий 190 25
|Артамонова Анна 183 25
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 22
|Свириденко Андрей 96 22
|Никифоров Николай 1172 21
|Одинцов Дмитрий 97 19
|Кулин Филипп 43 19
|Паршин Максим 281 17
|Рыжиков Сергей 111 17
|Усманов Алишер 292 17
|Медведев Дмитрий 1633 16
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 255 16
|Мильнер Юрий 132 14
|Добродеев Борис 95 14
|Кириенко Владимир 132 14
|Гуревич Михаил 40 13
|Кулешов Сергей 36 13
|Носков Константин 230 13
|Вольфсон Влад 58 13
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 13
|Хинштейн Александр 77 13
|Щеголев Игорь 691 12
|Оганесян Ашот 104 12
|Солонин Виталий 89 12
|Тен Антон 23 12
|Решетин Олег 42 12
|Дуров Николай 18 12
|Чаркин Евгений 240 12
|Яровая Ирина 70 12
|Натрусов Артем 194 12
|Солонин Сергей 92 11
|Горный Александр 38 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.